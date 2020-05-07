1. Рост поддержки партии и новые позитивные тренды

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

Политическая и информационная повестка в условиях распространения коронавирусной инфекции в значительной степени строится вокруг обсуждения государственной политики в этой сфере, уводя на периферию активность других политических игроков и создавая вызовы не только для оппозиционных партий, но и для «Единой России». Так, в подобных условиях куда сложнее поддерживать интерес политического класса и общественного мнения к первым этапам подготовки к праймериз по отбору кандидатов от правящей партии для участия в ближайших региональных и муниципальных выборах, а у действующих депутатов и иных политиков, входящих в сферу ее притяжения, появился дополнительный повод использовать новые форматы работы с гражданами.

Тем не менее в марте — апреле 2020 года можно выделить ряд значимых позитивных тенденций для «Единой России», свидетельствующих о том, что партия смогла оперативно отреагировать на актуальные вызовы.

Во-первых, ко второй половине апреля 2020 года рейтинги партии, зафиксированные ведущими социологическими центрами, были выше, чем в начале марта, когда борьба с коронавирусной инфекцией непосредственно в России только начала входить в информационную повестку. Так, по данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» на 1 марта составил 32,3%, а на 19 апреля — 34%; по оценке ФОМ — 31 и 34% соответственно. Безусловно, в течение этого периода происходили колебания рейтингов партии, по-разному оцениваемые социологическими службами. По данным ФОМ, они достигли максимума 29 марта (37%), по сведениям ВЦИОМ — 5 апреля (36%). Это создает для партии дополнительные вызовы, но также демонстрирует потенциал дальнейшего роста ее поддержки. Рост рейтингов «Единой России» в подобных условиях можно считать и частью тенденции по повышению рейтингов власти в условиях «сплочения вокруг флага» в условиях угрозы, созданной COVID-19, — по крайней мере, это одна из составляющих мотивации для лояльных граждан. Без активной и дифференцированной в отношении различных групп работы «Единой России» в этот период рост рейтингов партии, вполне вероятно, был бы более краткосрочным.

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Во-вторых, «Единая Россия» в этих условиях смогла не только сохранить традиционные для нее направления работы между избирательными кампаниями (например, контроль за деятельностью чиновников на местах), но и стать важной платформой для выработки государственной политики по решению социально-экономических проблем, возникших в новых условиях. Показательно совещание о дополнительных мерах поддержки предприятий под председательством лидера партии, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева с губернаторами, являющимися секретарями ее региональных отделений; акция под его руководством с участием министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Минэкономразвития Максима Решетникова на площадке федерального ситуационного центра «Единой России». При этом сложившаяся практика избрания ряда губернаторов секретарями региональных отделений партий позволила оперативнее реализовать на уровне соответствующих субъектов Федерации ряд инициатив, подготовленных центральным руководством «Единой России».

В-третьих, заметна регулярная и оперативная подготовка «Единой Россией» законодательных инициатив и иных предложений по корректировке нормативно-правовой базы, целый ряд которых получили заметный резонанс. Авторами подобных инициатив выступали в том числе руководители партии. Например, личной инициативой секретаря Генсовета партии Андрея Турчака стало предложение увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к банку и оформить «кредитные каникулы». Даже если некоторые из подобных предложений вызвали относительно небольшой медийный резонанс, они так или иначе способствовали созданию позитивного информационного фона вокруг деятельности партии.

В-четвертых, серьезно усилилось взаимодействие партии с волонтерскими движениями и социально ориентированными некоммерческими организациями. В 2020—2024 годах это может создать условия для серьезной кадровой перезагрузки в партии на уровне ее первичных отделений, а в перспективе — на региональном и федеральном уровнях.

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Таким образом, новые подходы в работе партии, примененные в период пандемии, могут стать не реакцией на ситуативные вызовы, а частью стратегии по кадровому и программному обновлению партии накануне парламентской кампании 2021 года и смены политических поколений в стране в ближайшее десятилетие.

