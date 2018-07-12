Уфа, 12 июля, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Вечером 12 июля в центре Уфы против повышения пенсионного возраста прошел организованный Федерации профсоюзов РБ митинг, в котором приняло участие несколько тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM участники мероприятия, акция прошла без нарушений.

Светлана Нургалеева Июля, Уфа, митинг против пенсионной реформы

Организаторы митинга утверждают, что на площадь перед Дворцом спорта пришло около 5 тыс. человек, очевидцы считают, что на мероприятии присутствовало от 2 до 3 тыс. участников.

«Пять тысяч или две — не столь важно, в рабочий день для летней Уфы это более чем достойная цифра. Все прошло достаточно быстро, в хорошем темпе — жителей города и районов республики, желающих выразить свою гражданскую позицию по поводу законопроекта о повышении пенсионного возраста в России приглашали к 17:30, в 18:15 акция завершилась», — отметил один из участников акции.

Первоначально профсоюзный митинг в Уфе был намечен на 1 июля. Однако правительство республики отказало организаторам в его проведении, сославшись на то, что обозначенная для митинга площадка будет занята ярмаркой.

Со сцены, над которой висел лозунг, «Профсоюзы Башкортостана против повышения пенсионного возраста», ораторы отмечали, что профсоюзы всегда выступали за стабильность, а пенсионная реформа эту стабильность может разрушить. В конце митинга пятеро молодых людей в белых футболках, пытаясь исполнить рэп, продекламировали под бодрую музыку стихи.

По окончании акции была принята резолюция с требованием к Госдуме организовать широкое обсуждение проекта пенсионной реформы.

Накануне профсоюзами Башкирии был проведен сбор подписей против правительственного варианта пенсионной реформы. Под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину говорилось, что инициатива повышения пенсионного возраста преждевременна, а последствия реформы будут негативными. Авторы также указали на то, что реформа вступает в противоречие с «майскими» указами главы государства, направленными на повышение продолжительности жизни.

К возможным негативным последствиям принятия реформы участники акции относили повышение уровня безработицы, возврат «серых зарплат», ухудшение перспектив трудоустройства молодежи и другие моменты.

Митинг в Уфе стал второй по счету «пенсионной» акцией. 2 июля в Стерлитамаке, втором по величине городе Башкирии, прошел первый в республике митинг против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС и роста цен на бензин. Организаторами акции выступили движение «Левый фронт» и местное отделение КПРФ. Активисты собрали 300 подписей против пенсионной реформы. Акция прошла без нарушений. На мероприятии присутствовало около 200 человек.

По мнению исполнительного директора евразийского центра «Самрау» Константина Сафронова, митинги, организованные профсоюзами в регионах по всей стране, ярко демонстрируют общественное мнение.

«Чем активнее будет общественность — тем больше поправок в сторону нейтрализации негативного эффекта примет исполнительная власть на федеральном уровне. Очевидно, что эти митинги выражают мнение общественности о реформе. Она однозначно воспринимается большинством россиян как несправедливая», — уверен собеседник ИА REGNUM.