1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В декабре 2020 года федеральный центр подтвердил курс на решение не только тактических (в рамках преодоления последствий пандемии и экономического кризиса), но и стратегических задач в региональной политике (в том числе связанных с развитием социальной и транспортной инфраструктуры) — в комплексе с поддержкой инструментов независимого контроля за осуществлением этих целей. Среди ключевых акций месяца, в ходе которых были затронуты эти задачи, можно выделить ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, а также совместное заседание Госсовета (в обновленном составе) и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшее под председательством главы государства.

Во-первых, развитие первичного звена системы здравоохранения остается одним из приоритетов для федеральных властей. Задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции стали одним из побудительных мотивов для работы в этом направлении (стоит отметить, например, заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о дальнейшей модернизации инфекционной службы, на реализацию которой в 2021 году будет направлено 17 млрд рублей). При этом курс на пересмотр многих прежних подходов к реформе системы здравоохранения с акцентом на развитие первичного звена медицинских учреждений был обозначен еще до начала пандемии. Знаковым стало в этом смысле расширенное заседание президиума Госсовета, прошедшее в октябре 2019 года в Светлогорске. При этом масштабные вложения в решение этой задачи, скорее всего, будут связаны с дальнейшим вовлечением общественности в реализацию независимого контроля за ситуацией — прежде всего на платформе «Единой России». Так, в ходе первого социального онлайн-форума партии, прошедшего при участии президента, глава государства обратился к активистам партии и общественникам с призывом «внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждаются в госпитализации, помещались в стационары, чтобы проходили там лечение». Можно предположить, что перед партией большинства и социально ориентированными НКО могут быть поставлены и более широкие задачи по организации независимого мониторинга системы здравоохранения.

Во-вторых, реализация подобных задач в социальной сфере предполагает увеличение соответствующих расходов не только из федерального, но и из региональных бюджетов, а значит, требует корректировки подходов к контролю за финансовой политикой регионов. В этом смысле показателен ряд предложений губернатора Челябинской области Алексея Текслера, представленных им на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (среди них, например, — призыв разрешить увеличить предельный дефицит, предусмотренный соглашениями регионов с Минфином России, с 10 до 15% от собственных доходов).

Gubernator74.ru Алексей Текслер

В-третьих, Владимир Путин назвал в числе ключевых задач необходимость «инфраструктурно сшивать всю нашу огромную территорию». Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин определил эту цель как необходимость «сделать новый транспортный каркас страны». Такой курс предполагает не только реализацию крупнейших международных проектов в транспортной сфере (например, в рамках развития коридора Европа — Западный Китай), но и реконструкцию сети региональных дорог (по планам, представленным Хуснуллиным, в 2024 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна превысить 50%). Такие планы предполагают, с одной стороны, активную работу в одной из сфер, которая для многих граждан является показателем эффективности деятельности властей (проекты по реконструкции и строительству трасс регионального и межмуниципального значения могут стать и частью повестки парламентской кампании 2021 года). С другой стороны, предсказуем дальнейший рост интереса проверяющих и правоохранительных органов к деятельности подрядчиков, а также региональных и муниципальных чиновников, курирующих подобные вопросы.

В-четвертых, одной из задач, обозначенных федеральными властями, становится развертывание «системы поддержки инвестиций средних компаний на уровне субъектов Российской Федерации», которая, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, будет запущена в пилотных регионах страны не позднее 30 сентября 2021 года. Работа в этом направлении может повлиять и на баланс внутриэлитной ситуации в регионах, способствуя ослаблению или укреплению позиций политически влиятельных бизнес-игроков регионального уровня.

Возраставшая в последние годы роль Госсовета в обсуждении и формулировании федеральной политики, скорее всего, усилится в 2021 году. Можно предположить, что как минимум часть губернаторов, возглавивших региональные отделения «Единой России», будут активно выступать с публичными инициативами на площадке Госсовета и созданных в его рамках комиссий. А введение в состав Госсовета двух руководителей муниципального уровня (главы Евпатории Олеси Харитоненко, а также руководителя Саткинского района Челябинской области Александра Глазкова) свидетельствует о намерении руководства страны не только в соответствии с формулировкой Владимира Путина «обеспечить большую включённость… муниципалитетов в формирование общенациональных решений», но и активизировать прямую работу с этим уровнем власти. Это предполагает дополнительные меры как по поддержке муниципальных образований (в том числе в рамках задач по развитию сельских территорий), так и по кадровому обновлению органов власти этого уровня, а также реализацию более жестких шагов по пресечению злоупотреблений в сфере расходования бюджетных средств и организации госзакупок.