2. Законодательные инициативы: ответ на общественный запрос

В 2018—2020 годах постепенно возрастала роль «Единой России» в качестве генератора социально значимых инициатив, впоследствии поддерживаемых президентом и премьером и нередко вносимых затем в Госдуму уже в качестве правительственных законопроектов (из более ранних примеров — показательны представленные Андреем Турчаком в августе 2018 года инициативы об отмене пенсионных преференций для парламентариев и дополнительных мерах социальной поддержки лиц предпенсионного возраста). Развивая подобные акценты в работе, партия подтверждает свою роль в качестве значимого канала коммуникации между руководством страны и избирателями на местах.

Комплекс инициатив, призванных смягчить социально-экономические последствия пандемии для граждан, достаточно значителен, однако можно выделить несколько наиболее резонансных направлений подобной работы представителей «Единой России».

Во-первых, серия предложений о «кредитных каникулах». Так, личной инициативой Андрея Турчака стало предложение увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные каникулы». Правительство поддержало это предложение. Если ранее соответствующий порог составлял 1,5 млн рублей, то теперь увеличивается в зависимости от стоимости жилья в конкретных регионах (например, для Москвы он составит 4,5 млн рублей). По данным исследования Объединенного кредитного бюро, опубликованного в июне 2019 года, чаще всего ипотечные кредиты брали люди в возрасте 30−39 лет (на них приходилось около 45% соответствующих кредитов, выданных банками). В этой возрастной группе традиционно наблюдался достаточно высокий уровень скептического отношения к политике властей. Это означает, что партия сделала важный шаг для снижения протестных настроений и расширения поддержки среди граждан, не относившихся к ее постоянным сторонникам.

Во-вторых, вопрос о регулировании цен на отдельные продовольственные товары, поднятый представителями партии в ходе дистанционного совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Аналогичное обращение было направлено в Федеральную антимонопольную службу. В рамках этих инициатив было предложено разработать соответствующие механизмы по аналогии с подходами, применяемыми для регулирования цен на медицинские изделия и лекарства. По данным ФОМ, именно в марте 2020 года (то есть с момента, когда распространение коронавируса стало восприниматься гражданами как значимая часть внутрироссийской повестки) был зафиксирован резкий рост числа опрошенных, считающих, что «цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше». По данным опроса, проведенного ФОМ 17−19 апреля 2020 года, так считало 50% респондентов. Это значит, что с требованием о применении дополнительных механизмов для ограничения роста цен на значимые товары могут выступить не только представители старших возрастных групп и лица левоконсервативных взглядов, но и более широкие слои населения. «Единая Россия» оперативно отреагировала на эту проблему, получив возможность усилить поддержку среди колеблющихся избирателей с запросом на социальную повестку в период снижения активности оппозиционных политиков.

Duma.gov.ru Встреча депутатов фракции «Единая Россия» и Вячеслава Володина с премьер-министром Михаилом Мишустиным

В-третьих, меры по контролю за ситуацией на фармацевтическом рынке. В частности, представители «Единой России» предложили установить нулевую ставку НДС на импортируемые в Россию лекарственные препараты; разрешить производителям использование фармакологических субстанций, зарегистрированных в нашей стране, но не внесенных в нормативные документы конкретного препарата (при условии обязательного переоформления документации в течение 60 дней); разработать меры поддержки для не входящих в аптечные сети малых аптек, расположенных в удаленных местностях; а также использовать средства, полученные в результате внедрения системы маркировки лекарств, на поддержку производства препаратов дешевого сегмента и предусмотреть возможность освобождения от платы за маркировку препаратов стоимостью менее 100 рублей за упаковку. Данный комплекс инициатив может создать конкурентные преимущества для «Единой России» в борьбе за поддержку, в том числе возрастных избирателей.

