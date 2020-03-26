1. 20 лет с Путиным: что они значили

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

26 марта 2000 года в России состоялись президентские выборы, на которых новым главой государства стал Владимир Путин. За прошедшие двадцать лет Путин стал одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. В России Путин все это время — безальтернативный национальный лидер. Именно поэтому в последние годы в России сформировался запрос на сохранение Владимиром Путиным ключевого влияния на принятие важнейших решений и после окончания его президентских полномочий.

По данным опроса исследовательского центра Pew Research Center, проведенного в начале 2020 года, 33% респондентов считают, что Путин принимает правильные решения. Президент России обошел по этому показателю президента США Дональда Трампа [1].

Кризис на мировом рынке нефти, эпидемия коронавируса, сирийский кризис, ядерное разоружение — решение этих и многих других актуальных проблем невозможно сегодня без участия Путина и России, которую он представляет. Именно поэтому лидеры G7 недавно предложили России вернуться в этот неформальный клуб.

Степень демонизации Владимира Путина в мировой политике начала 20-х годов XXI века сравнима с демонизацией Иосифа Сталина после окончания Второй мировой войны. Как отмечает американский политолог, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн, «ни один советский или постсоветский лидер не подвергается такому безосновательному и дикому очернению, как Путин на протяжении последних десятилетий…» [2].

Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль обсуждают вопрос раздела сфер влияния в Европе

В России все эти 20 лет доверие к Владимиру Путину традиционно высоко, хотя его уровень и подвержен ситуативным колебаниям. По данным ВЦИОМ, сегодня главе государства доверяют более 71,5% россиян, а 64,6% респондентов одобряют деятельность Путина на посту президента [3].

Политическая жизнь современной России неразрывно связана с именем Путина. Именно Путиным инициированы и реализованы такие глобальные процессы, как равноудаление олигархов и национализация элит. Уже стали привычными «Прямые линии» с Путиным, в ходе которых президент в режиме оперативного управления решает проблемы конкретных граждан.

Мир, в котором мы живем, часто называют «путинской стабильностью», а сторонники президента составляют «путинское большинство». Как отмечало АПЭК в докладе «Новое путинское большинство накануне большого политического транзита», сложившееся провластное большинство останется «путинским» и будет определять развитие политического процесса на перспективу как минимум еще двух следующих президентских сроков, то есть до 2036 года [4].

С личностью действующего президента это большинство связывает не только свое настоящее, но и будущее. За время пребывания Путина у власти выросло новое поколение. Эти люди никогда не жили вне системы Путина, но им предстоит жить без него. Именно поэтому в обществе сформировался запрос на дальнейшее пребывание Путина в системе власти как гаранта стабильности положения «поколения Путина».

После Послания Федеральному собранию 15 января в ходе встреч с общественностью президенту неоднократно высказывались пожелания о том, чтобы Россия и дальше развивалась при активном участии Путиным в процессе принятия решений. При этом люди находятся в недоумении [5] от того, что сам президент так или иначе уклоняется от прямого ответа на вопрос о своих дальнейших планах после 2024 года.

Доверяя президенту, люди готовы предоставить Путину право самому выстроить систему, в которой будет действовать новое политическое поколение.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с членами Правительства. 5 февраля 2020 года

2. Путин с нами: что об этом говорят социологи

За время доминирования Владимира Путина в российской политике значительно больше стала уверенность граждан России в завтрашнем дне. По данным социологов ВЦИОМ [6], если в 2000 году об этом заявлял только каждый третий опрошенный (33%), то сегодня — уже каждый второй (51%). Наиболее уверены в своем будущем сегодня молодые люди в возрасте 18−24 лет (71%).

Значительно увеличился и горизонт планирования россиян. Двадцать лет назад 69% опрошенных не могли представить будущее своей семьи на срок более нескольких месяцев. Сегодня более половины респондентов (57%) заявляют, что способны ясно представить будущее своей семьи на год и даже более значительный срок, причем каждый десятый (11%) — более чем на 10 лет.

Все эти социологические данные противоречат представлениям о якобы существующих в обществе «страхах» из-за ухода Владимира Путина из власти. Если бы такие страхи существовали, первыми в них поверила бы молодежь. Но этого нет. Люди просто хотят услышать от президента, как дальше будет развиваться страна и какое место в реализации этих планов развития отводит себе сам Владимир Путин.

