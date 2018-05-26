В Башкирии защита гор-шиханов от разработки Башкирской содовой компанией (БСК) может способствовать формированию гражданского общества республики. Так считают опрошенные ИА REGNUM.

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По мнению политолога Николая Евдокимова, проблема шихан на сегодняшний день продолжает являться главной темой в региональном информационно-политическом пространстве.

«Пожалуй, ситуация начала активно развиваться после резонансного заявления главы Башкирии Рустэма Хамитова о недопустимости разработки шиханов во время прямой линии с населением, которая прошла 19 апреля. При этом он, в общем-то, не сказал ничего нового, лишь подтвердив ранее озвученную позицию. Тем не менее, это вызвало достаточно резкую реакцию содовой компании, заинтересованной в разработке шиханов. Симптоматично, что главным оппонентом промышленников выступает не столько власть, сколько региональное гражданское общество», — подчеркнул эксперт.

Проблема шиханов вышла на общефедеральный уровень, активно обсуждается реплика министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, объявившего в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума о необходимости разработки шиханов.

«Кольцо жизни» глазами очевидцев

В самой Башкирии новый виток активности вокруг Шиханов, по мнению депутата госсобрания РБ, координатора партии «Зеленые» по Приволжскому федеральному округу Руфины Шагаповой, можно связать сразу с несколькими факторами.

«Прежде всего, сами жители проявили активную гражданскую позицию, о чем свидетельствуют и отправленные 50 тысяч подписей в приемную президента России Владимира Путина, подписей в защиту гор, а также состоявшийся после этого флешмоб «Кольцо жизни». Все это, конечно, влияет на общую картину, когда республиканские власти говорят о невозможности разработки, указывают на охранный статус, а противоборствующая сторона, вероятно, надеялась на то, что удастся безболезненно получить Тратау в разработку», — рассказала Шагапова.

Greenparty.ru Логотип партии «Зеленые»

Роль флешмоба депутат оценивает достаточно высоко и возводит её последствия до степени «легендарности»

"Участники флешмоба, а их собралось около 3 тысяч, вышли, чтобы показать свою позицию: Шиханы должны быть сохранены, их возраст около 300 млн лет и простоять они должны как минимум столько же. Акция получился символичной: люди с флагом Башкирии в руках буквально «обняли» Шиханы, а потом высадили деревья в лесопосадке в форме соцветия курая — символа республики. И хочу заметить, что настроение у всех было праздничное, дружелюбное, с чувством единения. В этот миг, наверное, каждый задумывался о вечных ценностях — предках, своей земле, своей семье и потомках. Заложена аллея, о которой точно будут слагать легенды», — уверена парламентарий.

Масштабность флешмоба «Кольцо жизни», по мнению лидера «Зелёных», вдохновила многих. К акции готовились тщательно, подготовка потребовала некоторых затрат. Так, заранее был сшит 1,5-километровый флаг Башкирии, завезены саженцы деревьев, распахано место под их посадку. Для выступления кураистов и певцов была установлена сцена. Проявлялась и гражданская солидарность, например, автовладельцы из разных городов, собираясь на флешмоб, в соцсетях искали попутчиков и бесплатно довозили к подножию горы.

Greenparty.ru Участники флешмоба

Все участники в целом оценили акцию положительно, однако отмечались и отдельные недостатки. Пользователь соцсетей активистка Тамара Хабибуллина, выражая мнение русскоязычных участников мероприятия, посетовала, что «речи с импровизированной сцены произносились только на башкирском языке», и это было «не совсем тактично по отношению к представителям жителей других национальностей, которые по зову сердца пришли на флэшмоб». С активисткой не согласились другие участники: «На русском тоже было. Но мало».

Некоторое недоумение вызвало выступление башкирского общественника Айрата Дильмухаметова, заявившего о необходимости «переформатирования федеративных отношений в стране».

«Было хорошо, но местами заполитизировано. Кроме того, сначала говорили о защите всех трёх шиханов, а скандировали только «Торатау». Это был не флешмоб, а митинг с элементами флешмоба, но все равно здорово», — делились впечатлениями участники.