В-четвертых, меры поддержки автолюбителей. Таков поддержанный «Единой Россией» закон, устанавливающий новый порядок прохождения обязательного техосмотра. По новым правилам освобождаются от прохождения техосмотра автомобили возрастом менее четырех лет (по прежним нормам такая возможность предоставлялась транспорту, эксплуатируемому менее трех лет), проходить осмотр раз в два года должны личные автомобили возрастом от четырех до десяти лет (раньше — от трех до семи лет), ежегодно — автомобили старше десяти лет. Кроме того, вступление в силу новых правил техосмотра (в том числе касающихся видеофиксации и других) перенесено на 2021 год. Проблемы автолюбителей вызывают дополнительный резонанс в период, когда число автомашин на дорогах увеличивается с открытием дачного сезона. Как уже неоднократно бывало, в ходе информационных атак против властей именно в конце весны и летом активнее начинают распространяться слухи о планах введения различных непопулярных мер, задевающих интересы автовладельцев. Представители «Единой России» в данном случае сработали на опережение, поддержав инициативу, приобретающую дополнительную значимость на фоне роста тревожности граждан из-за угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В-пятых, меры поддержки бюджетников — в том числе медицинских работников. Особенно заметной стала инициатива об освобождении от НДФЛ выплат медикам, задействованным в лечении заболевших COVID-19. Еще до начала пандемии коронавируса значимость вопросов поддержки медицинских учреждений и защиты прав медработников в рамках политической повестки постепенно возрастала — эта тенденция была ярко выраженной еще в 2019 году. Можно предположить, что меры по социальной поддержке медицинских работников станут значимой составляющей «народной программы» партии, подготовка которой была анонсирована Дмитрием Медведевым.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинский работник у Покровской больницы. Санкт-Петербург

В-шестых, меры поддержки наименее защищенных слоев населения. В частности, для решения этой проблемы Госдума при поддержке «Единой России» одобрила в первом чтении поправки в федеральные законы «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Депутатом Госдумы от «Единой России» Ольгой Павловой был разработан законопроект о восстановлении льгот на оплату коммунальных услуг для ветеранов Вооруженных сил, проходивших службу на территории государств, затронутых боевыми действиями.

В-седьмых, поддержка малого и среднего бизнеса. К подобным мерам относятся отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок. Например, после серии оперативных онлайн-совещаний на базе Ситуационного центра партии Дмитрий Медведев в конце апреля 2020 года направил правительству предложения о новом комплексе мер в поддержку таких предприятий. Среди этих инициатив — изменение механизмов отнесения субъектов предпринимательской деятельности к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, расширение перечня таких отраслей экономики, дополнительные меры в рамках «налоговых каникул».

В целом наблюдается дифференцированный подход партии, предполагающий разработку отдельного комплекса мер для каждой из ключевых социальных групп, пострадавших от экономических последствий пандемии. Преимуществом партии становится оперативный контакт с президентом и правительством, позволяющий в довольно короткие сроки формировать законодательную базу для практической реализации подобных предложений. Вполне вероятно, что в рамках продолжения курса на «разворот в регионы», обозначенного Андреем Турчаком еще в конце 2017 года, подобная работа может стать важной частью избирательных кампаний-2020, предполагая, например, продвижение партией законодательных инициатив, тесно связанных с локальной повесткой в предвыборных субъектах Федерации.

3. Инструменты независимого контроля: социальная и антибюрократическая повестка

Задействовав собственные инструменты независимого контроля за деятельностью чиновников и корпораций в период пандемии, «Единая Россия» работает одновременно с социальной и антибюрократической повестками, традиционно приобретающими особую актуальность в кризисные периоды. Конкурентным преимуществом партии в данном случае становится функционирование под ее эгидой дополнительных механизмов, позволяющих адресно работать со значимыми проблемами или вовлекать в их решение более широкий круг активных граждан на местах. В роли таких механизмов выступают партийные проекты, а также иные площадки для реализации инициатив по защите прав граждан. Стоит выделить несколько наиболее актуальных направлений такой деятельности партии.

Во-первых, работа по пресечению недобросовестных действий и антисоциальной ценовой политики со стороны поставщиков продовольственных товаров и медицинской продукции. Решение этой задачи является одним из значимых направлений деятельности — прежде всего для партийного проекта «Народный контроль». Так, в начале апреля 2020 года активисты партпроекта зафиксировали и передали в Федеральную антимонопольную службу данные о резком скачке цен на лимоны (в некоторых регионах индекс достигал 500%). По запросу координатора партпроекта депутата Госдумы Анны Кувычко Управление ФАС по борьбе с картелями провело серию проверок, позволивших переломить данную негативную тенденцию. Активистами «Народного контроля» в регионах также был пресечен незаконный сбыт оптовой партии медицинских масок (один из подобных сюжетов был связан со Свердловской областью). Также была запущена федеральная горячая линия по сбору жалоб граждан на подобные нарушения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цена на лимоны в магазине в период пандемм