По данным опроса «Левада-центра» 23—29 января 2020 года [7], 55% граждан России выступают за сохранение за Владимиром Путиным определяющего влияния на решения о будущем страны. При этом запрос в обществе на сохранение Путиным ведущей роли в нашей политике является долговременным и не меняется в течение последних лет. Так, в июле 2019 года оставить Путина в Кремле и после 2024 года хотели практически столько же (54%) опрошенных, а максимальным этот показатель был в августе 2017 года — 67% [8].

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Данные социологов «Левада-центра» свидетельствуют о том, что структура запроса на сохранение для Путина права влиять на решения о будущем страны выглядит следующим образом [9]. 27% наших граждан хотят видеть его и далее президентом России, 11% — председателем правительства России, 9% — лидером партии «Единая Россия», 4% — президентом Союзного государства России и Белоруссии и 4% — лидером нации и секретарем Совета безопасности РФ.

При этом большинство, сформировавшее запрос на сохранение за Путиным главной роли в российской политике, не является в своих представлениях о мотивах принимаемых решений наивным или зависимым от целенаправленного воздействия на него [10]. Так, из 55% россиян, согласных с данным запросом, 47% полагают, что президентские поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.

Люди хотят, чтобы Путин сохранил свое определяющее влияние на процесс принятия ключевых решений в стране потому, что убедились в его эффективности — Путин успешно решает проблемы страны [11]. В этом, по данным опросов «Левада-центра», уверены около трети россиян. Еще около 20% россиян верят в то, что Путину удастся решить проблемы страны в будущем. Кроме того, для почти половины наших граждан Путин — это привычка, они в настоящий момент не видят ему альтернативы.

Для тех, кто хочет, чтобы Путин и далее доминировал в российской политике, важно, чтобы президент в первоочередном порядке занялся проблемой социального расслоения общества. Именно в этом состоит запрос на справедливость, который формулирует наше общество в течение многих лет.

Еще два года назад 59% опрошенных россиян считали, что будущее России должно строиться на основе социальной справедливости (данные Института социологии РАН). При этом большинство россиян (62%) верит, что достижение социальной справедливости зависит в первую очередь от власти. Однако, считают люди, нынешняя политика власти скорее препятствует укреплению справедливости в обществе или никак не влияет на нее (32% и 30% соответственно). Чаще всего россияне понимают под социальной справедливостью равенство, равноправие, законность и экономическое благополучие. А сферами, в которых справедливости особенно не хватает, называют медицину, образование и социальную политику [12].

Kremlin.ru Расширенное заседание президиума Государственного совета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения

Как отмечают социологи, в 2019 году на максимальном за всю историю наблюдений уровне оказалось количество тех, кого беспокоит произвол чиновников, — 16%. Почти на одном уровне (29%), начиная с 2005 года, находится количество недовольных расслоением на богатых и бедных, несправедливым распределением доходов [13].

Продолжение национализации элит и их самоограничение — в этом люди видят ответ на запрос на коррекцию системы Путина, которая в принципе их устраивает.

Реализация планов развития страны и достижение национальных целей развития подразумевают создание нового институционального каркаса. В этом каркасе должна быть жестко, на постоянной основе зафиксирована роль отдельных институтов и элементов «системы Путина».

3. Путин и национальные цели развития

Планы развития страны в понимании Владимира Путина неразрывно связаны с ростом качества жизни граждан России. В своем Послании Федеральному собранию 15 января этого года президент еще раз сформулировал свою главную цель как лидера нации. «Наша задача — обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека на всей территории страны. Именно на достижение такой цели направлены национальные проекты, все наши планы развития» [14], — отметил глава государства.

В ходе предвыборной кампании на президентских выборах 2018 года Владимир Путин сформулировал главные национальные цели развития России. После победы Путина на выборах девять целей развития были сформулированы в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [15].

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования 2018

Перечислим эти цели.

Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ. Указом президента запланировано снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения). По мнению Путина, в 2024 году коэффициент рождаемости должен быть равен 1,7 [16]. В 2019 году этот показатель незначительно превысил значение 1,5. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет). В прошлом году продолжительность жизни в России, по данным из Послания президента Федеральному собранию, превысила 73 года. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Реальные денежные доходы населения РФ в 2019 году, по данным Росстата, в среднем по стране выросли на 1,5% по сравнению с 2018 годом. При этом номинальные среднедушевые денежные доходы в прошедшем году составили 35 188 рублей, что на 6,1% выше, чем в 2018 году [17]. Снижение в два раза уровня бедности. Достижение этой цели президент планирует обеспечить путем повсеместного распространения практики социального контракта. В Послании-2020 президентом поставлена задача в 2021 году внедрить механизм социального контракта во всех субъектах Федерации. Пока же, по данным правительства России [18], в прошлом году социальный контракт был распространен на 250−300 тысяч человек. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. В 2018 году, по данным Росстата [19], число семей, получивших жилье или улучшивших свои жилищные условия, составило только 99 247. Ускорение технологического развития страны. Эта задача заключается в увеличении количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа. В 2018 году этот показатель составил в России всего 19,8% [20]. В Послании-2020 президент задал ориентир: к середине текущего десятилетия каждый второй учёный России должен стать моложе 40 лет. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Для достижения этой цели ставится задача увеличения внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом (1,7%). В 2019—2020 гг. этот показатель планируется на уровне 2,2−3%. Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов. Сегодня Россия занимает шестое место [21] в рейтинге ведущих экономик мира, инфляция за 2019 год [22] составила 3%. Как отмечает Путин в Послании-2020, в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущих 21% до 25% в 2024 году. Создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора. По этому направлению президент поставил задачу создать, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, производства, развивающиеся на основе современных технологий и обеспеченные высококвалифицированными кадрами. По данным правительства России [23], в 2017 году экспорт из России несырьевых неэнергетических товаров составил 133,5 млрд долларов США, в том числе продукции машиностроения — 28,2 млрд долларов, агропромышленного комплекса — 20,7 млрд. долларов. К 2024 году планируется достичь уровня в 250 млрд. долларов по экспорту несырьевых неэнергетических товаров, в том числе по машиностроению — до 60 млрд. долларов, по агропромышленному комплексу — до 45 млрд долларов.

Некоторые из национальных целей и задач развития, сформулированных в Указе президента от 7 мая 2018 года, необходимо скорректировать. Глобальный экономический кризис, охвативший мир в связи с падением цен на нефть и эпидемией коронавируса, также уже вносит коррективы в планы Путина по развитию России. Коррекция и уточнение национальных целей развития России необходимы еще и потому, что создается новый институциональный каркас развития с Путиным в главной роли. Фактически Путин уже в Послании-2020 приступил к этой коррекции, заявив о необходимости внести изменения в нацпроекты по образованию и здравоохранению.

Mos.ru Электронная школа

В то же время очевидно, что Владимир Путин не должен исправлять ошибки бюрократии и институтов развития в реализации намеченных им национальных целей. Именно поэтому в Конституцию внесены «социальные» поправки, которые жестко фиксируют базовые константы макроэкономической и социальной стабильности (обязательная индексация пенсий, привязка МРОТ к прожиточному минимуму).

4. Система Путина. Логика конституционной реформы

Почему Владимир Путин решил пойти на конституционную реформу, не меняя действующую Конституцию целиком?

За двадцать лет пребывания у власти президент выстроил Систему Путина. Путин — — ее основа, архитектор и модератор.

О том, что это именно система, президент неоднократно говорил, начиная с первых месяцев своего правления. «Нужно создать политическую и экономическую системы, которые могли бы стать надежным фактором защиты политических рисков. Эти два процесса — достижение стабильности в политике и устойчивости в экономическом развитии — не могут идти вне связи друг с другом», — подчеркивал Путин в своем выступлении [24] на съезде политического движения «Единство» в мае 2000 года.

«Мы… постоянно развиваем государственную и политическую систему, делаем её более гибкой, способной адаптироваться к быстрым переменам современного мира», — подчеркивал Путин в своем выступлении [25] на XVII съезде «Единой России» в декабре 2017 года.

Ключевой параметр Системы Путина — стабильность. В теории принятия решений стабильность — это способность системы не совершать деэволюционного перехода в момент смены лица, принимающего решения [26]. Это определение стабильности как нельзя лучше подходит для описания характера российской внутренней политики начиная с 2018 года. Именно это обстоятельство постоянно имеет в виду и сам президент.

«Сейчас действительно… важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберёт побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, «жирка», что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти», — сказал [27] Путин 6 марта на встрече с общественностью Ивановской области.

