Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

1. Федеральная политика в отношении регионов

Среди проблем, которые с большой вероятностью будут находиться в центре особого внимания федеральной власти в 2020 году, логично выделить несколько ключевых.

A.Savin Дмитрий Иванович Орлов

Во-первых, особое внимание к контролю за реализацией нацпроектов. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал «усилить и детализировать» личную ответственность руководителей в этой сфере. Такие задачи предполагают более жесткий и регулярный контроль Центра за ситуацией — недаром президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал неправильным подход, при котором «деньги выделены, и на этом наши федеральные коллеги в ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершёнными». Но решение такой задачи предполагает и вовлечение граждан на местах в осуществление функций контроля. Говоря об уровне информированности жителей о реализации нацпроектов, президент призвал не только выделить средства на информационное сопровождение таких программ, но и наладить «постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями». Нацпроекты становятся важной составляющей новой социальной повестки, с которой выступает руководство страны, и поэтому можно ожидать масштабного усиления мер контроля за социальной сферой в 2020 году.

Во-вторых, поддержка учреждений первичного звена системы здравоохранения. Этой проблеме в декабре было уделено внимание и в ходе большой пресс-конференции президента, и на заседании Госсовета по аграрной политике, и в рамках «Разговора с Дмитрием Медведевым».

В-третьих, значимой становится повестка, связанная с празднованием 75-летнего юбилея Победы. Например, в ходе встречи президента с главами палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость не только внешнеполитической, но и «домашней работы» в рамках решения этой задачи, а сам Владимир Путин отметил, что в поддержке ветеранов «эффективность многократно повышается, если каждый депутат, каждый руководитель на местном уровне, на региональном… занимается той или другой проблемой лично». Такие приоритеты предполагают более высокую степень личной ответственности муниципальных и региональных руководителей в случае любых инцидентов в данной сфере — причем касающихся не только поддержки ветеранов, но и содержания памятных мест и музейных учреждений, а также реализации образовательных программ и патриотического воспитания молодежи. Это означает более жесткую реакцию Центра в случае недоработок региональных администраций в данной сфере, но дополнительно стимулирует губернаторов и глав муниципальных образований к взаимодействию с общественными организациями и депутатами различных уровней.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

В-четвертых, развитие сельских территорий. Значительная часть дискуссии в ходе декабрьского заседания Госсовета по вопросам аграрной политики и часть вопросов в ходе встречи президента с представителями общественности в Адыгее была посвящена этой теме. Для решения этого вопроса также будет логичным сочетание более жесткого контроля Центра с привлечением общественности к независимому мониторингу ситуации в данной сфере. Показательно, что в рамках заседания Госсовета обсуждалась необходимость разработать специальную программу по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления сельских территорий. Это вполне согласуется с прогнозом АПЭК о значительной кадровой перезагрузке на муниципальном уровне (по крайней мере, среди руководства наиболее значимых муниципальных образований), которого можно ожидать в ближайшие годы наряду с более пристальным интересом правоохранительных органов к антикоррупционной политике в сфере местного самоуправления.

В 2020 году стоит ожидать:

новых антикоррупционных процессов в отношении влиятельных региональных и муниципальных чиновников;

роста влияния оценок эффективности выполнения нацпроектов и организации работы медицинских учреждений первичного звена для дальнейших кадровых перспектив губернаторов;

создания дополнительных площадок для взаимодействия региональных администраций с общественными организациями и повышения роли НКО, способных осуществлять независимый мониторинг реализации наиболее значимых государственных программ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Губернаторы, вступившие в должность по итогам Единого дня голосования-2019, используют благоприятный период для укрепления своего влияния на муниципальные органы власти. Такая политика может касаться как кадровой сферы, так и перераспределения полномочий между региональными и муниципальными администрациями.

