Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) накануне объявили о выходе из Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и её расширенного формата ОПЕК+. Это произошло на следующий день после после того как советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш выступил в Дубае с программной речью, полной упрёков в адрес арабских соседей, а наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман открыл в Джидде саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где Эмираты ограничили свое присутствие министром иностранных дел.

ИА Регнум

Новость стала громом среди ясного неба, хотя в Абу-Даби об этом говорили еще с 2020 года, в то время как на самом деле прецедентов выхода из ОПЕК в истории организации было предостаточно.

Эквадор приостановил членство ещё в декабре 1992 года, но вернулся в 2007‑м и окончательно покинул картель в январе 2020‑го. Индонезия замораживала участие в 2009-м, восстанавливала в 2016‑м — и в том же году вновь приостановила. Габон выходил в 1995‑м, но спустя два десятилетия, в июле 2016 года, счёл нужным присоединиться снова. Катар прекратил членство в январе 2019‑го, а Ангола заявила о разрыве с организацией 21 декабря 2023-го.

Сама по себе новость о выходе из ОПЕК, таким образом, не уникальна. Однако в этот раз мы наблюдаем событие совершенно иного порядка. Речь идёт не столько о нефти, сколько о тектоническом сдвиге, корни которого уходят в геополитический разворот ОАЭ в сторону Израиля, войну с Ираном, разочарование в арабской солидарности и углубляющийся раскол между Абу-Даби и Эр-Риядом.

Больше, чем нефть

Эмиратские официальные лица и близкие к правительству комментаторы постарались представить выход из ОПЕК как рациональный экономический шаг, продиктованный стремлением к гибкости в условиях растущего спроса.

Однако в регионе это восприняли иначе. Катарские и саудовские СМИ практически сразу заговорили о подрыве не только нефтяного картеля, но и самой конструкции Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В их риторике демарш Абу-Даби находится далеко за рамками коммерческого решения, представляя собой симптом глубокого кризиса внутри ССАГПЗ и прямой вызов лидерству Эр-Рияда.

Саудовские эксперты сходятся во мнении, что королевство сегодня стоит перед самым опасным за долгие годы решением, бьющим по двусторонним отношениям, и его геополитические последствия будут огромны.

То, что ОПЕК исторически служила стабилизатором глобальной экономики, сглаживая ценовые шоки и предотвращая разрушительные ценовые войны, прекрасно известно и в Эмиратах. Коллективная дисциплина позволяла избегать конкуренции и демпинга, учитывать не только экономическую, но и геополитическую конъюнктуру.

Именно поэтому решение Абу-Даби нельзя сводить к недовольству квотами, хотя этот конфликт тлел давно. Эксперты отмечают, что противоречия по линии ОАЭ — Саудовская Аравия вокруг параметров добычи в рамках ОПЕК+ нарастали не первый год. Эмираты хронически превышали официальные квоты: по некоторым оценкам, в 2025 году реальная добыча превосходила задекларированные показатели примерно на 400 тысяч баррелей в день.

Страна нарастила производственные мощности больше, чем любой другой участник картеля, примерно на 1 миллион баррелей в сутки с 2019 года. И как минимум с 2021‑го рвалась монетизировать этот потенциал. По данным Международного энергетического агентства, текущая мощность ОАЭ составляет около 4,3 миллиона баррелей в день, а цель до 2027 года — около 5 миллионов.

Саудовская Аравия, напротив, отменила собственные планы расширения мощностей, сделав ставку не на объём, а на цену. В этом — суть структурного расхождения: Эр-Рияд нуждается в высоких котировках для финансирования программы реформ «Видение-2030», Абу-Даби — в максимальной монетизации запасов до того, как наступит пик спроса. Но подлинная причина поведения ОАЭ лежит всё же глубже экономики.

Решение было принято в момент, когда Эмираты, принявшие на себя мощнейший удар иранских ракет и беспилотников, ощутили дефицит арабской солидарности. Гаргаш в своём дубайском выступлении 27 апреля прямо обвинил ССАГПЗ в беспрецедентно слабой позиции перед лицом иранских атак и заявил, что концепция умиротворения Тегерана, практиковавшаяся арабскими странами, полностью провалилась.

