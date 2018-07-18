Главными темами прошедшей и начала новой недель можно считать экономику и борьбу с коррупцией, политические новости, связанные с перестановками в правительстве Башкирии, также имеют экономическую подоплеку. Отставание от плановых целевых показателей ввода жилья в республике в первом полугодии способствовали смене главы госкомстроя республики, недостаток средств повлиял на «замораживание» развития трамвайного движения в Уфе.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Политика: новый полпред, новый госкомитет, дюжина партий

Фархад Самедов, курировавший с января 2017 года в кабмине Башкирии промышленность в статусе вице-премьера, возглавил полномочное представительство республики при президенте РФ в Москве. Должность была вакантной с осени 2017 года, когда ее оставил Артур Шайнуров, ставший генеральным директором ОАО «Башкиравтодор». Статус вице-премьера Фархад Самедов сохранил. Статус сохранил и вице-премьер Андрей Трухан, оставивший должность главы госкомстроя республики. Он будет курировать сферы строительства, архитектуры, градостроительства, транспорта, дорожного хозяйства, производства неметаллических минеральных продуктов. Госкомстрой возглавил бывший гендиректор НКО «Фонд развития жилищного строительства РБ» Григорий Невоструев.

IlshatS Дом правительства Республики Башкортостан. Уфа

В правительстве Башкирии формируется новое ведомство — госкомитет по мониторингу социально-экономического развития. Структура будет подчиняться непосредственно премьеру и курировать вопросы развития системы социально-экономического мониторинга и формирования информационно-аналитической основы деятельности государственных органов республики.

Продолжается подготовка к выборам в Госсобрание республики, которые пройдут 9 сентября. По одномандатным округам на 55 мест уже претендуют 138 кандидатов. Из них 21 участвуют в выборах в порядке самовыдвижения, остальные представляют 12 региональных отделений политических партий. В Центральной избирательной комиссии Башкирии заверен республиканский список кандидатов на выборах депутатов Государственного Собрания шестого созыва, выдвинутых еще одной политической партией. «Альтернатива для России (Партия Социалистического выбора)», зарегистрировала уполномоченных представителей и уполномоченного представителя партии по финансовым вопросам.

Экономика: сады под «Восточный выезд», трамвай «Разочарование»

Власти Башкирии зарезервировали для сноса садов в районе поселка Дудкино 120 млн руб. Средства предусмотрены в рамках территориального заказа на подготовку площадки для строительства транспортного коридора «Восточный выезд» (должен после 2022 года соединить через город федеральные трассы М-5 и М-7). Кредит на строительство Восточного выезда в размере $68,8 млн выделил банк БРИКС. Еще 500 млн руб. из этих денег зарезервировано на строительство мостового перехода в створе улицы Воровского. На подготовку площадки для этого проекта уже освоено 632 млн руб. Восточный выезд из Уфы — крупнейший инфраструктурный проект Башкирии. Его стоимость оценивалась в 2017 году в 34 млрд руб. с НДС.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов своим постановлением внес изменения в программу развития транспортного обслуживания населения города, утвержденную 31 мая текущего года. В прежней редакции программы планировалось увеличение протяженности маршрутной сети Уфы до 433,5 км с модернизацией трамвайных путей протяженностью 50,77 тыс. погонных метров одиночного пути. Власти планировали спроектировать четыре трамвайные линии и начать строительство первых двух. В новой редакции власти Уфы пересмотрели этот пункт, оставив лишь проектирование линий. Также в мэрии отказались от модернизации имеющихся подвижного состава городского электротранспорта и энергохозяйства и от приобретения новых трамваев. Объем финансирования сокращен с 21,57 млрд руб. до 5,29 млрд руб., сроки реализации программы — с 2027 до 2023 года.

Скворцов Матвей Владимирович Трамвай 71-623 № 2177 на обкатке в Уфе, ул. Космонавтов

Показатели ввода жилья в Башкирии в первом полугодии серьезно отстают от плановых целевых показателей. Планировалось, что до конца года в регионе будет введено 2,5 млн кв. м жилья, но фактически в первом полугодии была введена лишь треть этого объема — 880 тыс. кв. м. По данным Башстата, показатель ввода жилья в первом полугодии в республике был ниже аналогичного за 2017 год на 14,4%. При этом объем индивидуального строительства, обеспечившего 73% объемов ввода, снизился на 10%, индустриального — на 25%.

Криминал: превышение полномочий, взятка, печь под арестом

Бывшему первому замглавы администрации Уфы Александру Филиппову, занимавшего эту должность в 2012—2017 годах, предъявлено окончательное обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По ходатайству следствия суд наложил арест на его имущество — земельный участок, квартиру и два автомобиля. По версии следствия, должностные лица мэрии Уфы в 2008—2015 годах с превышением полномочий включали в республиканскую программу расселения ветхого и аварийного жилья дома, размещенные в кварталах, ранее переданных застройщикам по договорам развития застроенной территории. По условиям договоров развития застроенных территорий затраты на расселение аварийного жилья ложились на застройщиков, но включение этих кварталов в госпрограмму позволило девелоперам существенно сэкономить. Как считает следствие, действия чиновников привели к тому, что бюджет понес необоснованные затраты на расселение в размере 1,6 млрд руб.

