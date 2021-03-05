1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM

Меры по инфраструктурному развитию регионов (в том числе в контексте повышения потенциала проходящих через российскую территорию международных транспортных коридоров), вопросы к бюджетной политике субъектов Федерации, а также шаги по противодействию коррупции и теневой экономике — в числе приоритетов Кремля при проведении региональной политики в марте 2021 года.

Во-первых, на фоне временной блокировки Суэцкого канала подтверждаются выигрышные стороны активно продвигаемой Владимиром Путиным стратегии развития инфраструктуры транспортных коридоров, проходящих через территорию России.

Такая политика согласуется в том числе с шагами по развитию Северного морского пути как частью курса на освоение арктических территорий. В конце марта 2021 года под руководством вице-премьера Юрия Трутнева состоялось совещание по вопросам поддержки маршрута. Затронутый в ходе совещания вопрос о модернизации морской и прибрежной инфраструктуры Севморпути с созданием западного и восточного центров управления грузами может стать дополнительным фактором увеличения объемов инвестиций в арктические регионы, а также внимания к этим территориям как крупнейших российских корпораций, так и иностранного бизнеса. Вероятность такого развития событий повышается в том числе с учетом уже достигнутого роста объемов перевозок по этому маршруту (за прошедшие пять лет соответствующие показатели увеличились в 5,5 раза).

Не менее значимы задачи по развитию маршрута Европа — Западный Китай, который остается драйвером для реализации инфраструктурных проектов в ряде регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Скорее всего, в течение 2021 года будут предприняты дополнительные меры по инфраструктурному развитию регионов, причем предложения о новых мерах в этой сфере будут исходить как от Кремля, так и от наиболее активных губернаторов. Можно вспомнить представленное в марте предложение главы Челябинской области Алексея Текслера«запустить дополнительный (долгосрочный механизм целевого кредитования, нацеленный на развитие инфраструктуры».

Во-вторых, показательно требование президентом «очень ответственного отношения к бюджетному процессу» со стороны губернаторов. О нем Владимир Путин напомнил в ходе совещания с членами правительства в конце марта. Более жесткой критике со стороны президента подверглись «некоторые руководители регионов», которые, «имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг». Можно ожидать ужесточения контроля федерального центра над бюджетной политикой регионов. Этот фактор может повлиять на кадровые решения в отношении губернаторского корпуса — возможно, в ходе ротаций в конце 2021 — первой половине 2022 года.

В-третьих, значимым решением (которое может иметь в том числе определенный предвыборный эффект в ходе парламентской кампании) становится разработка совместно с властями субъектов Федерации и правительством программ социально-экономического развития регионов.

В-четвертых, одной из наиболее резонансных тем марта стали антикоррупционные расследования (наиболее заметные из них связаны с арестами впоследствии отправленного в отставку главы Пензенской области Ивана Белозерцева, а также двух вице-премьеров правительства Ставропольского края). Вероятно, Кремль будет реализовывать широкую программу декриминализации управленческих структур и экономик регионального уровня, значимым элементом которой могут стать меры, затрагивающие лесную отрасль (Владимир Путин затронул эту тему в ходе совещания с членами правительства).

В-пятых, сохраняется приоритетное внимание Центра к индустриальным регионам. Одним из показательных событий в этой сфере стало прошедшее в начале марта под председательством президента совещание по развитию угольной отрасли. Подтвержден курс на комплексную работу федеральных властей с экологической повесткой в таких регионах (в частности, в марте была утверждена «дорожная карта» по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду), а также на диверсификацию экономик таких территорий.

Можно предположить, что среди тем, которые могут быть затронуты в рамках послания президента Федеральному собранию и ежегодного отчета правительства в Госдуме, внимание будет уделено развитию первичного звена системы здравоохранения и создания условий для предотвращения оттока медицинских кадров из субъектов Федерации, находящихся в зоне влияния крупных экономически развитых регионов. Шаги, предпринятые в этой сфере в Новгородской области, затрагивались в ходе рабочей встречи Владимира Путина с главой региона Андреем Никитиным.

