Для «Единой России» старт предварительного голосования и активной подготовки к региональным и муниципальным избирательным кампаниям в 2020 году связан с несколькими факторами, создающими как вызовы, так и серьезные возможности для расширения электоральной базы.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Прежде всего, партия продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации и переходу к работе в предвыборном режиме в ситуации, когда многие эксперты ожидали появления условий для проведения досрочных парламентских выборов. После инициативы Александра Карелина, предложившего конституционную поправку, создающую правовую базу для проведения таких выборов, а также заявлений представителей руководства партии (например, секретаря Генсовета Андрея Турчака и его заместителя Евгения Ревенко) о готовности к такому сценарию и логичности такого шага, «Единая Россия» транслировала ясное послание региональным элитам об уверенности как в поддержке президента в ходе такой избирательной кампании, так и о достаточной технологической готовности к ее проведению. Позиция «Единой России» и осторожная реакция на перспективу досрочных выборов со стороны значительной части представителей парламентской оппозиции способствовали размыванию устойчивого представления о том, что стартовые условия в случае проведения парламентской кампании в 2020 году были бы выгодны в первую очередь для партий, работающих с протестным электоратом. Действия руководства партии в условиях обсуждения перспективы досрочной парламентской кампании вполне могут стать дополнительным благоприятным фактором для работы как с электоральным ядром «Единой России», так и с представителями элит накануне региональных и муниципальных кампаний 2020 года.

Одной из ключевых задач партии в период до сентября 2020 года становится развитие тенденций, заданных политической стратегией Владимира Путина, сформулированной им в начале года. Послание президента Федеральному собранию, обновление правительства и серия конституционных инициатив позволили Кремлю задать собственную повестку, в которой, даже несмотря на новые внешнеполитические вызовы (распространение коронавирусной инфекции, нестабильность на нефтяных рынках), были вынуждены следовать ключевые внутриполитические игроки. Инициативы президента позволяют провести перезагрузку и расширение нового «путинского большинства». Задачей «Единой России», как одного из ключевых институтов политической системы, становится дальнейшее выстраивание эффективных каналов обратной связи между Владимиром Путиным и обновленной общественной коалицией вокруг него, а также дальнейшее развитие новой социальной программы в рамках обозначенных президентом приоритетов. Обсуждая возможность досрочных парламентских выборов, Андрей Турчак заявил о разработке партией новой народной программы, отвечающей на общественный запрос на обновление. Важным этапом по отработке этих механизмов становятся внутрипартийные праймериз, а также региональные и муниципальные избирательные кампании 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Мир. Труд. Единая Россия

1. Предварительное голосование: на старте перезагрузки

Предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов для выдвижения на выборные должности от «Единой России» традиционно является резонансным политическим событием федерального уровня. В 2020 году в рамках этой процедуры выдвижение кандидатов пройдет с 1 марта по 5 мая, дебаты среди зарегистрированных участников праймериз будут проходить с 5 апреля по 20 мая, единый день предварительного голосования состоится 31 мая. В рамках этих праймериз пройдет отбор кандидатов для участия в кампаниях по выборам в заксобрания 11 субъектов Федерации и представительные органы 22 административных центров регионов. Граждане смогут принять участие в предварительном голосовании как лично, так и через портал «Госуслуги».

Ряд аспектов политической повестки весны 2020 года могут повлиять на ход праймериз.

Во-первых, общенародное голосование по поправкам к Конституции может стать значимым мобилизующим фактором для лояльного электората. Повестка региональных избирательных кампаний формируется преимущественно в конце апреля — мае. На этом фоне может возрасти интерес ресурсных и перспективных кандидатов к выдвижению от «Единой России», а значит — и к участию в праймериз. Многие влиятельные кандидаты официально заявляют об участии в предварительном голосовании в последние дни накануне завершения регистрации кандидатов.