Government.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

Все решения президента по реформированию или трансформации ключевых элементов и институтов «системы Путина» подчинены все эти 20 лет единой логике. Она состоит в том, что ее институты и элементы должны постоянно работать в соответствии со сложившимся правилами и установившимися практиками. Путин всегда стремился к тому, чтобы Система Путина работала эффективно без его каждодневного личного участия.

Сегодня Путин определенно ощущает, что пока не все институты и элементы Системы работают с должной эффективностью. «И внутри страны у нас, к сожалению, многое ещё пока сделано, как в народе говорят, «на живую нитку», и пока ещё очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития», — так объяснял [28] президент депутатам Госдумы логику своих действий по внесению конституционных поправок.

Владимир Путин — человек принципов. И именно эти принципы Путин сегодня делает основой нового институционального каркаса — наравне с базовыми константами макроэкономической и социальной стабильности.

«Поправки в Конституцию направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства. В целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу», — так Путин сформулировал депутатам Госдумы базовые цели конституционной реформы.

Жесткая фиксация в Конституции России политических принципов Путина делает Систему Путина более устойчивой к внешним и внутренним угрозам, чреватым потерей стабильности.

Семь принципов Путина: константы политической системы

Суверенитет народа должен быть безусловным. Воля народа как носителя суверенитета и главного источника власти имеет решающее значение. Миссия публичной власти заключается в служении России. Справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, — основа ее работы. В любой ситуации и на всей территории страны должны в полной мере исполняться социальные обязательства, взятые на себя публичной властью. Основные политические силы страны выступают с патриотических позиций, отражают интересы своих сторонников и избирателей. Россия должна оставаться сильной президентской республикой. При этом общество должно иметь гарантии, что смена власти обеспечена [29]. Прошлое, настоящее и будущее России взаимосвязаны [30]. Нужны гарантии недопустимости новых попыток дестабилизировать ситуацию в стране [31].

10 марта 2020 года Владимир Путин получил от политического класса мандат на формирование нового институционального каркаса для обеспечения развития страны. Теперь этот мандат должны подтвердить избиратели в ходе голосования по поправкам к Конституции.

Duma.gov.ru Проработка изменений в Конституцию РФ

5. Новый институциональный каркас и его основные элементы

Зафиксировав с помощью поправок к Конституции базовые политические, макроэкономические и социальные константы, президент приступает к очередной отладке и перенастройке основных элементов и институтов Системы Путина. В эпоху децентрализации и распада глобалистского мирового проекта Россия должна быть еще более адаптивна к внешней среде.

В отличие от политиков-манипуляторов Путин никогда не отказывается от уже существующих институтов, он адаптирует их для решения новых задач.

Введение в Систему Путина новых элементов и институтов, и особенно пресловутых «боковых схем», которые подразумевают параллелизм ветвей и центров власти, президент категорически не приемлет.

«Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет безопасности или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, какими бы то ни было серьёзными полномочиями президентского характера, неправильно и неприемлемо, более того, опасно», — подчеркнул президент в своем выступлении в Госдуме 10 марта.

Стремление Путина повысить институциональное качество Системы определенно понижает персоналистские угрозы ее функционированию. Для реализации национальных целей и планов развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу Путин конструирует новый институциональный каркас.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности. Москва

Основные элементы институционального каркаса

• Путин — архитектор и модератор

Путин — основа нового институционального каркаса, его архитектор и модератор. Путин не может быть арбитром в этом каркасе, иначе он будет для него внешним элементом. Описывая для депутатов Госдумы полномочия президента в новом институциональном каркасе, Путин фактически подтверждает предположение о ключевом значении для него таких параметров системы, как стабильность и развитие. «Именно президент является… гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, эволюционного развития» [32], — говорит Путин.

• Совет безопасности

Совет безопасности был и остается высшим консультативным органом при президенте России.

Совет безопасности обеспечивает на постоянной основе оценку соответствия национальных целей, планов развития и мер по их практической реализации национальным интересам России, национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Российской Федерации.

В связи с процессом внесения поправок в Конституцию полномочия Совета безопасности России были конкретизированы в Указе президента России №175 [33] от 7 марта 2020 года.

• Государственный совет

Вокруг будущих полномочий Госсовета в разного рода «транзитных» схемах велась интенсивная политическая полемика, которую прекратил сам Владимир Путин.

