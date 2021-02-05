1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

По мере приближения парламентской кампании усиливается как публичное внимание к региональной политике Центра, так и контроль федеральных властей за деятельностью властей на местах.

Во-первых, подтвержден курс на антикоррупционную политику, затрагивающий и региональные администрации. Владимир Путин вновь напомнил об этих приоритетах в ходе своего выступления на коллегии ФСБ, обратив внимание «на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы и гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией». Состоявшаяся в феврале 2021 года рабочая встреча президента с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным началась с обсуждения «вопросов организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств», при этом Чиханчин отметил, что «в наибольшей зоне внимания по национальным проектам остаются дороги, образование». Накануне парламентской кампании внимание правоохранительных органов к деятельности региональных и муниципальных властей с большой вероятностью возрастет (несколько подобных расследований получили резонанс уже в феврале), возможно, достигнув большей интенсивности к концу весны — началу лета 2021 года.

Во-вторых, заданы дополнительные критерии оценки эффективности работы глав регионов — в соответствии с Указом Владимира Путина от 4 февраля. Кроме традиционных ключевых критериев (уровня доверия к власти, ряда демографических и социально-экономических показателей) можно отметить подтверждение особого внимания Центра к поддержке добровольческих движений (численность волонтеров в регионе). На этом фоне выигрышным направлением в работе губернаторов становятся инициативы в сфере поддержки общественных организаций и социально ориентированных НКО (в качестве примера можно привести высказанное на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой об отмене налогообложения грантов для физических лиц и выплат гражданам, участвующим в реализации грантовых проектов некоммерческих организаций). Показателен и акцент на «цифровой зрелости» органов власти — подобные приоритеты федеральных властей становятся дополнительным стимулом и для развития Центров управления регионами, к концу декабря созданных во всех субъектах Федерации.

В-третьих, постепенно усиливается значение вопроса газификации регионов в рамках региональной политики Кремля. В марте должно состояться заседание президиума Госсовета «О развитии систем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации». Примечательна роль «Единой России» в обсуждении этой проблемы. Актуализация этой темы в федеральной политической повестке началась с совещания, проходившего под руководством Дмитрия Медведева, в августе 2020 года, тематическому заседанию президиума Госсовета также предшествует февральское онлайн-совещание по вопросам газификации под председательством лидера «Единой России». Это еще раз подтверждает роль партии парламентского большинства не только при решении электоральных задач, но и в качестве одного из ключевых каналов обратной связей между руководством страны и регионами. Эта роль дополнительно укрепилась после избрания заметной части представителей губернаторского корпуса секретарями региональных отделений партии, что ведет и к изменению их роли в федеральном политическом пространстве. Если в течение 2010-х годов инициативы федерального уровня, выдвигаемые главами регионов, были скорее исключением из правил (как правило, с подобными заявлениями выступали губернаторы-«старожилы» или руководители субъектов Федерации с особой спецификой — например, национальных республик или приграничных территорий), в 2020—2021 годах подобная активность чиновников этого уровня явно поощряется (в том числе на фоне возросшего внимания к работе Госсовета). Можно отметить и роль губернаторов в ходе обсуждения вопросов газификации — заметна, например, инициатива главы Челябинской области Алексея Текслера по созданию на федеральном уровне программы субсидирования подключения домохозяйств к системам газоснабжения.

Вероятно, вопросы развития инфраструктуры в регионах (от строительства социальных объектов до продвижения газификации) будут затронуты и в рамках послания Владимира Путина Федеральному собранию. Повестка состоявшейся в феврале 2021 года встречи президента с главами думских фракций подтверждает курс Кремля на наступательный сценарий парламентской кампании, что наверняка окажет влияние и на региональную политику в весенне-летний период. При особом внимании к задачам социального блока и реализации национальных проектов стоит ожидать дополнительного усиления роли «Единой России» в вопросах независимого мониторинга и, возможно, более масштабного вовлечения волонтерских и общественных организаций в этот процесс (вспомним повестку Социального форума «Единой России»).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В период подготовки к официальному старту парламентской кампании возрастает политическая уязвимость руководства административных центров регионов, а также экономически значимых городов с высоким протестным потенциалом. Это ожидаемая тенденция, учитывая, что главы городов, как правило, быстрее набирают антирейтинг, чем руководители регионов, обладая даже на своем уровне меньшими возможностями по формированию устойчивых общественных коалиций поддержки.