Во-вторых, как заявляла в феврале 2020 года Ольга Баталина, в «Единой России» рассчитывают: в праймериз могут принять участие около 40% кандидатов в возрасте до 35 лет. Учитывая, что формат предварительного голосования не предполагает чисто технического участия кандидатов в праймериз (например, обязывая их принять участие не менее чем в двух дебатах), фактически партия продолжает формирование кадрового резерва для участия в будущих избирательных кампаниях. Это может стать значимым конкурентным преимуществом партии в условиях смены политических поколений в 2021—2024 годах, особенно на региональном и муниципальном уровне, где парламентские оппозиционные партии (за пределами очагов наибольшего влияния) достаточно редко проводят последовательную проактивную политику кадрового обновления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Баталина

Формат проекта «ПолитСтартап», в 2020 году проходящего в 42 регионах в рамках подготовки к избирательным кампаниям в региональные заксобрания и представительные органы муниципального уровня, создает дополнительные условия для укрепления связей молодых политиков и политических менеджеров (даже не являвшихся членами «Единой России») с партией. В частности, работа участников проекта с наставниками (в том числе с депутатами различных уровней и политтехнологами) создает возможности для молодых политиков и политических организаторов приобрести дополнительные контакты в среде региональных и даже федеральных элит, что может повысить интерес к проекту со стороны молодых общественных активистов, тем самым расширяя кадровый резерв «Единой России», в том числе за счет беспартийных сторонников.

В-третьих, дополнительным основанием для допуска кандидатов к участию в праймериз в 2020 году становится необходимость формулировать и систематизировать предложения по реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию. Конечно, часть кандидатов может подойти к решению этой задачи формально. Тем не менее «Единая Россия» проводит последовательную работу по выявлению наиболее перспективных социальных проектов, разработанных в первичных отделениях партии. Например, в феврале 2019 года Андрей Турчак упоминал о поступлении 6000 подобных заявок от первичных отделений. Сбор предложений по реализации послания президента от участников праймериз может стать одной из форм обратной связи между федеральным руководством страны и местными сообществами активных граждан, становясь составной частью стратегии партии по поиску федеральных решений для локальной повестки.

Ключевые тенденции предварительного голосования — 2020 могут повлиять на формат участия партии в парламентской кампании 2021 года. Так, курс не только на привлечение, но и на долгосрочное удержание в орбите партии молодых политиков и политических организаторов может способствовать серьезному омоложению состава участников праймериз для выдвижения в парламент и появлению новых молодых кадров с опытом политической деятельности на региональном и муниципальном уровне в новом составе фракции «Единой России» в Госдуме. При этом активная работа по консолидации нового «путинского большинства», в том числе в рамках его мобилизации в ходе праймериз, будет способствовать сохранению интереса ресурсных кандидатов к работе с партией и высокому уровню конкуренции на праймериз в 2021 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

2. В поддержку конституционных поправок: позиционирование партии

Инициативы, заявленные Владимиром Путиным в январе, занимают доминирующее значение во внутриполитической повестке в первом квартале 2020 года, создавая возможности для дополнительной мобилизации и расширения общественной коалиции вокруг президента («путинского большинства»). В ходе обсуждения поправок партия подтвердила свой статус ключевого политического института по работе с «путинским большинством» и приоритетную роль в продвижении президентских инициатив. В ходе встречи с главами фракций Госдумы 6 марта 2020 года Владимир Путин также отметил «большой вклад «Единой России» в решение данной задачи. При этом стоит выделить ряд аспектов, позволяющих партии получить дополнительные политические преимущества на фоне мобилизации лояльного электората накануне общенародного голосования по конституционным поправкам.

Во-первых, роль партии в ходе обсуждения поправок в Госдуме не свелась только к технической стороне (обеспечению поддержки данных инициатив парламентским большинством и региональными законодательными собраниями). Именно член думской фракции «Единой России» Валентина Терешкова в ходе парламентских дебатов выступила с инициативой, предполагающей, что «после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства». Заявление депутата вызвало негативную реакцию оппозиционной среды, но можно с высокой вероятностью предположить, что инициатива получит позитивные оценки традиционного электората партии.

Во-вторых, обсуждение конституционных поправок стало значимой составляющей региональной работы депутатов Госдумы от «Единой России» и проведения встреч со сторонниками на местах (так, можно отметить поездку в Воронежскую область заместителя секретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, общение с жителями Ставропольского края вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой или обсуждение поправок с профсоюзным активом Приморья в ходе встречи с руководителем Межрегионального координационного совета партии по Дальневосточному федеральному округу Виктором Пинским). Такая работа позволяет укрепить ассоциации между поправками и «Единой Россией» в медиапространстве, а в случае эффективной реализации — использовать такие встречи для усиления связей партии с представителями локальных гражданских сообществ.

В-третьих, представители «Единой России» примут активное участие в работе по разъяснению и продвижению конституционных поправок в период, предшествующий общенародному голосованию. Учитывая, что период разъяснительной кампании частично пересекается с первыми этапами ведения агитационной кампании участниками праймериз, весьма вероятна апелляция к конституционным поправкам со стороны кандидатов с адаптацией к региональной и местной проблематике.