Kremlin.ru Государственный совет Российской Федерации

Президент отказался от нарочитых предложений возглавить Госсовет после ухода с поста президента, поскольку, по его мнению, наделение Госсовета какими-то особыми полномочиями будет означать «ситуацию двоевластия в стране, что для России абсолютно губительно» [34].

Поэтому Госсовет России в новом институциональном каркасе — — это рекомендательный орган при президенте [35], обеспечивающий эффективность взаимодействия исполнительной и законодательной власти в ходе достижения национальных целей и реализации планов развития.

• Правящая партия «Единая Россия»

В новом институциональном каркасе «Единой России» отводится одна из ключевых ролей. В логике Путина важнейшая задача партии — «обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперёд» [36].

В ходе реализации сформулированных Путиным национальных целей «Единая Россия» должна быть эффективным каналом взаимодействия и обратной связи между Путиным, властью и избирателями.

Каждый год в ходе единого дня голосования происходит оценка избирателем эффективности «Единой России» в этом качестве.

• Правительство России и главы субъектов Федерации

Правительство и губернаторы являются в новом институциональном каркасе исполнительным контуром власти, отвечающим за практическую реализацию планов развития. Именно поэтому в Послании-2020 Владимир Путин резко поднял политическую значимость правительства и глав регионов, настояв на запрете для премьера, министров и высших чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство другого государства.

• Государственная дума и Совет Федерации

Нижняя и верхняя палаты Федерального собрания РФ играют весьма важную роль в новом институциональном каркасе, который конструирует президент. Они отвечают за законодательное оформление планов развития страны и парламентский контроль за ходом и эффективностью их реализации.

Council.gov.ru Зал заседаний Совета Федерации

В связи с этим в Послании-2020 Владимир Путин значительно усиливает полномочия Госдумы и Совета Федерации в процессе формирования правительства и контроля за его деятельностью.

Нижняя палата парламента получает право не просто согласования, а утверждения кандидатуры главы правительства России. Госдума также дает свое согласие на назначение всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент России будет обязан назначить их на должность — то есть не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры.

Совет Федерации становится значительно ближе к президенту страны, поскольку теперь он получает возможность по представлению главы государства отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков. Верхняя палата Федерального собрания получает через механизм консультаций с президентом возможность непосредственно влиять на назначение главой государства руководителей силовых структур и прокуроров в субъектах Федерации.

Новый институциональный каркас, создаваемый Владимиром Путиным, позволяет планировать и реализовывать планы по развитию страны на долгие годы. С учетом гибкости и устойчивости создаваемой системы горизонт планирования в ней может быть отодвинут значительно далее 2036 года.

При этом, согласившись с предложением депутата Госдумы Валентины Терешковой об «обнулении» для главы государства сроков исполнения им полномочий в связи с внесением конституционных поправок, Владимир Путин показал всем, что он будет сам выбирать, какую роль будет играть в создаваемом им институциональном каркасе после 2024 года.

Duma.gov.ru Валентина Терешкова выступает в Думе РФ 10 марта 2020

6. Вызовы для России с Путиным

Уже сегодня очевидно, что 2020 год станет для России годом серьезных испытаний. В этом году проходит свое главное за 20 лет испытание на эффективность и прочность и Система Путина. Она сталкивается с тремя главными вызовами.

1. Пандемия коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа COVID-2019, начавшаяся в конце прошлого года в Китае, охватила к настоящему моменту большинство стран мира. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-2019 пандемией. По состоянию на 23 марта в мире коронавирусом нового типа заражены более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

Относительно высокая смертность инфицированных этим коронавирусом в таких странах, как Китай, США, Италия, Франция, ставит под вопрос эффективность всей мировой системы здравоохранения. В Италии и Франции с начала марта налицо фактический дефолт страховой медицины, в основе которой лежит платное оказание населению медицинских услуг. Пандемия COVID-2019 совпала в России с очередным этапом реформирования здравоохранения.

Способность существующей в настоящее время в стране системы здравоохранения справиться с эпидемией COVID-2019 является ключевым актуальным вызовом для России и Владимира Путина.

2. Мировой экономический кризис

Пандемия COVID-2019 быстро привела мировую экономику в ситуацию глубокого кризиса. Из-за эпидемии коронавируса аналитики международного рейтингового агентства Fitch почти вдвое понизили прогноз роста мирового ВВП в 2020 году — с 2,5%, ожидавшихся в декабре 2019 года, до 1,3%. Прогноз роста ВВП России снижен Fitch на 2020 год с 2% до 1% [37].

