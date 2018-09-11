По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии Башкирии, явка избирателей на выборах депутатов Государственного собрания Башкирии шестого созыва составила 49,08% и снизилась примерно на 3% по сравнению с предыдущими выборами 2013 года. Опрошенные ИА REGNUM эксперты сходятся во мнении, что пенсионная реформа и ее поддержка партией власти сыграли на руку оппонентам «Единой России» и могли повлиять на снижение явки.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Явка по официальным данным и «сибайский феномен»

По традиции самая высокая явка наблюдалась в муниципальных (преимущественно сельских) районах республики, там она составила 61,91%, 59,81%, в городах — 40,57%. В Уфе голосовали менее активно, явка составила — 29,44%.

Для сравнения — явка избирателей на выборах в Госсобрание Башкирии пятого созыва 8 сентября 2013 года, по предварительным данным, составила 53,35%, по уточненным — 52,84%. Рекордная явка среди сельских районов, по данным ЦИК, наблюдалась в Ермекеевском районе — более 97%. Высокую активность, свыше 90%, по утверждениям ЦИК, продемонстрировали избиратели Чекмагушевского, Бакалинского, Балтачевского, Татышлинского районов. А вот активность горожан оказалась заметно ниже, из городов наиболее высокой была явка в Салавате — 35%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По мнению политолога Николая Евдокимова, на явку выборов 9 сентября 2018 года повлияла совокупность факторов, в том числе и общая усталость населения от избирательных кампаний.

«В марте состоялись выборы президента России, в начале июня — праймериз «Единой России», к осени избиратели элементарно устали. Кроме того, нельзя исключать, что до участков голосования в этот раз не дошли именно сторонники «Единой России», которые недовольны тем, что партия стала одним из инициаторов поправок в пенсионное законодательство, но при этом ввиду общего лоялистского настроя не готовые голосовать за оппозицию», — считает эксперт.

«Зафиксированная явка была достаточно натуральной. В преддверии выборов ЦИК РБ установил на 94% избирательных участков в Уфе КОИБы, что сыграло на прозрачность выборного процесса», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Однако из некотрых городов Башкирии исходят личные мнения, что «явка сильно завышена». Приводится пример города Сибая.

По сообщению Сибайской окружной избирательной комиссии №22 о результатах выборов депутата Государственного собрания по Сибайскому избирательному округу №22, число избирателей, принявших участие в выборах по избирательному округу составило 33 тыс. 473 или 67,62%. Рекорд 2013 года для городов республики в 35% (Салават) в Сибае 2018 года при общем падении интереса к выборам превышен почти в два раза.

«Значит, в среднем по Башкирии явка 40%, а в Сибае — почти 70%? С чего бы это?» — недоумевают сибайцы.

Результаты: меньше самовыдвиженцев, больше берущих барьер партий

В республиканский парламент 6-го созыва вошло 110 депутатов. Выборы проводились по смешанной системе: 55 депутатов избиралась по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а другие 55 депутатов — по одномандатным избирательным округам на основе мажоритарной системы.

Согласно республиканскому законодательству, на выборах депутатов Госсобрания по единому округу к распределению депутатских мандатов допускаются списки кандидатов партий, каждый из которых получил пять и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По пропорциональной системе (партийным спискам) голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» — 58,31%, КПРФ — 18,80%, ЛДПР — 9,96%, «Справедливая Россия» — 5,47%, «Патриоты России» — 3,95%, «Российская экологическая партия «Зелёные» — 1,98%. Таким образом, впервые в республике пятипроцентный барьер на выборах в Госсобрание преодолели четыре партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Итоги выборов по единому избирательному округу согласуются с данными экзитполов. По данным опроса 33-х тысяч избирателей на выходе с участков получены следующие результаты: за партию «Единая Россия» отдали свой голос 52% опрошенных, КПРФ — 21%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия» — 8%, «Патриоты России» — 5%, Партия «Зеленые» — 2,5%.

Депутатские мандаты по партийным спискам распределились следующим образом «Единая Россия» — 35 мандатов, КПРФ — 11, ЛДПР — 6, «Справедливая Россия» — 3 мандата.

Для сравнения — в 2013 году по пропорциональной системе в Госсобрание прошли всего две партии — «Единая Россия» (набравшая 76,06% голосов, 49 мест в парламенте) и КПРФ (соответственно 11,7% и 6 мест).

По одномандатным округам «Единая Россия» получила 44 мандата, КПРФ — 4, «Справедливая Россия» — 2, «Патриоты России» — 2, ЛДПР — 1, РЭП «Зелёные» — 1. Один мандат достался кандидату, участвовавшему в выборах в порядке самовыдвижения. В итоге по мажоритарной системе победу одержали представители шести политических партий. Это четыре думские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Патриоты России» и «Российская экологическая партия «Зелёные».

В общем итоге по обеим системам «Единая Россия» получила 79 мест в Госсобрании (71,81% всех мандатов), КПРФ — 15 (13,63%), ЛДПР — 7 (6,36%), «Справедливая Россия» — 5 (4,54%), «Патриоты России» — 2 (1,81%), РЭП «Зелёные» — 1 (0,90%), один мандат у самовыдвиженца.

Для сравнения — места в парламенте 5-го созыва распределились таким образом: «Единая Россия» — 88 мест, КПРФ — 10 мест, ЛДПР — 3 места, «Патриоты России» — 1 место, «Альянс зелёных» — 1 место, «Российская партия социальной солидарности» — 1 место, а самовыдвиженцы получили 6 мест.

