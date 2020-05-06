1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В мае 2020 года наблюдалось дальнейшее усиление решений, связанных не только с противодействием распространению коронавирусной инфекции, но и восстановлением региональных экономик. На этом направлении стоит выделить ряд приоритетов — как правило, развивающих тенденции апреля 2020 года.

Во-первых, курс на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе — как одного из драйверов решения социально-экономических проблем субъектов Федерации. В мае этот вопрос поднимался, в частности, на совещании под председательством Владимира Путина по ситуации в транспортной сфере. Характерно, что президент рассматривает сложившуюся ситуацию в контексте не только актуальных вызовов, но и возможностей усилить конкурентные преимущества страны в этой сфере в долгосрочной перспективе («сейчас есть реальная возможность ускорить манёвр грузовыми потоками в пользу собственных портов»). Показателен дифференцированный подход, избранный главой государства, — среди приоритетов им были названы модернизация Восточного полигона, портов Юга и Северо‑Запада, развитие Центрального транспортного узла в европейской части страны. В целом российские регионы, включенные в ключевые транзитные маршруты, с большой вероятностью получат дополнительную федеральную поддержку уже в 2020—2021 годах, но будут находиться под более пристальным контролем Центра в оценке эффективности реализации этих проектов.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит видеоконференцию

Во-вторых, поддержка индустриальных регионов (что соотносится, например, с приоритетами в рамках мер восстановления российской экономики в период кризиса 2008−2010 годов, когда Владимир Путин был главой правительства). В апреле 2020 года под руководством президента было проведено совещание по развитию автопрома, в мае — по поддержке авиационной промышленности. Ряд задач, касающихся развития машиностроения, обсуждались и в ходе совещания по развитию транспортной отрасли.

В-третьих, жесткий контроль руководства страны за реализацией мер реагирования на кризисы и возможные вызовы, связанные со стихийными бедствиями и угрозами техногенного характера. Примечательна жесткая реакция Владимира Путина на ситуацию с разливом дизельного топлива в Красноярском крае, а также обсуждение ситуации с паводками и пожарами в регионах в ходе совещания в конце мая 2020 года. В подобных случаях руководство страны нередко подвергается критике за применение ручного управления в работе с регионами, но на деле мы наблюдаем ответ Кремля на общественный запрос. Запрос — именно на прямое вмешательство президента для разрешения ситуаций кризисного характера.

Все эти элементы стратегии федеральных властей могут стать дополнительным фактором для формирования нового путинского большинства в ситуации роста запроса на патернализм и более активную роль государства. Назначенное на 1 июля 2020 года голосование по поправкам к Конституции станет одним из этапов правового закрепления подходов, позволяющих руководству страны реагировать на такие общественные запросы. В сфере региональной политики этот курс может быть связан с более активной работой руководства страны и федеральных ведомств с локальной проблематикой, а также с более пристальным контролем Центра за реализацией на местах приоритетов социальной политики (в том числе в сфере здравоохранения).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В мае 2020 года в центре негативных информационных кампаний чаще оказывалось не руководство предвыборных территорий, а главы регионов, в которых губернаторские выборы прошли в 2018—2019 годах.

Возможно, представители элит ряда предвыборных регионов уже в начале мая ожидали, что в кадровой политике Центра возобладает консервативный тренд: ставка на одобрение участия в губернаторских кампаниях целого ряда действующих глав регионов, а не перестановок на этом уровне. При этом информационные атаки против ряда таких руководителей (например, главы Брянской области Александра Богомаза или губернатора Смоленской области Алексея Островского) наблюдались в первые месяцы 2020 года. Безусловно, одобрение федеральным центром участия в губернаторских кампаниях таких действующих руководителей в одних случаях частично можно объяснить незначительным уровнем интереса к возглавляемым ими территориям со стороны федеральных групп влияния (как, например, в случае Костромской области), а в других — осторожным подходом федеральных властей к работе с регионами с особой спецификой (как в случае с Татарстаном).

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Александр Богомаз

Тем не менее можно отметить и эффективность работы самих этих губернаторов, в том числе по снижению внутриэлитной напряженности в возглавляемых ими регионах. Заметна политика формирования многопартийного правительства, с 2012 года реализуемая в Смоленской области Алексеем Островским (характерно, что на начальном этапе реализации такого подхода ряд экспертов заявляли о связанных с ним рисках). Или многолетняя работа по выстраиванию баланса интересов с ведущими корпорациями, работающими в Ханты-Мансийском округе, а также по активизации прямых контактов с жителями губернатора Натальи Комаровой.

