В первую декаду июля митинговая активность в республике переместилась в Стерлитамак, там прошел первый и пока единственный в Башкирии митинг против пенсионной реформы и акция «за разработку гор-шиханов». Экономическая ситуация в регионе не претерпела значительных изменений, а вот культурная жизнь перешла в летний формат, большинство культурных и развлекательных мероприятий перетекло из помещений на улицы, под открытым небом проходят концерты и работают читальные залы. Вновь встает тема безопасного детского отдыха и происшествий на воде.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Политика: стерлитамакские митинги и общественные советы

2 июля в Стерлитамаке, втором по величине городе Башкирии, прошел первый в республике митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Организаторами акции выступили движение «Левый фронт» и местное отделение КПРФ. Активисты собрали 300 подписей против пенсионной реформы. Акция прошла без нарушений. На мероприятии присутствовало около 200 человек.

6 июня в том же в Стерлитамаке прошел митинг Башкирской содовой компании (БСК) за промышленную разработку горы-шихана Тратау. По словам местных жителей, накануне агитационные листовки с приглашением принять участие в митинге за социально-экономическое развитие города активно разбрасывались по почтовым ящикам. В социальных сетях утверждалось, что сотрудников БСК принуждают к участию в акции под страхом увольнения. Участники митинга потребовали от президента страны Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в кратчайшие сроки обеспечить разработку новой сырьевой площадки — горы Тратау, добавив, что республиканские власти в этом вопросе не поддерживают предприятие.

«Манипулятивный посыл организаторов митинга очевиден. Стерлитамак не моногород, альтернатива разработке шиханов есть и население об этом прекрасно знает. Уровень социально-экономического развития республики достаточно высок для того, чтобы придать нужные импульсы развития Стерлитамаку. Общественное мнение в республике сформировано достаточно четко и оно против разработки шихан. Население против того, чтобы торговать своей природой. Никакие митинги с применением социальной инженерии здесь не помогут», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Общественная палата Башкирии получила право создавать общественные советы при органах госвласти. Вступили в силу изменения в региональные законы «О культуре», «Об образовании», «О социальном обслуживании граждан». В них содержится норма, меняющая порядок формирования общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры, образования и социального обслуживания. Ранее формирование общественных советов носило ведомственный характер. Их создавали соответствующие органы исполнительной власти. Принятые законы позволяют обеспечить большую объективность при проведении независимой оценки качества услуг.

Trishurupa.ru Краны уфимского речного порта и завод гибких валов

Экономика: обанкроченный порт и долги по налогам

По решению Арбитражного суда ООО «Речной порт Уфа» — дочернее предприятие Башкирского речного пароходства — признано банкротом. В отношении компании идёт конкурсное производство. Процедура наблюдения речного порта была начата в 2016 году по заявлению ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». Порт считался самым ценным предприятием группы Башкирского речного пароходства. Занимается добычей, сортировкой и отправкой нерудных стройматериалов, в том числе по железной дороге, имеет карьеры, технику, два грузовых терминала. Уставной капитал предприятия составляет 358,51 млн рублей. Основным кредитором порта является «Региональный фонд». Его требования к предприятию оцениваются в 40 млн рублей.

Правительство Башкирии поддержит ряд приоритетных инвестиционных проектов. Как сообщили в Корпорации развития РБ, государство предоставит льготу по налогу на имущество АО «Сибайский ГОК», который реализует проект реконструкции сооружений для очистки шахтных вод Сибайского и Кагарманского месторождений. (общий объем инвестиций — более 1,56 млрд рублей, новых рабочих мест — 44, сроки реализации — 2018−2035). ООО «Теннис Спорт Промоушен», строящее в Уфе Теннисный центр (вложение — 52 млн рублей, срок реализации проекта — 2018−2019), получит земельный участок в аренду без торгов. Также одобрено заключение концессионного соглашения по проекту частного пансионата для пожилых инвалидов в деревне Шарипово Кушнаренковского района с инициатором проекта — АНО Центр социального обслуживания населения «Доверие-К». Объем инвестиций планируется в размере 5,5 млн рублей. Согласно проекту будет создано 18 рабочих мест и 40 койко-мест для обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В Уфимском научно-исследовательском институте «ПЕГАЗ» спроектирован уникальный объект, который станет крупнейшим в Единой системе газоснабжения и обеспечит подачу газа в «Северный поток — 2». Стратегический для России и Европы проект «Северный поток — 2» повысит безопасность энергопоставок в ЕС, покроет дефицит импорта газа и обеспечит страны Евросоюза самым экологически чистым органическим топливом. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 млрд кубометров в год. Трубопровод станет одним из самых длинных в мире морских газопроводов и крупнейшим международным инфраструктурным проектом.

35 тысяч жителей Башкирии имеют задолженность по имущественным налогам на сумму более 10 тысяч рублей. В целом размер недополученных бюджетом средств на 1 июня составлял 1 млрд 218 млн рублей. Долг в размере больше 10 тысяч рублей является основанием применить ограничение выезда за границу.

ИА REGNUM Детский лагерь

Социум: новая медаль, небезопасное лето

Общественная организация Всемирный курултай башкир (ВКБ) учредило собственную награду — «медаль» «Башҡорт халыҡ геройы» («Герой башкирского народа»). Почетное звание станет высшей формой поощрения граждан (в том числе и иностранных) в том числе и за проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа и иные заслуги перед государством, республикой и башкирским народом. Звание может быть присвоено посмертно. Окончательное решение о выборе лучшего эскиза медали будет принято открытым голосованием на заседании Исполкома ВКБ осенью.

