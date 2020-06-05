1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Дальнейшая актуализация социальной повестки, а также обсуждение мер независимого контроля за деятельностью чиновников различных уровней стали формирующим фактором политики центра в отношении регионов не только в июне 2020 года, но и на более длительную перспективу.

Во-первых, одобрение конституционных поправок в ходе общероссийского голосования создает основания для корректировки не только федерального, но и регионального законодательства (прежде всего затрагивающего социальную сферу). Вероятно, работа над этим будет заметно влиять на политическую повестку в июле-сентябре 2020 года. Такая ситуация может дать дополнительные политические очки «Единой России» — стоит вспомнить об активном взаимодействии между федеральными и региональными структурами партии в вопросе подготовки законодательных инициатив на уровне субъектов Федерации.

Во-вторых, важнейшим лейтмотивом федеральной политики в июне 2020 года стало обсуждение мер контроля за реализацией ключевых проектов в регионах. При этом руководство страны применяет дифференцированный подход к реализации подобных мер. Так, на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным Владимир Путин поставил задачу по доведению до суда уголовных дел в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов. А обращаясь к новому составу Общественной палаты, президент призвал усилить независимый контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, и предстоящей реализацией долгосрочного плана действий по восстановлению экономики, деловой жизни и занятости. Во второй половине 2020 — 2021 годах вероятна дальнейшая активизация взаимодействия между федеральными властями (в том числе правоохранительными органами) и общественными структурами на местах в сфере организации подобного контроля. На этом фоне могут стать более интенсивными мероприятия, предполагающие прямое общение между президентом и лидерами общественного мнения из регионов. Среди кандидатов в Госдуму следующего созыва от «Единой России» может вырасти доля представителей социально ориентированных НКО, объединений волонтеров и представителей региональных общественных палат.

В-третьих, позитивные тенденции развития эпидемиологической ситуации не противоречат сохранению актуальности темы поддержки учреждений здравоохранения в федеральной и региональной политических повестках. Недаром Владимир Путин на встрече с сотрудниками медицинских учреждений напомнил о необходимости «укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу». Это создает возможности как для более проблемных в социально-экономическом отношении субъектов Федерации, которые могут получить дополнительную поддержку центра по строительству социальной инфраструктуры, так и для регионов, в которых размещены предприятия по производству медицинского оборудования (в связи с вероятным ростом объемов соответствующих закупок в ближайшей перспективе). В то же время от усилий региональных властей во многом будет зависеть дальнейшее эффективное функционирование таких учреждений (в том числе в контексте реализации мер социальной поддержки медицинских работников). Значение «медицинской» темы для оценки эффективности работы глав регионов в дальнейшем будет сохраняться, что будет определять и направления критики губернаторов оппозиционными политиками.

Kremlin.ru Владимир Путин во время видеоконференции с медицинскими работниками

Вообще повестка, заданная информационной кампанией, предшествовавшей общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, не теряет актуальности после 1 июля 2020 года и будет влиять на политические кампании в регионах, а также приоритеты политики Кремля в отношении субъектов Федерации в долгосрочной перспективе (возможно, в течение всей первой половины 2020-х годов).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

События июня 2020 года можно считать маркером начала нового этапа ужесточения контроля над региональными и муниципальными чиновниками, а также хозяйствующими субъектами, выполняющими крупные государственные и муниципальные контракты. Так, заметным стал арест руководителя департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства мэрии Иркутска в связи с организацией в конце 2019 года аукциона на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения. В Ульяновске был задержан первый замглавы города Михаил Сычев (в связи с вопросами о распоряжении муниципальным имуществом). В Удмуртии был задержан директор дорожного предприятия «Ижевское» по обвинению в превышении служебных полномочий при проведении дорожных работ в 2019 году.

Ulmeria.ru Михаил Сычев

Безусловно, усиление внимания правоохранительных органов к деятельности региональных и муниципальных чиновников в субъектах Федерации в первый год после смены губернатора или главы соответствующего муниципального образования (как в Иркутской области) — распространенная практика. В других случаях при оценке развития сюжетов, связанных с подобными громкими уголовными делами, стоит акцентировать внимание на внутриэлитной ситуации в регионе.

Политическое руководство страны концентрирует внимание на усилении ответственности чиновников. Владимир Путин, обращаясь к населению накануне голосования по одобрению конституционных поправок, заявил о необходимости «эффективной власти, подотчетной обществу». Во второй половине 2020 — 2021 годах стоит ожидать интенсификации резонансных расследований в отношении региональных и муниципальных чиновников — прежде всего в связи со злоупотреблениями в сфере дорожного строительства, городского благоустройства, реконструкции объектов и систем ЖКХ. Выше вероятность подобных расследований в связи с деятельностью чиновников и управленцев в административных центрах регионов.

При этом решение подобных задач может быть связано не только с деятельностью правоохранительных органов, но и с шагами самих губернаторов и недавно занявших свои посты глав муниципальных образований в сфере контроля за распоряжением бюджетными средствами, а также исполнением государственных и муниципальных контрактов. Например, мэр Челябинска Наталья Котова в середине июня 2020 года провела встречи с главами внутригородских районов по вопросам реализации муниципальными властями соответствующих задач («посмотрим все ваши контракты») — в том числе на фоне перераспределения в пользу местных бюджетов в соответствии с инициативой губернатора Алексея Текслера налогов, собираемых в регионе.