Политическое значение в условиях подготовки к парламентской кампании в апреле — мае 2021 года могут получить меры, предпринимаемые региональными властями по борьбе с лесными пожарами и паводками. Так, по оценке главы Минвостокразвития Александра Козлова, «по долгосрочному прогнозу пожарной опасности в апреле — мае огневые риски будут в регионах Северного Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока». Скорее всего, в этих условиях будет наблюдаться как повышенное внимание федерального центра к оперативности и результативности мер, предпринимаемых губернаторами, так и жесткая реакция федеральных властей на недоработки в этой сфере со стороны глав регионов.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

На фоне подготовки к парламентской кампании активизируются усилия губернаторов по разрешению противоречий с представителями региональных элит до официального старта предвыборной гонки: в формате кулуарных переговоров в политически стабильных субъектах Федерации и в рамках публичных конфликтов в относительно более протестных.

Как и в ходе предыдущих парламентских кампаний, анонсировано участие в думских выборах глав административных центров ряда регионов. Этот процесс затрагивает как патерналистские (заявление о намерении баллотироваться в Госдуму мэра Краснодара Евгения Первышова), так и протестные территории со сложной внутриэлитной конфигурацией (анонсировано участие в парламентской кампании мэра Омска Оксаны Фадиной). В перспективе ближайшего года это может привести к усилению региональной и муниципальной составляющей в повестке парламентской кампании: с одной стороны, в связи с вероятным усилением информационных атак, организованных внутриэлитными оппонентами таких кандидатов и оппозиции (прежде всего если речь идет о протестных регионах), с другой — на фоне стремления идущих в парламент мэров продемонстрировать свой лоббистский потенциал, а руководства «Единой России» — предоставить возможность заработать дополнительные политические очки деятелям, которые будут влиять на образ партии на уровне территорий.

Оценивая более долгосрочную перспективу, следует обратить внимание на следующее. Если в ходе предыдущих парламентских кампаний в Госдуму часто переходили «возрастные» главы муниципальных образований (как экс-мэр Красноярска Петр Пимашков и его коллега из Уфы Павел Качкаев, впервые избранные в парламент в 2011 году, или экс-мэр Краснодара Владимир Евланов в 2016-м), при подготовке к нынешней кампании чаще рассматривается подобная перспектива для молодых управленцев (как в случае с 44-летними Евгением Первышовым и Оксаной Фадиной, занимающих свои должности менее пяти лет). Учитывая заметный уровень рисков для мэров региональных столиц (как в связи с информационными атаками, так и в логике повышенного внимания к работе чиновников на этом уровне власти со стороны правоохранительных органов и иных ведомств), переход в Госдуму может создавать для таких управленцев дополнительные возможности для карьеры в перспективе ближайших пяти лет, не исключая переход на губернаторские посты (естественно, не обязательно в своих «базовых» регионах).

Пример более проблемной муниципальной повестки — кризис вокруг городской думы Димитровграда (Ульяновская область). Обсуждаемым событием в марте 2021 года (оказавшимся в фокусе внимания федеральных СМИ) стало обращение руководителя местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Евгения Кононова в суд с требованием установить факт непроведения заседаний этого представительного органа в течение трех месяцев подряд. Дальнейшее развитие событий может дать повод главе региона для роспуска городской думы. Хотя с момента избрания действующего созыва гордумы Димитровграда в 2018 году ситуация вокруг этого города чаще использовалась оппонентами главы региона Сергея Морозова (полномочия которого истекают в 2021 году) для критики в его адрес, нынешняя ситуация может при определенных условиях дать ему дополнительное пространство для маневра. В экспертной среде популярно мнение о высокой вероятности замены этого губернатора в 2021 году (что действительно является возможным сценарием). Но нельзя полностью исключать и того, что Кремль может отложить это решение на фоне ряда острых политических проблем в регионе, с которыми пришлось бы столкнуться новому врио губернатора.

Можно выделить несколько значимых факторов, которые могут оказать влияние на региональную и муниципальную политику в апреле — мае 2021 года. Во-первых, подготовка к праймериз «Единой России» (в том числе внутриэлитные переговоры по поводу участия в них ряда статусных политиков регионального уровня — многие из таких игроков могут официально заявить об участии в предварительном голосовании на самых последних этапах регистрации кандидатов).

Во-вторых, возможные проверки деятельности региональных властей в сфере здравоохранения, интенсивность которых, вероятно, будет возрастать по мере стабилизации эпидемиологической ситуации. Примером является арест главы минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко (был предложен к назначению на этот пост в ноябре 2019 года) в связи с расследованием в сфере поставок медицинской техники и средств индивидуальной защиты для нужд региона.