Gor.my-evp.ru Харитоненко Олеся Викторовна

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В декабре резонансные решения, влияющие на баланс сил в среде региональных элит, как правило, выдвигаются или принимаются в субъектах Федерации с высоким протестным потенциалом. Одной из причин анонсирования таких предложений именно в течение нескольких недель, предшествующих Новому году, может стать намерение их инициаторов снизить негативный общественный резонанс (что в протестных регионах связано с большими издержками), а в период предпраздничного снижения интереса к политическим темам эту задачу решить проще.

Среди подобных инициатив, оказавшихся в фокусе внимания, можно отметить обсуждение регионального законопроекта «О перераспределении градостроительных полномочий», предполагающего передачу части этих полномочий от муниципальных властей областного центра и Томского района на уровень субъекта Федерации. События в Томской области можно считать частью тенденции, которая ранее уже затронула ряд регионов. При этом больше вероятности лоббирования подобных решений со стороны региональных властей в субъектах Федерации как с ярко выраженными протестными настроениями в административных центрах, так и с меньшим уровнем подобных рисков, но с неустойчивым внутриэлитным балансом после смены губернатора. С последним из названных сценариев можно связывать поддержку Советом депутатов Липецкой области в декабре 2019 года законопроекта о перераспределении полномочий от муниципальных к региональным органам власти в сфере градостроительной деятельности, транспорта и теплоснабжения (принятого через несколько месяцев после избрания главой региона Игоря Артамонова, сменившего на этом посту губернатора-«старожила» Олега Королева).

Учитывая особое внимание федерального центра к сфере жилищного строительства (задачу выйти на уровень введения в эксплуатацию 120 млн квадратных метров жилья ежегодно Владимир Путин поставил еще в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года, вопросы развития строительной отрасли затрагивались и на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2020 года), в 2021 году можно ожидать шагов по перераспределению этих полномочий в ряде других регионов. Наибольший резонанс такие инициативы, безусловно, приобретут в тех административных центрах, где выше представительство оппонентов региональных властей в городских представительных органах, а также в субъектах Федерации, где в наступающем году ожидаются избирательные кампании регионального и муниципального уровня (так, в Томской области в 2021 году должны состояться выборы в региональную Законодательную думу).

Admlip.ru Игорь Артамонов

Другим примером резонансных решений в сфере взаимодействия региональных и муниципальных властей в протестных субъектах Федерации со сложной внутриэлитной конфигурацией стали перестановки в Свердловской области — переход мэра города Екатеринбурга Александра Высокинского на должность первого вице-губернатора с одновременным назначением занимавшего этот пост Алексея Орлова вице-мэром административного центра. Это решение также принято в субъекте Федерации, где в 2021 году ожидается не только федеральная кампания, но и выборы в Заксобрание. Проведение такой рокировки вполне логично накануне предвыборного года (в том числе с учетом сложных отношений Александра Высокинского с заметной частью депутатов городской думы). Переход в городскую администрацию Алексея Орлова может быть сигналом команды губернатора Евгения Куйвашева региональным элитам — о намерении оставаться в должности в ближайшей перспективе (на слухи о возможном переходе теперь уже бывшего первого вице-губернатора в другой регион ранее неоднократно опирались прогнозы о якобы готовящейся смене руководства субъекта Федерации).

В целом в январе-феврале 2021 года власти в регионах со сложной внутриэлитной конфигурацией, скорее всего, продолжат усилия по укреплению собственных позиций на муниципальном уровне. Но подобные шаги, вероятно, будут получать больший резонанс с более активным участием в сопутствующих публичных конфликтах на этом уровне игроков, рассчитывающих на различные формы участия в парламентской гонке. Таким образом, внутриэлитные конфликты в первые месяцы года будут уже в значительной степени проходить в режиме предвыборной кампании, что предполагает более активное вовлечение в них медиа и общественности (в том числе локальных протестных групп).

