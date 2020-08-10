В региональные избирательные кампании 2020 года «Единая Россия» вступает с сильными стартовыми позициями, обусловленными активной работой партии на пике пандемии с конца марта по начало июня 2020 года, а также мобилизующим эффектом общероссийского голосования по одобрению поправок к Конституции.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

1. Условия кампании-2020

Во-первых, федеральный рейтинг партии продемонстрировал тенденцию к росту на завершающем этапе информационной кампании по конституционным поправкам — по данным ВЦИОМ, он вырос с 32,2% 6 июня до 36% 28 июня, по данным ФОМ — с 31% 31 мая до 35% 28 июня 2020 года. Безусловно, в начале июля оба социологических центра зафиксировали определенное снижение рейтингов партии, но это объясняется очевидной демобилизацией избирателей в период выхода из режима предвыборной кампании. Схожих значений рейтинги «Единой России», по данным тех же социологических центров, достигали тремя месяцами ранее — на рубеже марта-апреля 2020 года (36% на 5 апреля, по данным ВЦИОМ; 37% на 29 марта, по сведениям ФОМ) — это период наибольших патерналистских ожиданий в начале пандемии, но также и высокой активности «Единой России» в сфере законодательной работы и взаимодействия с волонтерским движением. Эти примеры демонстрируют резервы роста поддержки партии. К Единому дню голосования 13 сентября 2020 года будет наблюдаться новый пик нормотворческой активности партии в начале осенней парламентской сессии в связи с приведением законодательства в соответствие с новыми конституционными нормами. Очевидно, вновь возрастет и уровень мобилизованности лояльных партии избирателей.

Во-вторых, голосование по конституционным поправкам продемонстрировало и неплохие резервы поддержки партии в регионах, в которых в сентябре состоятся выборы в заксобрания. Уровень поддержки поправок оказался выше среднего по стране (77,92%) не только в традиционно патерналистских Ямало-Ненецком округе (89,16%) и Белгородской области (81,76%) и политически стабильных Калужской (70,17%), Воронежской (80,07%) и Рязанской (78,81%) областях, но также в более протестных Курганской (69,58%), Магаданской областях (62,03%), выше 60% он оказался в протестных Республике Коми (65,08%), Костромской области (67,92%) и в ярко выраженных конкурентных Новосибирской (67,58%) и Челябинской областях (69,54%). Безусловно, общероссийское голосование по конституционным поправкам проходило в принципиально иных условиях, чем региональные избирательные кампании (можно отметить меньший уровень консолидации протестного электората и интенсивности информационной кампании против поправок на региональном уровне; поддержку конституционных поправок сторонниками не только «Единой России», но и частью избирателей парламентской оппозиции). Тем не менее голосование повысило уровень мобилизации лояльного властям электората. При условии активной работы с социальной повесткой губернаторов, возглавляющих партийные списки в большинстве регионов, этот фактор может усилить позиции «Единой России» накануне Единого дня голосования.

В-третьих, региональные кампании будут проходить под знаком позитивной федеральной повестки, продвигаемой руководством страны. Среди примеров, подтверждающих продолжение этой работы, на конец июля 2020 года можно отметить Указ Владимира Путина о национальных целях развития, а также социальные инициативы, представленные в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме. В августе — начале сентября 2020 года, скорее всего, будут созданы дополнительные информационные поводы, связанные с продвижением данной повестки, в том числе нулевые чтения законопроектов на площадке думской фракции «Единой России» и совещания рабочей группы по приведению федерального и регионального законодательства в соответствие с одобренными изменениями, в работе которой заметную роль играют представители партии. На итоги Единого дня голосования, как правило, больше влияет региональная проблематика, однако и роль позитивной федеральной повестки не стоит сбрасывать со счетов.