Глубокий и затяжной спад мировой экономики из-за пандемии усугубляется ценовой войной на нефтяном рынке. Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25 за баррель) оказывает на экономику России не менее негативное влияние, чем пандемия COVID-19.

Добыча нефти

Справиться со столь серьезным вызовом в экономике и социальной сфере может только Владимир Путин.

Путин имеет успешный опыт минимизации последствий для России мирового экономического кризиса 2008−2010 гг. Именно тогда Путин впервые доказал свою эффективность как антикризисный менеджер. Способность Путина в 2008—2010 гг. справиться с кризисными явлениями в экономике, не будучи главой государства, стала косвенным доказательством востребованности и эффективности Системы Путина.

Наличие у президента этого опыта позволяет с высокой степенью вероятности предполагать, что Путин справится с задачей минимизации последствий мирового экономического кризиса для России и в ближайшие годы.

3. Запрос на обновление элит

Владимир Путин не пишет завещание и не оставляет наследство — он задает теперь новые правила игры для элиты. Эти правила формулируются им на средне‑ и долгосрочную перспективу. Сегодня только Путин обладает достаточным авторитетом и политической волей, чтобы быть драйвером процесса обновления элит. Политическое развитие без Владимира Путина как гаранта постоянной кадровой ротации — это путь к консервации элит и остановке формирующихся кадровых лифтов.

Основа политического стиля президента — задавать собственную повестку, оперативно реагируя на общественный запрос и обращаясь к согражданам «поверх голов» элитных игроков. Именно ментальная связь Путина с населением, политическая интуиция и опыт работы в должности президента позволяют действовать вопреки корпоративным интересам крупного бизнеса или бюрократических групп влияния.

Очевидно, что с Владимиром Путиным на посту президента кадровое обновление и проведение необходимых стране реформ будут проходить быстрее и эффективнее, чем в менее стабильной политической системе, где никто попросту не сможет взять на себя роль гаранта и драйвера перезагрузки элит.

Запрос на обновление элит формулируют и простые граждане, и сам Владимир Путин. Показательна последовательная стратегия смены управленческих кадров и создания новых социальных лифтов, реализуемая президентом в 2017—2020 годах и затронувшая все уровни власти — от региональных администраций до правительства. Граждане, хотя бы минимально интересующиеся политикой, знают о проектах в кадровой сфере и в системе власти (конкурс «Лидеры России», Высшая школа государственного управления), и в «Единой России» (Высшая партийная школа и проект «ПолитСтартап»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники конкурса «Лидеры России»

Кадровая стратегия Владимира Путина — это отнюдь не простая замена бюрократических деятелей. Президент строит новую систему, построенную на принципах эффективности, меритократии, регулярного обновления и «национализации элит». Поэтому, например, инициирование поправок к Конституции о новых требованиях к чиновникам и депутатам, запрещающих второе гражданство и вид на жительство в других странах, — отнюдь не спонтанный шаг. Эта инициатива — логичное продолжение политики президента в кадровой сфере. При этом создание работающих механизмов кадрового обновления еще далеко не завершено.

Есть немало примеров, свидетельствующих о том, что в политических системах без доминирующего центра влияния часто наблюдается кадровый застой, а вовсе не сменяемость власти. Так, «вечные» губернаторы-«старожилы» как политическое явление были порождением нестабильной эпохи 90-х. Напротив, регулярные ротации в губернаторском корпусе стали превращаться в обыденную практику именно в 2010-е годы — в период, когда были подготовлены условия и созданы инструменты, позволившие Кремлю проводить политику активного кадрового обновления региональных администраций.

Когда транзит власти действительно произойдет, высока вероятность того, что в России будет работать именно тот механизм формирования и обновления элит, который конструируется сегодня Владимиром Путиным. Очевидно, он будет создан на основе требований к политическому классу и управленческой среде, заданных обществом.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как говорил де Голль, «волевой человек полагается на себя самого. Он действует так, как сам считает правильным, и принимает на себя ответственность». Владимир Путин традиционно действует именно в логике ответственности за будущее страны. Миссия Путина на посту президента связана с решением стратегических задач по достройке устойчивой, но гибкой системы власти, отвечающей ожиданиям широких слоев населения. И в этом ему должна помочь новая элита.

Примечания: