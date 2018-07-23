На выборах в Госсобрание Башкирии по одномандатным округам выдвинуто 334 кандидата, 908 кандидатов от восьми партий намерены избираться по единому избирательному округу. Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что количество кандидатов может сократиться, так как часть из них может не пройти регистрацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Желающих попасть в Госсобрание стало меньше

В 2013 году за депутатские мандаты Государственного собрания собирались бороться 1 тыс. 232 выдвиженца по партийным спискам по единому республиканскому округу, 444 — по одномандатным округам. Незначительно сократилось и число самовыдвиженцев, в 2013 году их было около 30, в 2018 — 26.

Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2013 сократилось число претендентов на всё те же 110 мандатов. Часть из выдвинутых 334 одномандатников может отсеяться, не пройдя регистрацию в ЦИК. Так, в 2013 году из 444 выдвинутых одномандатников зарегистрировано было лишь 383.

А вот общее количество партий, желающих поучаствовать в предвыборной гонке, осталось почти неизменным — в 2013 году их было 18, в 2018 — 17.

По одномандатным округам «Партия Роста» выдвинула 9 человек, «Защитники Отечества» — четверых, «Партия Дела» — двоих, «Союз Труда» — одного претендента, «Гражданская Платформа» — одного, «Партия ветеранов России» — двоих, ЛДПР — 55 человек, «Патриоты России» — 54 человека, «Яблоко» — двоих, «Справедливая Россия» — 52 человека, «Единая Россия» — 55 человек, «Оплот России» (Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России) — одного, КПРФ — 45 человек, «Российская экологическая партия «Зелёные» — 21 человека, «Аграрная партия России» — 4 человека.

По региональным спискам ЛДПР выдвинула 113 человек, «Справедливая Россия» — 118 человек, «Единая Россия» — 156 человек, «Альтернатива для России» (Партия Социалистического выбора) — 72 человека, «Патриоты России» — 160 человек, КПРФ — 109 человек, «Российская экологическая партия «Зелёные» — 113 человек, «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу» — 67 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Эта ползучая партизация

По мнению политолога Дмитрия Казанцева, в Башкирии «продолжается партизация электорального процесса и постепенно растет уровень партийного строительства».

«В нынешний выборный период мы видим, что политические структуры более активно включились в работу по выдвижению своего актива. Если ранее в 2013 году на выборах в Госсобрание «закрыть» все избирательные округа сумели только региональные отделения «Единой России» и КПРФ, то сегодня присутствие своих кандидатов обеспечили «Патриоты России», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Зеленые», подавшие в республиканский ЦИК внушительные списки партийцев», — считает эксперт.

При этом традиционно оппозиционные партии делают ставку на одномандатные округа. Тем более что по итогам региональных праймериз оппоненты единороссов имеют возможность до старта выборной гонки проанализировать электоральные расклады и их личные рейтинги. По количественному уровню конкуренции на каждый избирательный округ в республике приходится не менее 3−4 кандидатов в депутаты, по качественному параметру уже сейчас заметно, что в ряде одномандатных округов столкнутся сразу несколько опытных политиков либо ресурсных кандидатов.

Например, в Шаймуратовском избирательном округе №1 соперничать будут семь претендентов на одно депутатское кресло, среди них депутат горсовета Уфы (ЛДПР) и депутат Госсобрания (самовыдвиженец), директор коммерческой фирмы («Патриоты России») и руководитель крупной общественной организации («Единая Россия»), в Черниковском избирательном округе №4 из шести кандидатов двое — это парламентарии — депутат горсовета Уфы (КПРФ) и депутат Госсобрания (ЛДПР), еще один претендент является главным врачом городской больницы («Единая Россия»), в Новиковском избирательном округе №14 из восьми кандидатов будут баллотироваться два действующих депутата Госсобрания — один от «Единой России», другой от «Партии дела».

Кроме количественных, нужно учитывать и качественные характеристики вступивших в предвыборную борьбу организаций. Выдвигалось мнение, что если в прошлом созыве часть партий, допущенных до голосования, можно было назвать спойлерами (например, «Коммунисты России» стремились оттянуть на себя протестный электорат КПРФ), то в нынешних выборах практически все выдвинутые партии достаточно субъектны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По договоренности?

Политолог Дмитрий Михайличенко вносит долю скепсиса, заявляя о практическом отсутствии «ярких представителей контрэлит среди кандидатов» и с некоторым сомнением оценивает значимость депутатского мандата.

Допуская разворачивание настоящих баталий с применением черного пиара, политиолог характеризует рисунок кампании как в целом понятный и не требующий изощренных политтехнологических решений.

Результаты цветущей многопартийности в 2013 году мало кого впечатлили. Напомним, что в парламенте Башкирии V созыва у «Единой России» было 88 мест, КПРФ — 10, ЛДПР — 3 места, «Патриоты России», «Альянс зелёных», «Российская партия социальной солидарности» имели по одному депутату.

В VI созыве «Единая Россия», по словам эксперта, использует имеющиеся ресурсы и снова завоюет доминирование в чуть сокращенном формате. КПРФ попытается агрегировать протестную повестку и воспользоваться внутриэлитными договоренностями.

Кроме этих неравноценных тяжеловесов, в Госсобрании могут быть представлены ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты» и «Зеленые».