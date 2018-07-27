Уфа, 28 июля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. В Уфе после полугодового ремонта 26 июля возобновилось движение транспорта на отремонтированном «старом» мосту через реку Белую. Ремонт обошелся республике в 37 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Shadowzpaev Мост через реку Белая, Уфа

Вчера: подвели холода

Как ранее писало ИА REGNUM, так называемый «старый» мост через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе был закрыт на время аномальных холодов в январе — решение было принято, чтобы уменьшить нагрузки. При температуре выше — 25 градусов движение обещали восстановить. Однако новое обследование, которое провела специализированная проектная организация, принесло неутешительные известия: из-за морозов было нарушено бетонное крепление деформационного шва. В соцсетях появились фотографии трещин на дорожном покрытии моста. Ранее специалисты установили, что мост, построенный еще в 1956 году, находится в предаварийном состоянии.

Ремонтные работы моста начались в феврале 2018 года. В начале года в мэрии оценивали затраты на ремонт моста в 230 млн рублей, реальные сроки сдачи — в октябре. Предполагалось, что между старым и новым мостами будет построена четырехполосная вставка. Республика дала на реконструкцию 200 млн рублей.

Уже зимой в часы пик наблюдались многокилометровые пробки. С наступлением весны интенсивность движения выросла, автомобилисты заговорили о транспортном коллапсе. Наиболее страдали пассажиры международного аэропорта Уфы, так как кратчайшая дорога от аэропорта в Уфу проходит именно по новому и старому Бельским мостам.

В апреле глава региона Рустэм Хамитов заявил, что ждать октября не стоит, от строительства «вставки» решили отказаться и завершить относительно недорогой ремонт на 37 млн рублей ко Дню города 12 июня.

В мае власти Уфы уведомили, что ремонт старого моста через реку Белую на трассе Уфа — аэропорт затянется до конца июля, мотивируя это тем, что во время ремонта обнаружились более серьезные повреждения, чем считалось при начале работ.

Сегодня: въезд только легковушкам

26 мая старый мост был торжественно открыт. Но рады открытию не все, так как проезд по отремонтированному мосту разрешен только легковушкам, а автобусам и большегрузным автомобилям двигаться по нему запрещено. Перед въездом на мост красуются габаритные ворота, ограничивающие высоту авто, — 3,8 метра. Однако даже такой режим может разгрузить транспортный поток.

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, закрытие на ремонт старого Бельского моста стало серьезным фактором, вызывающим социальное недовольство. Особенно это актуально в летний период. Необходимо отметить оперативные действия мэрии и правительства республики, которые в кратчайшие сроки смогли найти нужные средства и завершить ремонт инженерного сооружения. Уже сейчас можно сказать, что мэр Уфы Ирек Ялалов выполнил поставленную перед ним главой Башкирии Рустэмом Хамитовым задачу», — отметил эксперт.

Завтра: всего лишь две зимы

Однако горожане не считают, что с открытием старого моста полностью решена проблема выезда из города. По словам Ирека Ялалова, после проведения ремонтных работ мост гарантированно будет работать до лета 2020 года, то есть сможет пережить еще две зимы. С лета 2020 года, вполне возможно, он будет закрыт окончательно, если к тому моменту не будет найдено финансирование для строительства нового моста. В ближайшие десять лет будет такая ситуация и на мосту в Шакше, а через 15 лет и на старом Затонском мосту.

Так называемый «новый» мост далеко не нов — он появился «в связи с увлечением транспортного потока» в 1992 году. О неудовлетворительном состоянии старого моста стало известно более десяти лет назад. Тогда же были спроектированы и затем построены два альтернативных выезда из города — Пугачевский и Затонский. Но для Уфы, находящейся на своеобразном «полуострове», проблема выезда остается актуальной.

«Очевидно, что для южного выезда из Уфы имеющихся мостов недостаточно. Необходим как минимум еще один мост, который сможет преодолеть существующие транспортные заторы и сделать проживание в Уфе более комфортным», — заключил Михайличенко.