Напротив, публичный характер внутриэлитных противоречий в ряде регионов, прошедших через губернаторские кампании в 2018—2019 годах, отражает распространенный сценарий отношений между ключевыми игроками этого уровня — заметного усиления напряженности в первые два года после губернаторской кампании, когда руководство регионов считается более уязвимым. Возможно, именно в целом ряде регионов, где губернаторские кампании прошли в этот период, в первую очередь произойдет серьезная активизация открытых внутриэлитных конфликтов на этапе подготовки к парламентским выборам 2021 года — вероятно, после определенного снижения интенсивности связанных с этим фактором информационных кампаний в летний период нового всплеска таких конфликтов там стоит ожидать уже осенью 2020 года. Более активными такие информационные атаки будут, скорее всего, в отношении руководителей, уже подвергавшихся в последнее время критике со стороны Кремля — позиции чиновников на этом фоне воспринимаются как более уязвимые. Например, весьма вероятна активизация негативных медиакампаний в Красноярском крае уже летом 2020 года.

Резонансным сюжетом мая стало обсуждение инициативы врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного об объединении этих регионов (с последующим решением не проводить соответствующие референдумы в этом году). Эта ситуация свидетельствует о готовности Центра оперативно корректировать политику региональных властей в случае, если их инициативы могут нести дополнительные риски. Характерно, что особую роль в оценке ситуации в НАО и формировании итоговой позиции, предполагающей более осторожный подход, сыграл вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, дважды посещавший Нарьян-Мар в период обсуждения проблемы. Этот пример может свидетельствовать и о продолжающемся усилении роли федерального руководства «Единой России» в выстраивании коммуникаций между Центром и регионами, разрешении внутриэлитных противоречий на местах и проведении независимого от властей территорий анализа ситуации. Эта тенденция уже во второй половине 2020 года — 2021 году может проявиться также и в рамках независимого контроля за реализацией мер по восстановлению региональных экономик с активным вовлечением в мониторинговую деятельность структур «Единой России».

Kremlin.ru Андрей Турчак

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Подготовка к единому дню голосования, осуществление мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов входят в число факторов, повлиявших на уровень влияния глав регионов в мае 2020 года.

Приобретают дополнительные политические очки главы регионов, получившие одобрение президента на их выдвижение на соответствующих губернаторских выборах: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (с 9-го на 8-е место), губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова (с 11-го на 10-е место), глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 34-го на 28-е место), губернатор Смоленской области Алексей Островский (с 43-го на 39-е место), глава Тамбовской области Александр Никитин (с 71-го на 57-е место), губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 52-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием).

Продолжается восходящий тренд для ряда врио глав регионов. Укрепляются позиции врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (с 42-го на 38-е место): около 6 млрд рублей планируется выделить региону из федерального бюджета на строительство и реконструкцию гидротехнических объектов в районах, затронутых паводком в 2019 году. Переходит в группу с сильным влиянием врио губернатора Калужской области Владислав Шапша (с 53-го на 47-е место) — так, переговоры с Харбинской электрической корпорацией закончились соглашением о намерении начать строительство в регионе предприятия по производству энергетического оборудования с предполагаемым объемом инвестиций около 10 млрд рублей. Усиливается влияние врио главы Пермского края Дмитрия Махонина (с 48-го на 42-е место) — регион получит от федерального центра около 5,4 млрд рублей на реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Кроме того, укрепляются позиции врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (с 73-го на 69-е место).

Kremlin.ru Игорь Кобзев

При этом после решения о преждевременности проведения в этом году референдумов об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа несколько теряет влияние выступивший с данной инициативой врио губернатора первого из названных регионов Александр Цыбульский (с 45-го на 48-е место). При этом укрепляются позиции врио главы НАО Юрия Бездудного (с 67-го на 64-е место). Также незначительно усиливается влияние врио главы Республики Коми Владимира Уйбы (с 59-го на 58-е место), выступившего против присоединения возглавляемого им региона к Архангельской области.

Теряют позиции руководители ряда регионов, к началу июня 2020 года вошедших в первую десятку по числу выявленных случаев заражения COVID-19, где при этом наблюдалась проблемная ситуация с интенсивностью распространения инфекции: глава Республики Дагестан Владимир Васильев (с 12-го на 23-е место, покидает группу с очень сильным влиянием), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 29-го на 30-е место), глава Ростовской области Василий Голубев (с 75-го на 78-е место). При этом укрепляются позиции глав регионов, где стабилизация эпидемиологической обстановки позволила провести заметное смягчение ограничительных мер, — например, главы Московской области Андрея Воробьева (с 5-го на 4-е место) и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 16-го на 14-е место).

Негативно сказываются на позициях губернаторов ситуации в возглавляемых ими регионах, получившие негативный резонанс на федеральном уровне. Теряет позиции глава Красноярского края Александр Усс (с 25-го на 33-е место) после происшествия с масштабным разливом дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Проблемным информационным поводом для губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (с 32-го на 34-е место) становится скандал после публикации аудиозаписи совещания по поводу дезинфекции общественных пространств в условиях распространения COVID-19 — ряд реплик главы региона в ходе мероприятия получили негативную реакцию в соцсетях. На фоне ареста зампреда регионального правительства Андрея Бурлакова ослабевают позиции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (с 58-го на 62-е место).

Krskstate.ru Александр Усс

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).