1. «Единая Россия» — 2019: эффективная перезагрузка

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

XIX съезд «Единой России», запланированный на 23 ноября 2019 года, по словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, должен стать «исключительно электоральным». Разъясняя основные цели съезда, Турчак пояснял: «Мы оценим прошедшие выборы, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года».

Оценивая положение «Единой России» накануне съезда, следует выделить несколько значимых для партии тенденций, проявившихся в 2019 году.

Во-первых, в течение года национальный электоральный рейтинг партии стабилизировался в диапазоне 31−35% (если опираться на данные исследований ВЦИОМ и ФОМ). При этом данные ФОМ свидетельствуют о довольно длительном периоде с 7 апреля по 21 июля, когда рейтинг партии только однажды опускался ниже 34%. Учитывая более чем двукратный отрыв «Единой России» от КПРФ, такие показатели создают очень благоприятные стартовые позиции для кандидатов, намеренных участвовать в последующих предвыборных кампаниях от правящей партии. Дополнительные преимущества сотрудничества с «Единой Россией» связаны и с высоким уровнем её поддержки среди наиболее активных электоральных групп, в том числе представителей старших возрастов.

ИА REGNUM Выборы

Во-вторых, итоги участия партии в региональных и муниципальных избирательных кампаниях 2019 года оказались успешнее, чем в 2018 году. Одновременно итоги Единого дня голосования — 2019 поставили под сомнение тезис об электоральных рисках для кандидатов, выдвигавшихся от «Единой России». Более распространенным, чем раньше, в среде специалистов по проведению избирательных кампаний стал тезис, что для лояльных властям кандидатов не выдвижение, а дистанцирование от партии несёт более значительные риски.

В-третьих, вопреки прогнозам, популярным было не тотальное дистанцирование, но напротив, ярко выраженная тенденция на сохранение и усиление связей с партией со стороны влиятельных представителей региональных элит. 10 из 16 губернаторов, вышедших на выборы в 2019 году, баллотировались от «Единой России» (для сравнения — ещё в конце 2018 года ряд экспертов считали такой формат участия глав регионов в избирательных кампаниях нынешнего года маловероятным в принципе). От «Единой России» баллотировались как врио руководителей ярко выраженных протестных регионов, так и губернаторы, добивавшиеся переизбрания (учитывая, что трое из четырёх глав регионов, потерпевших поражение в 2018 году, добивались переизбрания на новый срок, именно для таких губернаторов участие в кампаниях связывали с высоким уровнем рисков).

В-четвертых, в 2019 году дополнительно усилилась роль «Единой России» как перспективного канала обратной связи между руководством страны и общественностью на местах (с этим связано, например, формирование Мониторинговой группы президиума Генсовета партии по контролю за исполнением национальных проектов). Показательно более активное участие главы правительства и лидера «Единой России» Дмитрия Медведева в обсуждении как тактических, так и стратегических задач в деятельности партии (можно вспомнить как опубликованную в июле его программную статью «Единая Россия» — курс на перемены», так и встречу с губернаторами в октябре 2019 года), и это является важным сигналом для элит об укреплении влияния партии, как института, ориентированного на осуществление независимого контроля за реализацией ключевых мер федеральной политики.

Presidential Press and Information Office Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия»

Осенью 2019 года «Единая Россия» первой начинает системную работу по подготовке к парламентским выборам — 2021. Кадровая, технологическая, организационная, информационная политика, а также обновление партийных структур, для которых реперной точкой станет XIX съезд «Единой России», очевидно, будут нацелены на работу в условиях реализации нескольких сценариев выборов и на оперативную корректировку стратегии по мере развёртывания кампании.

2. Разворот в регионы 2.0: повестка и кадры

Новые меры по корректировке партийных практик и образа партии были представлены в 2017 году Андреем Турчаком в рамках политики разворота в регионы. Планы по дальнейшему обновлению партии в 2019 году подчинены, по сути, той же логике. Акцент делается на разные аспекты такой стратегии.

Традиционные направления внутрипартийных реформ 2017 — 2019 годов (по повышению эффективности работы первичных отделений и внимания к локальной повестке; по созданию социальных лифтов для молодых и начинающих политиков и политических менеджеров) накануне очередного съезда партии были дополнены инициативами и кадровыми решениями, усиливающими роль региональных управленцев с уже сложившимся уровнем узнаваемости и «политическим капиталом» в формировании образа партии (причем как на региональном, так и на федеральном уровне).

Основной тенденцией на этом направлении в октябре — ноябре 2019 года стало более активное вовлечение губернаторов в работу с партийными структурами. 13 губернаторов возглавили региональные отделения, другие получили новый статус на региональном уровне (как, например, глава Оренбургской области Денис Паслер, вошедший в президиум политсовета регионального отделения партии) или были избраны делегатами на съезд (как губернатор Калининградской области Антон Алиханов или его коллега из Ростовской области Василий Голубев).

