Спикер регионального парламента Башкирии Константин Толкачев в последний раз выступил перед собравшимися депутатами, обратив внимание СМИ на численные показатели работы парламента, впрочем, не останавливаясь на деталях законотворчества. Прозвучало, что в стенах госсобрания с сентября 2013 года по июнь 2018 года было принято 624 республиканских закона и еще 27 подготовлено к принятию в третьем чтении, помимо этого, рассмотрено 5110 проектов федеральных законов, поступивших из Государственной думы, и 840 законодательных инициатив и обращений из субъектов РФ.

Gsrb.ru Константин Толкачев

Председатель республиканского парламента не забыл упомянуть и о внесенных в Госдуму 58 законопроектах, отметив, что 11 инициатив уже обрели статус федерального закона, а государственное собрание республики по числу внесенных законопроектов занимает первое место среди региональных парламентов. В довесок к отчету бессменного руководителя госсобрания Константина Толкачева (переизбирался спикером парламента с 1999 года) глава Башкирии Рустэм Хамитов обратил внимание и на многопартийность регионального парламента. По словам первого лица региона, впервые в истории республики в нём представлены шесть партий.

Громкие законодательные инициативы тихого Курултая

Пожалуй, одними из самых резонансных и запоминающихся законопроектов стали инициативы парламентариев о защите обманутых дольщиков и о материальной поддержке многодетных семей. На фоне острой проблемы обманутых дольщиков и желания республиканских властей улучшить ситуацию в октябре 2017 года госсобрание Башкирии приняло во втором и третьем (последнем) чтении закон о защите дольщиков. Другой законопроект, точнее, серия законодательных инициатив от депутата-«единоросса» Рамиля Бигнова о пособиях семьям с детьми до трех лет и помощи многодетным семьям и об обеспечении инфраструктурой выделяемой многодетным земли были отклонены. Сумела выделиться кипучей активностью и депутат от «Зеленых» Руфина Шагапова, с прошлого года продвигающая не только экологические инициативы, но и резонансный законопроект о смертной казни для педофилов.

«Периодически госсобрание становилось точкой притяжения общественного внимания: закон о дольщиках, об участках многодетным и т.д. Но в целом эта пятилетка характеризуется снижением значимости представителей депутатского корпуса. Проводимые социологические замеры показывают, что депутаты республиканского госсобрания далеко не всегда являются лидерами общественного мнения. Более того, их плохо знают сами жители. Избирательная кампания 2013 года сопровождалась рядом необдуманных решений со стороны тогдашних кураторов внутренней политики, что в итоге сказалось и на качестве депутатского корпуса, — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко. — «Пресловутый «Уотергейт по-башкирски» — квинтэссенция этой политики. Напомню, тогда на видеокамеру была зафиксирована попытка высокопоставленных чиновников администрации «завербовать» оппозиционеров».

Gsrb.ru Итоговое заседание Государственного Собрания Башкирии пятого созыва

Активный спикер и пассивный депутатский корпус

Несмотря на высокие позиции Константина Толкачева в медиарейтинге спикеров региональных парламентов и лидирующие позиции госсобрания по числу законодательных инициатив, фракционная деятельность, как и работа самих региональных депутатов, была малозаметной. Согласно ряду опросов общественного мнения, из 110 представителей действующего депутатского корпуса жители региона могли вспомнить только 5−10 депутатов. Показательно, что, согласно исследованию АПЭК в 2017 году, 90,1% опрошенных респондентов не смогли назвать депутата, представляющего интересы их округа в госсобрании. Оставшиеся 10% зачастую называли фамилии, не имеющие отношения к их округу.

Политологи в первую очередь относят такие результаты с отсутствием работы партийных фракций, а также недостаточной подготовленности и публичности ряда депутатов госсобрания. Так, по результатам праймериз «Единой России», победителями в рейтинговом голосовании стали только 22 действующих депутата из 56, участвовавших во внутрипартийной процедуре.

Как отмечает политолог Дмитрий Казанцев, партийные фракции в нынешнем созыве госсобрания не смогли наглядно продемонстрировать работу и, соответственно, персонифицировать деятельность своего состава. Например, «единороссы» через региональный парламент инициировали масштабный партийный проект «Реальные дела» с выделением многомиллионных средств на развитие муниципалитетов, но не уделили достаточного внимания освещению этой деятельности на парламентском интернет-ресурсе и не обозначили роль самой фракции.

То же самое можно сказать и об отсутствии партийной дискуссии на фракционных заседаниях, даже если она и велась, об этом в открытом пространстве информации практически не было. Вследствие чего, кроме законодательных инициатив нескольких депутатов госсобрания, остальные дела остались только в бумажных отчетах, без должного информационного сопровождения со стороны членов того или иного партийного объединения в заскобрании Башкирии. Аналогичная история и у других парламентских фракций. Поэтому остается надеяться, что в новом созыве возрастет как их медиаактивность, так и политическая субъектность, отметил эксперт.

Gsrb.ru Итоговое заседание Государственного Собрания Башкирии пятого созыва

Стоит отметить, в прошлом году, по исследованию социологической кампании «Социс-Эксперт», уровень доверия к региональному парламенту составлял 38,4%. Этот процент больше, чем у глав муниципальных администраций, но при этом рейтинг доверия главе Башкирии и президенту страны существенно выше — 45,4% и 64,5% соответственно. Положительно оценили работу госсобрания только 40,4% респондентов.

За трехчасовое итоговое заседание госсобрания в первом чтении был рассмотрен проект об увеличении числа депутатов, работающих на постоянной основе с 18 до 22. Как сообщил председатель комитета по госстроительству Виктор Пчелинцев, решение по числу трудящихся на постоянной основе депутатов было необходимо для «дальнейшего совершенствования деятельности» башкирского парламента. На содержание одного получающего зарплату народного избранника ежегодно в республике тратится порядка 3 млн рублей.

Как считают некоторые эксперты, неожиданный вопрос на повестке дня был связан с продвижением в региональный парламент четырех влиятельных членов республиканского правительства, недавно победивших на праймериз партии власти. Праймериз «Единой России» и участие в процедуре нескольких министров республиканского правительства — главы Башкирии и уфимского мэра Ирека Ялалова — повысили интерес к выборам. Впрочем, сама избирательная кампания, скорее всего, будет достаточно спокойной. Главная интрига — это борьба партий за свои электоральные ниши. Например, интересно посмотреть, насколько башкирское отделение КПРФ сможет расширить свое присутствие в госсобрании. Доминирование «единороссов», скорее всего, сохранится, но при некотором сокращении количества мандатов. Активность «справедливороссов» и «Зеленых», так же как и ЛДПР, заставляет рассматривать их как реальных претендентов на депутатские мандаты.