Каковы будут последствия диверсий на газопроводах «Северный поток», как будет выстраиваться экспорт нефти и как повлияет на динамику цен на углеводороды решение ОПЕК+, в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

ИА REGNUM: Какие убытки понесла Москва и как будет выстраивать свою энергетическую стратегию после подрывов «Северных потоков»?

Станислав Митрахович: Все нитки «Северных потоков» подорваны, кроме нитки «В» «Северного потока — 2». Что Россия будет делать? По этим газопроводам газ не шёл, поэтому с точки зрения изменения физического рынка газа в Европе, в принципе, ничего не произошло. Это, кстати, еще один из аргументов, почему России не имело никакого смысла взрывать газопроводы вопреки мнению ряда европейских политиков и СМИ. России скорее уж выгодно было бы взорвать чужие газопроводы — Baltic Pipe или Euro Pipe-2, который идёт из Норвегии. Либо надо было останавливать поставки по другим маршрутам — например, через территорию б. УССР, по второй нитке «Турецкого потока», поставки в Латвию, отгрузку и поставки СПГ. Я думаю, мы можем дождаться прекращения поставок газа через б. УССР, но это скорее будет ответ на те враждебные действия, что были осуществлены против нашей инфраструктуры.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

ИА REGNUM: Зампред Правительства РФ Александр Новак заявил, что можно прокачивать газ в ЕС через оставшуюся неповрежденной нитку «Северного потока — 2». Какой объем газа можно через неё прокачивать?

Станислав Митрахович: «Северный поток» может прокачивать 55 миллиардов кубометров в год, т.е. 160 миллионов кубометров в сутки. Значит, одна нитка — это 80 миллионов кубометров газа в сутки — при условии, что она цела. Для проверки должны пустить российских специалистов в датскую исключительную экономическую зону, они должны провести расследование, а то вдруг там опять кто-нибудь подорвёт. Без кооперации с европейцами ничего сделать нельзя, но для этого европейцы должны проснуться и подумать, в чью игру они играют — в свою или в американскую? Также должна завершиться сертификация оператора «Северного потока — 2», т. к. она не была завершена. Чтобы запустить хотя бы одну нитку «Северного потока», нужно заключить какое-то соглашение с европейцами, всё упирается в политическое решение, которое сейчас не просматривается.

Россия заявляет о готовности всё отремонтировать и начать поставки, эта позиция должна укрепить нашу репутацию поставщика, достучаться до индустриальных элит Германии и других европейских стран.

ИА REGNUM: Венгрия добилась того, что вводимые в качестве санкционного давления ограничения цен (потолок цен) на нефть не будут касаться поставляемого через трубопроводы сырья. Какие объёмы и куда мы поставляем нефть по трубопроводам? Насколько это решение может быть эффективно в борьбе против России? Руководство РФ заявило, что просто откажется от поставок в те страны, которые попытаются ввести пресловутый потолок цен на нефть.

Станислав Митрахович: Около 12 млн тонн нефти в год поставлялось по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию, Словакию и Венгрию. Для сравнения — Россия добывает в год порядка 500 млн тонн. Эти страны выторговали себе право на российскую нефть, у них нет выхода к морю, и им разрешили использовать эту южную ветку. Но этот трубопровод все равно в зоне риска, т. к. проходит через территорию б. УССР, и никто не может гарантировать, что она будет работать.

Водник Участок нефтепровода «Дружба» над рекой Стрый (Львовская область)

Россия прекратит поставки нефти тем странам, которые официально введут price cap. Но ряд стран может ввести просто запрет своим трейдерским и судоходным компаниям, которые предоставляют услуги судоходного фрахта, работать с РФ, с тем, чтобы эти компании не могли помогать России продавать нефть куда-нибудь в Азию или на Ближний Восток.

Мы не знаем до конца, как будет сформулирован это принцип. Если там, в документах ЕС, будет записано, что мы отказываемся покупать российскую нефть по цене больше, чем такая-то, значит, Россия прекращает поставки, они прекращаются до эмбарго. Эмбарго вступает в силу 5 декабря. Я думаю, они попытаются увязать всё это в один срок. То есть 5 декабря должны прекратиться морские поставки нефти в ЕС, и 5 декабря будет введён price cap, т.е. это будет означать, что они сами нефть не покупают, но запрещают своим страховым и судоходным компаниям доставлять нефть в третьи страны. И дальше там уже будут варианты — то ли эти компании будут хитрить, делать одно, писать второе, говорить третье, либо они прекратят с нами работать, и мы будем работать с другими компаниями, зарегистрированными в других юрисдикциях. Отдельный вопрос — почему мы до сих пор не создали свои страховые и судоходные компании. Что плохого в том, чтобы иметь свою страховую компанию, которая работает с нефтяным сектором? У нас считалось это чем-то отсталым, хотя был бы отличный эффект синергии: нефтяная компания, добывающая компания, продающая компания, перерабатывающая компания, страховая, транспортная компании и т.д.

ИА REGNUM: Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия заявили о том, что они сократят добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Как это отразится на нефтяном рынке и на России?

Станислав Митрахович: Есть большой разрыв между тем, сколько ОПЕК+ разрешил себе добывать и сколько в реальности они добывают. Кому-то придется сократить, у ряда стран будет физическое сокращение добычи нефти. Это явный месседж американцам: мы не хотим падения цен на нефть, и мы не хотим, чтобы, натренировавшись на России вводить предельные цены, через несколько лет их ввели против нас. США могут заставить потом ЕС покупать нефть не у теократических монархий Персидского залива, а у себя, да еще и массу другой готовой продукции, от азотных удобрений до автомобилей, после деиндустриализации стран ЕС.

randomix Добыча нефти

ИА REGNUM: Сейчас США стремятся к сделке с Ираном в рамках СВПД (совместный всеобъемлющий план действий), который, возможно, в случае успешного заключения этой сделки поставит на мировой рынок большое количество нефти. Насколько это может понизить цены на нефть?

Станислав Митрахович: Что касается Ирана, то американцы одновременно пытаются договориться с ним и с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. Это задачи, противоположные друг другу, т. к. Саудовская Аравия и Иран — противники, балансирующие на грани открытой войны и ведущие между собой войну по доверенности в Йемене, соперничающие в том числе за лидерство в исламском мире. Договариваться надо с кем-то одним из них, и это одна из причин недоверия саудитов к американцам.

Иран может выкинуть на рынок, по разным оценкам, от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки (оценка Ирана, скорее всего, завышенная). Плюс накопленную в танкерах нефть — это примерно еще миллион. Там процветает теневая статистика, мы только начали продавать нефть таким путем, а они этим занимаются уже много лет. Но тем не менее иранцев могут использовать, чтобы потеснить Россию. Россия, впрочем, и так уже конкурирует на рынке Китая с Ираном, и Тегеран вынужден предоставлять скидки, более того, мы соревнуемся с Ираном в скидках ради наращивания объемов поставок в Китай.

Тем не менее, по совокупности причин сделка между США и Ираном не состоялась.