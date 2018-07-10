В Башкирии за два месяца до выборов в местное заксобрание ряд политических партий завершает формирование своих партийных списков и определился с кандидатами для выдвижения в одномандатных округах. По оценке опрошенных ИА REGNUM экспертов, после республиканских «праймериз» «Единой России», партконференции КПРФ, отчетно-выборных конференций «Справедливой России», «Зеленых» и «Патриотов России» обновление партийных рядов составило около 50−60%.

Gsrb.ru Депутаты Государственного Собрания Башкирии

Злободневное сегодня: мнение политолога

По словам политолога Дмитрия Казанцева, политическая ситуация в Башкирии существенно не отличается от общероссийской. Выборы в Госсобрание республики, назначенные на 9 сентября, будут проходить при непростой социально-экономической ситуации в стране в условиях старта целого ряда резонансных реформ, запущенных российским кабмином.

На сегодня из 110 мест в региональном парламенте число депутатов от «Единой России» составляет 94, следующей идет КПРФ — 10 депутатов, ЛДПР — три депутата и три так называемые малые партии, — по одному человеку от «Зеленых», «Патриотов России» и «Российской партии социальной солидарности».

Согласно данным электорального периода 2013 года, за «единороссов» проголосовали 76,06% башкирских избирателей, за коммунистов — 11,7%. При этом ранее нарастить количество депутатских кресел партийцам удалось за счет кандидатов, победивших в одномандатных округах. У ЛДПР, «Зеленых», «Патриотов России» и «Российской партии социальной солидарности» из их числа представлены все избранные депутаты, а у «Единой России» и КПРФ почти половина.

Шансы увеличить число депутатов для партийцев есть именно через одномандатные округа. Избирателям нужно представить новые лица, и эта тенденция уже улавливается почти у всех более-менее известных партий. После республиканских «праймериз» «Единой России», партконференции КПРФ, отчетно-выборных конференций «Справедливой России», «Зеленых» и «Патриотов России» обновление партийных рядов составило около 50−60%.

По мнению политолога, не менее важно в предвыборных программах учитывать не только федеральную идеологическую платформу, но и местную повестку дня, индивидуально подходя к каждому муниципальному образованию. Партиям для позиционирования организации в СМИ и на публичных мероприятиях (выступления на круглых столах, интервью на радио/телепередачах) необходимо сформировать команду спикеров, способных анализировать политические процессы.

«Велика вероятность того, что многие оппозиционные партии возьмут себе на вооружение социальную повестку. Например, КПРФ целенаправленно стремится оседлать социальный протест против пенсионной реформы, первоначально инициированный федерацией независимых профсоюзов», — считает эксперт.

Старт избирательной кампании показал, что новые условия оказали определенное влияние на деятельность региональных отделений партий, стремящихся в республиканский парламент.

Gsrb.ru Заседание Государственного Собрания Башкирии

Кто стремится в Госсобрание?

23 июня, раньше других партий, состав первой тройки кандидатов на выборах в Госсобрание БР огласили местные коммунисты, в неё вошли действующие депутаты регионального парламента во главе с лидером рескома партии Юниром Кутлугужиным. Вторым номером стал уфимский предприниматель-юрист Вадим Старов, третьим — предприниматель из Нефтекамска Ильгам Галин. В списке также столь неоднозначные персоны, как списке активист движения «Левый фронт» и Дмитрий Чувилин и бывший владелец разорившегося банка Рафис Кадыров.

Сразу три партийные конференции региональных отделений «Единой России», «Справедливой России» и «Яблока» состоялись 30 июня.

Делегаты — единороссы большинством голосов утвердили список кандидатов из 223 человек. Список из возглавили глава Башкирии Рустэм Хамитов, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко и мэр Уфы Ирек Ялалов. Спикер Госсобрания РБ Константин Толкачёв первый в партийной тройке по Буйскому избирательному округу №55. Вице-премьер башкирского правительства Николай Хорошилов и министр ЖКХ Сергей Афонин идут по одномандатным округам (Баженовский избирательный округ №37 и Кумертауский избирательный округ №15 соответственно), а министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта и глава регионального Минфина Рида Субханкулова возглавили партсписки по Металлургическому избирательному округу №35 и Усенскому избирательному округу №51.

