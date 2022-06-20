Несмотря на введение санкций и конфронтацию на разном уровне между странами ЕС и Россией, значительная часть стран Западной Европы не стремится к эскалации конфликта. Наоборот, заметно стремление бизнес и политических элит сохранить связи с Россией даже в условиях санкций и экономического давления. К таким странам относятся Германия и Франция. Противниками сохранения отношений с Россией являются Польша, страны Прибалтики — Литва, Латвия, Эстония. Польша является наиболее мощным государством из вышеперечисленных, с наиболее радикально настроенной по отношению к России элитой. Этому есть исторические основания: Польша не состоялась как империя, в то время как Россия в этом качестве не только состоялась, но и поглотила Польшу в качестве своей составной части.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

Польские элиты постоянно стремятся к расширению американского военного присутствия на своей территории: это позволяет не только повышать значимость Польши по отношению к России, но и делает Польшу более мощным игроком в ЕС в целом, особенно по отношению к Германии.

Итого, Польша может в лице своих элит на фоне проведения Россией специальной военной операции добиться размещения ядерных вооружений и носителей на своей территории. Какова будет реакция России на подобные действия?

1. Милитаризация Калининградской области. Калининградская область — единственный регион России, который непосредственно граничит с Польшей. В данный момент российский эксклав активно экономически взаимодействует с Польшей и Германией, военный потенциал региона был скорее угрозой, которая сейчас начнет приобретать реальности. Территория Калининградской области начнет интенсивно насыщаться

а) оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) и ядерным оружием;

б) обычными вооружениями.

Эксклав уязвим с военной точки зрения. Но он может служить плацдармом для размещения ядерных вооружений и оказать максимальное сопротивление (нанести максимальный урон противнику) в случае нападения со стороны Польши или стран Прибалтики.

2. Усиление Балтийского флота. Ввиду повышения уровня опасности на северо-западном направлении, а также продолжающейся милитаризации Литвы, Латвии и Эстонии перед Россией остро встанет вопрос усиления Балтийского флота. Практика использования боевых кораблей во время участия в сирийском конфликте и во время специальной военной операции на Украине показывает эффективность использования малых ракетных кораблей, вооруженных ракетами «Калибр», а также больших десантных кораблей (БДК) в случае необходимости переброски войск морем. Производство этих кораблей в России хорошо освоено, они относительно недороги. Возможно усиление малыми подводными лодками.

Республики Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония) очень уязвимы для военных действий со стороны суши, поэтому флот в случае конфликта будет играть вспомогательную роль.

Министерство обороны России Празднование Дня ВМФ на Балтийском флоте (г. Балтийск, Калининградская область)

3. Усиление Северного флота. В отличие от Балтийского флота, который вынужден действовать в рамках замкнутой балтийской акватории («бутылочное горлышко»), Северный флот имеет глобальное и стратегическое значение. Ввиду усиления опасности со стороны военно-политического блока НАТО, в состав которого входит Польша, в целях глобального усиления России будет качественно и количественно усилен Северный флот. Это прежде всего атомные подводные лодки с ракетным вооружением, дизель-электрические подводные лодки с ракетным и торпедным вооружением, военные ледоколы. В целом Россия будет наращивать присутствие в Арктике как в целях военного контроля, так и в экономических целях — для контроля над Северным морским путём и контроля над запасами полезных ископаемых.

4. Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии. Исходя из союзнических отношений между Россией и Белоруссией, а также заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории Белоруссии может быть размещено российское ядерное оружие и ОТРК в случае размещения ядерных вооружений НАТО в Польше.

Это повлечёт за собой резкое расширение военного присутствия России в Белоруссии в целом — в виде создания военных баз Военно-космических сил (ВКС РФ), размещения бронетанковых, десантных и мотострелковых бригад, баз снабжения и логистики, узлов связи и управления.

(сс) Администрация президента России Совместные российско-белорусские стратегические учения

5. Воссоздание Боевых железнодорожных комплексов (БЖРК). В Советском Союзе Боевые железнодорожные комплексы существовали как отдельный вид вооружений. Такой комплекс (состав) мог нести до 3 стратегических ядерных ракет.

В настоящее время имеется возможность создать более совершенный, более скрытный и мобильный ракетный комплекс железнодорожного базирования, который дополнит ракетные комплексы шахтного, мобильного, морского и воздушного базирования. Это позволит существенно усилить ядерный щит России как в её европейской части, так и на всём протяжении железнодорожного сообщения.