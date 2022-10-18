РФ хочет достучаться до индустриальных элит Европы, но ЕС не просыпается
Каковы будут последствия диверсий на газопроводах «Северный поток», как будет выстраиваться экспорт нефти и как повлияет на динамику цен на углеводороды решение ОПЕК+, в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
ИА REGNUM: Какие убытки понесла Москва и как будет выстраивать свою энергетическую стратегию после подрывов «Северных потоков»?
Станислав Митрахович: Все нитки «Северных потоков» подорваны, кроме нитки «В» «Северного потока — 2». Что Россия будет делать? По этим газопроводам газ не шёл, поэтому с точки зрения изменения физического рынка газа в Европе, в принципе, ничего не произошло. Это, кстати, еще один из аргументов, почему России не имело никакого смысла взрывать газопроводы вопреки мнению ряда европейских политиков и СМИ. России скорее уж выгодно было бы взорвать чужие газопроводы — Baltic Pipe или Euro Pipe-2, который идёт из Норвегии. Либо надо было останавливать поставки по другим маршрутам — например, через территорию б. УССР, по второй нитке «Турецкого потока», поставки в Латвию, отгрузку и поставки СПГ. Я думаю, мы можем дождаться прекращения поставок газа через б. УССР, но это скорее будет ответ на те враждебные действия, что были осуществлены против нашей инфраструктуры.
ИА REGNUM: Зампред Правительства РФ Александр Новак заявил, что можно прокачивать газ в ЕС через оставшуюся неповрежденной нитку «Северного потока — 2». Какой объем газа можно через неё прокачивать?
Станислав Митрахович: «Северный поток» может прокачивать 55 миллиардов кубометров в год, т.е. 160 миллионов кубометров в сутки. Значит, одна нитка — это 80 миллионов кубометров газа в сутки — при условии, что она цела. Для проверки должны пустить российских специалистов в датскую исключительную экономическую зону, они должны провести расследование, а то вдруг там опять кто-нибудь подорвёт. Без кооперации с европейцами ничего сделать нельзя, но для этого европейцы должны проснуться и подумать, в чью игру они играют — в свою или в американскую? Также должна завершиться сертификация оператора «Северного потока — 2», т. к. она не была завершена. Чтобы запустить хотя бы одну нитку «Северного потока», нужно заключить какое-то соглашение с европейцами, всё упирается в политическое решение, которое сейчас не просматривается.
Россия заявляет о готовности всё отремонтировать и начать поставки, эта позиция должна укрепить нашу репутацию поставщика, достучаться до индустриальных элит Германии и других европейских стран.
ИА REGNUM: Венгрия добилась того, что вводимые в качестве санкционного давления ограничения цен (потолок цен) на нефть не будут касаться поставляемого через трубопроводы сырья. Какие объёмы и куда мы поставляем нефть по трубопроводам? Насколько это решение может быть эффективно в борьбе против России? Руководство РФ заявило, что просто откажется от поставок в те страны, которые попытаются ввести пресловутый потолок цен на нефть.
Станислав Митрахович: Около 12 млн тонн нефти в год поставлялось по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию, Словакию и Венгрию. Для сравнения — Россия добывает в год порядка 500 млн тонн. Эти страны выторговали себе право на российскую нефть, у них нет выхода к морю, и им разрешили использовать эту южную ветку. Но этот трубопровод все равно в зоне риска, т. к. проходит через территорию б. УССР, и никто не может гарантировать, что она будет работать.
Россия прекратит поставки нефти тем странам, которые официально введут price cap. Но ряд стран может ввести просто запрет своим трейдерским и судоходным компаниям, которые предоставляют услуги судоходного фрахта, работать с РФ, с тем, чтобы эти компании не могли помогать России продавать нефть куда-нибудь в Азию или на Ближний Восток.
Мы не знаем до конца, как будет сформулирован это принцип. Если там, в документах ЕС, будет записано, что мы отказываемся покупать российскую нефть по цене больше, чем такая-то, значит, Россия прекращает поставки, они прекращаются до эмбарго. Эмбарго вступает в силу 5 декабря. Я думаю, они попытаются увязать всё это в один срок. То есть 5 декабря должны прекратиться морские поставки нефти в ЕС, и 5 декабря будет введён price cap, т.е. это будет означать, что они сами нефть не покупают, но запрещают своим страховым и судоходным компаниям доставлять нефть в третьи страны. И дальше там уже будут варианты — то ли эти компании будут хитрить, делать одно, писать второе, говорить третье, либо они прекратят с нами работать, и мы будем работать с другими компаниями, зарегистрированными в других юрисдикциях. Отдельный вопрос — почему мы до сих пор не создали свои страховые и судоходные компании. Что плохого в том, чтобы иметь свою страховую компанию, которая работает с нефтяным сектором? У нас считалось это чем-то отсталым, хотя был бы отличный эффект синергии: нефтяная компания, добывающая компания, продающая компания, перерабатывающая компания, страховая, транспортная компании и т.д.
ИА REGNUM: Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия заявили о том, что они сократят добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Как это отразится на нефтяном рынке и на России?
Станислав Митрахович: Есть большой разрыв между тем, сколько ОПЕК+ разрешил себе добывать и сколько в реальности они добывают. Кому-то придется сократить, у ряда стран будет физическое сокращение добычи нефти. Это явный месседж американцам: мы не хотим падения цен на нефть, и мы не хотим, чтобы, натренировавшись на России вводить предельные цены, через несколько лет их ввели против нас. США могут заставить потом ЕС покупать нефть не у теократических монархий Персидского залива, а у себя, да еще и массу другой готовой продукции, от азотных удобрений до автомобилей, после деиндустриализации стран ЕС.
ИА REGNUM: Сейчас США стремятся к сделке с Ираном в рамках СВПД (совместный всеобъемлющий план действий), который, возможно, в случае успешного заключения этой сделки поставит на мировой рынок большое количество нефти. Насколько это может понизить цены на нефть?
Станислав Митрахович: Что касается Ирана, то американцы одновременно пытаются договориться с ним и с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. Это задачи, противоположные друг другу, т. к. Саудовская Аравия и Иран — противники, балансирующие на грани открытой войны и ведущие между собой войну по доверенности в Йемене, соперничающие в том числе за лидерство в исламском мире. Договариваться надо с кем-то одним из них, и это одна из причин недоверия саудитов к американцам.
Иран может выкинуть на рынок, по разным оценкам, от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки (оценка Ирана, скорее всего, завышенная). Плюс накопленную в танкерах нефть — это примерно еще миллион. Там процветает теневая статистика, мы только начали продавать нефть таким путем, а они этим занимаются уже много лет. Но тем не менее иранцев могут использовать, чтобы потеснить Россию. Россия, впрочем, и так уже конкурирует на рынке Китая с Ираном, и Тегеран вынужден предоставлять скидки, более того, мы соревнуемся с Ираном в скидках ради наращивания объемов поставок в Китай.
Тем не менее, по совокупности причин сделка между США и Ираном не состоялась.