Во-вторых, защита прав наемных работников. Так, Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с руководителями региональных волонтерских центров отметил, что государство должно реагировать на случаи принуждения работников к отпускам в период пандемии коронавируса, а партия подготовит новые предложения в данной сфере. Инициативы по решению этого комплекса проблем реализуются при поддержке «Единой России» и на региональном уровне. Так, в Архангельской области и Краснодарском крае волонтерами была организована горячая линия для оказания юридической помощи гражданам, лишившимся работы на фоне введения ограничительных мер; при этом каждое обращение юристы рассматривают совместно с прокуратурой и местными властями.

В-третьих, работа партии в рамках антибюрократической повестки предполагает не только дополнительные уровни контроля за чиновниками различных уровней, но и продвижение мер по снижению административной нагрузки на сотрудников бюджетных учреждений. В частности, Андрей Турчак поддержал инициативу координатора партпроекта «Новая школа» депутата Госдумы Алены Аршиновой о сокращении интенсивности проводимых прокуратурой проверок деятельности педагогов в период дистанционного обучения.

В-четвертых, защита малого и среднего бизнеса в случае давления на них со стороны крупных банков и корпораций. В рамках реализации инициативы Андрея Турчака по выявлению случаев отказа банков от предоставления льготных кредитов предпринимателям, работающим в отраслях, пострадавших из-за пандемии коронавируса, под эгидой партпроекта «Локомотивы роста» (координатор — депутат Госдумы Денис Кравченко) было заявлено о создании мониторинговой группы по контролю за реализацией антикризисных мер, направленных на поддержку бизнеса. Работу по анализу практики защиты прав предпринимателей в условиях пандемии проводил и Правозащитный центр «Единой России».

Деятельность партпроектов создает серьезный потенциал для работы партии с нишевой проблематикой (что не исключает заинтересованности в разрешении этих проблем значительных по массовости социальных групп). Поскольку тема пандемии в конце марта — апреле 2020 года серьезно потеснила в информационном пространстве большинство других сюжетов, политическая повестка после существенного смягчения ограничительных мер и нового роста общественной активности также, вероятно, в первое время будет оставаться фрагментированной. Кампания по продвижению конституционных поправок также строится преимущественно вокруг нишевых тем. Таким образом, налаженная работа партпроектов, которая не прекращалась в период нарастания масштабов пандемии, может стать гибким и вполне эффективным инструментом для удержания и укрепления позиций «Единой России» в период активизации работы оппозиционных сил (по мере снижения значимости дискуссий о данной теме и формирования «посткоронавирусной» повестки). При реализации оптимистичных сценариев развития событий такие задачи будет необходимо решать уже в начале лета 2020 года, и у «Единой России» в подобных условиях будут выгодные стартовые позиции.

Duma.gov.ru Единая Росси в Госдуме

4. Волонтерские центры партии: точки консолидации

Под эгидой «Единой России» были созданы волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса (как на федеральном, так и на региональном уровнях), координирующие работу более 90 000 добровольцев — активистов партии, ее молодежного отделения и сотрудничающих с ней общественных организаций. Первый из подобных региональных центров был открыт еще 19 марта 2020 года в Калуге. Адресную помощь в волонтерских центрах, на региональном уровне созданных на базе приемных председателя партии Дмитрия Медведева, по данным на 26 апреля 2020 года, получили 391 782 человека. Стоит отметить дифференцированный политический эффект от формирования таких центров.

Во-первых, учитывая, что в такую работу вовлечены партийные структуры всех уровней (вплоть до первичных отделений), появляется дополнительный фактор для долгосрочного сотрудничества с «Единой Россией» представителей активной молодежи, партия может становиться центром притяжения для граждан даже в небольших населенных пунктах. Продолжается работа онлайн-приемных партии, позволяющих оперативно реагировать на обращения граждан. Это значит, что «Единая Россия» может значительно укрепить сети поддержки, которые позволят ей еще эффективнее вести мониторинг ситуации на местах и решать политически значимые задачи — как в период избирательных кампаний, так и между выборами.