Делегаты «Справедливой России» выдвинули 172 кандидата, из них 55 по одномандатным округам и 117 человек по партийным спискам. На первом месте — председатель совета регионального отделения Юрий Игнатьев. Среди выдвиженцев также председатель башкирского регионального отделения Всероссийского общества глухих Ольга Шевнина, спортсмен Самат Назиров, победители конкурса «Молодёжь в политику» Эмиль Шакиров, Диана Захарова, Эльвелина Белялова.

10 делегатов «Яблока» выдвинули по одномандатным округам четверых, по партийному списку набрали 70 человек (всего в региональном отделении 69 членов). Список возглавили депутат Кушнаренковского райсовета Камиль Ахметзянов, «специалист в сфере ЖКХ» Рамиль Коновалов, представитель Татарского общественного центра (ТОЦ) Лилия Хусаинова. Лишенный адвокатского звания уфимский юрист Виталий Буркин намерен избираться по 14-му Новиковскому одномандатному округу.

Региональное отделение партии «Зелёные» 5 июля выдвинуло 113 человек по партийному списку и 22 — по одномандатным округам. Партийный список возглавили руководитель местного отделения, действующий депутат Госсобрания Руфина Шагапова, российский космонавт Сергей Ревин, заслуженный врач РФ и РБ Разиф Рапиев.

Однако самый длинный партсписок в 180 человек пока у регионального отделения партии «Патриоты России», конференция которых прошла 7 июля. В тройку действующий депутат Госсобрания, лидер «Патриотов» Башкирии Загир Хакимов, заслуженный строитель республики Вячеслав Якин и бывший сотрудник прокуратуры республики Артем Козлов. По Ленинскому избирательному округу Уфы выдвинут бывший руководителя администрации главы региона Владимир Нагорный.

Партийный список кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии от ЛДПР по традиции возглавил лидер этой партии Владимир Жириновский. Вторым номером в тройке ЛДПР стал депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев, третьим — местный координатор партии Дмитрий Иванов. Конференция прошла 8 июля, полный партсписок пока не представлен.

По одномандатным избирательным округам Центризбирком РБ заверил списки кандидатов в депутаты Госсобрания республики, выдвинутых региональными отделениями политических партий «Союз Труда», «Защитники Отечества», «Гражданская платформа» и «Партия ветеранов России», а также зарегистрировал их уполномоченных представителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В погоне за подписями

Таким образом, по состоянию на 9 июля об участии в выборах в Госсобрание Башкирии заявили 10 партий по одномандатным округам, из них 7 ещё и по единому избирательному округу. Однако это не означает, что все из них будут представлены на голосовании.

«Мы выдвинули 4 человека по одномандатным округам, сейчас собираем необходимое количество подписей за своих кандидатов. Подписи в ЦИК должны быть сданы 21 июля», — отметил руководитель регионального отделения партии «Защитники Отечества» Евгений Арсюков.

У «яблочников» проблем ещё больше, им нужно не только помочь зарегистрироваться в ЦИКе своим кандидатам, но и собрать 15тыс. подписей избирателей для регистрации списка кандидатов. 80-летний глава отделения Альберт Хусаинов выразил сомнение, что «Яблоку» это под силу.

«Даже если собрать нужное количество подписей, в БашЦИКЕ к ним могут придраться, вплоть до цвета чернил и стержней ручек. Победит не тот, за кого проголосуют избиратели, а кто, используя административнй ресурс, исхитрится собрать нужное количество безупречных, непотопляемых подписей», — сетуют представители отдельных «малых» партий и движений.

«Не административного, а личного ресурса. Да, при сборе подписей используются иногда личные связи, наработанные годами. Но кто мешает остальным заслужить достойную репутацию для завязывания этих связей?» — возражают уверенные в своих возможностях представители других партий.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что политическим силам из непарламентской оппозиции будет очень трудно претендовать на весомый результат.

«Им не только придется собирать подписи, но и нейтрализовать активное противодействие действующих властей», — подчеркнул эксперт.

Gsrb.ru

Стратегии и прогнозы

«Единая Россия», как и в прошлых избирательных кампаниях, реализовала ряд фоновых проектов, а внутрипартийная процедура праймериз с участием высокопоставленных чиновников позволила де-факто начать предвыборную работу раньше других партийных структур. Наличие уже сформированной рабочей сети агитаторов в каждом муниципальном образовании региона является значительным преимуществом партии власти для ведения эффективной избирательной кампании.

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, перед «Единой Россией» будет стоять «достаточно сложная задача — сохранить доминирование в Госсобрании и обновление своего партийного состава». Прошедшие праймериз, утверждают эксперты, продемонстрировали, что определенное обновление произошло.