В 11 регионах, где в сентябре этого года пройдут выборы в заксобрания, «Единая Россия» в ходе парламентских выборов получила в среднем 47,1% голосов. При этом наряду с территориями, где результаты партии по итогам Единого дня голосования, скорее всего, превысят средние по итогам региональных кампаний по стране в целом (к ним можно отнести Ямало-Ненецкий округ, Белгородскую, Воронежскую, с большой вероятностью — Калужскую и Рязанскую области), новый состав заксобраний будут избирать и в регионах с традиционно высоким уровнем протестного голосования. Тем не менее перспективы расширения электоральной базы партии имеются и там (см. раздел 4 доклада).

На конец июля 2020 года можно говорить о дополнительных конкурентных преимуществах «Единой России» при подготовке к ближайшим региональным кампаниям. При этом, хотя результаты Единого дня голосования-2020 (последнего накануне парламентских выборов 2021 года) не стоит автоматически проецировать на думскую кампанию, в ходе этих выборов будут отрабатываться сценарии и методы (как в агитационно-пропагандистской работе, так и в кадровой политике), которые могут активно применяться партией через год, а возможно, и определить подходы к ее тактике на более долгосрочную перспективу.

2. Федеральный подход к локальным проблемам

Подход, предполагающий федеральную работу с региональной и даже местной проблематикой, демонстрировался «Единой Россией» и в предыдущие годы. Показательны, например, региональные выборы 2017 года, характеризовавшиеся проведением тематических партийных форумов по локальным проблемам, активное участие в которых принимал лидер партии Дмитрий Медведев. В 2020 году партия может использовать для реализации такого подхода и привлечения внимания к своим инициативам более сильный импульс — импульс одобрения конституционных поправок. При этом роль «Единой России» будет заключаться в сопряжении этих тем с региональной проблематикой и работе с этими сюжетами (в том числе получившими актуальность в протестных субъектах Федерации) с целью формирования новой позитивной социальной повестки.

Во-первых, в условиях актуализации темы защиты интересов регионов в федеральной политической повестке (в том числе на фоне протестной активности на Дальнем Востоке) «Единая Россия» развивает конкурентные преимущества для работы с этой темой. У партии парламентского большинства немало инструментов для практической реализации этой цели — от разветвленной структуры первичных отделений (развитию которых уделялось особое внимание за последние три года) до многочисленного депутатского корпуса, одной из значимых задач которого становится выведение локальной повестки на федеральный уровень. Именно член думской фракции «Единая Россия» Надежда Максимова в ходе отчета правительства подняла вопрос о необходимости соблюдения более справедливых критериев при распределении федеральных средств между регионами («первые 100 млрд рублей финансовой поддержки из федерального центра были распределены таким образом, что большие суммы получили относительно благополучные регионы, в то время как субъекты с тяжелой финансовой ситуацией получили значительно меньше»). Этот вопрос стал поводом для заявления Михаила Мишустина о том, что второй транш федеральных средств для регионов будет распределяться уже по другому принципу — «кто из регионов оказался в наиболее сложной финансовой ситуации, те и получили больше».

При этом обозначенный премьером принцип изменения межбюджетных отношений «в направлении прозрачности, транспарентности и честности» также создает возможности для активного участия представителей «Единой России» в реализации мер независимого контроля за финансовыми вопросами. Характерно, что в письме по итогам заседаний рабочей группы партии по подготовке предложений в общенациональный план по восстановлению экономики, направленном секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком в адрес руководства правительства, также затрагивается вопрос о необходимости учитывать сделанные регионами затраты на борьбу с пандемией и социальные нужды при выделении субсидий на сбалансированность бюджетов. В рамках стартовавших региональных избирательных кампаний эта тема может стать значимой для работы партии с конкурентными протестными регионами (в том числе с Новосибирской и Челябинской областями), а также с рядом территорий, сохраняющих протестный потенциал (Магаданская область), но имеющих возможность приобретения дополнительных признаков политически стабильных субъектов.