Слово неучастникам и ростки гражданского общества

Нельзя сказать, что заявленную на флешмобе позицию в полной мере разделяют абсолютно все жители Башкирии. Прежде всего их смущает недостаток достоверной информации, шлейф новой «сакральности» неясного происхождения и связанная с ним политизация вопроса.

«Чистый воздух, вода и земля — это хорошо, и без необходимости загрязнять их нельзя, но вот какое конкретно вмешательство в природу оправданно, а какое нет — это уже вопрос к специалистам. Опять же, слишком уж часто экологи оказываются просто профессиональными скандалистами, а экология для них всех лишь способ зарабатывания денег. Соответственно, и доверия доморощенным экологам у людей нет, и ввязываться в экологические игры, не разбираясь в сути вопроса, — это значит рисковать собственной репутацией», — отметил представитель одной из непраламентских партии на вопрос, почему его партия не участвует в акциях по защите шиханов.

Есть вопросы и к «сакральности». Известно, что на горе Тратау и у ее подножия имеются археологические объекты, свидетельствующие, что гора могла быть священной у народов, живших здесь до башкир. Есть несколько башкирских легенд, противоречащих друг другу, о возникновении этих гор, есть несколько версий о происхождении названия Тратау. Историческая ценность Тратау не подлежит сомнению, однако для чего-то изобретаются новые «святые».

Николай Рерих. Великая жертва. 1912

В 2013 году сообщалось, что на Тратау обнаружено «фальшивое культовое место», представляющее собой груду свежепривезенных камней и новую могильную плиту с якобы мусульманской надписью, но без имени «погребенного». Тогда же, в 2013 году, это место без согласования с духовенством Стерлитамака посетил некий шейх-проповедник из Турецкой Республики Северный Кипр.

В дальнейшем разговоры о «святости» именно этого нового культового места сошли на нет. Наличие на Тратау культурного слоя, относящегося к бронзовому и раннему железному векам, позволяет некоторым активистам делать ничем не подкрепленные выводы о существовании захоронений «святых» и привязывать гору к какой-то одной конфессии.

«Много столетий подряд здесь хоронили «авлия» — святых праведников, и первое такое захоронение относится ко II веку до нашей эры», — разглагольствуют отдельные защитники шиханов, не приводя никаких научных данных.

«Откуда эти защитники знают, каким было представление о праведности у людей, обитавших во II веке до нашей эры в здешних местах?» — удивляются оппоненты новоиспечённых археологов-самоучек.

А далее следуют уже совершенно экстравагантные домыслы о «намеренном ритуальном осквернении могил праведников».

Такие вот измышления, а также стоны о «колонизаторах» и привязка горы к одному этносу отталкивают многих думающих людей от движения в защиту шиханов.

«Защитников могло бы быть и больше, и не три (первоначально сообщалось о двух тыс. участников), а 30 тыс. Кроме того, подобные аргументы легко опровергнуть, и это даёт лишний козырь БСК», — считает немалое число уфимцев.

Однако никто из тех, кто имеет смелость не соглашаться с доводами политизированных защитников шиханов, не настаивает на том, что Тратау, Юрактау и Куштау должны быть обязательно срыты.

«Даже если кто-то мечтает сколотить политический капитал на защите шиханов, памятники природы должны быть сохранены. Не важно, кого там хоронили и какова степень святости сохранившихся объектов не важно, много или мало легенд слагалось об этих горах, не важно, какую ересь несут порой отдельные защитники. Есть законодательство об охране памятников и оно должно выполняться», — убеждены многие жители Башкирии.

И именно в этом, в неукоснительном следовании законодательству, а не личным пристрастиям, и могут проявляться ростки гражданского общества в Башкирии.