Первым из возможных сценариев в этих условиях становится усиление критики со стороны представительных органов различных уровней в адрес глав таких городов. Показательно решение депутатов думы Великого Новгорода после отчета мэра города Сергея Бусурина о признании работы администрации города неудовлетворительной. В этом муниципальном собрании по итогам выборов 2018 года «Единая Россия» не обладает большинством. В подобных регионах в предвыборный год существенно возрастет роль губернаторов как в урегулировании внутриэлитных конфликтов на муниципальном уровне, так и в формировании позитивной повестки (в случае с Новгородской областью — отметим шаги губернатора Андрея Никитина по повышению туристической привлекательности региона, а также в выстраивании диалога с представителями малого бизнеса в рамках проекта «Деловые советы»).

Критике в условиях обострения политической борьбы подвергаются и администрации городов, связанные с парламентской оппозицией. Например, депутаты Новосибирского областного заксобрания обратились в прокуратуру с требованием оценить действия мэрии областного центра (ее возглавляет известный деятель КПРФ Анатолий Локоть) по проблеме продажи одного из земельных участков.

Второй сценарий предполагает вмешательство губернаторов и проведение под их влиянием ротаций на муниципальном уровне. В качестве примера можно привести политику самарского губернатора Дмитрия Азарова. Одним из наиболее резонансных событий февраля в региональной политике стала отставка главы Тольятти Сергея Анташева (возглавлял город с апреля 2017 года), состоявшаяся после критики со стороны губернатора. В течение предыдущих месяцев состоялись замены глав Большеглушицкого, Пестравского и Большечерниговского районов Самарской области. С учетом шагов Дмитрия Азарова по выстраиванию прямых коммуникаций с локальными сообществами (отметим, например, прошедшую в феврале видеоконференцию губернатора со старшими по многоквартирным домам, в которой приняли участие около 10 000 человек), руководство региона перехватывает инициативу в работе с протестной и антибюрократической повесткой. Это не отменяет высокого уровня протестных настроений в таких городах, как Тольятти, где политические особенности связаны с многолетними социально-экономическими проблемами, решение которых возможно только в рамках долгосрочной стратегии и при участии Центра. Но позволяет купировать рост подобных настроений в условиях экономического кризиса.

Одним из ключевых факторов региональной политики в течение весны 2021 года должны стать праймериз «Единой России» (внутрипартийное голосование состоится с 24 по 30 мая, а до 29 апреля будет проходить регистрация кандидатов). Решение об использовании в качестве базовой максимально открытой первой модели праймериз (дающей право на участие в голосовании в рамках этой процедуры всем зарегистрированным на соответствующей территории избирателям) отражает победу председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака над лобби, связанным со «старыми» региональными элитами, отстаивавшими применение наиболее закрытой, четвертой модели (предполагающей участие в данном процессе только членов партии). По предварительным прогнозам, депутатский корпус «Единой России» в итоге может обновиться более чем на 50%. Скорее всего, наиболее масштабным будет подобное кадровое обновление в регионах, где в 2017—2020 годах прошли губернаторские ротации, в том числе в субъектах Федерации, ранее возглавляемых руководителями-«старожилами». В регионах, возглавляемых губернаторами-«варягами», вероятен приход в законодательные собрания новых кадров с опытом работы в других частях страны и на федеральном уровне.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Внимание к регионам представителей федеральных властей и руководства ведущих корпораций, подготовка международных мероприятий, меры поддержки стратегически важных отраслей и проектов, собственные инициативы губернаторов и их работа с протестной повесткой, а также антикоррупционные мероприятия правоохранительных органов входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в феврале 2021 года.

Позитивным фактором для губернаторов становится внимание к возглавляемым ими регионам руководства страны и членов правительства. После рабочей встречи с Владимиром Путиным отыгрывает позиции врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев (с 70-го на 69-е место). Визит в регион главы правительства Михаила Мишустина становится позитивным информационным поводом для главы Калмыкии Бату Хасикова (с 81-го на 78-е место). Рабочая встреча с вице-премьером Маратом Хуснуллиным способствует укреплению позиций главы Северной Осетии Вячеслава Битарова (с 66-го на 63-е место). Визит в Бурятию вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с организацией совещаний по вопросам экономического развития республики становится фактором укрепления влияния главы региона Алексея Цыденова (с 82-го на 76-е место).