Общественность с интересом следит за развитием расследования. Уволенный более года назад мэром Уфы Ялаловым с формулировкой «утрата доверия» чиновник не отрицает, что находится под обвинением и заявляет о своей невиновности.

«При этом, на мой взгляд, он «вбрасывает» в общественное сознание ряд фейков и манипулирует обстоятельствами и «событиями». Безусловно, необходимо дождаться решения суда, однако мне трудно опровергнуть мнение ряда экспертов, высказавших точку зрения о том, что Филиппов перешел допустимые нормы и использовал свое служебное положение отнюдь не для решения поставленных перед ним руководством задач», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Кировский отдел регионального управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по статье «Дача взятки» (ст. 291 УК РФ) в отношении генерального директора ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова (руководит предприятием с июля прошлого года). Предметом расследования являются обстоятельства передачи топ-менеджером госпредприятия сотруднице Контрольно-счетной палаты республики подарочного сертификата. Предполагается, что подарок был передан в ходе проверки, которую КСП проводила в «Башавтотрансе» три месяца назад. Сотрудница ревизионного ведомства приняла сертификат, но позже сообщила об этом правоохранительным органам. В доме Махиянова в поселке Нагаево прошли обыски, были изъяты документы, касающиеся профессиональной деятельности топ-менеджера.

Urist-land.ru Взятка

Прокуратура Чишминского района направила в районный суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), лишении человека свободы, с применением оружия в отношении двух лиц (п. «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и разбое с применением оружия в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). В ноябре 2017 года обвиняемый пригласил к себе в гараж главу Чишминского сельсовета под предлогом показать ему свое изобретение — полевую печь. Там он надел на пояс главе сельсовета муляж взрывного устройства, а на шею — удушающий трос. Затем вдвоем они отправились к родному брату заложника, главе Чишминского района. Вымогатель, угрожая братьям, потребовал взамен на их жизни 6 млн руб. Глава района, испугавшись за свою жизнь и жизнь брата, собрал и отдал половину требуемой суммы, после этого обвиняемый отпустил их, пригрозив расправой, если они сообщат в полицию. «Через несколько дней вымогатель был задержан сотрудниками УФСБ, а затем помещен под арест. На полевую печь «наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора».

Происшествия: дебош на борту, крестоповал на кладбище

В Федоровском районе Башкирии на 12-летнего мальчика обрушилась кирпичная стена школьного туалета, расположенного во дворе. Четверо подростков из деревни Златоустовка в возрасте 12−14 лет играли на территории школы. Когда они находились около кирпичного туалета, его стена осыпалась, один из школьников получил травмы и был госпитализирован. Будет проверено соблюдение техники безопасности в школе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранним утром 15 июля с рейса «Уфа — Москва» за пьяный дебош сняли шесть человек, включая семью с восьмилетним ребенком. По предварительным данным пассажиры перед вылетом в Москву выпивали в кафе аэропорта, затем, поднявшись на борт, стали вести себя неадекватно. Решение об отстранении от полета разбушевавшихся пассажиров принял командир воздушного судна. Подробности и обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ян Стен. Пьяницы. 1660

13 июля стало известно о факте вандализма на православном кладбище поселка Инзер в Белорецком районе республике. Жители поселка, пришедшие на кладбище почтить усопших, увидели сломанные кресты, поваленные и расколотые памятники, вырванные из земли оградки, растоптанные захоронения. Сейчас подсчитывается ущерб и ведется поиск злоумышленников. По предварительным данным повреждено чуть более 20 захоронений.

Культура и развлечения: новые старые памятники и кино к юбилею

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии издало приказ о включении в перечень выявленных памятников архитектуры здания общежития Башкирского государственного педагогического университета, следует из документов кабмина. В перечень выявленных объектов культурного наследия были включены здания Земской больницы в Благовещенске, 1/1, мечети в деревне Старомунасипово Бурзянского района, Михаило-Архангельской церкви в селе Михайловка Аскинского района.

В субботу, 14 июля, на аэродроме «Первушино» под Уфой стартовал шестой экстремальный забег «Безумные гонки» и «Сабантуй-Terratuy». Зрители смогли увидеть сверхлёгкий цельнометаллический самолет, изготовленный в Башкирии. Летательное средство полностью собрано из российских материалов.

Jonix Axelson Аэродромный комплекс Первушино. Башкортостан

В Башкирии готовятся два масштабных кинопроекта: исторический фильм Булата Юсупова «Первая Республика» и экранизация повести Мустая Карима «Таганок», режиссером которой стал Айнур Аскаров. Проекты реализуются по инициативе регионального министерства культуры при поддержке главы региона. Съемки приурочены к празднованию 100-летия образования Башкирской АССР и 100-летию со дня рождения писателя Мустая Карима. Над созданием фильмов трудятся киностудия «Башкортостан» совместно с кинокомпанией «Живая лента» и студией «Аскарфильм». Съемки «Первой Республики» уже идут полным ходом, а съемочная группа фильма «Таганок» находится на финишном этапе подготовительного периода.