Во-вторых, комплекс поддержанных, представленных или доработанных партией инициатив в сфере здравоохранения — это не только ответ на «повестку пандемии» и важный аспект курса на усиление социальной составляющей государственной политики, закрепленный в том числе с принятием конституционных поправок. С началом распространения коронавирусной инфекции усилился общественный запрос на заботу, на который оперативно реагирует «Единая Россия», перехватывая эту тему у партий парламентской оппозиции. «Медицинская повестка» для партии — это меры поддержки не только системы здравоохранения и работающих там специалистов, но и законопроекты, упрощающие доступ к лекарственным препаратам, способствующие сдерживанию цен на лекарства и защите рынка от контрафакта. Подобные меры могут рассчитывать на позитивную реакцию представителей старших возрастных групп, являющихся наиболее дисциплинированными избирателями и входящих в базовый электорат партии. В региональном разрезе эта часть федеральной повестки партии может быть актуальна для территорий, где система здравоохранения весной — в начале лета работала в сложной эпидемиологической обстановке (это относится как к протестной Республике Коми, так и, например, к патерналистскому Ямало-Ненецкому автономному округу).

В-третьих, серия поправок к трудовому законодательству, как ранее отмечал Дмитрий Медведев, позволяет «закрепить дополнительные гарантии, жестко регулирующие соблюдение баланса личного и рабочего времени человека». Политическим следствием таких инициатив может стать рост результативности работы партии по привлечению симпатий тех сегментов «среднего класса», в которых был традиционно высок уровень скепсиса по отношению к инициативам властей. Это задача на «длинную дистанцию». Тем не менее у «Единой России» появляются дополнительные возможности для привлечения симпатий жителей крупных городов, что может отразиться на результатах уже ближайшей парламентской кампании. В рамках стартовавших кампаний это задача, актуальная для субъектов Федерации, включающих в свой состав крупные города, — например, для Новосибирской области.

В-четвертых, важной составляющей законодательной работы партии стала поддержка семей с детьми, что вполне согласуется с приоритетами январского послания Владимира Путина Федеральному Собранию, а также последующих президентских инициатив. В частности, было законодательно закреплено двукратное увеличение минимального размера пособия на детей до полутора лет, установлены дополнительные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, президентские выплаты на детей по 10 тысяч рублей были защищены от взысканий по исполнительным производствам. Эта тема — по крайней мере, на ближайшую перспективу, — прочно закрепилась за Владимиром Путиным и «Единой Россией». Учитывая, что обсуждение инициатив в рамках новой позитивной социальной повестки будет продолжено в ходе осенней сессии, правящая партия получает заметные конкурентные преимущества для борьбы за голоса менее обеспеченных слоев населения (в том числе жителей малых и средних населенных пунктов).

В-пятых, в рамках законодательной работы «Единая Россия» подтвердила свою роль по выстраиванию каналов коммуникации между федеральными органами власти и активными представителями различных сообществ. Например, на расширенном онлайн-совещании Совета руководителей фракций партии под председательством Дмитрия Медведева в начале июля 2020 года было заявлено о необходимости привлечения к деятельности рабочих групп для подготовки изменений в федеральное и региональное законодательство после одобрения конституционных поправок не только авторитетных юристов, но и представителей общественных организаций. Ранее партией был разработан комплекс мер поддержки социально ориентированных НКО (к их разработке были привлечены представители благотворительных и волонтерских организаций, включая движение «Волонтеры Победы»), что приобретает дополнительное значение на фоне роста авторитета волонтеров в период пандемии. Схожий подход используется и при обсуждении народной программы, с которой партия планирует пойти на парламентские выборы 2021 года. В рамках текущих региональных кампаний этот подход сыграет свою роль для субъектов Федерации, в которых очевидно наиболее активное взаимодействие между «Единой Россией» и социально ориентированными НКО (среди них и такие конкурентные регионы, как Челябинская область).

3. Консолидация элит и расширение кадровой базы партии

В 2020 году в 7 из 8 регионов, где предусмотрена общая часть в партийных списках, список «Единой России» возглавляют губернаторы, в то время как в 2019 году таких субъектов Федерации было только 5 из 9 (не считая Марий Эл, Хабаровского края и Тульской области, где общие части списка не были предусмотрены, и столицы, где выборы в Мосгордуму проходили только по мажоритарной системе). При этом в 2019 году среди регионов, где была предусмотрена общая часть партийного списка, но эти списки не возглавлялись губернаторами, два можно было отнести к протестным (Республику Алтай и Севастополь), а еще два к патерналистским (Татарстан и Волгоградскую область, хотя, естественно, это разные патерналистские форматы с разным генезисом). В 2020 году исключением из правила стал только один регион — это протестная Республика Коми. Тем не менее такая ситуация объяснима: врио главы региона Владимир Уйба участвует в выборах руководителя субъекта Федерации в качестве самовыдвиженца (хотя и поддержанного «Единой Россией»).