Заседание Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством Марата Хуснуллина и при участии главы Минтранса Виталия Савельева и гендиректора — председателя правления РЖД Олега Белозерова становится позитивным фактором для губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 10-го на 9-е место). После первого заседания Оргкомитета по подготовке и проведению в России в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске и чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко укрепляются позиции новосибирского губернатора Андрея Травникова (с 36-го на 32-е место) и его омского коллеги Александра Буркова (с 67-го на 59-е место).

Положительные отзывы ряда федеральных министерств на проект закона, предполагающего дополнительные меры поддержки резидентов особой экономической зоны в Калининградской области, способствуют усилению влияния главы региона Антона Алиханова (с 13-го на 11-е место). Сообщения о договоренности федерального Минфина и АО «Приморский ГОК» о подписании соглашения по поводу сохранения для предприятия прежней ставки НДПИ на уровне 8%, а также обсуждение аналогичных мер поддержки для других горнорудных предприятий региона приносит дополнительные политические очки губернатору Приморского края Олегу Кожемяко (с 19-го на 14-е место).

На фоне утверждения Владимиром Путиным перечня поручений по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, в том числе по поддержке газохимического кластера в районе поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор региона Дмитрий Артюхов (с 21-го на 17-е место). После подписания соглашений между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и «Норильским никелем», предполагающих реализацию проектов с объемом совместного финансирования более 120 млрд рублей, отыгрывает позиции в рейтинге красноярский губернатор Александр Усс (с 38-го на 35-е место). Рабочая поездка в Астраханскую область гендиректора «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова, в ходе которой он заявил о большом потенциале предприятий региона по строительству судов в рамках сотрудничества со странами Прикаспия, становится позитивным информационным поводом для губернатора Игоря Бабушкина (с 37-го на 34-е место). Договоренности с «Металлоинвестом», предполагающие, что компания направит около 2 млрд рублей на развитие комфортной городской среды и строительство социальной инфраструктуры в Белгородской области, приносит политические очки врио главы региона Вячеславу Гладкову (с 62-го на 51-е место).

Планы выделить Ярославской области более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на выполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение» (что выше показателей 2020 года) становится позитивным информационным поводом для губернатора Дмитрия Миронова (с 30-го на 24-е место). Возможно, влияние на рост его позиций оказало и избрание председателем Ярославской областной думы Михаила Боровицкого, ранее уже занимавшего этот пост в 2013—2018 годах и взаимодействовавшего с Дмитрием Мироновым. Развивается восходящий тренд для главы Якутии Айсена Николаева (с 29-го на 26-е место) — регион получит на реализацию нацпроектов (в том числе строительство социальной инфраструктуры) около 30 млрд рублей из федерального бюджета.

Переходит в группу с сильным влиянием группы губернатор Кировской области Игорь Васильев (с 53-го на 50-е место), включенный в состав рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета по вопросу «О развитии систем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации» и выступивший с инициативой закрепления в законе источника финансирования для подключения домовладений к газовым сетям. Публичная критика в адрес компании «Квадра», работающей в сфере ЖКХ, и заявление о готовности оказать помощь гражданам, желающим обратиться в суд против этой структуры, приносит дополнительные политические очки губернатору Липецкой области Игорю Артамонову (с 48-го на 42-е место).

На позиции ряда губернаторов негативно повлияли коррупционные скандалы в возглавляемых ими регионах. На фоне возбуждения уголовных дел в отношении экс-главы Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николая Бондаренко и директора АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» Андрея Нечаева (единственным акционером компании является региональное правительство) теряет позиции нижегородский губернатор Глеб Никитин (с 14-го на 16-е место). После задержания вице-премьера, министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева покидает группу с очень сильным влиянием глава республики Радий Хабиров (с 16-го на 21-е место). Проведенное сотрудниками правоохранительных органов изъятие документов в Комитете строительства Волгоградской области становится проблемным информационным поводом для губернатора региона Андрея Бочарова (с 55-го на 60-е место). На фоне обысков в администрации Биробиджана и в доме главы города Александра Головатого теряет позиции в рейтинге губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (с 52-го на 55-е место).

По мере приближения традиционного периода ротаций в губернаторском корпусе, на фоне новых информационных атак против региональных властей теряет позиции в рейтинге глава Ульяновской области Сергей Морозов (с 28-го на 39-е место), позиции которого оцениваются значительной частью экспертов как неустойчивые.

После получившего негативный резонанс (в том числе в федеральной прессе) назначения главой Контрольно-счетной палаты Брянской области Юрия Девяткина, в 2019 году уволенного с должности начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, покидает группу с сильным влиянием глава региона Александра Богомаз (с 45-го на 54-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).