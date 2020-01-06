1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

Ключевые события января 2020 года, повлиявшие на федеральную политику в отношении регионов, — смена состава правительства и послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Ряд назначений в правительстве Михаила Мишустина свидетельствует об особом внимании руководства страны к реализации проектов в сфере как инфраструктурного, так и жилищного строительства. Продвижения проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры ожидают от первого вице-премьера Андрея Белоусова, о возможности распространения программы реновации на регионы заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин. Учитывая, что интересы заметной части региональных элит связаны со сферой застройки, подобные проекты могут изменить внутриэлитный баланс в ряде субъектов Федерации. Возможны сценарии от дополнительного усиления ряда местных игроков (если в реализации таких проектов примут участие связанные с ними компании) до снижения не только экономического, но и политического влияния старых региональных элит там, где реализация подобных проектов будет возложена на представителей строительного бизнеса федерального уровня или компании из других регионов. Кроме того, возможность проведения реновации в регионах может стать важной составляющей повестки региональных избирательных кампаний 2020 года (прежде всего для поддерживаемых Центром кандидатов в губернаторы).

IKuzzz Марат Хуснуллин

Некоторый рост общественной поддержки федеральных властей после высказанных в послании Владимира Путина социальных инициатив, а также подготовка к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию определенно способствуют расширению электоральной базы «Единой России». Снижение протестных настроений в федеральном масштабе будет как минимум в первой половине 2020 года усиливать позиции вновь назначенных врио губернаторов в диалоге с региональными элитами, а также станет дополнительным фактором интереса потенциальных кандидатов в депутаты заксобраний к участию в праймериз «Единой России» ближайшей весной.

Разработка Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года в качестве одной из задач, поставленных Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске, в очередной раз свидетельствует о росте внимания Центра к ситуации на муниципальном уровне власти. Такие приоритеты федеральных властей в 2020—2024 годах будут способствовать более интенсивному кадровому обновлению муниципальных органов власти (прежде всего в административных центрах регионов и наиболее экономически значимых муниципальных образованиях), а также повышению ответственности губернаторов за решение бюджетных и финансовых проблем в этой сфере (в том числе в рамках предложения субъектам Федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным мерам в отношении регионов).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Одной из значимых тенденций региональной политики в январе 2020 года оставался переход от смешанной к полностью мажоритарной системе выборов депутатов представительных органов областных центров. Соответствующие поправки в Устав города обсуждаются, например, в Липецке. Эксперты не исключают, что подобные изменения могут произойти в ходе внесения поправок в Устав Новосибирска, которые будут обсуждаться в феврале 2020 года.

Поскольку подобные инициативы (как в случае с Липецком) часто предполагают сокращение численности депутатов таких представительных органов, это неизбежно должно привести к росту противоречий в среде муниципальных и, возможно, региональных элит. В таких обстоятельствах может дополнительно возрасти значение «Единой России» как политического института, предлагающего механизмы для согласования таких противоречий до официального старта кампании (в том числе в рамках праймериз).

При этом, несмотря на ожидаемую критику таких инициатив со стороны парламентской оппозиции, соответствующие партии также могут сохранить определенные преимущества в тех городах, где выборы пройдут по полностью мажоритарной системе. С учетом упрощенного порядка регистрации кандидатов от парламентских партий на данных выборах, распространенной стратегией для ресурсных кандидатов, не получивших в том или ином виде поддержки «Единой России», станет именно выдвижение от партий парламентской оппозиции.

Кроме того, выборы только по мажоритарной системе вызовут меньше интереса у непарламентских партий, ранее не работавших в конкретном регионе. Это относится и к новым партийным проектам, формирование которых также стало заметной тенденцией января. Чем более распространенной будет практика отказа от смешанной системы выборов в местные представительные органы, тем меньше возможностей для дополнительного продвижения таких проектов и установления контактов между их создателями и влиятельными игроками регионального и муниципального уровня, что создает проблемы и при формировании региональных отделений новых партий. Это означает, что при всех проблемах для парламентской оппозиции при мажоритарной избирательной системе на выборах в Советы областных центров КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» сохраняют конкурентные преимущества перед непарламентскими партиями. Это может удержать интерес к партиям парламентской оппозиции со стороны части представителей региональных и муниципальных элит (как правило, менее ресурсных и нередко находящихся в сложных отношениях с губернаторами) накануне думских выборов 2021 года.

