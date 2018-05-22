Минувшая неделя прошла под знаком культуры. 19 мая в городе Октябрьском прошел республиканский конкурс кураистов, в районном центре Буздяк — фестиваль народной кухни «Бэлешфест», в селе Николо-Берёзовка — республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний». Картину завершила акция «Ночь музеев», прошедшая в Уфе также 19 мая. Обилие крупных мероприятий, несомненно, радует, но встает вопрос, насколько целесообразно было проводить все мероприятия в разных концах республики в один день. Из событий политической сферы можно выделить завершение единороссами регистрации участников предварительного голосования для определения своих кандидатов на выборах в Законодательное собрание, здесь некоторым сюрпризом стало участие в праймериз мэра Уфы Ирека Ялалова, участие в процедуре главы Башкирии Рустэма Хамитова было достаточно предсказуемым.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Политика: бедные миллионеры в правительстве и мусорный митинг

Члены кабинета министров республики отчитались о своих доходах в 2017 году. Вице-премьер республики Фархад Самедов, назначенный на эту должность в январе прошлого года, вновь стал лидером по доходам в правительстве республики, за 2017 год вице-премьер задекларировал официальный доход в размере 29,8 млн руб., это в шесть раз больше, чем доход премьера республики Рустема Марданова (4,78 млн руб.). Самый низкий доход среди вице-премьеров задекларировали Андрей Трухан (3,02 млн), Ильшат Фазрахманов (3,12 млн) и Марат Магадеев (3,19 млн).

Единороссы завершили регистрацию участников предварительного голосования для определения своих кандидатов на выборах в Госсобрание РБ. Всего по Башкирии участие в праймериз примут 663 человека. Среди выдвиженцев более трети (243 человека) составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, членов партии — 60,5% (401 человек), сторонников — 16,7% (111 человек), беспартийных — 22,8% (151 человек). Мужчин среди участников праймериз 495, а женщин всего 168. Заявились на предварительный отбор 179 действующих депутатов всех уровней. Из них 56 — депутаты Государственного Собрания республики, 123 — местного самоуправления. Процедура выдвижения кандидатов, по словам организаторов, везде прошла без нарушений. В сентябре 2018 года состоятся выборы в Государственное Собрание РБ. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.

В башкирском Благовещенске прошел митинг против строительства нового полигона твердых коммунальных отходов компании «Регион-капитал», отметили участники инициативной группы в одной из соцсетей. Акция в городском парке собрала около 400 участников. По словам активистов, требования митингующих поддержали городские депутаты, председатель Союза экологов республики и местные жители. Участники обратились к главе региона Рустэму Хамитову и депутатам Госсобрания с требованием вынести вопрос строительства полигона на референдум. Объект площадью 42 га для складирования ТКО, а также мусоросортировочный завод мощностью 50 тыс. тонн в год планируется построить вблизи населенного пункта Новонадеждино. Активисты возражают против того, чтобы полигон строился в непосредственной близости от семи поселков. В связи с этим они отмечают, что уже испытывают вредное воздействие размещенных в городе и вблизи него предприятий «Полиэф», «Турбаслинская птицефабрика», Благовещенский арматурный завод, некультивированной старой городской свалки и нового полигона компании «Втор-ресурс».

IlshatS Дом правительства Башкирии

Экономика: АЭС по сходной цене

Средняя номинальная начисленная зарплата работников, включая организации малого предпринимательства республики, достигла в марте текущего года 31 тыс. 655 рублей. Реальная зарплата, по сравнению с мартом 2017 года, выросла на 9,5%. По данным Башстата, самые высокие зарплаты по традиции приходятся на такие сферы экономики, как производство кокса и нефтепродуктов — 65 тыс. 913 руб., в среднем. Средняя зарплата работников, занятых добычей полезных ископаемых, составляет 51 тыс. 913 руб. Замыкает тройку самых высокодоходных отраслей республики производство химических веществ и химических продуктов — 45 000 рублей в месяц. Меньше всех получают в Башкирии те, кто занят производством кожи и изделий из кожи, — 11 тыс. 894 руб. Мебельщики получают несколько больше — 13 тыс. 996 руб., На третьем месте — производство одежды, средняя зарплата работников этой сферы составила в марте 16 тыс. 717 рублей.

Правительство Башкирии утвердило поправки в программу приватизации госимущества на 2018−2020 годы. Власти намерены изменить форму собственности нескольких унитарных предприятий, в том числе «МТС Зауралье-агро» Баймакского района, «Республиканского управления капитального строительства» и крупнейшей машинно-технологической станции «Центральная» (расположена в Уфимском районе). Стоимость основных средств «МТС Зауралье-агро» определена в 892 млн руб, «МТС Центральная» — 3,15 млрд руб., «Республиканского управления капстроительства» — в 2,56 млн руб. Кроме того, на торги планируется выставить 100% акций стерлитамакского АО «Эталон-СТ» и недвижимость недостроенной Башкирской АЭС в Агидели — несколько десятков объектов. Они были переданы республике Росатомом в 2014 году. Условия приватизации пока не опубликованы.

