Политическая жизнь Башкирии в июне была насыщена рядом значимых событий, свидетельствующих о наличии новых тенденций, одной из которых стало начало серьёзных кадровых перестановок в администрации главы (АГ) РБ. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, череда июньских политических решений и растущая инициативность руководителя республики Рустэма Хамитова могут быть связаны с возможными перспективами действующего главы региона в 2019 году вновь переизбраться на пост высшего должностного лица Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Праймериз и зарплата новым депутатам

Bashkortostan.er.ru Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов от партии для выдвижения на выборах депутатов

Одним из главных событий начала летнего политического сезона стали прошедшие 3 июня региональные праймериз «Единой России» по 55 избирательным округам Башкирии. Занявшие первые места кандидаты могут попасть в список кандидатов-одномандатников на выборах в Госсобрание Башкирии 9 сентября. В общей сложности для участия в праймериз заявилось более 600 человек, но после проверки документов и участия в дебатах осталось 584 кандидата.

По итогам предварительного голосования четыре члена республиканского кабмина сумели победить в своих избирательных округах. Это министр финансов РБ Рида Субханкулова, руководитель молодёжно-спортивного ведомства Андрей Иванюта, главный начальник по ЖКХ Башкирии Сергей Афонин и вице-премьер регионального правительства Николай Хорошилов. Предполагается, все четверо планируемо уйдут в отпуск и в скором времени начнут формирование своих предвыборных штабов.

Мало кто сомневается в победе «великолепной четверки». В случае их избрания депутатами, министры могут подать в отставку, но куска хлеба не лишатся, а станут получать зарплату как работающие на постоянной основе депутаты регионального парламента (от 240 до 400 тыс. руб. в месяц).

Есть мнение, что на итоговом заседании Госсобрания Башкирии увеличение числа работающих на постоянной основе парламентариев с 18 до 22 было инициировано именно для предстоящего трудоустройства в региональном парламенте выходцев из кабмина.

При этом не внушает доверия озвученная рядом «слухмейкеров» версия о «почетной ссылке» высокопоставленных чиновников в Госсобрание и дальнейшем их выбытии на заслуженный отдых. По схожему сценарию в 2013 году республиканские власти отправили в региональный парламент и экс-министра финансов Рузалию Хисматуллину. Теперь она занимает статусный пост председателя профильного комитета по бюджетной и налоговой политике, став одной из немногих «говорящих голов» от партии власти, представляющих заксобрание Башкирии. Нынешнему министру финансов Риде Субханкуловой многие эксперты предрекают еще более громкую славу, но не на региональном, а уже на федеральном уровне. Известного финансиста видят в качестве сенатора от республиканского парламента нового созыва, вместо Рафаила Зинурова, оказавшегося в числе аутсайдеров внутрипартийного голосования.

Политолог Кирилл Зотов утверждает, что переход с одного сложного участка на другой членов кабмина не повлияет на расстановку в региональных элитах, но скажется на имидже Госсобрания как полноправного партнера по отношению к правительству.

«Помимо этого, в нынешнем созыве парламента республики практически не было лидеров общественного мнения в той или иной сфере, а с приходом министерской команды в Госсобрание степень компетенции, как и узнаваемости местных законодателей, однозначно вырастет. Возможное продвижение Риды Субханкуловой в Совет Федерации позволит региональным властям получить второго мощного лоббиста интересов Башкирии в Москве. Пока же и за себя, и за своего коллегу Рафаила Зинурова всю работу вела только сенатор Лилия Гумерова», — добавил эксперт.

Маврин сделает своё дело

6 июня бывший вице-премьер Башкирии Евгений Маврин официально возглавил администрацию главы республики Рустэма Хамитова.

Glavarb.ru Евгений Маврин

В правительство Башкирии Маврин впервые пришёл в 2010 году, получив назначение на должность заместителя министра экономического развития республики. Руководил этим министерством в 2012—2015 годах, одновременно занимая пост вице-премьера. Уход Маврина из кабмина 2015 году объяснялся недостаточно высокими показателями инвестпривлекательности республики. В 2015 году Маврин несколько месяцев проработал помощником Рустэма Хамитова. В 2016—2018 годах — директор автономной некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа», одним из громких проектов которой стало открытие в Уфе выставки «Россия — моя история».

Предшественник Маврина Владимир Нагорный возглавлял АГ с ноября 2016 года. Основными причинами ухода Нагорного, «так и не сумевшего максимально эффективно модерировать работу исполнительной власти в республике», могли послужить существенное снижение на 30% по итогам 2017 года инвестиций в республику и недостаточный уровень общего администрирования деятельности регионального кабмина.