История отставки Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии после решения президиума Генсовета «Единой России» об исключении этого чиновника из партии будет воспринята как важный сигнал не только региональными, но и муниципальными элитами. Показательно, что в связи со скандалом вокруг председателя городского совета Керчи Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы их также призывали привлечь к партийной ответственности. Поэтому в течение 2020 года с высокой вероятностью будет наблюдаться стремление представителей региональных и муниципальных элит усилить свое влияние в партии. В то же время более активная роль «Единой России» в рамках контроля за деятельностью региональных и муниципальных чиновников предполагает и дополнительные требования к руководителям отделений партии в субъектах Федерации. Поэтому избрание губернаторов секретарями ряда региональных отделений «Единой России» в конце 2019 года получает дополнительное обоснование.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев

В феврале 2020 года в число резонансных сюжетов, затрагивающих внутриэлитные отношения в регионах, безусловно, войдет обсуждение потенциальных кандидатов на пост врио губернатора Пермского края. Учитывая сложный межэлитный баланс в регионе, вероятно назначение на пост врио губернатора края управленца-«технократа» — вероятно, получившего опыт работы на федеральном уровне и не связанного ранее с данным субъектом Федерации.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Повышение ответственности губернаторов за публичные шаги и высказывания, реализация инвестиционных проектов, меры по развитию социальной и транспортной инфраструктуры входят в число факторов, определивших уровень влияния глав регионов в январе 2020 года. Экспертный опрос для формирования данного рейтинга проводился в течение января, поэтому среди его фигурантов остаются отправленный в отставку в связи с утратой доверия экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев и назначенный министром экономического развития Максим Решетников.

Kremlin.ru Максим Решетников

Продолжается восходящий тренд для назначенных на должности осенью 2019 года врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (перемещается с 83-го на 75-е место) и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (с 65-го на 60-е место). Китайская компания Country Garden Group заявила о готовности вложить около 3,5 млрд рублей в проект по созданию сельскохозяйственного парка в Еврейской автономной области; в Иркутской области намерены направить около 5,5 млрд рублей в 2020—2022 годах на обеспечение жильем детей-сирот.

После проведения под председательством президента Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске ситуативно укрепляются позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 7-го на 6-е место). После введения регионального экологического стандарта и утверждения проекта создания Челябинской транспортной агломерации переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Челябинской области Алексей Текслер (с 21-го на 19-е место). Дополнительные политические очки получает Андрей Травников (с 58-го на 52-е место) — вероятно, после одобрения реализации в Новосибирской области крупных инвестиционных проектов, в том числе строительства селекционно-семеноводческого центра в Колыванском районе (предполагаемый объем инвестиций около 1,1 млрд рублей) и увеличения перерабатывающей способности Новосибирского терминала (инвесторы предполагают вложить в проект около 1,5 млрд рублей). В январе укрепились позиции в рейтинге губернатора Пермского края Максима Решетникова, перешедшего в федеральное правительство (с 49-го на 45-е место).

Kremlin.ru Александр Текслер

После подтверждения Минпромторгом соответствия индустриального парка особой экономической зоны «Тольятти» федеральным требованиям укрепляются позиции губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (с 9-го на 8-е место). Регион включен в пятерку субъектов-лидеров с наивысшей оценкой деятельности органов власти, в 2020 году область получит из федерального бюджета около 35,5 млрд рублей. На фоне визита в регион министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с обсуждением возможности оказания господдержки местным производителям хлопка переходит в группу с сильным влиянием губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (с 52-го на 48-е место). После решения Совета Евразийской экономической комиссии об обнулении пошлин и налогов для судов, работающих с проектом «Ямал СПГ», укрепляются позиции главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова (с 19-го на 17-е место).

Укрепляются позиции главы Мордовии Владимира Волкова (с 14-го на 13-е место) — в 2020—2021 годах республика получит более 2,74 миллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в рамках нацпроекта «Здоровье». Переходит в группу с сильным влиянием губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (с 51-го на 46-е место) — регион получит субсидии из федерального бюджета на создание промышленных парков «Союз» и «Мастер». Кроме того, более 1,9 млрд рублей в 2020 году будет направлено на реализацию в области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

E-mordovia.ru Владимир Волков

Лидером по негативной динамике среди фигурантов рейтинга после получивших федеральный резонанс скандалов с высказываниями об оппозиционных журналистах и выдачей ключей от новых автомашин сотрудникам МЧС становится экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев (с 35-го на 82-е место). Из-за негативного резонанса по поводу упоминания Мамаева кургана на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске несколько ослабевает позиция губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 23-го на 28-е место).

После скандала в связи с составлением списков на награждение юбилейной медалью «20 лет разгрома международных бандформирований», учрежденной руководством Дагестана, теряет позиции глава республики Владимир Васильев (с 8-го на 12-е место). В связи с негативным резонансом по поводу приостановки строительства лечебного центра в посёлке Родники покидает группу с очень сильным влиянием губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 18-го на 23-е место). На фоне конфликта между энергокомпанией «СУЭНКО» и правительством Курганской области по поводу тарифов на электроэнергию и других проблем покидает группу с сильным влиянием глава региона Вадим Шумков (с 47-го на 56-е место). Проведение сотрудниками федерального казначейства ревизии исполнения бюджета за 2019 год и обоснованности кредиторской задолженности в Хакасии воспринимается многими экспертами как серьезная проблема во взаимоотношениях с федеральным центром председателя правительства республики Валентина Коновалова (с 79-го на 84-е место).

Kprfkh.ru Валентин Коновалов

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).