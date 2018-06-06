В Башкирии в первой половине мая 2018 года политика превалировала над экономикой, а общественно-политическая жизнь региона отличалась возросшей активностью жителей республики. Во второй половине мая главными событиями в сфере экономики, по мнению опрошенных экспертов, стали подписание нового соглашения между правительством Башкирии и «Роснефтью» в рамках ПМЭФ-2018, рабочую встречу главы региона Рустэма Хамитова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, увеличение республиканского бюджета на 19 миллиардов рублей,

Иван Шилов ИА REGNUM Рустэм Хамитов и Денис Мантуров

Все на улицы

С наступлением тепла жители Башкирии стали больше проводить времени на улице не только в прогулках, но и в разного рода акциях и мероприятиях. Большинство акций выдерживались в рамках «федеральной повестки», однако часть из них была посвящена и локальным проблемам.

1 мая башкирское отделение КПРФ совместно с «левыми» в Уфе у памятника Ленину провели санкционированный митинг, посвящённый Международному дню солидарности трудящихся, в акции приняло участие, по разным оценкам, от 100 до 200 человек. Выступающие перечислили, на их взгляд, «наиболее волнующие население социально-экономические проблемы»: размер заработной платы, закрытие заводов, угрозу повторения ситуации с Кемерово в нашей Башкирии, а также маленькие пенсии и блокировку партией власти закона о «детях войны».

2 мая около 40 уфимцев провели траурную акцию в память жителей Одессы, погибших 2 мая 2014 года. Акция прошла в виде собрания горожан и возложения цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, после краткой беседы была отслужена панихида в память о погибших в ЛДНР и одесском Доме профсоюзов.

5 мая в Уфе проводилось уже две акции — местные оппозиционеры вышли на несанкционированный митинг, по их выражению, «побузить», а представители ряда партий и движений организовали уборку на площадке СОК «Биатлон» в лесопарковой и береговой зоне в рамках общественного благотворительного проекта «Чистая Уфа»

На митинге оппозиционеров, привычно клеймящих «совок», выступали ораторы с первомайской акции коммунистов. По разным оценкам, эта акция собрала в месте, не предназначенном для проведения митингов, от 800 до 1 тыс. и более человек, преимущественно молодежи, настроенной на «бузу». Силовики не прибегали к массовым задержаниям, но снимали участников на видеокамеры. В следующие несколько дней организаторы и активные участники мероприятия были задержаны властями.

9 мая в Уфе в пятый раз состоялась общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк», которая собрала в свои ряды около 100 тысяч горожан и гостей Уфы (в 2017-м в ней приняло участие более 60 тысяч человек). Одной из новых реалий акции стал «Марш героев» — волонтеры в рядах «Бессмертного полка» пронесли портреты Героев Советского Союза, уроженцев Башкирии. Среди 285 героев Советского Союза от Башкирии представители многих народов, проживающих на территории республики.

Достаточно неожиданным выглядел отказ от участия в акции со стороны регионального отделения КПРФ, во время прохождения колонны «Бессмертного полка» уфимские коммунисты участвовали в возложении цветов в другом месте.

12 мая у подножия горы-шихана Тратау Ишимбайского района Башкирии прошел флешмоб «Кольцо жизни», участниками которого стали, по разным оценкам, от двух до трех тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Башкирская содовая компания (БСК, или «Сода») уже несколько лет предлагает республике передать ей в разработку один из оставшихся в районе крупных шиханов — Юрактау или Тратау. Но против разработки этих гор, обладающих статусом памятников природы, давно выступают местные экологи и общественные организации, с протестными письмами к главе республики еще в 2010 году обратились 50 ученых Уфимского научного центра РАН.

Во второй половине мая большинство массовых мероприятий носили скорее культурно-развлекательный, нежели общественно-политический характер.

Прошедший в Благовещенске 16 мая митинг против строительства нового полигона твердо-бытовых отходов компании «Регион-капитал», в котором приняло участи около 100 человек, не вызвал особого резонанса среди широкой общественности.

Tsibin Konstantin Шихан Тратау в цветах флага Башкирии

Ростки гражданского общества или нечто иное?

Новым для общественно-политической жизни Башкирии, по мнению ряда экспертов, стали два фактора: «нелигитимный» выход местных оппозиционеров на улицы Уфы по федеральной повестке и некоторое сплочение республиканских властей и так называемого гражданского общества вокруг проблемы сохранения гор-шиханов.

Ранее уже отмечался выход на несанкционированные массовые акции башкирских национальных (националистических) организаций, поводом для этого служили вопросы из сферы внутриреспубликанских реалий.

Как отметил секретарь РО партии «Великое отечество» в РБ Максим Божко, выход сторонников Навального на площадь перед зданием Горсовета в Уфе 5 мая явился первой акцией, проведённой ими без согласования с властями

«Ранее акции проводились строго в рамках закона. Нельзя сказать однозначно, что же стало причиной, побудившей лидера республиканских сторонников Навального пойти на нарушение закона. Возможно, несанкционированных действий от руководителей Уфимского штаба уже требовали сами сторонники, доведенные до эмоционального пика оппозиционным политиком. А возможно, что поступило прямое указание из центрального штаба«, — предположил политик.

По мнению ряда политологов, «шиханы стали тем фактором, который позволил объединиться власти и гражданскому обществу».

Но что понимается под гражданским обществом в республике и есть ли оно?

В силу ряда причин, как объективных, так и субъективных, в Башкирии заговорили о становлении гражданского общества несколько позже, чем, например, в Москве и Новосибирске. До 2010 года, по утверждениям либерально настроенных жителей республики, при достаточно авторитарном руководстве регионом Муртазой Рахимовым о гражданском обществе было говорить даже несколько небезопасно.

Сегодня же понятие гражданского общества многими определяется преимущественно как «возможность высказать свое мнение и заявить о своих правах». При этом требования гражданских активистов республики несколько односторонни и адресуются только к властям и официальным структурам, но никогда — к самим гражданам. К примеру, автомобилисты готовы требовать хорошие дороги, дешевый бензин и удобные парковки, но считают вполне оправданной парковку на газонах. В неположенных местах паркуются во многих городах, но в Уфе, по словам приезжих, стихийная парковка поражает масштабами.

В понимании многих активистов гражданское общество имеет право нарушать действующее законодательство, требуя исполнения законов от властей. Среди некоторых «гражданских активистов» считается нормой высказывать неуважение к суду и судьям — и при этом заваливать суды абсурдными исками, призывать бойкотировать выборы — и одновременно пытаться контролировать процесс выборов. Элементы гражданского общества в Башкирии, безусловно, есть, однако прежде чем говорить о сформировавшемся гражданском обществе, необходимо выяснить, что под этим понятием подразумевает большинство жителей республики и насколько оно, гражданское общество Башкирии, выражает интересы этого большинства.

Для начала надо определиться, есть ли гражданское общество в России, а потом рассуждать о локальных гражданских обществах и, в частности, в Башкирии», уверены отдельные уфимцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

От выборов до выборов

Активно обсуждалась также тема выборов. В Башкирии проходит избирательная кампания по дополнительным выборам депутатов представительных органов местного самоуправления разного уровня. День голосования назначен на 17 июня. Будет замещено 70 депутатских мандатов. Всего было выдвинуто 233 кандидата. Этап выдвижения завершен. Уже прошли регистрацию 229 человек. Остальным кандидатам предстоят необходимые проверки. На дополнительных выборах проходит 61 избирательная кампания по 68 округам в 23 муниципальных районах. Активное участие в данной кампании принимают региональные отделения политических партий. «Единая Россия» выдвинула 70 кандидатов, ЛДПР — 61, КПРФ — 8, «Справедливая Россия» — 32, «Патриоты России» — 23, «Великое Отечество» — 2, Партия роста — 1. В порядке самовыдвижения в выборах участвуют 36 человек.

Но главным событием политического сезона лето — осень в республике могут стать выборы в Госсобрание, которые состоятся в сентябре. Некоторое представление о том, как могут пройти выборы в местное заксобрание, позволяют сделать результаты предварительного голосования партии власти.

Всего по Башкирии в праймериз намеревались принять участие 663 человека. Среди выдвиженцев более трети (243 человека) составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, членов партии — 60,5% (401 человек), сторонников — 16,7% (111 человек), беспартийных — 22,8% (151 человек). Мужчин среди участников праймериз 495, а женщин всего 168. Заявились на предварительный отбор 179 действующих депутатов всех уровней. Из них 56 — депутаты Госсобрания республики, 123 — местного самоуправления.

Однако допущено до голосования всего 584 кандидата. В региональном отделении «Единой России» пояснили, что остальные заявители либо не прошли дебаты, либо не предоставили справки об отсутствии судимости. Были случаи снятия по личным мотивам.

Участие главы Башкирии Рустэма Хамитова в праймериз «Единой России» на выборах в Госсобрание республики не стало неожиданностью для общественности региона и расценивалось ей как ставка на «паровоз», вытягивающий «тихоходов». «Более неожиданным» и неясным является выдвижение мэра Уфы Ирека Ялалова на праймериз партии власти.