Об итогах и потерях

Как отметил политолог Дмитрий Казанцев, в целом по итогам региональных выборов Госсобрание Башкирии сохранило за собой многопартийный статус.

«При этом усилились оппозиционные партии, которые теперь представлены в стенах местного парламента 30 депутатами, а не 16, как в прошлом созыве. За счет этого партийные фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» теперь могут позиционировать себя как реальная политическая сила, продвигая партийную программу в республиканском парламенте, а не единичные законопроекты с оглядкой на своих коллег — депутатов-единороссов», — считает эксперт.

ИА REGNUM Выборы

Потери «Единой России» оказались чувствительными, но не критическими, полагает Николай Евдокимов. В целом «партии власти» удалось провести самые сложные за последнее время выборы на приемлемом уровне.

«Симптоматично, что сразу три оппозиционные партии смогли преодолеть 5-процентный барьер. В Госсобрании прошлого созыва тоже было шесть партий, но тогда большинство представителей оппозиции отобрались по одномандатным округам, что делало многопартийность республиканского парламента мнимой. В этот раз у оппозиции будет возможность вести последовательную фракционную работу, и если они не упустят этот шанс, то это может способствовать росту численности и влияния оппозиционных партий в республике», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Политолог Дмитирний Михайличенко уверен, что «диспозиция кардинально не поменялась», и единороссы по-прежнему «будут доминировать» в Госсобрании нового созыва.

«Их победа — это результат активной политтехнологической кампании, а также следствие того, что глава республики Рустэм Хамитов возглавил список партии власти. КПРФ смогла расширить свое присутствие в Госсобрании, так как вопреки отсутствию качественного менеджмента и внутрипартийным скандалам местным коммунистам удалось мобилизовать часть протестного электората. Справедливороссы смогли перезагрузить свои отношения с республиканской властью, провели неплохую кампанию и добились приемлемого результата. Также должны быть довольны итогом и в республиканском отделении ЛДПР. Помимо них, в Госсобрании будут представлены «Патриоты России», громкая кампания которых при отсутствии значимых инициатив и внятных смыслов все-таки принесла «патриотам» несколько заветных мандатов. Как и в прошлом созыве в Госсобрании будет представитель «Зеленых», — подвел итог эксперт.

Все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что пенсионная реформа и ее поддержка партией власти сыграли на руку оппонентам «Единой России». Фактически все представители оппозиции не только в республике, но и по всей стране за счет протестного голосования получили заметную прибавку электоральных очков.

Местные выборы

Кроме выборов депутатов Государственного собрания, 9 сентября состоялись основные и дополнительные выборы представительных органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований — всего 21 кампания, в ходе которых замещались 37 мандатов. Явка на местных выборах составила 54,55%. По итогам голосования из 37 мандатов 32 достались партии «Единая Россия», один — «Российской партии пенсионеров за справедливость», четыре мандата получили кандидаты-самовыдвиженцы.

Нарушения и реплики с мест

По словам Михайличенко, выборы 9 сентября 2018 года в Башкирии «прошли относительно спокойно и в отличие от 2013 года обошлось без скандалов с участием кураторов внутренней политики». Общественная палата Башкирии (ОПБ) не нашла вопиющих нарушений. Всего в колл-центр ОПБ поступил 121 звонок в ходе подготовки и проведения выборов.

«Юридически обоснованных нарушений, зафиксированных на выборах депутатов Госсобрания Башкирии, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нет», — заявила председатель ОПБ Ольга Панчихина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

Однако «на местах» о выявленных нарушениях всё же говорилось. Избиратели указывали на неточности в данных о кандидатах: «И жилье у него по площади гораздо больше!» или «Смущает, что у кандидата в депутаты ни жилья, ни машины, ни доходов за целый год. Если он себя прокормить не может, как он Башкирии поможет?» Звучали рассуждения о завышенной явке. Высказывали и иные замечания, причем некоторые из них звучали несколько абсурдно, например, жалоба на «бандитов, переодетых в полицейских».

Строились предположения: «В Уфе явка такая маленькая, потому что КОИБов много. Этого же мнения, но в другом изложении, придерживается ряд экспертов.

«Впервые КОИБ в Башкирии применялись 7 декабря 2003 года на выборах депутатов Государственной думы четвертого созыва и совмещенных с ними выборах президента республики на 22 УИК. На данных участках в список избирателей были включены 39 тыс. 975 избирателей. Применение было успешным, по его итогам КОИБ был признан способным автоматизировать голосование», — напомнил Дмитрий Казанцев.

В 2018 году на выборах президента России в республике КОИБ использовались уже на 219 избирательных участках.

На выборах депутатов Госсобрания комплексы обработки избирательных бюллетеней были установлены на 811 избирательных участках (по два КОИБ на каждом участке). Предполагалось, что КОИБ оснащены 23,92% от общего количества избирательных участков, при этом на данных участках в список включено 49,52% избирателей.

Пользователи сетей делились впечатлениями:

«Испортил бюллетень, намеренно. Посмотрим, будет ли зафиксирован в протоколах хотя бы один испорченный бюллетень на нашем избирательном участке».

«В паспорта члены комиссии толком не заглядывали, кто угодно мог проголосовать за «нужного» кандидата».

Были и положительные отзывы:

«Мы переехали недавно, где наш избирательный участок, не знали. Пришли на ближайший, там нас приветливо встретили и объяснили, куда ехать. Ничего плохого не увидели, но явка показалась маленькой».

В целом же типичен следующий отзыв:

«У нас были обычные деревенские выборы. Ничего «такого» не было».