«Приватизация» не состоялась

У стороннего наблюдателя может создаться впечатление, что дело защиты шиханов — привилегия исключительно башкирских националистов. В одном из российских СМИ вскоре после проведения флешмоба в защиту шиханов уже прозвучало утверждение, что глава республики Рустэм Хамитов, твёрдо заявив о недопустимости разработки шиханов, «пошёл на поводу у башкирских националистов» и тем самым ухудшил свои позиции. Писавшему такое неведомы два ключевых момента. Во-первых, акция у Тратау, как и сама идея защиты шиханов, не является интеллектуальной собственностью сегодняшних башкирских националистических организаций. Во-вторых, поддержкой тезиса о неприкосновенности шиханов Хамитов поставил в весьма неловкое положение своих критиков.

Наряду с активистами башкирских национальных и националистических организаций в акции также участвовали члены Российской экологической партии «Зеленые», оппозиционных движений, представители группы феминисток и других гражданских движений. Самой идее о защите шиханов около десяти лет, и первыми забили тревогу отнюдь не башкирские националисты, а ученые. С письмами о недопустимости разработки шиханов к главе республики Рустэму Хамитову еще в 2010 году обратились 50 ученых Уфимского научного центра РАН. Известно о существовании обращения к Дмитрию Медведеву от заведующего лабораторией геоботаники и охраны растительности Института биологии Уфимского научного центра РАН Василия Мартыненко, где в комплексе описывается ценность этих гор.

По словам Руфины Шагаповой, идея акции у подножия Тратау «высказывалась несколько лет назад», но только в этом году она осуществилась.

«Движение в защиту шихан изначально было интернациональным. Эти горы — символ всей республики. Все люди, независимо от своей национальности, хотят, чтобы эти природные и культурные памятники остались нетронутыми. Их защита, действительно, объединяет очень многих жителей республики — людей разных убеждений, разных политических взглядов, разных вероисповеданий», — утверждает общественный деятель и предприниматель Азамат Галин.

Необходимо учитывать, что свое заявление о недопустимости разработки шиханов Рустэм Хамитов сделал до флешмоба, а не после него. У подножия Тратау на акции собралось немало критиков Хамитова, и все они были вынуждены признать, что их действия по защите гор совпадают с тезисами главы региона. И если Хамитов прав в вопросе защиты шиханов, то весьма вероятно, он прав и в чем-то еще, в частности и в том, в чем его обвиняют местные оппозиционеры, включая и организаторов акции.

Чем дело кончится?

По мнению многих, гору Тратау содовикам срыть не удастся. Однако высказывается позиция, что БСК не умерит своих аппетитов и доберется до одного из шиханов,

Wikipedia.org Куштау

Юрактау или Куштау. Наиболее уязвимым является шихан Куштау, так как он, в отличие от Юрактау, не имеет статуса памятника природы.

«На 2018 год БСК намечена оценка запасов известняка Куштау, самого большого из шиханов. В прошлом году шурфы бурили на Куштау. Никто не говорит о результатах, однако работы медленно, но верно продолжаются. Ни одна из гор не сравнится с Куштау. Ее изгибы, согласно башкирским легендам, напоминают крылья птицы. Эту гору не спутаешь ни с какой другой. И она ближе всех к БСК», — тревожатся местные жители.

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, осудивший Дениса Мантурова за сдачу содовикам Тратау, указал, что на текущий момент существует минимум два варианта замещения сырьевой базы предприятия, не нарушающих охранные границы природных территорий и имеющих экономическую перспективу: использование сырья из Гумеровского месторождения и шихана Куштау.

«По предварительной оценке, разработка Куштау, запасов которого хватит на 50 лет бесперебойной работы, повысит стоимость сырья со 160 до 220 рублей. Чистая прибыль АО «БСК» за 2017 год составила более 10 миллиардов рублей. Дополнительные расходы компании при освоении нового месторождения составят 100−120 миллионов рублей», — обосновал сдачу Куштау Фадеев.

В этом хоре почти не слышны голоса защитников еще одной горы. В качестве сырьевой базы рассматривется гора Бужа-Тау в том же Ишимбайском районе у деревни Гумер (Бужа). В этом уголке есть множество красивых и интересных мест: река Зиган, Гумеровское ущелье, памятники природы, зоологический заказник. Здесь водятся и растут животные и растения, занесенные в Красную книгу. В связи с тем, что в горах вокруг деревни Гумер имеются проявления известняков для химической промышленности, доломитов для стекольной промышленности, строительного камня для дорожных предприятий, на эти земли имеют притязания промышленные предприятия. Местные жители проживают в основном за счет натурального хозяйства, и участки, где располагаются залежи полезных ископаемых, затрагивают зоны рек, лесов, сенокоса, пастбищ.