Glavarb.ru Подписание соглашения между правительством Башкирии и «Роснефтью», 25 мая 2018 года

Экономика, граничащая с политикой

Среди главных экономических событий мая эксперты выделяют участие республиканской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), подписание нового соглашения между правительством Башкирии и «Роснефтью», рабочую встречу главы региона Рустэма Хамитова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Помимо этого были из новостей в сфере экономики отмечены увеличение республиканского бюджета на 19 миллиардов рублей, международное сотрудничество Башкирии с Азербайджаном и Вьетнамом.

По итогам ПМЭФ-2018, проходившего 24−26 мая, правительством Башкирии были заключены соглашения на 30 млрд рублей. Так, были подписаны соглашения о расширении сотрудничества республики с ПАО НК «Роснефть», ПАО «КамАЗ» и Агентством стратегических инициатив, в том числе соглашения с ООО «Башмилк Агро», ООО «Олеокемикс», ООО «Фермерская мясопромышленная компания» и ООО «САВА-Агро-Усень» по реализации проектов в сфере АПК, с Уральской компанией индустриального строительства по созданию завода ЖБИ в Уфе, с ООО «Юнистрой» по организации цеха розлива и производства косметических и текстильно-вспомогательных веществ в Благовещенске, с корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» по разработке карьера строительного камня.

«Соглашение, подписанное на Санкт-Петербургском экономическом форуме первыми лицами Башкирии и «Роснефти», подчеркивает стратегический характер партнерства региона с российскими нефтяниками и их особое отношение к нашей республике. Документ является дополнением к действующему с начала 2017 года соглашению о сотрудничестве и предусматривает взаимодействие сторон в области развития социальной инфраструктуры во всех муниципалитетах республики, а также спортивных объектов в районах производственной деятельности ПАО АНК «Башнефть». Таким образом, нефтяной гигант уже второй год подряд последовательно наращивает сотрудничество с правительством Башкирии, и новое соглашение это подтверждает», — подчеркнул политолог Дмитрий Казанцев

29 мая глава Башкирии Рустэм Хамитов провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, в ходе которой обсуждались вопросы развития промышленности республики, в том числе химической отрасли. Стороны договорились об увеличении объёмов выпуска стратегически важной для страны продукции, а также модернизации действующих и создании новых производств. При этом была подчёркнута необходимость сохранения экологического баланса в регионе.

Ряд экспертов высказал предположение, что результаты встречи свидетельствуют о достижении компромисса между руководством республики и федерального правительства по вопросам особо охраняемых природных территорий в Башкирии. Большинство общественников и экспертов полагает, что «стерлитамакские шиханы будут сохранены». Однако есть и те, кто считает, что «вопрос отложен», и те, кто опасается за судьбу шихана Куштау и горы Бужатау.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускники

Майская мозаика

В конце мая жителей республики занимали более радостные события, однако по этим поводам высказывалось и критическое «альтернативное мнение».

25 мая прозвучал «Последний звонок» для 18 тысяч одиннадцатикласников республики (летом 2017 года школы Башкирии выпустили 17,5 тысяч одиннадцатиклассников). 26 мая 5 тысяч выпускников школ станцевали на «Весеннем балу» на Советской площади в Уфе. Школьники собирались в одном месте уже седьмой год подряд. В день акции власти традиционно изменяют схемы движения общественного транспорта и на время перекрывают площадь и близлежащие улицы.

27 мая в Уфе состоялся велопарад в честь Дня 1000 велосипедистов. Вместе с участниками фестиваля глава региона Рустэм Хамитов проехал 10 км. Велоакция проводится ежегодно, с 2011 года. В 2018 году в ней приняли участие более 20 тыс. человек.

Столь позитивные акции вызвали неудовольствие ворчливых уфимцев, посетовавших на «зачистку» улиц от автомобилей». В соцсетях развернулась нешуточная полемика, автомобилисты выдвигали претензии велосипедистам и пешеходам, велосипедисты жаловались на автомобилистов, пешеходы — на велосипедистов и автомобилистов.

Было и единодушие: все дружно ужасались погодным сюрпризам. Май 2018 года выдался аномально холодным, дождливым, ураганным и грозовым. Первая гроза прогремела ещё в апреле, 3 мая бушевала первая майская гроза. Жители республики рассказывали о размытых ливнями дорогах, сорванных порывами ветра кровлях, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Пользователи соцсетей умилялись кадрам, на которых страусы, обитающие на одной из ферм, азартно склевывали градины. 28 мая в Белорецком районе выпал снег.