Во-вторых, это направление работы партии способствовало усилению ее взаимодействия с НКО и волонтерскими движениями (в общей сложности в подобные мероприятия было вовлечено более 460 партнерских НКО). На фоне пандемии вырос авторитет не только медработников, но и представителей волонтерских движений. Например, по данным исследования ВЦИОМ от 23 апреля 2020 года, «скорее существенной» помощь, оказанную волонтерами населению в условиях распространения коронавируса, сочли 74% опрошенных, причем максимальная доля респондентов, разделяющих такое мнение, оказалась в возрастной группе 18−24 года (87%). Конечно, не исключено, что столь значительный рост авторитета волонтеров окажется ситуативным, но тенденции предыдущих лет говорят как раз о поступательном возрастании значимости движений добровольцев в общественной жизни. Тесное сотрудничество с социально ориентированными НКО и добровольческими движениями может стать основой для повышения популярности партии и создавать дополнительные возможности для работы «Единой России» с социальными группами, не входящими в ее электоральное ядро, укрепления ее позиций в студенческой и молодежной среде.

Khabkrai.ru Волонтеры доставляют продукты пожилым людям в период пандемии

В-третьих, на фоне подобной деятельности партия совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями приступила к выработке дополнительных мер поддержки для таких общественных структур. Так, предложения по развитию некоммерческого сектора, продвигаемые «Единой России», были выработаны при участии Общественной палаты России, ассоциации «Благотворительное собрание «Все вместе», Центра лечебной педагогики, сети частных детских садов и школ, Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, благотворительного фонда «Подари жизнь», движений «Волонтерская Рота Боевого Братства» и «Волонтеры Победы». В качестве мер поддержки социально ориентированных НКО предлагалось в том числе предоставить финансовую помощь наиболее пострадавшим из них от пандемии на выплату зарплат сотрудникам, предусмотреть льготные кредиты под 0% на эти цели, разрешить отсрочку уплаты всех видов налогов за исключением НДС, ограничить размер эквайринговых комиссий для онлайн-пожертвований в благотворительные фонды на уровне не более 1%. Эти меры были поддержаны лидером партии Дмитрием Медведевым и в итоге получили позитивную оценку со стороны Минэкономразвития.

В-четвертых, реализуемые при поддержке «Единой России» волонтерские программы предполагают поддержку, в том числе для предпринимателей. В частности, в партии заявили о готовности оказать предпринимателям профессиональную юридическую помощь, чтобы на практике облегчит их доступ к предложенным Владимиром Путиным мерам господдержки малого и среднего бизнеса. Возможности получить консультации созданы и в региональных волонтерских центрах партии, и на федеральном уровне — в Ситуационном центре.

Таким образом, волонтерские центры решают не только наиболее очевидную тактическую задачу (по координации усилий работающих с партией волонтерских движений), но и стратегическую, становясь точками консолидации местных сообществ и вовлечения в орбиту партии локальных лидеров общественного мнения, а также перспективными интеллектуальными платформами по выработке наиболее значимых направлений государственной политики. Благодаря работе волонтерских центров приемные лидера партии могут приобрести дополнительное значение для реализации задач партии на региональном уровне. Не исключено, что деятельность волонтерских центров уже для решения новых задач продолжится и после завершения периода пандемии, сыграв свою роль в ходе парламентской кампании 2021 года.

Lenobl.ru Волонтеры

5. Благотворительные программы: сеть взаимопомощи

В условиях распространения коронавирусной инфекции «Единая Россия» приняла решение о сокращении собственных управленческих расходов, а также бюджетов на подготовку к избирательным кампаниям — и вырученные средства направляет на благотворительные и социально значимые программы, в том числе на закупку автомобилей для решения транспортных проблем медработников в регионах (доставка врачей к пациентам, а также домой после завершения смены).

