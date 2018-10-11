Екатерина Некрасова
Последние публикации
Кому выгодна темясовская Кондопога в Башкирии?
В Башкирии банальный бытовой конфликт, закончившийся поножовщиной и поджогом, стараниями одной из башкирских националистических организаций приобретает «межнациональную» окраску. Опрошенные ИА REGNUM эксперты выделяют экономическую составляющую «Темясовского побоища». Шерше ля шаурма Суть конфликта...
11 октября 2018
Власти Башкирии не допустят закрытия «Соды» и уничтожения шихана Тратау
Власти Башкирии заявили о возможности бесконфликтного решения сырьевой проблемы БСК. Как отмечают опрошеные ИА REGNUM эксперты, сохранение крупнейшего в стране производства кальцинированной соды не предполагает, что для этого нужно обязательно разрабатывать памятник природы шихан Тратау. Сроки...
19 сентября 2018
Уличные акции, альтернатива «Соде», школьные поборы: сентябрь в Башкирии
Первая половина сентября в Башкирии оказалась насыщенной событиями. Выборы депутатов Госсобрания республики, прошедшие 9 сентября, и День знаний не затмили собой ни возросшую уличную активность, ни разноплановые культурные мероприятия. Новостей из области экономики было не столь много, как...
18 сентября 2018
Удвоение оппозиции, сибайский феномен: обычные деревенские выборы Башкирии
По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии Башкирии, явка избирателей на выборах депутатов Государственного собрания Башкирии шестого созыва составила 49,08% и снизилась примерно на 3% по сравнению с предыдущими выборами 2013 года. Опрошенные ИА REGNUM эксперты сходятся во...
11 сентября 2018
«Сода» против Башкирии: сиюминутная выгода и «ужастики» против перспектив
В Башкирии при противостоянии БСК и региональной власти сторонниками разработки шихана Тратау нагнетается атмосфера страха, жителям города Стерлитамака внушается неверие в собственные силы. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, вокруг хозяйственного аспекта сформировалась сложная интрига, с...
31 августа 2018
Поле боя — шиханы: «Сода» против башкирской власти
В Башкирии противостояние Башкирской содовой компании (БСК, входит в «Башкирскую химию») и региональных властей в ситуации вокруг стерлитамакских гор-шиханов выходит на финишную прямую. Как считают опрошенные эксперты ИА REGNUM, проблема, связанная с разработкой или сохранением шихана Тратау, не...
29 августа 2018
Межпартийная конкуренция и «боевые округа» в Башкирии
В Башкирии стартовал активный этап предвыборной агитации, а 9 сентября состоятся выборы в республиканский парламент — Государственное собрание — Курултай шестого созыва. До дня выборов нового состава остаётся меньше двух недель. «Выборы в парламент Республики Башкортостан идут по календарном плану...
27 августа 2018
Из Башкирии бегут: начало августа в республике
Политическая жизнь Башкирии в первой неделе августа во многом определялась предстоящими выборами в Госсобрание республики. В сравнении с избирательной кампанией в Госсобрание 2013 года сегодня снизилось число участников выборной гонки. По мнению политолога Дитрия Казанцева, «уменьшение количества...
11 августа 2018
Старый Бельский мост открыт, старые проблемы остались: транспорт в Уфе
В Уфе после полугодового ремонта 26 июля возобновилось движение транспорта на отремонтированном «старом» мосту через реку Белую. Ремонт обошелся республике в 37 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM Вчера: подвели холода Как ранее писало ИА REGNUM, так называемый «старый» мост через реку...
28 июля 2018
Бесплатная медицина и генетическое свиноводство: неделя Башкирии
За прошедшую неделю в Башкирии вновь вспомнили о пенсионной реформе: уфимские коммунисты определились с датой и местом проведения протестного митинга, а большинство депутатов-думцев от Башкирии, представляющих «Единую Россию», проголосовали за повышение пенсионного возраста. Глава Башкирии Рустэм...
25 июля 2018
Кандидатов стало меньше, партии всё те же: выборы в Госсобрание Башкирии
На выборах в Госсобрание Башкирии по одномандатным округам выдвинуто 334 кандидата, 908 кандидатов от восьми партий намерены избираться по единому избирательному округу. Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что количество кандидатов может сократиться, так как часть из них может не пройти...
24 июля 2018
Меньше нового жилья, больше коррупционных дел: Башкирия за неделю
Главными темами прошедшей и начала новой недель можно считать экономику и борьбу с коррупцией, политические новости, связанные с перестановками в правительстве Башкирии, также имеют экономическую подоплеку. Отставание от плановых целевых показателей ввода жилья в республике в первом полугодии...
18 июля 2018
В Башкирии прошел второй митинг против пенсионной реформы
Вечером 12 июля в центре Уфы против повышения пенсионного возраста прошел организованный Федерации профсоюзов РБ митинг, в котором приняло участие несколько тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM участники мероприятия, акция прошла без нарушений. Организаторы митинга утверждают, что на площадь перед...
12 июля 2018
Пенсионный протест и посягательство на шиханы: июль в Башкирии
В первую декаду июля митинговая активность в республике переместилась в Стерлитамак, там прошел первый и пока единственный в Башкирии митинг против пенсионной реформы и акция «за разработку гор-шиханов». Экономическая ситуация в регионе не претерпела значительных изменений, а вот культурная жизнь...
12 июля 2018
Новые лица, местная повестка: предвыборный расклад в Башкирии
В Башкирии за два месяца до выборов в местное заксобрание ряд политических партий завершает формирование своих партийных списков и определился с кандидатами для выдвижения в одномандатных округах. По оценке опрошенных ИА REGNUM экспертов, после республиканских «праймериз» «Единой России»...
10 июля 2018
Башкирия, итоги июня: исход министров в Госсобрание, перспективы Хамитова
Политическая жизнь Башкирии в июне была насыщена рядом значимых событий, свидетельствующих о наличии новых тенденций, одной из которых стало начало серьёзных кадровых перестановок в администрации главы (АГ) РБ. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, череда июньских политических решений и...
4 июля 2018
Бодрые отчеты «паровоза» башкирской многопартийности: уходящий созыв
Спикер регионального парламента Башкирии Константин Толкачев в последний раз выступил перед собравшимися депутатами, обратив внимание СМИ на численные показатели работы парламента, впрочем, не останавливаясь на деталях законотворчества. Прозвучало, что в стенах госсобрания с сентября 2013 года по...
26 июня 2018
Уличная активность, договор с «Роснефтью», снег: Башкирия в мае
В Башкирии в первой половине мая 2018 года политика превалировала над экономикой, а общественно-политическая жизнь региона отличалась возросшей активностью жителей республики. Во второй половине мая главными событиями в сфере экономики, по мнению опрошенных экспертов, стали подписание нового...
6 июня 2018
Башкирский пасьянс вокруг шиханов
В Башкирии защита гор-шиханов от разработки Башкирской содовой компанией (БСК) может способствовать формированию гражданского общества республики. Так считают опрошенные ИА REGNUM. По мнению политолога Николая Евдокимова, проблема шихан на сегодняшний день продолжает являться главной темой в...
26 мая 2018
«Башнефть» взвинчивает цены на бензин, мусорный митинг : Башкирия за неделю
Минувшая неделя прошла под знаком культуры. 19 мая в городе Октябрьском прошел республиканский конкурс кураистов, в районном центре Буздяк — фестиваль народной кухни «Бэлешфест», в селе Николо-Берёзовка — республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний». Картину завершила акция «Ночь музеев»...
23 мая 2018