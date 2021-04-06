Дмитрий Орлов

Автор

Учредитель и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. <a href=http://www.apecom.ru/ target=_blank >www.apecom.ru</a> Политолог, политический консультант, политический стратег. Член Высшего совета партии «Единая Россия» с 2012 года. Координатор Экспертного клуба «Регион» (с 2016), в 2012-2014 гг. член Общественной палаты Российской Федерации. Один из инициаторов политического проекта «План Путина» (2007). Создатель рейтинговых проектов и экспертных сетей. Издатель.