Хотя секретарями региональных отделений партии за время подготовки к съезду избирались не только главы регионов (например, секретарем отделения в Республике Алтай избрана член Совета Федерации Татьяна Гигель; её коллегой в Псковской области — депутат Госдумы РФ Александр Козловский), масштабный приход на эти должности губернаторов, безусловно, стал одним из наиболее резонансных политических месседжей. Приход губернаторов невозможно свести исключительно к действиям партии по укреплению своих позиций в регионах, в которых были приняты подобные кадровые решения. В ряде регионов, главы которых возглавили соответствующие отделения, результаты «Единой России» на федеральных парламентских выборах и так традиционно превышают среднероссийские (например, в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Брянской области). Такой кадровый подход усиливает не столько региональные, сколько федеральные месседжи, связанные со стратегией «Единой России» в 2020 — 2021 годах.

Council.gov.ru Татьяна Гигель

Главный месседж: «Единая Россия» остаётся основным институтом российской партийной системы, и Кремль именно на неё делает ключевую ставку при подготовке к парламентским выборам 2021 года. В долгосрочной перспективе усиливаются конкурентные преимущества партии в борьбе за перспективных и ресурсных политиков накануне выборов в Госдуму РФ и повышение интереса к праймериз 2021-го и, возможно, 2020 года. Общественные организации и проекты, ориентированные на взаимодействие с властями, могут войти в число источников кадров для «Единой России», но именно партия остаётся:

единственной платформой для выдвижения поддерживаемых властями кандидатов;

оператором работы с электоратом Владимира Путина, «новым путинским большинством».

Одновременно партия уже сегодня стремится сформировать несколько содержательных линий.

«Единая Россия» стремится перехватить антибюрократическую повестку. Партия ищет собственные ответы на общественный запрос на принципиальное повышение эффективности каналов коммуникации между общественностью на местах и структурами власти регионального и федерального уровня. Ряд губернаторов, занявших новые партийные посты, ассоциируются именно с жёстким стилем общения с региональными чиновниками (в том числе Олег Кожемяко в Приморском крае, Андрей Чибис в Мурманской области или Радий Хабиров в Башкортостане), а другие (как Игорь Васильев в Кировской области и Михаил Развожаев, ныне являющийся врио главы Севастополя) ранее уже находились в центре событий, связанных с их прямым общением с представителями протестных групп и проблемных территорий.

Партия работает над формированием позитивной социальной повестки на перспективу 2021— 2024 года в контексте не только федеральных инициатив, но и позитивного регионального и локального опыта. Позитивной стороной образа ряда вышеназванных губернаторов, а также, например, главы Самарской области Дмитрия Азарова стала плотная работа с социальной проблематикой. В целом в ходе региональных конференций по подготовке к ноябрьскому съезду «Единой России» поднимались вопросы, например, строительства соцобъектов и развития комфортной городской среды (Ленинградская область); приобретения за счёт средств республиканского бюджета жилья для врачей и фельдшеров, расширения списка молодых специалистов на селе, которые могут бесплатно получить землю под индивидуальное жилищное строительство (Карелия), организации туристических поездок для детей из малообеспеченных многодетных семей (Тюменская область), развития учреждений культуры и спорта, в том числе в сельской местности (Мордовия).

Руководство «Единой России» концентрирует внимание на работе с протестными территориями: в вопросах подбора кадров, работы с местной повесткой, подготовки специальных федеральных инициатив для таких регионов. Так, губернаторы возглавили региональные отделения партии в некоторых субъектах, в которых в ходе ряда предыдущих избирательных кампаний фиксировался высокий уровень поддержки оппозиционных партий (в этом ряду можно отметить Якутию, Приморье, Новосибирскую, Мурманскую, Кировскую области, Севастополь).

Дмитрий Азаров

Выдвижение от «Единой России» будет основной (хотя и не единственной возможной) стратегией для не являющихся выходцами из оппозиционных партий губернаторов, планирующих участвовать в выборах 2020-го и, насколько можно судить сегодня, 2021 года (что в таком случае повлияет и на ход парламентской кампании). Показательно, что среди руководителей регионов, возглавивших партийные отделения, — врио главы Севастополя Михаил Развозжаев, которого ожидают выборы в этом весьма сложном городе в сентябре 2020 года. Кроме того, среди губернаторов, избрание которых на пост секретарей региональных отделений было согласовано в рамках прошедшей в октябре встречи с Дмитрием Медведевым, — глава еще одной предвыборной территории, руководитель Брянской области Александр Богомаз, шансы которого на выдвижение на новый срок в следующем году можно на этом фоне считать заметно возросшими.