В-третьих, вероятны новые антикоррупционные расследования в отношении чиновников регионального и (возможно, даже с большей вероятностью) муниципального уровня. При этом аресты высокопоставленных управленцев по антикоррупционным делам более вероятны до старта парламентской кампании — в период с апреля по начало июня 2021 года.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Разработка новых инициатив в области социально-экономического развития регионов, обсуждение инфраструктурных проектов, подготовка к парламентской кампании и заявления статусных игроков о готовности баллотироваться в Госдуму, а также расследования правоохранительных органов в отношении региональных и муниципальных чиновников вошли в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в марте 2021 года.

Рабочая встреча с президентом, на которой обсуждалась, в частности, реализация в регионе инвестиционных и крупных инфраструктурных проектов, становится позитивным информационным поводом для губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 6-го на 5-е место). После проведения под председательством Владимира Путина совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя укрепляются позиции Михаила Развожаева (с 28-го на 24-е место). В то же время на фоне протестной кампании против застройки Форосского парка теряет позиции глава Республики Крым Сергей Аксенов (с 12-го на 14-е место).

После рабочих поездок премьера Михаила Мишустина в соответствующие регионы укрепляются позиции губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (с 45-го на 43-е место), главы Республики Алтай Олега Хорохордина (с 80-го на 72-е место), руководителя Тывы Шолбана Кара-оола (с 83-го на 80-е место). Несомненно, это лишь ситуативные изменения в рейтинге. После рабочей встречи с вице-премьером Александром Новаком для обсуждения вопросов развития нефтегазового комплекса, а также проведения в регионе Международного молодежного форума «Нефтяная столица» укрепляются позиции главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 10-го на 9-е место). Ряд инициатив, с которыми выступил Алексей Текслер в ходе дней региона в Совете Федерации, приносит дополнительные политические очки губернатору Челябинской области (с 18-го на 15-е место).

Рабочая поездка вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в Амурскую область становится позитивным информационным поводом для губернатора региона Василия Орлова (с 70-го на 68-е место).

Развивается восходящий тренд для большинства врио глав регионов. После визита вице-премьера — полпреда президента в ДФО в Хабаровский край и проведения под его председательством совещания о выполнении плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре получает дополнительные политические очки врио главы региона Михаил Дегтярев (с 69-го на 64-е место). Соглашение с ООО «Газпром Межрегионгаз» о снижении тарифов на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для жителей региона на 20% с 1 апреля 2021 года становится позитивным информационным поводом для врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (с 51-го на 47-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После заявления представителей Счетной палаты о том, что Мордовия устранила нарушения Бюджетного кодекса, на которые указывало ведомство в ходе проверки в 2020 году, и «регион планомерно сокращает свой госдолг», продолжается восходящий тренд для врио главы республики Артема Здунова (с 53-го на 51-е место). В то же время теряет позиции врио главы Дагестана Сергей Меликов (с 15-го на 18-е место).

После в целом удачных для власти выборов мэра административного центра республики усиливается влияние главы Якутии Айсена Николаева (с 26-го на 21-е место). Заявление мэра Краснодара Евгения Первышова о намерении баллотироваться в Госдуму способствует укреплению позиций кубанского губернатора Вениамина Кондратьева (с 22-го на 20-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием).

Задержания вице-премьера регионального правительства Александра Золотарева и и.о. вице-премьера Романа Петрашова усиливают политическую уязвимость губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (с 52-го на 63-е место). После ареста заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого теряет позиции губернатор Новосибирской области Андрей Травников (с 32-го на 36-е место). Арест представителя губернатора и правительства в заксобрании региона Стеллы Штань становится проблемным информационным поводом для губернатора Алтайского края Виктора Томенко (с 57-го на 62-е место). Задержание мэра Майкопа Андрея Гетманова создает дополнительные вызовы для главы Адыгеи Мурата Кумпилова (с 65-го на 69-е место). На фоне проведенных сотрудниками ФСБ обысков в МАУ «Город», учредителем которого является администрация Екатеринбурга, теряет позиции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 20-го на 25-е место, покидает группу с очень сильным влиянием).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Климовский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).