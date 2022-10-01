Выступление президента России Владимира Путина, на котором он объявил о возвращении в состав Государства Российского четырех регионов, принесло как ожидаемое известие о воссоединении, так и множество новых, неожиданных моментов.

Памятник «Тысячелетие России». 1862 год

Впервые в устах главы государства прозвучал термин «Большая историческая Россия». По сути, этот термин является синонимом общерусского государства, которое не тождественно нынешней России и выходит далеко за ее пределы и границы. Подкрепленный историческими ссылками на историю древней Руси, Новороссии, ссылками на имена таких деятелей, как Румянцев, Суворов и Ушаков, этот термин превращается в целый набор целей и задач по восстановлению исторической справедливости и общерусского единства, которые явно не будут ограничиваться Херсонской областью на западе.

Главное, что сказал (признал) Владимир Путин — это то, что мы находимся в состоянии войны (ни этого слова, ни этого термина, полагаю, можно уже не стесняться). И противник тоже вполне определён — это коллективный Запад во главе с США, где роль пушечного мяса отведена солдатам киевского режима. Определен и характер войны (тотальная, от разрушения норм морали и отмены культуры до подрыва ниток газопроводов), и причины этой войны — неоколониализм стран Запада по отношению к не-Западу, но прежде всего — к России. «Им вообще не нужна Россия, Россия нужна нам». Был задекларирован вассальный статус ряда государств, они откровенно были признаны оккупированными.

Всё это впервые было задекларировано и озвучено в устах главы государства. По крайней мере государства, которое обладает ядерным потенциалом и способно несколько раз уничтожить своих противников.

Цитата из видео: «Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России». kremlin.ru Обращение Владимира Путина по случаю подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Из речи президента вытекает необходимость достижения множества целей и решения целого ряда задач. И, как ни странно это будет звучать для многих, начинать нужно с идей и образования.

1. Формирование идеологии. В РФ законодательно, на уровне Конституции, закреплён отказ от идеологии. Очевидно, что этот запрет устарел, что России необходим четко сформированный комплекс идей, который представляет из себя набор ценностей. С внесением новых регионов в текст Конституции необходимо снять этот запрет и приступить к формированию идеологии России — прежде всего на основании общерусских идей, которые понятны и отвечают естественным устремлениям русского человека.

2. Реформа образования. Для формирования правильного восприятия истории необходимо коренным образом изменить не только систему образования, от которой стонут ученые и преподаватели, но и ввести в программу определённый комплекс идей и фактов. Если мы признаём русофобию формой расизма, но не объясняем, что это такое и какова история этого явления, то и сформировать правильную историческую память у граждан будет невозможно. Пока в школьный курс не будет включена история концлагерей Терезина и Талергофа, пока в университетах не будет изучаться происхождение, пока там не будут изучаться книги Александра Каревина, Леонида Соколова и Андрея Царинного, эффекта не будет. Ведь это же абсурд — до последнего момента в СПбГУ преподавала студентам и возглавляла центр украинистики одиозный историк Татьяна Таирова-Яковлева. Которая не только отличалась ангажированностью, но и изрядным невежеством и незнанием элементарных фактов по исследуемой теме (апология гетмана Мазепы).

3. Экстренность мер. Суровые времена требуют суровых решений. Если мы осознаём, что против нас ведут войну во всех сферах, особое значение приобретает фактор времени. Нет времени проводить длинные судебные процессы, рассматривать вопросы в парламенте или в ином законодательном органе. Для проведения необходимой мобилизации всех сфер государственной и общественной жизни нам примером эффективности должен служить Пётр Аркадьевич Столыпин, сумевший не только подавить смуту после первой русской революции, но и создать действенное государственное управление.