Более активное вовлечение губернаторов в кампании «Единой России» по выборам в заксобрания — продолжение начавшегося с осени 2019 года федерального тренда на участие глав регионов в партийной работе (показательно избрание таких руководителей секретарями региональных отделений ЕР). Конечно, это может нести определенные риски для «Единой России» — прежде всего, претензии к работе губернаторов, в том числе в период пандемии, могут более явно проецироваться на список партии. Тем не менее многих губернаторов, возглавивших партийные списки в 2020 году, можно отнести к активным публичным политикам, в постоянном режиме работающим с социальной повесткой (в таком формате действует не только Евгений Савченко в Белгородской области, но и, например, Алексей Текслер в Челябинской и Сергей Носов в Магаданской). Поэтому можно предсказать: лидерство таких губернаторов в партийных списках может стать дополнительным преимуществом «Единой России».

Как правило, выбор первой тройки списка «Единой России» на выборах в заксобрания, с точки зрения внутриэлитных отношений, транслирует месседж о консолидации элит (что, естественно, не исключает на практике разницу интересов). При этом рядом с губернаторами, пришедшими извне, во главе списка — опытные игроки региональной политики (как председатель Магаданской облдумы Сергей Абрамов в первой тройке вместе с лидером списка Сергеем Носовым или давно участвующий в политике Новосибирской области с конца 1990-х годов Александр Карелин рядом с губернатором Андреем Травниковым), а в Белгородской области «Единая Россия», список которой возглавил губернатор-«старожил» Евгений Савченко, транслирует и сигнал о готовности к кадровому обновлению через преемственность — в первую тройку партсписка вошла принадлежащая к другому политическому поколению председатель облдумы и секретарь регионального отделения партии Наталия Полуянова. В то же время показательно, что приветствие секретаря Генсовета партии Андрея Турчака к участникам Белгородской региональной партконференции, зачитанное депутатом Госдумы Артемом Туровым, строилось вокруг темы подготовки под эгидой партии следующего поколения региональных политиков. Примечателен следующий тезис приветствия: «для подготовки новых кадров регион одним из первых открыл филиал Высшей партийной школы «Единой России», в которой обучение прошли уже более тысячи человек — это депутаты, члены и сторонники партии, активисты». Эту реплику можно считать не только месседжем для региональной партийной аудитории, но и частью федерального тренда кадрового обновления партии, в том числе с ориентацией на выявление перспективных политиков на местах и их последующего продвижения.

Другой вектор кадровой работы, который взаимосвязан с электоральными задачами партии на конкурентных протестных территориях, — вовлечение выходцев из среды волонтерских организаций или социально ориентированных НКО. Например, на выборах в Заксобрание Челябинской области в первую тройку списка партии вошла уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Майорова, до прихода на этот пост получившая известность как руководитель Совета движения помощи онкобольным детям «Искорка».

Медицинские работники, ранее составлявшие заметную часть кандидатов партии в рамках избирательных кампаний различных уровней, в 2020 году вошли в первые тройки списков «Единой России» по выборам в заксобрания Калужской (Елена Алешина, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД) и Рязанской областей (Дмитрий Хубезов, главный врач Областной клинической больницы). Характерно, что такие кадровые решения были приняты в политически стабильных, а не в протестных конкурентных регионах — это не реагирование на ситуативную повестку, а часть более долгосрочной стратегии. В связи с этим показательно предложение Андрея Турчака о введении в Высшей партийной школе специального курса для врачей, готовых попробовать свои силы в политике. Инициатива о создании такого курса говорит о намерении партии поддержать выдвижение на выборах различных уровней не только высокопоставленных управленцев из системы здравоохранения, но и рядовых медработников, что в итоге может дополнительно способствовать поддержанию интереса к проблемам развития медучреждений первичного звена в ходе работы уже следующего созыва Госдумы. Подобные кандидаты были выдвинуты партией в заксобрания и муниципальные представительные органы и в ходе нынешних избирательных кампаний.