С начала года предприятия и организации Уфы были вынуждены сократить 2 тыс. 296 человек. Численность работников, предполагаемых на данный момент к увольнению, составляет 2 тыс. 490 человек. Что касается в целом ситуации на уфимском рынке труда, то с начала года численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, снизилась на 145 человек и середине мая составила 4 тыс. 963 человека. Всего на учете в службе занятости состоит сейчас более 5 тыс. 500 человек. Коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу вакансий, снизился в столице Башкирии до 0,27.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Социум: место для баранов, казанский «сюрприз»

В Уфе приносить животных в жертву во время мусульманского праздника будут в специально оборудованном месте, информирует «Российская газета». Сейчас убой жертвенных животных Курбан-байрама производится при мечетях. Некоторые из них находятся вблизи жилых домов. Для того чтобы оградить горожан, особенно детей, от зрелища жертвоприношения, в городе выберут место для организации Курбан-центра, предположительно возле поселка Зинино. Также с появлением Курбан-центра должны решиться проблемы, касающиеся ветеринарно-санитарного благополучия. Во время Курбан-байрама в Уфе забивают более 2 тыс. овец. Год назад в канун Курбан-байрама в республику из Центральной Азии завезли овец с вирусом ящура. Ущерб от вспышки ящура составил более 60 млн рублей, напомнили в газете.

«Башнефть» в четвертый раз с начала мая подняла цены на бензин в Башкирии. С 19 мая они выросли в зависимости от марки на 20−50 коп. за литр. Стоимость литра Аи-92, ATUM-92, ATUM-95 после изменения составила 39,1 руб., 39,7 руб. и 42 руб. соответственно. Цена дизтоплива увеличилась до 42,3 руб. за литр. С момента предыдущего повышения цен на заправках «Башнефти» прошло меньше недели. С начала 2018 года стоимость бензина на АЗС «Башнефти» выросла в среднем на 5%. В прошлом году НК повышала цены более десяти раз — в общей сложности за год на 1,5−7,1% в зависимости от марки.

Специалисты Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории обнаружили возбудителя инфекционного заболевания листериоз в замороженных пельменях казанского производства, продававшихся в одном из уфимских гипермаркетов. Проверка проводилась в рамках производственного контроля за работой магазина. Вся партия зараженной продукции была изъята. Устанавливаются причины попадания возбудителя инфекции в полуфабрикат. Листериоз — широко распространенное инфекционное заболевание человека и животных.

Судейская мантия

Дела судебные: главы УИК отделались минимальным штрафом

Мировой судья уфимского участка №7 назначил минимальный (500 руб.) штраф председателю участковой избирательной комиссии №175 Лилии Арслановой. Она признана виновной в нарушении порядка составления протокола итогов голосования (ст. 5.24 КоАП РФ) на мартовских выборах президента России. С заявлением в суд о привлечении главы УИК к ответственности обратился прокурор Ленинского района Уфы. Ранее была проведена проверка действий председателя комиссии Сергея Дементьева. 18 апреля ему также назначили штраф 500 руб.

Строительная компания «Стройинвест», обратившаяся в 2017 году в арбитражный суд Башкирии с иском к мэрии Уфы о взыскании 80,26 млн руб. убытка, понесенного при расселении домов в квартале улиц Гоголя — Пушкина — Маркса — Валиди, и взыскании упущенной выгоды в размере 1,98 млрд руб., изменила исковые требования. Она уменьшила исковую сумму более чем в 10 раз — до 170 млн руб., из которых 82 млн руб. убытка и 87,63 млн руб. упущенной выгоды. При этом истец все так же просит расторгнуть договор развития этой территории от 16 января 2015 года., следует из определения суда от 7 мая. «Стройинвест» получил право развития квартала, где имелось ветхое жилье, в ноябре 2015 года по переуступке прав от компании «Башантэк». Проект планировки квартала предусматривал снос 14 одно‑ и двухэтажных домов, здания поликлиники, около 80 гаражей, строительство нового здания арбитражного суда, 18-этажного дома на 14 тыс. кв. м, паркинга и пристроя к детсаду.

Skyscrapercity.com Дом купца Самоделкина на углу улицы Ленина и бульвара Ибрагимова в Уфе

Культура: не было ни гроша, да вдруг алтын

Деревянный дом купца Самоделкина на углу улицы Ленина и бульвара Ибрагимова включен в реестр памятников истории и культуры. Соответствующий приказ Управления по госохране объектов культурного наследия опубликован на официальном правовом портале. С апреля 2017 года здание 1913 года постройки фигурировало в перечне выявленных объектов культурного наследия. В 2015 году общественники выражали обеспокоенность перспективами сохранения дома Самоделкина, так как историческая часть города активно застраивается. Бывший главный архитектор Уфы тогда заявлял, что дом Самоделкина «точно останется на своем месте».

Сразу несколько мероприятий прошло 19 мая. В селе Николо-Берёзовка Краснокамского района в рамках Дней славянской письменности и культуры в РБ состоялся традиционной Республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний». Этот праздник традиционно проходит с 1994 года. В нём принимают участие лучшие фольклорные коллективы и звонари Башкирии, Татарии, Удмуртии, Пермского края и других регионов России. В этот же день в городе Октябрьском прошел традиционный республиканский конкурс кураистов «Байга 2018». В районном центре Буздяк 19 мая с большим успехом проведен первый гастрономический фестиваль «Бэлешфест». Кроме того, в Уфе состоялась так называемая «Ночь музеев», несмотря на название, мероприятие проводится в дневные и вечерние часы.