В Уфе 9 июля 10 водителей скорой медицинской помощи поучаствовали в краткосрочной забастовке. Они полчаса не выезжали на вызовы. По словам одного из участников акции, компания «Автотранском» с апреля не выплачивает в срок заработок 70 водителям. Общая сумма задолженности составляет 4 млн рублей. Фирма сотрудничает с республиканской станцией скорой медпомощи и предоставляет ей в аренду автомобили с водителями в рамках аутосорсинга. По словам водителей, сотрудники при этом оформляются как индивидуальные предприниматели и оформляют договоры на месяц. Во время проведения забастовки вызовы. Акцию протестов остановили после переговоров с директором «Автотранскома». Водителям дали обещание погасить долг до конца текущей недели.

9 июня в ходе рабочей поездки Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин посетил детские летние лагеря. Представители контрольно-надзорных органов доложили Михаилу Закомалдину о грубых нарушениях в работе загородного учреждения «Березка». Вопросы имелись к организации пожарной, антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия. Всего сотрудниками Управления регионального МЧС директору базы отдыха было выдано 135 предписаний. Несмотря на это, в загородном лагере с 1 июня был открыт летний сезон. В каждой смене здесь оздоравливаются по 90 детей. Закомалдин напомнил, что вопрос обеспечения безопасности детей во время каникул находится на особом контроле федеральных властей. Трагические события прошлых лет послужили основанием ужесточения требования к оздоровительным учреждениям. По данным регионального Управления МЧС, в Башкирии с нарушениями продолжают работу 32 летних лагеря, большинство из которых действуют на территории Уфимского района.

FlankerFF Река Инзер в Башкирии

Происшествия: дети в ловушке и трагедии у воды

В ночь с 6 на 7 июля в Краснокамском районе Башкирии на озере Саузово двое взрослых и полуторогодовалый ребенок утонули в собственном автомобиле. По предварительным данным, 35-летний мужчина со своей 33-летней женой и маленьким сыном приехали отдыхать на озеро из города Агидель. Вероятнее всего, семья решила переночевать в машине. Автомобиль съехал в озеро и утонул, когда семья спала. Машину уже достали со дна водоема. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В Белорецком районе 9 июля туристическая группа из 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет во главе с тренером оказалась в ловушке из-за поднявшегося уровня воды на реке Инзер. Спасатели вызволяли подростков почти сутки. Избежать гибели детей помогла группа туристов, которая успела перебраться на другой берег реки во время критического подъема воды. Они сообщили о том, что дети и их сопровождающий оказались в водной ловушке. Сообщить о произошедшем дети не могли, так как в этой зоне полностью отсутствует мобильная связь. Прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы на катамаране по 2 человека переправили детей на другой берег. Никто из них не пострадал. Случившемся уже заинтересовались в прокуратуре Башкирии. В ходе проверки ведомства будет дана оценка действиям должностных лиц указанного учреждения по проведению безопасного похода с участием детей и регистрации туристической группы.

Семеро солдат-срочников из Уфы пострадали на армейском конкурсе под Муромом. Военнослужащие получили травмы разной степени тяжести во время проведения четвертого этапа всеармейских соревнований понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» на реке Оке во Владимирской области. Пострадавшие получили переломы конечностей в результате столкновения двух машин тяжелой военной техники: соревнования проходили в условиях затрудненной видимости из-за пыли. Срочники госпитализированы в госпитали Нижнего Новгорода и Владимира. Обстоятельства произошедшего устанавливает военная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Культура и развлечения: под небом голубым

8 июля 2018 года министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики, совместино с Башкирия LIFESTYLE центр и ГУП РТК «Башкортостан» провели праздник «День семьи, любви и верности». Гостей праздника ждала развлекательная программа, творческие мастер-классы, спортивные турнирах, а также концертной программа. Также праздничные мероприятия, посвященные этому дню, провели во всех муниципальных районах и городских округах республики, на них 80-ти парам, которые прожили в браке многие годы (50, 60, 70 и 75 лет) и стали примером крепких семейных устоев, вручили памятную медаль «За любовь и верность».

В Шаранском районе республики, в деревне Куртутель Зириклинского сельского поселения прошел VI Межрайонный танцевальный фестиваль «Ший кандра-2018», который совпал с празднованием 235-летия деревни Куртутель. Почетные гости присутствовали на открытии пруда в деревне, куда запустили живых рыб, посетили лучшие личные подворья сельчан, посмотрели презентацию выставки картин местных художников и прошли по символической «Тропе счастья» — «Пиал корно».

Прошедший в Уфе фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST 2018, посвященный Дню молодежи, собрал на площадке ТЦ «Мега» более 7 тыс. человек, Гости праздника участвовали в танцевальных баттлах, конкурсе граффити, соревнованиях по трюковым видам спорта и стритболу. В числе организаторов — администрация Уфы и Молодежная общественная палата при горсовете.

В Туймазинском районе в музейно-этнографическом комплексе «Бабай утары» прошел Региональный музыкальный фестиваль-конкурс самодеятельных татарских фольклорных ансамблей «Җырлыйк әле» («Споемте, друзья»), в котором приняли участие коллективы из города Салавата, Демского района Уфы, Туймазинского, Кигинского, Краснокамского, Шаранского, Бакалинского районов республики. В городе Туймазы в амфитеатре центрального городского парка культуры и отдыха концерты под открытым небом проводятся каждую пятницу.