Следствием «кадрового доминирования» становятся перестановки в руководстве муниципальных образований. Так, в декабре состоялась отставка главы Оренбурга Дмитрия Кулагина, врио главы города был назначен Владимир Ильиных — — как и губернатор региона Денис Паслер, уроженец Североуральска (в 2014—2016 годах он занимал пост мэра этого города). Это назначение можно рассматривать в рамках долгосрочного тренда на перезагрузку муниципальных элит, в том числе за счет привлечения кадров из других регионов («варягов»).

Очевидно, что в 2020—2021 годах (особенно в контексте приближения парламентских выборов) наличие опыта выстраивания эффективных каналов коммуникации с жителями будет чаще учитываться при отборе кадров для перехода на должности глав администраций, — — по крайней мере, наиболее многонаселенных или экономически значимых муниципальных образований.

Примером борьбы за перераспределение полномочий от местных к региональным администрациям является подготовка соответствующего законопроекта в Липецкой области (документ был поддержан областным Советом депутатов в декабре). Инициатива предполагает передачу на областной уровень полномочий в сфере планировки территории, землепользования, застройки, градостроительной политики, а также дорог, транспорта и теплоснабжения. Этот сюжет иллюстрирует и другую закономерность — усиления публичной критики действий региональных властей со стороны представителей местных элит в субъектах, где прошли губернаторские выборы, в интервале нескольких месяцев после завершения данных кампаний. Так, скептическую оценку законопроекту о передаче полномочий дал председатель Липецкого городского совета Игорь Тиньков.

Sovetskaya22.ru Игорь Владимирович Тиньков

Одной из резонансных тем, которая может привлечь внимание политического класса и федеральных СМИ, в 2020 году станут внутриэлитные взаимоотношения и кадровые перестановки в Иркутской области. С учетом сложной внутриэлитной конфигурации в регионе новым руководством области выбран осторожный подход к кадровой политике. Так, на конец декабря 2019 года остались в должности многие ключевые фигуры исполнительной власти Приангарья (включая первого вице-губернатора Владимира Дорофеева и председателя правительства Руслана Болотова). Тем не менее, учитывая позиционирование врио губернатора Игоря Кобзева в качестве жесткого антикризисного управленца, до Единого дня голосования возможны резонансные отставки местных чиновников, инициированные новой командой (возможно, уже весной 2020 года).

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Большая пресс-конференция Владимира Путина, кадровые перестановки, реализация крупных инфраструктурных проектов, а также проблемы распределения полномочий между региональными и муниципальными властями находятся в числе факторов, повлиявшими на позиции участников рейтинга в декабре 2019 года.

Входят в число фигурантов рейтинга врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (65-е место) и врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (83-е место).

Kremlin.ru Игорь Иванович Кобзев

Теряет позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 3-го на 6-е место). Вероятно, сказываются накопленные проблемы в региональной экономике, прежде всего в нефтегазохимии и аграрном секторе, и определенно преждевременное, хотя и не демонстративное обозначение близкими к главе республики деятелями намерений Минниханова вновь выдвигаться на пост главы республики.

Укрепляются позиции губернатора Тульской области Алексея Дюмина (перемещается с 5-го на 3-е место), анонсировавшего программу реконструкции транспортной инфраструктуры региона, предполагающую, в частности, ремонт 14 мостов к 2022 году. Проект строительства нового терминала аэропорта Рощино до конца 2023 года с предполагаемым объемом инвестиций около 6 млрд рублей способствует укреплению позиций губернатора Тюменской области Александра Моора (с 6-го на 5-е место). После выделения группой банков значительных на строительство 4-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (на общую сумму около 35,8 млрд. рублей) усиливается влияние губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 9-го на 7-е место).

Анонсирование строительства в международном аэропорту Уфы грузового терминала с объемом инвестиций для реализации проекта в размере около 1,3 млрд. рублей становится позитивным информационным поводом для главы Башкирии Радия Хабирова (с 13-го на 10-е место). Одобрение Владимиром Путиным проекта строительства моста через реку Лена и запуск газопровода «Сила Сибири» предопределяют усиление влияния главы Якутии Айсена Николаева (с 46-го на 43-е место). После подписания соглашения о создании в Орловской области кластера легкой промышленности укрепляются позиции губернатора региона Андрея Клычкова (с 73-го на 66-е место).