В целом в контексте подготовки к парламентской кампании 2021 года подобная политика усиливает тренд на расширение кадровой базы партии (недаром и на старте нынешних региональных избирательных кампаний прошла встреча Дмитрия Медведева с участниками проекта «ПолитСтартап»), применение дифференцированного подхода к кадровой политике в зависимости от специфики предвыборной территории (при сохранении общих трендов), сотрудничество с новыми лицами из числа участников общественных организаций и волонтерских проектов (так, в праймериз партии в 2020 году более 30% кандидатов в том или ином виде принимали в них участие) — при сохранении преемственности за счет работы с наиболее опытными и узнаваемыми фигурами регионального и федерального уровня, что, впрочем, не исключает дополнительных требований к их деятельности в новых условиях (например, взаимодействия с социально ориентированными НКО).

4. Патерналистские и политически стабильные регионы: повестка, первичные отделения, партпроекты

С наименьшим объемом рисков предвыборные кампании для «Единой России» должны пройти в патерналистских и стабильных регионах. К ярко выраженным патерналистским можно отнести субъекты Федерации, где доминирование губернатора (и доминирующее положение «Единой России» в ходе предвыборных кампаний) объясняется многолетними устойчивыми политическими традициями (которые могут быть связаны как с длительными пребыванием одного губернатора в должности, так и со спецификой социально-политической ситуации в регионе, не связанной с личностью конкретного руководителя). Для более широкого круга политически стабильных регионов могут быть характерны сравнительно активная роль оппозиции и более ярко выраженные зоны протестного голосования при сохранении политического доминирования губернатора и «Единой России».

К ярко выраженным патерналистским среди предвыборных регионов 2020 года можно отнести Белгородскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, к более широкому кругу политически стабильных территорий — Воронежскую, Калужскую, Рязанскую области. Не исключено, что Магаданская область, несмотря на ее заметный протестный потенциал, также может со временем приобрести больше признаков политически стабильной.

Между регионами этих двух типов есть определенные различия в подходе к ведению избирательных кампаний «Единой России».

Прежде всего, для ярко выраженных патерналистских регионов характерно более отчетливое доминирование социальной повестки, что позволяет их руководству (и региональным отделениям «Единой России») вполне успешно конкурировать за значительную часть социал-консервативного избирателя, который в других условиях может составлять периферию электората парламентских оппозиционных сил. В сфере программных заявлений показательно выступление на конференции «Единой России» в Белгородской области губернатора региона Евгения Савченко, отметившего, что для него главной целью является «построение солидарного общества, в основе которого — справедливость, творческая вовлечённость, помощь всем нуждающимся, общественная консолидация и, как апофеоз нашей работы — высокое качество жизни». На уровне конкретных инициатив можно привести пример поддержки фракцией «Единой России» в Заксобрании ЯНАО инициативы о возможности увеличить до максимального размера пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей, потерявших бизнес, в том числе в связи с пандемией, и выплачивать его с учетом районного коэффициента.

В свою очередь, для более широкого круга политически стабильных регионов более явно акцентировано внимание губернаторов (в условиях избирательной кампании возглавляющих списки «Единой России») к вопросам инфраструктурного развития и антибюрократической повестке. Примером является деятельность Сергея Носова в Магаданской области.

Характерно, что опора на авторитет губернатора или устойчивые традиции, предполагающие доминирование одной политической силы, в ярко выраженных патерналистских регионах сочетаются с достаточно активной ролью первичных отделений «Единой России» и партпроектов в работе с локальной повесткой. Например, в Белгородской области секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Наталия Полуянова заявила о проведении конкурса среди первичных отделений партии, в рамках которого более 10 000 человек приняло участие в подготовке заявок на реализацию локальных социальных проектов (например, в сфере благоустройства территорий). В том же регионе примером работы активистов в рамках партпроектов стали рейды по контролю за качеством работ на одном из объектов в Губкинском городском округе. На Ямале стоит обратить внимание на работу активистов партпроекта «Народный контроль» по мониторингу ситуации с ведением дорожных работ в ряде муниципальных образований региона.