Отделения партии и представляющие ее депутаты различных уровней на собственные средства закупают медицинские костюмы, перчатки и средства для дезинфекции для передачи в медицинские учреждения, активисты партии в ряде городов налаживают систему снабжения врачей скорой помощи горячими обедами. В регионы в апреле было направлено две партии медицинских масок по 500 000 штук каждая. Председатель партии Дмитрий Медведев поставил задачу перенести на федеральный уровень лучшие региональные практики по поддержке медицинских работников: «Есть немало примеров, когда власти регионов назначают им дополнительные выплаты, выделяют служебные автомобили, освобождают от платы за проезд. Давайте вместе проанализируем такие практики, отберем лучшие предложения, сформулируем предложения по мерам федеральной поддержки».

Стоит выделить несколько ключевых аспектов реализации под эгидой партии благотворительных и социальных программ.

Во-первых, такая работа позволяет партии перехватить антибюрократическую повестку и нейтрализовать информационные атаки, акцентирующие внимание на дистанции между населением и представителями элит. В частности, по инициативе фракций «Единой России» в региональных заксобраниях автопарк представительных органов будет передаваться для решения транспортных проблем учреждений здравоохранения.

Во-вторых, говоря о политических аспектах социальных и благотворительных программ, продвигаемых «Единой России», стоит учитывать не только социальные группы, которым адресована такая поддержка, но и влияние таких инициатив на развитие региональных и местных отделений партий и расширение числа лидеров общественного мнения, вовлекаемых таким образом в ее орбиту. Например, как отметил Дмитрий Медведев, «в ближайшее время в каждом регионе должна быть создана сеть взаимопомощи на базе первичных отделений партии. В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории: одинокие пенсионеры, инвалиды, те, кто входит в так называемую группу риска. Важно, чтобы наши однопартийцы дошли, дозвонились до этих людей, оказали им любую необходимую помощь».

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В-третьих, «Единой Россией» реализуются программы, значимые для поддержки семей с детьми, тем самым продолжая формирование позитивной социальной повестки, заданной январским посланием Владимира Путина и подготовкой конституционных изменений. Так, партия совместно с правительством и Агентством стратегических инициатив разработали программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, — «Помоги учиться дома». В «Единой России» заявили о готовности выделить компьютеры или другие необходимые гаджеты для школьников из нуждающихся семей, чтобы дать им возможность учиться онлайн в условиях пандемии (среди регионов, где активно реализовывалась данная программа, можно отметить, например, Мурманскую, Пензенскую, Калининградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Кемеровскую области, Ханты-Мансийский автономный округ). Ряд активистов партии на местах занимаются обеспечением таких детей продуктовыми наборами. Активисты «Единой России» в ряде регионов (например, в Алтайском крае, Ямало-Ненецком автономном округе) берут шефство над семьями медработников, задействованных в лечении заболевших коронавирусом (поддержка может предполагать, например, покупку продуктов питания и лекарственных препаратов, а также оказание бытовой помощи и консультативных услуг).

По данным исследования ВЦИОМ об уровне тревожности россиян, подготовленного на основе опросов, проходивших 16 и 24−25 марта (на начальных этапах распространения коронавирусной инфекции в России), 55−57% респондентов поставили на первое место среди волнующих их проблем опасения по поводу роста социальной несправедливости. По данным опроса «Левада-центра», проведенного примерно в тот же период (19−25 марта 2020 года), свой страх перед бедностью и нищетой оценило на 5 баллов по пятибалльной шкале («испытываю постоянный страх») 28% и на 4 балла — 17% респондентов. В таких условиях более явные акценты в работе партии на социальную повестку и собственные благотворительные программы являются значимым шагом, позволяющим вывести на новый уровень реализацию стратегии по снижению социальной напряженности и протестных настроений, позволяя перехватить эти темы у оппозиционных сил. Наиболее вероятен дальнейший рост внимания партии к реализации социальных программ в 2020—2021 годах. Показательны не только корректировка образа «Единой России» с акцентированием внимания на социальных аспектах ее программы, но и масштабное вовлечение депутатов от партии всех уровней в благотворительные и волонтерские мероприятия, что способствует усилению их коммуникации с локальными сообществами, а значит, усиливает позиции «Единой России» для выстраивания кампаний в одномандатных округах в ходе парламентской кампании 2021 года.