Alexeydumin.ru Алексей Геннадьевич Дюмин

Планы выделить Ингушетии в 2020 году 1,180 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем переселенцев из Чечни, а также перестановки в правительстве республики способствуют укреплению влияния главы региона Махмуда-Али Калиматова (с 61-го на 55-е место). Укрепляются и позиции главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 8-е место).

Предложение Минфина перенести реализацию проекта Нижегородского гидроузла для финансирования в том числе строительства терминала «Утренний» в Обской губе способствует ослаблению позиций губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (с 7-го на 12-е места) и переходу в группу с очень сильным влиянием главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 21-го на 19-е место). Переходит в группу с очень сильным влиянием и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 23-го на 20-е место). Покидают эту группу губернатор Белгородской области Евгений Савченко (с 17-го на 24-е место), для которого негативным информационным поводом становится взрыв бытого газа в жилом доме в поселке Яковлево; глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 20-го на 23-е место) — вероятно, после заявления одного из приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина о нарушениях прав ветеранов и инвалидов в регионе.

Переходят в группу с сильным влиянием глава Карелии Артур Парфенчиков (с 53-го на 48-е место) и Ненецкого автономного округа Вадим Цыбульский (с 54-го на 50-е место). Сохраняется нисходящий тренд для покидающего эту группу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 49-го на 58-е место).

Инициатива о введении регионального экологического стандарта приносит дополнительные политические очки губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (с 25-го на 21-е место). Укрепляются позиции главы Ярославской области Дмитрия Миронова (с 36-е на 29-е место), заявившего о продолжении подготовки региона к Чемпионату по волейболу 2022 года несмотря на рекомендацию WADA отказаться от проведения в России крупных спортивных соревнований.

Admlip.ru Игорь Артамонов

На фоне скептических оценок местной элитой подготовленного областной администрацией законопроекта о перераспределении полномочий от муниципальных к региональным властям теряет позиции губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (с 31-го на 36-е место). По мере приближения губернаторских выборов в Калужской области развивается нисходящий тренд для главы региона Анатолия Артамонова (с 30-го на 38-е место), ставшего фигурантом информационных волн о досрочной отставке.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в ноябре

Средний балл

1

1

8,33

2

2

7,13

3

5

6,57

4

4

6,50

5

6

6,38

6

3

6,25

7

9

6,13

8

11

6,00

9

8

5,96

10

13

5,91

11

10

5,88

12

7

5,87

13

14

5,84

14

12

5,82

15

15

5,79

16

18

5,75

17

19

5,74

18

16

5,70

19

21

5,67

20

23

5,65

21

25

5,61

22

22

5,58

23

20

5,55

24

17

5,53

25

26

5,52

26

27

5,50

27

24

5,49

28

29

5,47

29

36

5,45

30

28

5,42

31

32

5,39

32

33

5,34

33

35

5,30

34

34

5,28

35

37

5,26

36

31

5,23

37

38

5,20

38

30

5,17

39

44

5,14

40

42

5,11

41

48

5,09

42

40

5,05

43

46

5,03

44

47

5,00

45

41

4,95

46

43

4,89

47

39

4,84

48

53

4,80

49

45

4,73

50

54

4,69

51

50

4,65

52

55

4,63

53

56

4,61

54

51

4,58

55

61

4,55

56

58

4,52

57

62

4,50

58

49

4,49

59

57

4,40

60

59

4,38

61

52

4,35

62

69

4,32

63

60

4,25

64

65

4,23

65

-

4,16

66

73

4,00

67

70

3,95

68

64

3,88

69

67

3,86

70

63

3,83

71

66

3,70

72

74

3,68

73

68

3,63

74

78

3,55

75

72

3,50

76

76

3,47

77

75

3,45

78

77

3,41

79

82

3,38

80

81

3,35

81

79

3,30

82

71

3,23

83

-

3,20

84

83

3,17

85

85

3,13

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

АПЭК, 2019 г.