Для более широкого круга политически стабильных регионов нередко характерна прямая работа с локальной повесткой губернаторов, пользующихся медийной узнаваемостью депутатов заксобрания и Госдумы от «Единой России». Примером является Воронежская область, где в работе с проблематикой этого уровня активно участвуют представителей федерального депутатского корпуса партии (в том числе, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко).

Вероятно, при подготовке к парламентской кампании 2021 года с учетом опыта региональных выборов-2020 выйдет на новый этап работа «Единой России» по повышению роли партпроектов на местах для работы с локальной повесткой, а также повышению престижа работы на уровне первичных отделений. При этом может усилиться вовлеченность медийных фигур регионального и федерального уровней в деятельность первичных отделений и партпроектов на местах.

5. Конкурентные регионы: перехватывая повестку

Характерным признаком конкурентных регионов является традиционно высокий уровень протестных настроений в регионе в сочетании с активностью и, возможно, достаточно заметным объемом влияния среди региональных элит со стороны оппозиционных игроков. К ярко выраженным конкурентным регионам среди предвыборных можно отнести прежде всего Челябинскую и Новосибирскую области, к менее выраженным (меньший объем ресурсов и влияния у оппозиционных акторов при наличии протестных настроений) — Курганскую и Костромскую. При этом отсутствие ярко выраженных ресурсных игроков на фоне долгосрочных проблемных тенденций социально-экономического развития региона (как в Зауралье) также создает риски протестного голосования.

Единый день голосования-2020 может усилить тенденцию постепенного приобретения некоторыми конкурентными протестными регионами признаков политически стабильных территорий. Один из возможных сценариев подобного рода реализуется в Челябинской области и связан, с одной стороны, с перехватом оппозиционной повестки благодаря активной работе губернатора Алексея Текслера, а с другой — с закреплением стабилизирующей роли «Единой России» в региональной политической системе (показательно вступление в партию челябинского губернатора, который возглавил список ЕР на выборах в Заксобрание).

Отметим ряд значимых аспектов реализации такого сценария. Во-первых, он предполагает работу губернатора в рамках продвижения собственных инициатив федерального уровня. Ранее такой подход был характерен для участников губернаторских кампаний, вспомним подход Олега Кожемяко к кампании по выборам главы Приморского края в 2018 году. Подобная работа Алексея Текслера в межвыборный период является формирующим фактором повестки уже для выборов в заксобрание. В качестве примеров таких инициатив челябинского губернатора можно отметить, например, предложение действующего главы Челябинской области на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность» о дополнительных мерах государственной поддержки предприятий. Другой пример — представленное Алексеем Текслером на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы» предложение по сохранению финансовой устойчивости российских регионов, в том числе по поводу возможности для субъектов федерации вкладывать средства, предназначенные для погашения бюджетных кредитов не только в поддержку инвестпроектов, но и в строительство социально значимых объектов.

Во-вторых, серия инициатив губернатора в социальной сфере, поддержанных депутатами от «Единой России» в региональном заксобрании. Можно выделить законопроект «О единовременной выплате медицинским работникам», направленный на привлечение в 2020 году молодых специалистов со средним медицинским образованием для работы в областных государственных или муниципальных медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах или рабочих поселках региона. На решение того же комплекса задач работает проект закона «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставляемой медицинским работникам».

В-третьих, активная работа губернатора и других ключевых медийных фигур из предвыборного списка партии с локальной проблематикой, прежде всего, в вопросах контроля за реализацией проектов в сфере инфраструктурного развития и жилищного строительства. В комплексе с этим подходом стоит рассматривать решение об увеличении в 2020 году бюджета регионального дорожного фонда, а также более жесткие требования к срокам возведения социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов.