Руководители субъектов Федерации во главе региональных отделений «Единой России»

3. Принцип «здесь и сейчас»: работа с локальной повесткой

Осенью 2017 года секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал формировать «вертикаль не столько с точки зрения ведения партийной линии, сколько вертикаль обратной связи», что предполагало реализацию серии мер по развитию сети первичных отделений партии. По сути, принцип «здесь и сейчас», обозначенный в программной статье Дмитрия Медведева «Единая Россия» — курс на перемены» и предполагающий особое внимание к работе партии в межвыборный период, также связан с локальной повесткой, а значит, и с развитием сети низовых партийных организаций. Все эти аспекты сохранили своё значение в ходе подготовки к XIX съезду «Единой России».

Во-первых, в «Единой России» продолжается последовательная политика по развитию сети первичных отделений и повышению престижа работы в партийных структурах этого уровня. Значительная часть делегатов съезда — секретари первичных организаций партии, причём многие из них из сельской местности или малых городов.

Во-вторых, в ходе партийных конференций, проходивших в октябре — ноябре 2019 года в рамках подготовки к съезду, особое внимание было уделено реализации партпроектов, ориентированных на локальную повестку, а целый ряд региональных координаторов таких партпроектов были избраны делегатами (например, в число делегатов от Орловской области на съезд вошла региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Алла Егорова; в делегацию Воронежской области — председатель регионального общественного совета партпроекта «Детский спорт» Ольга Ортина и региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Юрий Смышников; среди делегатов съезда от Кемеровской области — региональный координатор партпроекта «Историческая память» Василий Борисов и региональный координатор партпроекта «Культура малой родины» Наталья Орлова; Тамбовскую область представляет региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Ирина Тен).

Kremlin.ru Съезд партии «Единая Россия»

В-третьих, одним из значимых направлений остаётся развитие сети общественных приемных партии — в частности, о запланированной презентации новой модельной многофункциональной приёмной Андрей Турчак заявил на стратегической сессии Мурманского регионального отделения партии. Партия не только повышает эффективность работы каналов коммуникаций с избирателями, но и создаёт центры формирования общественных коалиций локального уровня и привлечения к сотрудничеству с «Единой Россией» местных лидеров общественного мнения. Это часть последовательной работы партии по работе с такими активистами — например, партпроект «Культура малой родины» связан с поддержкой учреждений культуры малых городов, сёл и районных центров. Между тем руководители таких учреждений нередко являются лидерами общественного мнения локального уровня (становясь в итоге депутатами местных органов власти).

В-четвёртых, в число делегатов вошло заметное число депутатов муниципального уровня, а также главы сельских поселений. Логическим продолжением «разворота в регионы», анонсированного Андреем Турчаком в 2017 году, становится политика «лицом к муниципалитетам». Вполне вероятно, что значимая часть инициатив «Единой России» в 2020 — 2021 годах будет касаться решения проблем муниципального уровня, расширения финансовых и иных возможностей соответствующих органов власти.

В-пятых, независимый аудит реализации национальных проектов, проводимый партией, предполагает как вовлечение в их деятельность общественных активистов, так и появление новых поводов подключения партии к локальной и региональной повестке. Кроме того, «Единая Россия» запустила в восьми пилотных регионах сервис «Нацпроекты глазами людей», благодаря которому жители Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения.

В-шестых, масштабные инициативы под эгидой партии, предполагающие широкое общественное обсуждение и сбор подписей в их поддержку, могут стать как эффективным способом влияния на локальную политическую повестку, так и частью политики по постепенному расширению электоральной базы партии на пути к парламентской кампании. Так, кампания за запрет размещения точек продажи алкоголя («наливаек») в жилых домах, вошедшая в наиболее активную фазу осенью 2019 года, способствует отработке инструментария накануне запуска других, в том числе более масштабных федеральных или серии региональных инициатив под эгидой партии в 2020 — 2021 годах.

Итак, «Единая Россия» получает возможность не просто расширить круг сторонников около своих первичных и местных отделений, тем самым получая дополнительные преимущества накануне кампании 2021 года, но получить резерв для рекрутирования кадров в период смены политических поколений в 2021 — 2024 годах (это касается и территорий, к которым, как правило, проявляют ограниченное внимание представители оппозиции: сельской местности, отдалённых районов и малых населённых пунктов).

4. 2020 — 2021: гибкая тактика

В связи с подготовкой к съезду обсуждаются в первую очередь перспективы парламентских выборов 2021 года, а не региональных кампаний 2020-го.