Duma.gov.ru Eдиная Россия

В-четвертых, в течение весенней сессии Госдумы фракцией «Единой России», вероятно, будет вестись работа по разработке и продвижению законопроектов, развивающих конституционные инициативы. При этом уже в январе—феврале 2020 года наблюдалась активная работа представителей «Единой России» по реализации и дальнейшему развитию инициатив, выдвинутых Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию. Среди них законопроект о «народном бюджетировании»; проект изменений в закон о качестве и безопасности пищевых продуктов и закон «Об образовании в РФ» в логике решения задач по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников начальных классов. Был поддержан парламентским большинством внесенный Владимиром Путиным законопроект о звании «Город трудовой доблести».

В-пятых, продвижение конституционных поправок — благодаря широкому охвату тем, затрагиваемых этими инициативами, — позволяет партии работать не только с социальной повесткой, близкой широким слоям избирателей, но и с общественно значимыми нишевыми темами, которыми обычно занимаются общественные организации и инициативные группы. Например, обсуждение и продвижение поправки в ст. 114 Конституции о гуманном обращении с животными создает возможности для более тесного взаимодействия партии с экологическими движениями, что может в перспективе сработать на усиление ее кадрового потенциала и электоральной базы в ряде крупных городов.

В целом кампания по обсуждению поправок к Конституции акцентирует особую роль «Единой России» в выстраивании эффективно работающих каналов обратной связи между президентом и региональными сообществами, вновь напоминает о задачах «Единой России» по работе с избирателями Владимира Путина, а также усиливает акцент на социальной повестке в позиционировании партии. При этом вовлеченность партии в реализацию инициатив Владимира Путина, представленных в послании Федеральному собранию, создает дополнительные возможности для апелляции к образу президента в ходе региональных избирательных кампаний «Единой России» в 2020 году. Вполне вероятно, что до Единого дня голосования публичные встречи президента с представителями партии будут проходить чаще, чем в предыдущие аналогичные периоды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

3. Федеральные решения для локальной повестки

Активная работа с регионами является отличительной чертой деятельности высшего политического менеджмента «Единой России». Показательны в этом смысле региональные избирательные кампании 2017 года, в рамках которых председатель партии Дмитрий Медведев посетил 4 региона из 6, в которых проходили выборы в заксобрания (проявив заметно большую активность на этом направлении, чем лидеры парламентской оппозиции). Работа Андрея Турчака на посту секретаря Генсовета также началась с призыва к развороту в регионы и серии инициатив, создающих социальные лифты для партийных активистов муниципального уровня и перспективных политиков, работающих на местах. Одновременно важной составной частью стратегии «Единой России» в последние годы стала работа на федеральном уровне с проблемами, формирующими местную повестку в регионах. Новые шаги в развитии этой стратегии можно наблюдать в региональной работе руководства партии в первые месяцы 2020 года.

Во-первых, повышается значимость общественного контроля в работе с социально и экономически значимыми предприятиями в регионах. Например, Андрей Турчак предложил организовать независимый контроль за процедурой смены общественно-правового статуса ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (старейшего в России производителя протезов) и провести общественную экспертизу проекта. Примечательно и обращение секретаря Генсовета партии к главе Правительства Михаилу Мишустину с призывом по недопущению строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) под Череповцом в связи с опасениями жителей Вологодской, Ярославской и ряда других областей.

Во-вторых, происходит наделение новыми возможностями активных граждан, намеренных оказывать влияние на формирование политики муниципального уровня, в том числе в финансово-бюджетной сфере. Одним из основных на этом направлении стало принятие при поддержке партии законопроекта о «народном бюджетировании». С инициативами в этой сфере после вступления документа в силу смогут выступать группы граждан и представители территориальных органов местного самоуправления, они могут обсуждаться на сходах, собраниях и конференциях граждан.

Пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии Единая Россия

В-третьих, возрастает роль партии в качестве «точки сборки» региональных проектов патриотической направленности. Подобная инициатива в ходе встречи с представителями организации «Волонтеры Победы» была поддержана Дмитрием Медведевым. С этой темой тесно связана и кампания партии по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду, Челябинску и Магнитогорску статуса «Город трудовой доблести». Руководители партии поддержали предложения представителей регионов о включении в этот список ряда других городов (например, Самары).

