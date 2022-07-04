В условиях, когда Россию пытаются вытеснить из Арктического региона, участие в работе Арктического совета становится все менее целесообразным: решения в организации принимаются без участия России, и они явно будут направлены против России, ее национальных, государственных интересов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В таких условиях России, союзным ей государствам, особенно обладающим арктическими амбициями, стоит создать свой собственный союз для влияния на международную повестку в Арктическом регионе. Такой державой может быть Китай — у него есть арктические амбиции, он заинтересован в Северном морском пути, в поставках энергоносителей, редкоземельных металлов, другого сырья. Китаю выгодно, чтобы Россия была состоятельной в военном отношении, и чтобы под контроль его, Китая, стратегических противников не перешёл столь богатый и столь важный регион.

США, Канада, Норвегия, Исландия, Дания (Гренландия), а с недавнего времени Швеция и Финляндия фактически выступили против России, поэтому приглашать их к сотрудничеству в рамках новой организации нерационально. Целесообразно сменить формат организации с исключительно арктического на более широкий, но включающий арктический — например, посвященный выработке новых механизмов в области торговли, межгосударственного взаимодействия и сотрудничества, экологии, решению территориальных споров, сохранению и развитию национального и этнического многообразия.

Можно также расширить формат новой организации за счёт включения в него еще одного спорного пространства — Антарктики. В этом случае в новый союз могут вступить страны, принимающие участие в работе БРИКС и/или обладающие уже антарктическими амбициями (способные на них): Аргентина, Южно-Африканская Республика, Бразилия, Индия, Индонезия, Малайзия и другие.

(сс) U.S. Department of State Арктический совет в Рейкьявике, Исландия. 20 мая 2021 года

Министерство обороны России Российская военная база в Арктике

Новый саммит мог бы иметь название, например, «Полярный саммит» (не стоит забывать, что полюсов у нашей планеты два) или «Новый меридиан». С учетом переноса центра геополитики с Запада (не географического) на Восток, такой саммит и такая организация будут всё более привлекательными для новых участников.

О запасах Арктики мы уже писали. Запасы Антарктики не менее колоссальны, и к тому же Антарктида — континент, и, в отличие от арктических просторов, скрывающих недра под толщей льда, он более доступен для освоения, особенно в условиях потепления. Антарктида — последняя земля, открытая для колонизации и не разделенная между ведущими государствами, но логика развития современной экономической системы, растущее население и конкуренция между ведущими государствами приведут к тому, что начнется битва за Антарктику. Решение об этом фактически уже принято. Когда борьба начнется открыто, Договор об Антарктике от 1959 года перестанет действовать и останется чистой формальностью. Китай и Россия обозначили и сохраняют своё присутствие в Антарктике. Россия в целом имеет очень богатую историю изучения Антарктики и в случае начала гонки за полярные регионы явно не намерена уступать: у нее, как и у Китая, достаточно ресурсов, технологий и иных возможностей, чтобы заявить о себе в этом регионе.