6. Социальная база партии: факторы роста в новых условиях

Продвижение законопроектов и программ, улучшающих положение определенных социальных групп, не означает автоматического роста поддержки инициаторов этих предложений в соответствующей среде. Тем не менее «Единая Россия» в период противодействия распространению коронавирусной инфекции сделала важный шаг для снижения протестных настроений и расширения своей поддержки среди граждан, не относившихся к ее постоянным сторонникам.

Во-первых, на фоне экономических проблем, так или иначе связанных с распространением коронавирусной инфекции, выросла общественная активность представителей малого и среднего бизнеса и их готовность, по крайней мере, к тактическому объединению усилий для отстаивания собственных интересов. К введению дополнительных мер поддержки бизнеса призвали в своих публичных обращениях к руководству страны представители предпринимательского сообщества целого ряда регионов. «Единая Россия», предлагая серию мер в поддержку малого и среднего бизнеса, работает на дальнейшее вовлечение данной среды в собственную орбиту. Можно отметить, например, предложение Дмитрия Медведева расширить распространенную в ряде регионов практику по закупке у предприятий малого бизнеса продуктов и готовой еды для обеспечения ими медиков и волонтеров, участвующих в борьбе с распространением коронавируса. Возможно, на фоне таких мер доля представителей малого бизнеса среди кандидатов от партии на муниципальных выборах в перспективе 2021−2024 года может увеличиться.

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Во-вторых, работа с волонтерским движением создает возможности для привлечения к сотрудничеству с партией активной молодежи, в том числе в малых и средних городах, где, с одной стороны, достаточно заметным является уровень протестных настроений, но с другой — далеко не во всех подобных территориях есть сильные организации оппозиционных партий. Реализуя программу работы с волонтерами, «Единая Россия» задает собственную молодежную повестку, причем ориентированную не только на молодых жителей крупных городов и студентов. В этом смысле стратегию партии можно сопоставить с президентской кампанией Владимира Путина, начавшейся с участия главы государства во Всероссийском форуме добровольцев и включавшей его выступление на Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле.

В-третьих, законодательные инициативы партии работают на увеличение ее популярности среди представителей «среднего класса» (можно вспомнить серию предложений по «кредитным каникулам»). Позитивное влияние таких инициатив на имидж партии будет дополнительно работать на изменение состава ее кандидатов на выборах различных уровней в крупных городах и связанных с ними агломерациях с целью закрепления подобных тенденций, что, в свою очередь, может стать дополнительным аргументом для дальнейшего развития кадровых проектов, действующих под эгидой «Единой России», — в частности, проекта «ПолитСтартап» и Высшей партийной школы.

В-четвертых, в периоды политических и экономических кризисов под угрозой может оказаться поддержка партии среди социальных групп, входящих в ее базовый электорат, например, пенсионеров и бюджетников. «Единая Россия» работает на превентивную нейтрализацию таких угроз, подготовив серию инициатив по проблемам, близким данным группам населения (например, поддержав преференции для медиков, вовлеченных в мероприятия по противодействия распространению коронавирусной инфекции, или предлагая инициативы по снижению административной нагрузки на педагогов).

Руководство партии ведет работу по формированию программы, которая будет актуальна не только в период пандемии, но и после преодоления соответствующего кризиса. О включении новых инициатив в «народную программу» не так давно заявлял Дмитрий Медведев. Конечно, сейчас преждевременно делать окончательные выводы о конфигурации парламентской кампании 2021 года. Но предварительно можно предположить, что существенные усилия в рамках программной работы «Единой России» в ходе предстоящих думских выборов будут направлены на укрепление собственных позиций в малых и средних населенных пунктах (что предполагает дальнейшее развитие принципа «разворота в регионы», заявленного Андреем Турчаком вскоре после прихода на пост секретаря Генсовета партии) при поиске новых подходов для работы с избирателями крупных городов. Кроме того, вероятно заметное омоложение состава кандидатов от партии и вхождение в их состав значительного числа деятелей, карьера которых не была связана с государственной службой (в том числе выходцев из волонтерских движений, а также малого и среднего бизнеса). Механизмы оперативного перехода партии в режим работы с «посткоронавирусной» повесткой, а также укрепления ее влияния на местах (в том числе благодаря успешному функционированию региональных волонтерских центров) стали более эффективными в период, когда усилия «Единой России» были сосредоточены на противодействии распространению коронавируса.