Заметна работа губернатора и команды «Единой России» не только с базовым электоратом, но и с несколькими значимыми социальными группами среди колеблющихся избирателей (с одной стороны, жителями малых и средних городов, с другой — с представителями сегментов «среднего класса», являющихся покупателями квартир в новых микрорайонах). В ходе парламентской кампании 2021 года мы, скорее всего, будем наблюдать работу партии по максимальному расширению электоральной базы за счет тех же электоральных групп. При этом с большой вероятностью будет происходить вовлечение региональных политиков, связанных с партией, в подготовку и обсуждение федеральных инициатив. Примеры такой работы руководства партии — совещания с губернаторами-секретарями региональных отделений «Единой России», проводившиеся под председательством Дмитрия Медведева на базе Федерального ситуационного центра, и ряд мероприятий, проводившихся Андреем Турчаком в рамках реализации стратегии «разворота в регионы».

6. Муниципальные выборы: ключевые тренды

Из 22 административных центров регионов, где состоятся прямые выборы представительных органов власти, в 8 они пройдут по мажоритарной системе, в 9 по смешанной с преобладанием мажоритарной, в 4 — с равной долей депутатов, избираемых по мажоритарной и пропорциональной системе и в 1 (Чебоксары) с минимальным численным преобладанием депутатов, избираемых по пропорциональной системе над одномандатниками. При этом выбор избирательной системы для формирования муниципальных органов власти административных центров не всегда вписывается в схему «мажоритарная система в протестных территориях — смешанная в лояльных». Так, смешанная система с равной долей депутатов, избираемых по партспискам и одномандатным округам, была принята в достаточно протестном Сыктывкаре.

Показательно значительное обновление корпуса кандидатов, баллотирующихся от партии в представительные органы. Например, во Владимире отказались баллотироваться в горсовет около половины депутатского корпуса, входившего во фракцию «Единая Россия», в Самаре, где депутаты городской Думы избираются не напрямую, а районными Советами, около половины прежнего состава этого представительного органа также не стали баллотироваться на очередной срок. Базой для обновления депутатского корпуса стал как руководящий состав бюджетных учреждений, так и представители малого и среднего бизнеса, а также общественные организации (нередко созданные депутатами региональных Заксобраний и Госдумы от «Единой России» для работы с социальной местной повесткой — как пример, баллотирующиеся на выборах в горсовет Владимира от «Единой России» представители организации «Милосердие и порядок», лидером которой является депутат Госдумы от партии Григорий Аникеев).

Существенное обновление корпуса кандидатов, баллотирующихся от «Единой России» на муниципальных выборах, связано с участием в этих кампаниях не отягощенных значительным антирейтингом, но относительно менее известных общественных деятелей. Хотя в ходе работы с населением до старта избирательной кампании многие из таких кандидатов не акцентировали внимание на выдвижении от партии, в дальнейшем обращение с их стороны к более активному использованию партийного бренда приобретает дополнительный смысл (особенно в городах, не находящихся в зоне наибольшего уровня протестного голосования). Ссылки в агитматериалах на выдвижение от партии способствует мобилизации базового электората «Единой России» (в том числе наиболее дисциплинированных избирателей из старших возрастных групп), что может стать дополнительным преимуществом в ходе местных выборов, как правило, характеризующихся низкой явкой избирателей.

Старт муниципальных избирательных кампаний «Единой России» подтверждает тренды, заданные на федеральном и региональном уровнях: обновление корпуса кандидатов при сохранении высокой доли выходцев из бюджетной сферы среди баллотирующихся от партии. Заметно и дополнительное привлечение кадров из числа общественных активистов, а также представителей малого и среднего бизнеса (в ходе внутрипартийных праймериз в 2020 году доля представителей этой социальной группы выросла до 40% против 32% в 2019 году). Это может стать преимуществом правящей партии не только и даже не столько в ходе избирательных кампаний 2020 — 2021 годов, сколько на этапе смены политических поколений в местной и региональной политике в период до 2025 года.

7. «Единая Россия»: стартовые позиции в регионах, в которых проходят выборы в заксобрания