Возвращение на госслужбу бывшего вице-премьера, курирующего финансовый блок правительства, Евгения Маврина в роли нового руководителя АГ получило разную оценку. Высказывалось мнение, что Рустэм Хамитов рекрутировал уже проверенного «аппаратчика со стажем», поставив перед ним сверхзадачи в непростой, но знаковый 2019 год.

«Значимость следующего года обусловлена проведением выборов главы республики и празднованием 100-летнего юбилея со дня образования Башкирии, проводимого по указу президента страны. Следовательно, к республике будет приковано внимание не только ряда политических интересантов и внутриполитического блока Кремля, но и руководства страны в целом», — подчеркнул политолог Дмитрий Казанцев.

На фоне крепнущего союза Башкирии с нефтяным гигантом «Роснефтью» Игоря Сечина, затухания острой ситуации с горами-шиханами, после встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым нынешний руководитель республиканского «Белого дома» должен не только сохранить наработанные политические очки, но и капитализировать их в предстоящем электоральном цикле.

Иван Шилов ИА REGNUM Рустэм Хамитов и Денис Мантуров

Ряду экспертов потенциальный переход нескольких опытных чиновников в Госсобрание и в Совет Федерации, недавнее назначение руководителем республиканской администрации Евгения Маврина и возросшая медиаактивность первого лица региона не кажутся простым совпадением. Череду политических решений и растущую инициативность Рустэма Хамитова они напрямую связывают с его перспективами снова переизбраться на пост главы Башкирии, для этого Хамитов «укрепляет свои тылы надежными и опытными чиновниками», с которыми он проработал долгие годы.

«В Башкирии, как крупном и экономически активном субъекте РФ, широко представлены самые различные финансово-промышленные группы, успех взаимодействия с которыми во многом определяет социально-экономическое развитие региона и устойчивость политических элит. Поэтому вероятно, что на фоне прошлогоднего падения инвестиций и предстоящих в 2019 году масштабных мероприятий приоритетом Евгения Маврина на новом посту станет выстраивание диалога со всеми элитными группами, тем более что, скорее всего, он уже получил на эти цели карт-бланш от первого лица республики» — заключил собеседник ИА REGNUM.

Вместе с тем часть экспертного сообщества республики воздерживается от рассуждений о возможном переизбрании Хамитова, мотивируя это тем, что до 2019 года могут произойти те или иные события, которые существенно повлияют на сложившуюся расстановку сил.

Тихие довыборы с высокой явкой

17 июня в Башкирии прошли дополнительные выборы депутатов местного самоуправления. За 70 депутатских мандатов в 23 муниципальных образованиях боролись более двухсот кандидатов от партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», КПРФ, «Партии Великое Отечество», «Партии Роста», а также самовыдвиженцы.

Голосование шло на 83 избирательных участках, где количество зарегистрированных избирателей составило около 25 тыс. человек. По итогам проведенных выборов проголосовало более 15 тыс. избирателей, итоговая явка составила более 63%. Наиболее отличились Ишимбайский, Давлекановский и Иглинский районы, в которых явка составила более 90%. По словом одного из наблюдателей, на этих выборах, кроеме единороссов, наиболее активно вели себя представители «Справедливой России» и ЛДПР.

«Участие в муниципальных выборах дает даже небольшим партиям возможность напомнить и заявить о себе избирателям, причем избирателям активным, и без существенных затрат. Накануне выборов в Госсобрание Башкирии такая возможность не лишняя. На этих выборах особых препон для регистрации кандидатов не отмечалось», — считают представители различных партий и движений.

Glavarb.ru Заседание Государственного собрания Республики Башкирия

После подведения итогов депутатские мандаты были распределены следующим образом: «Единая Россия» — 57 мандатов, «Справедливая Россия» — 5 мандатов, «Патриоты России» — 2 мандата, ЛДПР — 1 мандат, КПРФ — 1 мандат, самовыдвиженцы — 4 мандата.

Региональным отделением Корпуса «За чистые выборы» в ходе проведения дополнительных выборов депутатов местного самоуправления нарушений зафиксировано не было. Участвовавшие в довыборах паритии о нарушениях в процессе голосования также не заявляли.

В июле, считает ряд экспертов, предвыборная тематика зазвучит с новой силой, и посвящена она будет выборам в Госсобрание республики.