Абу-Даби не устраивало отсутствие механизма коллективного реагирования и — шире — сама логика многосторонних арабских организаций, которые, с точки зрения эмиратского руководства, оказались неспособны встать на защиту одного из своих членов. То есть эмиратский политик, по сути, упрекал своих соседей в том, что они не присоединились к американо-израильской атаке на Иран, а одним Эмиратам это делать было вроде как не с руки.

Единственное, чего не произнёс Гаргаш, — это что ОАЭ всё больше склоняются к поддержке сформулированной Биньямином Нетаньяху концепции разделения и фрагментации государств Ближнего Востока, а также к участию в произраильском «Железном альянсе» вместе с Индией или более широкой «Оси наций», которые в январе провозгласил Нетаньяху на трибуне кнессета (парламента Израиля). Они направлены как против иранской «Оси сопротивления», так и против формирующейся «суннитской четверки» — конфигурации Саудовской Аравии, Турции, Пакистана и Египта, к которым могут присоединиться и другие страны, такие как Катар.

Иными словами, выход из ОПЕК стал лишь первым, наиболее громким проявлением разочарования Эмиратов в старых институтах: не исключено, что следующими могут стать аналогичные шаги по отношению к ССАГПЗ или Лиге арабских государств (ЛАГ).

Саудовско-эмиратская трещина

Если еще несколько лет назад Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мухаммед бин Зайд действовали как ближайшие союзники, вместе начав в 2015 году военную кампанию в Йемене, то сегодня они перешли к откровенному соперничеству.

Именно в этом контексте Эмираты закулисно продвигают идею, что выход из ОПЕК — ответ на пустые обещания. На самом деле это «землетрясение», как случившееся называют некоторые эксперты из стран Залива, способно положить конец эпохе саудовского контроля над региональной энергетической политикой и открыть дверь к более активному выстраиванию Абу-Даби связей с государствами за пределами арабской среды — прежде всего с Израилем и США.

Саудовско-эмиратские разногласия по вопросам Йемена, Судана и Африканского Рога наслаивались на растущую экономическую конкуренцию, а иранская война резко обнажила разницу в подходах.

Саудовская Аравия, получившая меньший урон от иранских обстрелов, поддержала дипломатическую инициативу Исламабада по урегулированию, укрепляя связи с Пакистаном и Турцией с их яркими антиизраильскими позициями. Эмираты, напротив, дистанцировались от этих усилий и взяли курс на эскалацию, сближаясь с теми, кого считают настоящими союзниками в момент экзистенциальной угрозы, то есть с США и Израилем.

Поэтому разрыв ОАЭ с ОПЕК выходит далеко за рамки обычной экономической размолвки и все больше напоминает политический мятеж Эмиратов против саудовского доминирования. Он явочным порядком объявляет о конце экономической подчинённости Эр-Рияду и о принятии Абу-Даби решения о собственной «сверхсуверенности», ставящей национальный интерес выше любых обязательств.

Саудовская Аравия остро нуждается в высоких ценах на нефть: точка бюджетной безубыточности для королевства превышает 80 долларов за баррель, а по некоторым оценкам достигает 96 долларов. Эмираты с их более диверсифицированной экономикой и себестоимостью добычи в диапазоне 45–50 долларов могут позволить себе иную стратегию: наращивать объёмы продаж даже при сравнительно низких ценах, захватывая рыночную долю.

Если после снятия военных ограничений Эмираты реализуют заявленное расширение добычи до 4,8 миллиона баррелей в день, а нефтяные котировки опустятся до 60 долларов, для Абу-Даби это сохранит бюджетный профицит, а для Эр-Рияда обернётся катастрофическим дефицитом. Именно такой сценарий саудовские стратеги рассматривают как прямую угрозу.

В Эр-Рияде опасаются, что создастся прецедент, который подтолкнёт к выходу других участников. Без ОАЭ Саудовская Аравия останется в ОПЕК+ практически один на один со странами, не имеющими официальных обязательств перед ОПЕК, то есть прежде всего — с Россией. В подобной ситуации королевство может пойти на разрушительную ценовую войну, как в 2020 году, чтобы восстановить порядок.

Распад ОПЕК+ способен привести к усилению конкуренции между экспортёрами, неуправляемым ценовым скачкам и подрыву глобальной энергетической безопасности. Уход ОАЭ из ОПЕК — лишь глава в эскалации столкновений, достигших точки разрыва между саудитами и Эмиратами.

Очевидно, что и Эр-Рияд захочет нанести ответный удар по Абу-Даби — и, возможно, будет делать это в Судане и Сомалиленде.

Израильский вектор

Бросая вызов традиционным арабским многосторонним форматам, Эмираты одновременно форсируют строительство альянса с Израилем. Это — стержень новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, который давно перерос стадию тактического сближения, превращаясь в многоуровневый военный блок во главе с Израилем.

Эр-Рияд и Абу-Даби, по сути, делают ставку на противоположные геополитические полюсы. Эмираты разочаровались в ССАГПЗ и ЛАГ. Они стремятся стать «вторым Израилем+» — государством, на которое и Запад, и Израиль распространят гарантии защиты, сопоставимые с теми, что действуют в отношении самого еврейского государства.

Именно в этом и лежит разгадка: выход из ОПЕК ослабляет иранский козырь в виде контроля над Ормузским проливом, открывает дорогу для масштабных западных инвестиций в эмиратскую энергетическую инфраструктуру и одновременно понижает мировые цены на нефть, что наносит урон как Тегерану, так и Москве.

Абу-Даби провозгласил, что сам выбирает партнёров, презентуя себя как автономную силу перед кем угодно — будь то Дональд Трамп, иранцы, саудиты или ССАГПЗ. Исследовательница из Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне Кристин Диван назвала случившееся «эмиратской декларацией независимости». По её мнению, ОАЭ больше не чувствуют себя связанным с институтами, которые не служат их интересам.

Вашингтонский фактор

Акция Эмиратов не могла состояться без оглядки на США. В администрации Трампа ОПЕК давно воспринимали как картель, наносящий ущерб американскому потребителю. Выход одного из ключевых членов — очевидный подарок Вашингтону, особенно на фоне предвыборного давления из-за высоких цен на бензин.

Но геополитический размен, судя по всему, глубже. Ряд наблюдателей отмечают, что выход из ОПЕК стал той ценой, которую Абу-Даби заплатил за доступ к долларовым своп-линиям Федеральной резервной системы — страховочному финансовому механизму, позволяющему получать долларовую ликвидность в кризисных ситуациях. Неслучайно министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью The New York Times назвал уход из картеля «результатом политических изменений».

В связи с этим можно даже сказать, что ОАЭ не покинули ОПЕК, а были оттуда выкуплены. Парадоксальным образом то, что в Вашингтоне назвали «эмиратской декларацией независимости», на самом деле больше похоже на обмен суверенитета в нефтяной политике на американские гарантии безопасности и финансовые поблажки.

Каждая страна, привязывающая выживание к американской благосклонности, в итоге усваивает один и тот же урок: у США нет союзников, у США есть интересы, и когда они сдвигаются — ты остаёшься один. Этот шаг, говорят критики, не усиливает Эмираты, он их ослабляет в долгосрочной перспективе. Но даже скептики признают: на нынешнем этапе эмиратское руководство воспринимает эту сделку как необходимый элемент выживания.

Переориентация на Вашингтон идёт рука об руку с глубочайшей военной интеграцией. Эмираты нуждаются в гарантированной защите от иранских атак. Опыт войны показал, что перехват дешёвых дронов Ирана дорогостоящими американскими противоракетами — неустойчивая модель обороны, а альтернативы в виде полноценного западного «зонтика» над территорией ОАЭ пока нет.

И Абу-Даби, судя по всему, готов платить за него расширением инвестиционных обязательств: идёт обсуждение более 25 крупных сделок с США на сотни миллиардов долларов. В результате Эмираты одновременно и ослабляют иранскую нефтяную дубину (чем ниже мировые цены и чем больше эмиратской нефти на рынке, тем меньше эффект от блокирования Ормузского пролива), и предлагают Западу заместить выпадающие иранские объёмы собственным сырьём.

Страх «омертвления активов»

Но было бы ошибкой полностью списывать со счетов экономическую подоплёку. Она реальна, самостоятельна, более того — подкреплена долгосрочными инвестиционными решениями.

Эмираты вложили свыше 122 миллиардов долларов в наращивание нефтяных мощностей и не желают мириться с тем, что квоты ОПЕК заставляют консервировать эти инвестиции. В Абу-Даби исходят из концепции пика спроса на нефть, который может наступить уже к 2040 году. Так что невыбранные сейчас баррели превращаются в «омертвлённые активы», которые никогда не принесут дохода. Отсюда стремление качать максимум, пока окно возможностей не закрылось.

Инструментом для этого призван стать трубопровод Хабшан — Фуджейра, позволяющий обойти Ормузский пролив и дающий стратегический тыловой выход к Индийскому океану. По оценкам эмиратских комментаторов, он может добавить гибкости экспорту и частично купировать последствия блокады пролива.

Однако эксперты предостерегают от завышенных ожиданий: реальная пропускная способность трубы составляет около 1,5 — 1,8 миллиона баррелей в день и уже близка к полной загрузке, так что говорить о дополнительных двух миллионах как о решённом деле преждевременно. Трубопровод — полезный буфер на случай кризиса, но не полноценная замена Ормузского маршрута.

Есть и ещё одно соображение. Эмираты целенаправленно продвигают собственный маркерный сорт Murban в качестве международного ценового эталона, конкурирующего с Brent и WTI. Ему нужны гибкость поставок и рыночное, а не политическое ценообразование — то есть свобода от решений, принимаемых в венской штаб-квартире ОПЕК. Выход из картеля развязывает руки для реализации этого проекта.

Наконец, энергетическая стратегия Абу-Даби не исчерпывается нефтью. Амбиции стать глобальным хабом для водорода, аммиака и возобновляемой энергетики требуют гигантских и быстрых капиталовложений. Выход из ОПЕК и форсированная добыча — это способ мобилизовать ликвидность для финансирования «постнефтяного» будущего уже сегодня. Как отмечают аналитики, «форточка спроса» на ископаемое топливо сужается — и медлить нельзя.

Впрочем, некоторые наблюдатели предостерегают от иллюзий относительно способности одной страны перевернуть глобальный рынок. Совокупная добыча ОПЕК+ составляет 40–45 миллионов баррелей в день, страны вне альянса добавляют ещё 25–30 миллионов. Ежегодный естественный темп истощения месторождений достигает примерно 5 миллионов баррелей в сутки.

В ближайшие пять лет даже возвращение на рынок Ирана и Венесуэлы в полном объёме лишь отчасти компенсирует эту убыль.

Государство, добывающее 4 миллиона баррелей и способное нарастить производство до 6 миллионов, как ОАЭ, действительно может на время поколебать рынок, но эффект будет временным, после чего цены стабилизируются, а самому производителю придётся добровольно сокращать выпуск, чтобы не обрушить котировки ниже рентабельности.

С этой точки зрения ОПЕК+ остаётся источником стабильности — и её ослабление создаёт риски для всех игроков.

Тектонический сдвиг

Уход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ — симптом фундаментального переустройства Ближнего Востока. Организации, десятилетиями игравшие роль стабилизатора, теряют одного из ключевых игроков в момент, когда мировой рынок и без того сотрясают военные риски.

Но главная драма разворачивается на региональной сцене. Арабская солидарность, давно переживавшая кризис, получила смертельную рану от той самой войны, которая, как многим казалось, должна была сплотить Залив перед лицом общего врага. Вместо этого Абу-Даби избрал стратегию опоры на собственные силы в союзе с внеарабскими центрами влияния.

«То, что мы видим сегодня, похоже на новые ОАЭ. Именно так Абу-Даби будет действовать отныне — и в регионе, и в мире», — заявил в соцсетях эмиратский аналитик Абдулхалек Абдулла.

Для Саудовской Аравии решение соседа становится сложнейшим вызовом. Оно угрожает архитектуре ОПЕК+, толкает к ценовой войне и подрывает претензии Эр-Рияда на лидерство. Для США и Израиля это тактическая победа, хотя и чреватая долгосрочной непредсказуемостью.

Сами Эмираты, позиционируя себя как суверенного игрока, отвязанного от прежних союзнических обязательств, вступают в крайне рискованную игру, где ставка — их место в будущем миропорядке.

Одно можно утверждать с уверенностью: формула «все страны покидали ОПЕК и возвращались» здесь неприменима. На этот раз Абу-Даби вышел не из организации. Он вышел из прежней системы координат — и, судя по всему, обратной дороги не ищет.