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Подготовка и реализация крупных инфраструктурных проектов, утверждение обновленного состава Госсовета, протестные кампании и изменение лоббистского потенциала представителей регионов входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в декабре.

Входят в число фигурантов рейтинга назначенные на свои должности в ноябре врио главы Мордовии Артем Здунов (54-е место) и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков (72-е место). После утверждения Народным собранием Дагестана кандидатуры премьера республики продолжается восходящий тренд для врио главы региона Сергея Меликова (с 23-го на 14-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). При этом теряет позиции врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (с 59-го на 63-е место).

President.e-dag.ru Сергей Меликов

После встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным, на которой обсуждались, в частности, крупные проекты в сфере дорожного строительства, укрепляются позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 12-го на 8-е место), возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Также усиливается влияние губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 67-го на 51-е место), возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Образование». Заявление Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции об особом внимании к вопросам водоснабжения Крыма («без всяких сомнений, экономить на этом государство не будет»), а также включение в состав Госсовета главы Евпатории Олеси Харитоненко становятся позитивными информационными поводами для Сергея Аксенова (с 14-го на 12-е место).

После утверждения в качестве основного проекта прохождения трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург варианта с подходом к Великому Новгороду усиливается влияние новгородского губернатора Андрея Никитина (с 19-го на 18-е место), также возглавившего комиссию Госсовета по направлению «Социальная политика». Переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 26-го на 20-е место). Среди позитивных информационных поводов для него — начало строительства транспортного обхода на трассе Тимашевск — Полтавская, а также работ по реализации проекта Дальнего западного обхода Краснодара. В группу с сильным влиянием переходит губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 51-го на 47-е место) — вероятно, после старта строительства обхода федеральной трассы М-4 «Дон» вокруг Аксая, а также начала поиска Минтрансом подрядчика для реализации проекта Северного обхода областного центра. После поддержки Межведомственной комиссией при Минтрансе проекта строительства моста через Лену, а также подписания соглашения со Сбербанком об открытии кредитной линии на 10 лет с лимитом до 25 млрд руб. для его реализации укрепляются позиции главы Якутии Айсена Николаева (с 39-го на 34-е место).

На фоне планов реализации в Карелии региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на период 2021—2025 годов с объемом финансирования около 3,3 млрд рублей (основную часть средств предполагается получить из федерального бюджета) укрепляются позиции главы региона Артура Парфенчикова (с 36-го на 25-е место).

Пресс-служба правительства Карелии Артура Парфенчиков

После жалоб жителей региона представителям Генпрокуратуры на проблемы с ликвидацией последствий ледяного шторма теряет позиции губернатор Приморского края Олег Кожемяко (с 15-го на 19-е место). Оказавшийся в фокусе внимания федеральных СМИ митинг в Южно-Сахалинске с выражением недоверия главе региона становится негативным информационным поводом для губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (с 10-го на 13-е место). Обсуждение в федеральных медиа сюжета, связанного с прохождением губернатором Владимирской области лечения в столичной частной клинике, приводит к потере влияния Владимиром Сипягиным (с 77-го на 81-е место). Задержание сотрудниками ФСБ зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина ведет к ослаблению позиций главы республики Алексея Цыденова (с 78-го на 80-е место). Ожидаемое изменение с 1 января 2021 года налогового режима на добычу высоковязкой и сверхвязкой нефти, несмотря на усилия политиков региона по сохранению соответствующих льгот, является проблемной темой для главы Республики Коми Владимира Уйбы (с 52-го на 60-е место).

Кроме того, покидают группу с очень сильным влиянием губернатор Курской области Роман Старовойт (с 18-го на 22-е место) и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (с 20-го на 23-е место), заметно теряют позиции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (с 30-го на 39-е место), глава Чувашии Олег Николаев (с 56-го на 64-е место), губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (с 61-го на 69-е место), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (с 70-го на 79-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).