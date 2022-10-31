Богдан Безпалько
Автор
Уроженец г. Киева, историк, украинист, публицист, корреспондент ИА REGNUM.
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31 октября 2022
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Протесты в Молдавии: никаких пророссийских сил нет и Санду никуда не уйдёт
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РФ хочет достучаться до индустриальных элит Европы, но ЕС не просыпается
Каковы будут последствия диверсий на газопроводах «Северный поток», как будет выстраиваться экспорт нефти и как повлияет на динамику цен на углеводороды решение ОПЕК+, в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при...
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«Большая историческая Россия»: суровые времена требуют суровых решений
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После 30 постсоветских лет России вновь нужна массовая армия — интервью
О военной доктрине российской армии и об ожидаемых изменениях после введения в действие частичной мобилизации в интервью ИА REGNUM рассказывает военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Первый вопрос: была ли необходима частичная (ограниченная) мобилизация, указ о проведении...
26 сентября 2022
В Херсоне уже никто не ждёт киевскую власть — люди хотят в Россию: интервью
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После визита Пелоси на Тайвань Китай начнёт системное контрнаступление
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Цель Украины и её союзников — измотать Россию и склонить её к переговорам
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29 июля 2022
Почему Киев не может развязать партизанскую войну в Херсонщине и Запорожье
В ходе специальной военной операции Вооруженными силами России был освобождён ряд территорий — в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Как и чем живут сейчас люди на этих территориях, что является для них основными проблемами, как идёт процесс получения российского гражданства, о работе...
14 июля 2022
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Чтобы победить в Арктике, России нужно побороться за Антарктику
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4 июля 2022
Чем Россия и Китай смогут ответить НАТО?
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Зачем Белоруссии и России нужна Шанхайская организация сотрудничества?
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23 июня 2022
О возможных ответах России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
*** Возможность вступления стран в НАТО. После объявления президентом России спецоперации на Украине руководства Швеции и Финляндии объявили о намерении войти в состав военно-политического блока НАТО, а также инициировали процесс официального вступления. На данный момент процесс вступления...
20 июня 2022
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Несмотря на введение санкций и конфронтацию на разном уровне между странами ЕС и Россией, значительная часть стран Западной Европы не стремится к эскалации конфликта. Наоборот, заметно стремление бизнес и политических элит сохранить связи с Россией даже в условиях санкций и экономического давления...
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10 июня 2022
Русские Казахстана покорно превращаются в «казахов русского происхождения»
Русские в Казахстане после развала Советского Союза приняли искусственно созданную самоидентификацию — кто из чувства самосохранения, кто из искренней веры в фундаментальный идеологический миф про «130 народов и национальностей в мире и согласии». Об этом 7 июня заявил ИА REGNUM казахстанский...
7 июня 2022