Остается гадать — какая гора станет очередной жертвой бизнесменов.

Два пути, две стратегии и компромисс

Политолог Николай Евдокимов ситает возможным говорить о двух стратегиях противоборствующих сторон. Общественные активисты нацелены на мобилизацию как можно большего числа своих сторонников. Учитывая, что разработка шихан в сознании многих граждан связана не только с уничтожением уникальных гор, но и с ухудшением экологической ситуации в регионе, им без труда удаётся решить эту задачу.

«В свою очередь, БСК пытается апеллировать к социально-экономическим факторам. В частности, к налоговым поступлениям, которые предприятие отчисляет в региональный бюджет. Но развитие ситуации показывает, что большинство населения не считает эту мотивацию ключевой, предпочитая ей сохранение экологического баланса и охрану памятников природы и культуры», — полагает эксперт.

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, руководство ОАО «БСК», похоже, окончательно убедилось в невозможности сформировать общественное мнение в республике в пользу промышленной разработки шихана. В этих условиях акцент делается на лоббизм и попытки дискредитировать главу Башкирии в федеральных СМИ.

Как подсчитал эксперт, «буквально за неделю увеличилось количество негативных публикаций в адрес Хамитова в различных телеграм-каналах». Иными словами, ставка делается не на формирование общественного мнения в самой республике, а на слухи в политической и политологической тусовке.

Однозначного мнения о том, как разрешится вопрос, не существует. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда, шиханы не сроют, они простоят еще 300 млн лет», — восклицают оптимисты, надеющиеся, что шиханы удастся отстоять.

Заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты Башкирии Дмитрий Казанцев подчеркивает, что нынешний период характеризуется резкой активизацией усилий некоторых финансово-промышленных групп в Башкирии, идёт прямое и косвенное давление на республиканские власти.

«Для этого бизнес-интересанты будут использовать самые разные манипулятивные технологии, в том числе инфо-вброссы и расширение пула ангажированных политических субъектов — некоторых федеральных экспертов, лидеров малых партий и представителей местной несистемной оппозиции, стремящихся создать негативный фон, вокруг этой ситуации. При этом члены Общественной палаты России и Башкирии, представители общественных организаций и рядовые жители республики уже неоднократно высказывались в защиту памятника природы. Многочисленные акции прямого действия: флэшмобы и митинги, а также коллективные обращения и петиции в целях сохранения гор-шиханов тому явное подтверждение, тем более на стороне местного населения выступили и власти региона. Вполне вероятно, что акции продолжатся и будут носить более масштабный характер, что подтверждается и недавним соцопросом ВЦИОМ — 65% против промышленной разработки шиханов», — .полагает эксперт

Далеко не все уверены, что БСК отступится от заветной цели. Есть и более пессимистические прогнозы.

«Я думаю, что если крупные акулы мирового бизнеса усилят давление на власти РФ и Башкирии, то шиханы могут не выстоять. С другой стороны, если БСК останется без сырья, это может привести к социальным волнениям в Стерлитамаке, которые разметают всех защитников этих гор», — высказал свою точку зрения один из уфимских историков.

На взгляд Дмитрия Михайличенко, компромиссным вариантом является модернизация производства, что требует многомиллиардных инвестиций.

«Тем не менее руководство республики (Башкирия владеет 38,28% акций ОАО «БСК») и совладельцы компании, безусловно, могут себе это позволить. Такой вариант решения проблемы мог бы снять социальное напряжение, не допустить социальный протест и обеспечить поступательное развитие предприятия на многие годы. Против этого, к сожалению, играет желание некоторых крупных акционеров и лоббистов получить в короткий срок сверхприбыль», — заключил собеседник ИА REGNUM.