Cheladmin.ru Наталья Котова

В июле-августе 2020 года можно ожидать дальнейшего развертывания интенсивных информационных политических кампаний в регионах, где ожидаются достаточно конкурентные выборы губернаторов (как в Иркутской области) или депутатов региональных законодательных собраний (как, например, в Челябинской области). Возможно продолжение инерционных негативных медиа-кампаний в регионах, главы которых оказывались в центре информационных атак в течение весны — начала лета 2020 года (например, в Краснодарском крае, Ростовской, Архангельской областях).

Будет развиваться процесс дальнейшей кадровой перезагрузки в региональных органах власти и руководстве административных центров в ряде регионов, в которых смена губернаторов прошла в 2018—2019 годах (можно обратить внимание, например, на прошедшие в июне 2020 года перестановки в правительстве Мурманской области).

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Реализация крупных проектов в сфере транспортной и социальной инфраструктуры, антикоррупционные расследования, а также последствия негативных событий резонансом — значимые факторы, определявшие уровень влияния глав регионов в июне 2020 года. Фиксируется восходящий тренд для большинства действующих губернаторов и многих врио глав регионов, выходящих на выборы.

Продолжается восходящий тренд для большинства действующих губернаторов, получивших позитивную реакцию президента в связи с их намерением выдвигаться на новый срок: главы Татарии Рустама Минниханова (с 8-го на 6-е место), губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 14-го на 13-е место), главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 28-го на 23-е место), губернатора Смоленской области Алексея Островского (с 39-го на 38-е место), главы Пензенской области Ивана Белозерцева (с 62-го на 61-е место), губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 78-го на 67-е место), главы Костромской области Сергея Ситникова (с 72-го на 69-е место). Тем не менее после жалоб сотрудников медучреждений, работающих с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, по ситуации с выплатой соответствующих надбавок покидает группу с сильным влиянием губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 49-го на 51-е место).

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Александр Богомаз

Вообще позитивный тренд затрагивает влияние ряда врио глав регионов: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева (с 31-го на 29-е место), врио главы Калужской области Владислава Шапши (с 47-го на 45-е место), врио главы Республики Коми Владимира Уйбы (с 58-го на 56-е место), врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (с 69-го на 63-е место).

На фоне прогнозов ряда экспертов о вероятности конкурентной кампании в Иркутской области незначительно ослабевают позиции врио главы региона Игоря Кобзева (с 39-го на 38-е место). Развивается нисходящий тренд для участников публичной инициативы об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа: врио глав соответствующих регионов Александра Цыбульского (с 48-го на 52-е место, покидает группу с сильным влиянием) и Юрия Бездудного (с 64-го на 74-е место). Кроме того, теряют позиции врио главы Чувашии Олег Николаев (с 51-го на 57-е место) и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов (с 66-го на 68-е место).

Kremlin.ru Игорь Кобзев

Фактором укрепления позиций губернаторов остается реализация крупных инфраструктурных проектов. После анонсирования планов строительства 57-километрового участка трассы М5 «Урал» по территории Мордовии и Рязанской области укрепляются позиции глав этих регионов — Владимира Волкова (с 13-го на 11-е место) и Николая Любимова (с 55-го на 48-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Заявленные планы строительства трех двухуровневых развязок на участке трассы «Кавказ» на территории Ингушетии, а также завершения в текущем году 26-километровой трассы от станицы Троицкой работают на укрепление позиций главы республики Махмуда-Али Калиматова (с 52-го на 47-е место, переходит в группу с сильным влиянием). На фоне решения правительства выделить по поручению президента из федерального бюджета дополнительно около 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги усиливается влияние губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (с 30-го на 25-е место). После сообщений о планах выделить Кировской области из федерального бюджета около 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры заметно укрепляются позиции губернатора региона Игоря Васильева (с 71-го на 59-е место).

Kirovreg.ru Игорь Васильев

Визит в Кабардино-Балкарию главы Минпромторга Дениса Мантурова, пообещавшего региональным производителям медицинского оборудования помощь с выходом на рынки дальнего зарубежья, а также состоявшийся ввод в эксплуатацию Верхнебалкарской ГЭС становятся позитивными информационными поводами для главы республики Казбека Кокова (с 45-го на 37-е место). Решение о выделении Республике Крым около 3,8 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку пострадавших на пике пандемии отраслей экономики способствует укреплению позиций главы региона Сергея Аксенова (с 17-го на 16-е место). После решения правительства выделить республике около 2 млрд рублей на строительство трех многофункциональных медицинских центров, а также заявлений о постепенной нормализации эпидемиологической обстановки в регионе продолжает отыгрывать позиции глава Дагестана Владимир Васильев (с 23-го на 21-е место).

После задержания сотрудниками ФСБ директора дорожного предприятия «Ижевское» по обвинению в превышении служебных полномочий при проведении дорожных работ в 2019 году теряет позиции глава Удмуртии Александр Бречалов (с 21-го на 26-е место). Скандал с разливом топлива в Норильске продолжает задавать нисходящий тренд для губернатора Красноярского края Александра Усса (с 33-го на 36-е место).

Krskstate.ru Александр Усс

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).