В-четвертых, под эгидой партии организуется независимый контроль за реализацией президентских инициатив и вновь принимаемых законопроектов. Так, Андрей Турчак предложил открыть на базе общественных приемных председателя партии горячую линию по вопросам, связанным с обновленной программой маткапитала, и развернуть семейные консультационно-правовые центры, в которых родители могли бы получить поддержку в оформлении выплат на детей. В сфере особого внимания Дмитрия Медведева — работа общественных приемных председателя партии, повышение эффективности такой работы и оперативного реагирования на наиболее значимые местные проблемы аппарата партии.

В-пятых, партия инициирует более жесткий контроль за региональными чиновниками. Наиболее резонансным событием первого квартала 2020 года в этом смысле, безусловно, стало исключение из «Единой России» бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, за которым последовала его отставка в связи с утратой доверия.

Вообще в период до Единого дня голосования, вероятно, будет наблюдаться активное взаимодействие Дмитрия Медведева и Андрея Турчака в рамках работы с регионами и поиска федеральных решений для наиболее значимых региональных проблем. Повестка региональных мероприятий с участием первых лиц партии свидетельствует о стремлении не разделять сферы интересов, а вести взаимодополняющую работу по стратегически важным направлениям (например, в сфере взаимодействия с патриотическими организациями). Вероятно, летом 2020 года можно ожидать высокой интенсивности региональных мероприятий с участием первых лиц партии и активной работы по продвижению значимых для регионов инициатив на федеральном уровне.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

4. Коалиция вокруг партии: точки консолидации

Обновленная стратегия «Единой России» на фоне президентских инициатив, создающих возможности для перезагрузки и расширения «путинского большинства», позволяет выстроить новую общественную коалицию вокруг партии. Под коалицией в данном случае можно понимать как повышение поддержки партии в социальных группах, так и сотрудничество «Единой России» с общественными организациями и иными структурами — при доминирующей роли партии и признании только ее в качестве политической платформы и субъекта выдвижения представителей организаций-партнеров в выборные органы власти различных уровней.

В организационном смысле партия проводит работу по вовлечению в свою орбиту молодежных патриотических общественных объединений (показательна поддержка Дмитрием Медведевым роли «Единой России» как «точки сборки» патриотических организаций); экологических движений и групп; общественных организаций, ставящий своей целью контроль за работой региональных и муниципальных чиновников, а также торговых сетей (возможно, в рамках сотрудничества с профильными партпроектами, например, «Народным контролем»).

В рамках строительства общественной коалиции как суммы интересов различных групп избирателей логично обратить внимание на несколько приоритетов, обозначенных партией в рамках ее деятельности в начале года.

Во-первых, безусловный курс на дальнейшую доработку программы, близкой электоральному ядру партии — в том числе женщинам, пенсионерам, сотрудникам бюджетных учреждений. Характерно, что именно к этим социальным группам часто принадлежат наиболее активные представители общественности на местах, для которых могут быть близки проекты инициативы партии, предполагающие большее вовлечение граждан в выработку политики муниципальных и региональных органов власти («народное бюджетирование»), а также контроль за чиновниками различных уровней.

Pskov.ru Единая Россия

Во-вторых, особое внимание к индустриальным регионам — в рамках как экологической, так и социальной повестки. Партия специально обращает внимание на социальные лифты для представителей таких регионов. Среди трех первых пилотных регионов, где было заявлено об открытии образовательных площадок Высшей партийной школы, два являются ярко выраженными индустриальными территориями (Нижегородская и Кемеровская области).

В-третьих, курс на расширение сотрудничества партии с молодежными и волонтерскими организациями (не только политическими) и повышение влияния в молодежной среде. Партия во многом следует стратегии Владимира Путина, обозначенной в ходе президентской кампании 2018 года и предполагающей работу одновременно с несколькими группами молодежи (волонтерами, представителями рабочей молодежи, студентами, политическими активистами).

В целом реализуемая политическая стратегия «Единой России» предполагает не просто ситуативные апелляции к традиционным для нее общественным группам в ходе избирательных кампаний, но и создание новых социальных лифтов для наиболее активных представителей этих групп. Поэтому и роль партии в обновленной политической системе означает возросшее влияние в сфере контроля за существующими бюрократическими элитами и формирование новых элит — прежде всего на муниципальном и региональном уровнях. Праймериз, последующие региональные и муниципальные кампании 2020 года должны стать для «Единой России» важным этапом в рамках решения этих долгосрочных задач.