Прежде всего, региональные выборы в год, предшествующий парламентской кампании, нередко воспринимаются медийной и экспертной средой в качестве «репетиции» федеральных выборов. На деле итоги Единого дня голосования — 2020 могут оказать дополнительное влияние на тактику представителей региональных элит при подготовке к парламентской кампании, хотя станут решающими для оценки шансов скорее не «Единой России» или наиболее влиятельных сил парламентской оппозиции (КПРФ и ЛДПР), а тех оппозиционных игроков, позиции которых воспринимаются, как непрочные (например, по итогам Единого дня голосования 2015 года довольно успешное участие «Справедливой России» укрепило представление о её шансах на сохранение мест в парламенте). Соответственно, для «Единой России» региональные кампании 2020 года станут не столько «генеральной репетицией» парламентской кампании — 2021, сколько возможностью протестировать разные подходы к ведению этой кампании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

При этом в 2018 — 2019 году руководством «Единой России» последовательно проводилась политика, ориентирующая представителей региональных и местных элит на участие в долгосрочных проектах под эгидой партии и более активную работу в межвыборный период. Из инициатив, анонсированных в ходе подготовки к XIX съезду партии ещё летом 2019 года, этот тренд развивает, например, предложение о допуске к участию во внутрипартийном предварительном голосовании лишь кандидатов, представивших примеры собственных реализованных социальных проектов и непосредственного участия в оказании помощи населению. Если это или подобные предложения будут поддержаны съездом, это станет дополнительной гарантией для развития на местах общественных приёмных партии и реализации на локальном уровне значимых для каждой местности партпроектов. Также можно ожидать в 2020 — 2021 годах актуализации акций и решений по выводу локальной проблематики на федеральный уровень (через проведение тематических общенациональных и межрегиональных форумов с участием первых лиц партии и федеральных министров; продвижение и разработка федеральных законодательных инициатив по значимым региональным темам). То есть «Единая Россия» может задействовать собственные инструменты для формирования новой позитивной социальной повестки, развивая тенденции, заданные тематическими совещаниями, проходившими осенью 2019 года под руководством Владимира Путина (не исключено, что президент может затронуть эти и близкие темы в своей речи на съезде партии).

Руководство партии, вероятно, будет исходить из того, что подбор узнаваемых фигур, которые будут определять её образ в ходе подготовки предвыборной кампании 2021 года, должен подчиняться не ситуативным планам на этапе официальной предвыборной кампании и формирования списка кандидатов, а долгосрочной стратегии. Этой стратегии подчинено и избрание секретарями 13 региональных отделений партии губернаторов, часть из которых пользуются узнаваемостью в федеральном медиа-пространстве и могут — при определенной конфигурации кампании — повлиять на формирование политического лица партии в ходе парламентской гонки.

Партия стремится вовлечь в свою орбиту адекватных критиков местных и региональных властей (названных еще в июльской программной статье Дмитрия Медведева «внешними контролёрами») — от общественников до журналистов и блогеров, обращающихся к социальной тематике (показателен высказанный летом тезис лидера партии о том, что «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями»). При этом партия предлагает активным гражданам именно партнёрство, взаимовыгодное сотрудничество, которое должно позволить этим союзникам «Единой России» приобрести новые возможности и дополнительный политический капитал. Например, предостережение лидера партии от «приватизации общественного контроля» — это и важный сигнал, что роль общественников, которые будут участвовать в работе на этом направлении вместе с представителями «Единой России», не должна искусственно приуменьшаться, в том числе при информационном продвижении соответствующих сюжетов. Безусловно, многие общественники настроены к партии скептически. Тем не менее совершенно не исключено повышение доли социальных активистов среди кандидатов от партии и, как следствие, появление новых выигрышных аспектов её имиджа.

(сс) NeONBRAND Блогер

В рамках стратегии «Единой России» заметно развитие и продвижение проектов, создающих кадровые лифты для молодых и начинающих политиков регионального уровня. Среди участников внутрипартийных праймериз в мае 2019 года была отмечена рекордная доля людей в возрасте до 35 лет — 38%. Есть заметные шансы на то, что на праймериз 2021 года число молодых участников может оказаться выше, чем в ходе аналогичного предварительного голосования 2016 года. Повышению интереса к праймериз как 2020, так и 2021 года с большой вероятностью будет способствовать и обозначенная Дмитрием Медведевым практика отказа от самовыдвижения для кандидатов, связанных с партией.

В целом же «большая цель» «Единой России» — перезагрузка широкой общественной коалиции («нового путинского большинства»), формирование которой будет иметь значение для федеральных кампаний 2021 и 2024 года. Скорее всего, не являются совпадением проведение съезда партии и активизация усилий Владимира Путина и федерального правительства по формированию новой позитивной социальной повестки. Хотя съезд будет посвящён в первую очередь электоральным вопросам, укрепляемые и создаваемые дополнительно для подготовки к кампании 2021 года каналы коммуникации с гражданами и независимого контроля за реализацией федеральных проектов в регионах будут иметь не только предвыборное значение. Такая роль «Единой России» будет усиливать её позиции в качестве значимого института политической системы и на долгосрочную перспективу.