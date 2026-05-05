Когда военный конфликт на Ближнем Востоке перекрыл главную нефтяную артерию планеты, мир в очередной раз замер в ожидании ценового шока на бензин и сырую нефть, который одним сулит грандиозные сверхприбыли, а другим — многомиллиардные убытки.

Однако за этим очевидным сюжетом разворачивается ещё более сложная драма, в которой сплетаются судьбы континентальных торговых путей, воздушных коридоров, инвестиционных стратегий и рынков недвижимости.

Агрессия против Ирана и последовавшая за ней блокада Ормузского пролива спровоцировали тектонические сдвиги в неэнергетической экономике всего Большого Ближнего Востока, афтершоки которых распространились по миру, как круги по воде, причём потери и приобретения распределились крайне неравномерно, а подчас и неочевидно.

Прежде чем обратиться к конкретным секторам, необходимо зафиксировать главное обстоятельство. Конфликт носит не столько морской, но прежде всего воздушно-наземный характер, что на время парализовало сразу несколько ключевых сухопутных транспортных коридоров, обслуживавших не углеводороды, а промышленные товары, продовольствие, оборудование и потребительский импорт.

Сухопутные коридоры: закрытие, перегрузка и хрупкое «послеперемирие»

Главными сухопутными артериями, попавшими под удар, стали восточная и западная ветки Международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» (INSTC), а также связки, обслуживающие Центральную Азию и Афганистан.

Восточная ветка INSTC традиционно служит для перевалки товаров из Индии в иранский порт Чабахар морским путем и далее по территории Ирана, через Туркменистан в Узбекистан, Казахстан и Россию. Западная ветка идёт через Азербайджан и также пересекает иранскую территорию.

Параллельно с этим функционирует Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор), который соединяет Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Грузию и Турцию, принципиально минуя Иран. Наконец, для Афганистана жизненно важным является коридор Чабахар — Зарандж — Деларам, а также маршруты через Пакистан.

В острой фазе конфликта восточная ветка INSTC была фактически рассечена. Морской подход к Чабахару стал невозможен из-за минной опасности, атак на него американо-израильской авиации и, как следствие, отзыва страхового покрытия. В то время как иранские железнодорожные и автомобильные магистрали, ведущие к туркменской границе, подвергались ракетным ударам и работали с катастрофическими перебоями.

Западная ветка также встала, поскольку иранский отрезок маршрута находился в зоне наиболее активных боевых действий ВВС Израиля над Западным Ираном.

Таким образом, грузопоток, который раньше шёл через Иран в порты Индийского океана, хлынул в Срединный коридор, мгновенно перегрузив его инфраструктуру. Ставки фрахта на контейнерные перевозки по этому направлению подскочили до пятнадцати-шестнадцати тысяч долларов, а сроки доставки увеличились на две-три недели.

Кроме того, проект TRIPP, который должен был соединить Азербайджан с Нахичеванью и далее с Турцией в обход Ирана, был заморожен инвесторами на неопределённый срок из-за общего скачка страновых рисков.

После заключения перемирия ситуация осталась напряжённой. Морские перевозчики крайне осторожно возвращаются в Оманский залив, поскольку страховые компании не спешат восстанавливать покрытие для рейсов в иранские порты на фоне американской блокады.

Восточная ветка INSTC формально открыта, однако грузопоток по ней составляет лишь малую долю от довоенного уровня: повреждённая инфраструктура требует восстановления, а логистические операторы опасаются возобновления боевых действий.

Западная ветка через Азербайджан демонстрирует относительную устойчивость, но и она работает с ограничениями.

Срединный коридор продолжает нести повышенную нагрузку, что приводит к росту транзитных издержек для всех грузоотправителей из Китая и Центральной Азии.

Таким образом, перемирие не вернуло довоенную логистическую картину — оно лишь зафиксировало её новую, более дорогую и менее предсказуемую конфигурацию.

Без выхода к морю: афганский тупик и центральноазиатский транзит

Наиболее уязвимыми перед лицом блокады иранских портов оказались страны, не имеющие собственного выхода к открытому океану. На Ближнем Востоке и в непосредственной близости к нему такими государствами являются Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан (хотя последний имеет каспийское побережье).

Однако критическая зависимость именно от иранской портовой инфраструктуры характерна прежде всего для Афганистана и в некоторой степени Узбекистана.

Для Афганистана порт Чабахар в последние годы был главными морскими воротами, особенно после того, как отношения с Пакистаном осложнились, а транзит через Карачи сделался политически ненадёжным. Через Чабахар в Афганистан поступали зерно, мука, сахар, медикаменты и гуманитарная помощь.

В момент блокады этот канал был перекрыт практически полностью, что привело к резкому удорожанию продовольствия в и так весьма нуждающейся стране и поставило под угрозу срыва программы международной продовольственной помощи.

Альтернативный маршрут через Пакистан оказался заблокированным из-за конфликта между Кабулом и Исламабадом. Но даже после постепенного открытия пакистанского транзита очевидна неспособность пакистанской логистики мгновенно заместить иранский поток.

Узбекистан также находится в сложной логистической связке с Ираном, хотя и не граничит с ним и не пользуется напрямую его портами. Однако на деле зависимость узбекской внешней торговли от иранского транзита колоссальна.

Узбекистан активно использовал именно восточную ветку INSTC для экспорта текстиля, плодоовощной продукции, автомобилей и импорта промышленного оборудования, комплектующих и потребительских товаров.

Маршрут выстраивался следующим образом: грузы из Узбекистана следовали через Туркменистан на иранскую территорию и далее в порт Бендер-Аббас, откуда морем расходились по рынкам Южной Азии и Ближнего Востока. В обратном направлении шли контейнеры с индийскими и южнокорейскими товарами.

Доля Узбекистана в общем объёме транзитных грузов, проходящих через иранские порты, до войны достигала, по доступным оценкам, порядка 19%, что делало республику крупнейшим неиранским бенефициаром этого маршрута после Индии.

Именно поэтому блокировка Бендер-Аббаса и повреждение иранских трасс нанесли по узбекской логистике удар, сопоставимый с прямым закрытием собственных границ.

Экспортёры были вынуждены искать обходные пути — через Казахстан и далее по Срединному коридору, что многократно увеличило транспортное плечо и себестоимость продукции. Импорт промышленных товаров резко подорожал, а часть контрактов была и вовсе приостановлена.

Так экономика Узбекистана оказалась зажата между перегруженным Срединным коридором и парализованным иранским транзитом, а собственная удалённость от открытого моря сократила пространство для манёвра.

Коллапс авиасообщения и затяжное восстановление туризма

Нарушение сухопутной логистики сопровождалось столь же масштабным кризисом в воздухе.

Закрытие воздушного пространства над зоной конфликта, площадь которого достигла почти трёх миллионов квадратных километров, вынудило авиаперевозчиков прокладывать маршруты по узким обходным коридорам, что резко увеличило продолжительность рейсов и расход топлива.

Вместе с тем главной проблемой стал острый дефицит авиационного керосина. Дело в том, что до трети готового авиатоплива, потребляемого в Европе, импортировалось именно из стран Ближнего Востока, чьи нефтеперерабатывающие мощности оказались отрезанными от рынка.

В связи с этим крупнейшие авиакомпании мира объявили о массовой отмене рейсов. Lufthansa отменила тысячи рейсов, Air France ввела надбавку в пятьдесят евро к каждому билету, а общее число отменённых по миру рейсов превысило двенадцать тысяч.

Кроме того, международные аэропорты Дубая и Дохи, служившие глобальными стыковочными узлами, были вынуждены временно приостановить работу.

Понёс колоссальные потери и туристический сектор региона. Резкое удорожание авиабилетов и общий фон нестабильности привели к обвальному сокращению турпотока не только в страны Залива, но и в такие удалённые страны, как Шри-Ланка, которая значительную часть визитёров получала транзитом через ближневосточные хабы.

Под угрозой оказались планы на отпуск десятков миллионов людей, а гостиничный бизнес от Дубая до Мале столкнулся с волной отмен бронирований.

После заключения перемирия авиационная отрасль начала медленное и неравномерное восстановление. Формальное открытие воздушных коридоров само по себе не вернуло доверия: страховщики сохраняют повышенные премии за полёты над регионом, а авиакомпании, обожжённые убытками, восстанавливают маршруты с большой осторожностью.

Дефицит авиакеросина постепенно сходит на нет по мере перенаправления поставок, однако цены на топливо остаются ощутимо выше докризисных.

Турпоток в страны Залива, прежде всего в Оман, и прилегающие территории восстанавливается, но крайне медленно: путешественники и туроператоры помнят о пережитом шоке и закладывают дополнительные риски в свои планы.

Кроме того, за время кризиса многие авиаперевозчики переориентировали свои воздушные флотилии на другие направления и теперь быстрое восстановление прежнего расписания рейсов в регион ограничено как логистическими, так и финансовыми соображениями.

Цены на авиабилеты остаются повышенными, что продолжает сдерживать туристическое возрождение Ближнего Востока и связанных с ним регионов.

Исход инвесторов и обвал рынка недвижимости

Война и блокада Ормузского пролива мгновенно перечеркнули многолетние усилия стран Персидского залива по созданию имиджа стабильной и безопасной инвестиционной гавани.

Судоходные компании столкнулись с массовым отзывом страхового покрытия для рейсов в опасной зоне, что сделало любые морские перевозки в регионе экономически убыточными. Инвесторы начали экстренно пересматривать портфели.

Наиболее зримым и драматичным последствием стал коллапс рынка недвижимости Дубая.

Начавшись с падения акций ведущих застройщиков на 30%, кризис быстро перекинулся в реальный сектор. При затяжном характере конфликта эксперты прогнозировали падение цен на 50–70% уже к лету 2026 года.

Порядка трети российских инвесторов, традиционно активных на дубайском рынке, заморозили уже намеченные сделки в ожидании больших скидок.

Можно сказать, что капитал, ранее оседавший в эмиратских особняках и коммерческой недвижимости, начал движение в сторону более консервативных и географически удалённых от конфликта юрисдикций.

В частности, часть средств уже перетекла на европейские рынки, часть — в страны Юго-Восточной Азии, что стало дополнительным фактором давления на экономику региона Ближнего Востока.

Скрытые бенефициары: Пакистан, Оман и шанс для Сирии

Если большинство стран региона понесли колоссальные потери, то некоторые государства сумели извлечь из кризиса стратегические и материальные выгоды.

Так, Пакистан, выступив в роли главного посредника между Ираном и США, конвертировал дипломатические усилия в экономические дивиденды.

Острый энергетический голод, угрожавший пакистанской промышленности из-за перебоев в Ормузском проливе, был смягчён в ходе переговорного процесса: Исламабад добился от Тегерана гарантий возобновления прохода танкеров для нужд страны и восстановления приграничной бартерной торговли рисом, цементом и текстилем в обмен на иранские товары.

Однако гораздо более существенной оказалась роль пакистанских портов. Карачи и Гвадар, непосредственно не затронутые блокадой, превратились в перевалочные пункты для грузов, направлявшихся в Иран и далее в Афганистан и Центральную Азию.

Транзитные сборы и контракты на обработку контейнеров принесли экономике Пакистана значительные валютные поступления в разгар кризиса, а сам Исламабад укрепил статус незаменимого логистического и политического игрока на стыке Южной и Западной Азии.

Оман, чьё побережье находится вне Ормузского пролива, выиграл самым непосредственным образом. Порты Салала и Дукм, способные принимать крупнотоннажные суда, стали естественными точками перевалки для товаров, которые ранее шли напрямую через Персидский залив.

Судовладельцы, опасаясь рисков прохода через пролив, массово переориентировали маршруты на оманские хабы, откуда грузы далее следовали наземным транспортом в страны Залива или перегружались небольшими партиями на более мелкие суда для осторожной доставки в пункты назначения.

Доходы оманских портов выросли, а сам султанат, не будучи вовлечённым в конфликт ни на одной из его сторон, укрепил репутацию надёжного и предсказуемого логистического центра всего Аравийского полуострова. Этот транзитный бум, вероятно, сохранится и после полного урегулирования, поскольку бизнес предпочитает стабильность.

Кроме того, ещё одним неочевидным выгодоприобретателем может в перспективе стать Сирия. Относительная стабилизация в стране и восстановление контроля над основными транспортными магистралями открывают возможность для создания транзитного коридора, связывающего Турцию и Средиземноморье с Ираком, Ираном и странами Персидского Залива, открывая им доступ к средиземноморским портам.

В Дамаске и Анкаре уже обсуждаются планы реанимации Хиджазской железной дороги — легендарной магистрали, некогда соединявшей Дамаск с Мединой. В современном контексте восстановление этой линии (прежде всего участка Дамаск — Амман — северная Саудовская Аравия) позволило бы создать дополнительный сухопутный маршрут в обход нестабильных проливов и уязвимых маршрутов морских перевозок.

Такой коридор усилил бы логистическую роль Сирии, дав толчок её разрушенной экономике, и одновременно предложил бы странам Залива альтернативный путь для экспорта и импорта неэнергетических товаров как к портам Средиземного моря, так и непосредственно в Европу через Турцию.

Хотя до реализации этих планов ещё далеко, сам факт их активизации именно во время и после кризиса свидетельствует о тектоническом сдвиге в представлениях о маршрутах будущей торговли на Ближнем Востоке. А пока Сирия уже пользуется своим положением, увеличив транзит грузов автотранспортом из стран Персидского залива через свою территорию.

Китай: уязвимость мировой фабрики и двойной удар по экспорту

Если для Пакистана и Омана война открыла окно возможностей, то для Китая она стала серьёзным стресс-тестом, обнажившим уязвимость его экспортно-ориентированной модели.

Первый удар был нанесён по энергетическому импорту: в марте 2026 года Китай зафиксировал снижение ввоза сырой нефти почти на 3%, а природного газа — на 11%.

Хотя стратегические запасы, накопленные Пекином, способны смягчить дефицит на несколько месяцев, сам факт перебоев стал тревожным сигналом.

Второй — менее заметный, но не менее болезненный — удар пришёлся по промышленному экспорту. Ближний Восток был для Китая вторым по величине рынком сбыта металлопродукции, поглощая порядка 16% всего китайского стального экспорта. Блокада и боевые действия парализовали поставки, что привело к накоплению избыточных запасов стали в Китае и давлению на внутренние котировки.

Другие товары с низкой маржой, для которых морская доставка через Ормуз была единственно рентабельной, также застряли на складах. Это создало угрозу для всей цепочки промышленного производства, завязанной на внешний спрос.

Россия: выгоды за пределами нефтяного рынка

Россия оказалась среди главных выгодоприобретателей конфликта, однако характер этой выгоды выходит далеко за рамки роста нефтяных котировок.

Перекрытие поставок из Персидского залива затронуло не только углеводороды, но и значительные объёмы алюминия из Катара и Бахрейна, а также широкую номенклатуру химической продукции.

Россия, будучи одним из крупнейших мировых производителей алюминия, немедленно приступила к замещению выпавших ближневосточных объёмов на мировых рынках. Аналогичная ситуация сложилась на рынке удобрений и другой химии, где глобальный дефицит спровоцировал рост цен, позволив российским экспортёрам нарастить выручку.

Отдельного упоминания заслуживает рынок гелия — критически важного элемента для производства микрочипов. Блокада Персидского залива нарушила цепочки его поставок, и Россия, уже вводившая ограничения на вывоз гелия за пределы ЕАЭС, получила дополнительные рычаги влияния в высокотехнологичных секторах.

Кроме того, кризис дал мощный импульс развитию сухопутных маршрутов в обход нестабильного региона. Часть грузопотоков, ранее шедших через Иран, переориентировалась на территорию Казахстана и России, равно как и сам иранский экспорт-импорт на фоне блокады все больше завязывается на российские маршруты, что укрепляет транзитный потенциал евразийского пространства.

В сочетании с эффектом от замещения выпадающих ближневосточных товаров это обеспечило России не только краткосрочную конъюнктурную прибыль, но и долгосрочное укрепление позиций на нескольких стратегических рынках одновременно.