«Республиканское отделение «Единой России» — несомненный фаворит выборов в Госсобрание», — уверен исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов.

При этом допускается, что в итоге вероятного «межэлитного консенсуса» в ряде одномандатных округов в случае отказа «единороссов» выставлять на них своих кандидатов, могут победить представители других партий, и общее число депутатских мандатов «Единой России» может незначительно сократиться в пользу умеренной оппозиции («Патриоты России», «Справедливая Россия», «Зеленые»).

КПРФ традиционно опирается на сформированную электоральную базу и активно работающие местные отделения. Тем более ранее, в 2016 году, компартия Башкирии получила один из лучших результатов среди региональных отделений по итогам выборов в Государственную думу с результатом в 18,45% голосов избирателей. Но на результатах выборов могут сказаться смерть руководителя фракции КПРФ в Госсобрании Рифгата Гарданова, обладающего высоким авторитетом в региональных элитах, и значительное ухудшение взаимоотношений рескома партии с региональными властями. Недавнее переизбрание на пост главы башкирских коммунистов Юнира Кутлугужина и длительная несменяемость руководящего состава также «подогревает» внутрипартийный конфликт и сдерживает рост сторонников партии.

«Логично было бы предположить, что повышение цен на бензин, повышение налога на НДС, пенсионная реформа дает серьезные преимущества КПРФ. Однако уровень доверия башкирским коммунистам в республике невысок, поэтому далеко не факт, что они смогут воспользоваться ростом протестных настроений в обществе и конвертировать социальное недовольство в приемлемый для себя электоральный результат», — предполагает Михайличенко.

«Хотя непопулярные инициативы федерального правительства способны добавить «левизны» в общественные настроения республиканского общества, общая пассивность, а также неспособность агрегировать протестные настроения не позволяют рассматривать КПРФ как фаворита избирательной гонки», — согласен с ним Сафронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

ЛДПР делает ставку на молодежный электорат и преимущественно городских жителей. Умеренная оппозиционная риторика и систематическая организация «креативных» мероприятий отличает ЛДПР от других политических организаций. Вместе с тем концентрация усилий либерал-демократов на крупных населенных пунктах и городах и недостаточное информационное сопровождение ограничивает потенциал регионального отделения.

«В будущем созыве регионального парламента сторонники Владимира Жириновского вполне возможно сохранят два-три депутатских мандата», — считает Дмитрий Казанцев.

«Справедливая Россия» при новом руководителе в Башкирии Юрии Игнатьеве демонстрирует повышенную активность республиканских «эсеров». Реализация молодежных акций и выстраивание конструктивного диалога с республиканскими властями после ухода из руководства регионального отделения радикальных оппозиционеров, а также проведение партийных мероприятий в большинстве муниципальных образований региона повышают шансы на продвижение через одномандатные округа «как минимум одного кандидата в депутаты».

«Патриоты России» активизировали свою работу уже с начала этапа президентских выборов, в которых они организовали ряд мероприятий в поддержку Владимира Путина и объединение под своей эгидой разрозненных местных отделений различных патриотических партий и ряда общественных организаций. Основным драйвером партийного строительства «Патриотов России» является действующий депутат Госсобрания, руководитель регионального исполкома партии Загир Хакимов.

«Лоялистская позиция к федеральным и республиканским властям и определенные материальные ресурсы могут позволить последним получить заветные депутатские мандаты, нарастив их число с одного до двух», — высказал своё мнение политолог.

«Зеленые», несмотря на невысокие электоральные позиции в стране, имеют в Башкирии всвоем активе известного депутата Госсобрания Руфину Шагапову. Недавние массовые мероприятия в защиту гор-шиханов, инициированные рядом общественников и партией «Зеленых», также прибавили политических очков и симпатий электората. Вместе с тем узнаваемость «Зеленых» в Башкирии пока ограничивается фигурой их лидера, а актив партии представлен только в Уфе и некоторых крупных городах республики. Предполагается, что лидер «Зеленых» через одномандатный округ, вероятнее всего, снова окажется в стенах Госсобрания.

Перспективы «Яблока» пока не получили должной экспертной оценки.

Последний штрих

Электоральная активность в Башкирии на предстоящих сентябрьских выборах, по мнению экспертов, может составлять 50−55%. Для сравнения: в ходе прошлых региональных выборов 2013 года явка избирателей показала 53,35%. В целом региональные выборы традиционно уступают федеральным по интересу избирателей.