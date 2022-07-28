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Иван Шилов ИА REGNUM Российские военные в Арктике

Возможность вступления стран в НАТО. После объявления президентом России спецоперации на Украине руководства Швеции и Финляндии объявили о намерении войти в состав военно-политического блока НАТО, а также инициировали процесс официального вступления. На данный момент процесс вступления затормозил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но преувеличивать его симпатии к России не стоит: он будет использовать этот случай для того, чтобы своё согласие на вступление этих стран в состав блока сделать предметом торговли между собой и руководством блока. Турцию интересует поддержка ее амбиций и претензий в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, в Африке, в Закавказье и Средней Азии — в Афганистане, Пакистане и других странах (где, кстати, ее интересы пересекаются с интересами Китая), а также в противостоянии с ЕС, Грецией. Руководство Турции также не оставляет надежд на сохранение своего участия в программе по производству истребителя пятого поколения F-35 при сохранении права на закупку и использование российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Из всего этого можно сделать вывод, что вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО состоится, это лишь вопрос времени. Возможно, это даст России возможность завершить спецоперацию на Украине, провести переговоры с НАТО, США, значимыми странами ЕС (Германия, Франция), а также ЕС в целом и прийти к компромиссным решениям. Возможно, что и нет.

Вместе с тем вступление эти североевропейских стран несёт в себе множество рисков для России.

Военный аспект. Вступление Финляндии в НАТО приведет к необходимости усиления армейских групп на Северо-Западе России, в частности, выстраивания новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Угроза и риски для России состоят в том, что, становясь членом НАТО, Финляндия может стать плацдармом для размещения

— обычных вооружений,

— ударных установок МК41,

— свободно падающих атомных авиабомб,

— а также их носителей — многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 в различных вариациях.

Стало известно, что Финляндия сделала заказ на 65 самолётов такого типа. Это во много раз превышает собственно военные и финансовые потребности и возможности Финляндии и говорит о том, что эту страну собираются использовать для давления или для возможного удара по России.

Вопреки кампании в СМИ по дискредитации истребителя-бомбардировщика F-35, российские военные относятся к нему очень серьёзно, и угроза размещения на территории Финляндии и Швеции этих самолётов представляется очень серьёзной угрозой безопасности России. F- 35 — это новейший, обладающий технологиями «Стелс» потенциальный носитель ядерного вооружения, что представляет опасность для России в случае глобального или масштабного конфликта.

(сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Amy PhanReleased F-35

Унифицированные американские установки вертикального пуска для управляемых ракет МК41, размещаемые в странах НАТО, например в Румынии, способны запускать не только ракеты-перехватчики, но и крылатые ракеты «Томагавк», в том числе с атомными боеголовками. Размещение этих установок в Финляндии поставит под удар не только всю Россию на 1600 км., и в том числе столицу страны — Москву, но и незамерзающий северный порт Мурманск, базу стратегического флота (Северный флот) город Северодвинск, а также Северный морской путь.

Северный флот России является одной из самых больших угроз для США, так как обладает большим потенциалом, способен скрытно нанести удары по территории США стратегическими ракетами с атомных подводных лодок по самой короткой траектории — через Северный Полюс. В случае удара по базам Северного флота он будет лишён снабжения и ремонтных доков, станет уязвимым.

Протяженность российско-финской границы — 1200 километров, и в совокупности эти риски приводят к необходимости создания и усиления группировки ПВО и ПРО для прикрытия северо-западных областей России и г. Санкт-Петербурга.

Вступление Швеции в НАТО менее болезненно, т. к. эта страна де-факто давно сотрудничает с НАТО и с США вплоть до проведения совместных маневров и учений. Страна несколько сотен лет формально сохраняла нейтральный статус, но де-факто принимала участие на стороне Германии в Первой мировой и в Великой Отечественной войнах. Большое количество шведских добровольцев сражалось вместе с немцами против СССР на территории Финляндии и Северной Норвегии под командованием Эдуарда Дитля и Лотара Рендулича. Швеция — более состоятельная в финансовом отношении страна, чем Финляндия, у неё развит свой военно-промышленный комплекс, она способна производить большую линейку вооружений.

Лотар Рендулич на Нюрнбергском процессе

(сс) Эдуард Дитль во время визита в Финляндию

Ответом России на эти вызовы будет усиление, наращивание и усовершенствование подводного и ледокольного флотов, наращивание производства и создания ракет, самолётов пятого поколения и в целом воздушно-космических сил, интенсификация освоения арктических зон на всём протяжении арктического побережья.

У России есть преимущество — она обладает большим ледокольным флотом, базами на побережье, в то время как у США и их союзников ледокольного флота практически нет.

США будут стремиться нарастить присутствие в североевропейских странах и в Финляндии, на Аляске (там создаётся специальное военное подразделение — арктическая бригада) но, самое главное, американцы будут пытаться компенсировать недостаток ледокольного флота за счёт авиации. Через несколько лет в США будет разработано гиперзвуковое оружие, которые предполагается в том числе для воздушного базирования — на упоминавшихся выше самолётах F-35. Авиация — сильная сторона США. Сильной стороной России являются системы противовоздушной обороны (ПВО), соответственно, Россия будет развивать и всячески совершенствовать имеющиеся и новые системы.

Одним из важных ответов военного и политического характера России на расширение НАТО может быть всеобъемлющее возобновление испытаний ядерного, термоядерного оружия, разработка и испытание нейтронных боеприпасов.

Одним из ответов на вступление Швеции и Финляндии, имеющих выход в Балтийское море, также станет милитаризация Калининградской области и Белоруссии, и так провоцируемая агрессивной риторикой Польши.

Экономический аспект. Вступление Швеции и Финляндии вынудит Россию внести коррективы в военный бюджет, запланировать дополнительные расходы на создание ПРО и ПВО на Северо-Западе, а также к усилению имеющегося потенциала на всём протяжении арктического побережья.

Это подстегнёт гонку вооружений как в области обычных, так и стратегических вооружений.

В целом сейчас наблюдается распад экономических отношений между нашими странами, что приведёт к экономическим потерям: снижению товарооборота, падению туризма, расторжению ряда экономически важных договоров — например, об аренде Сайменского канала. России придется открывать ряд производств, чтобы заместить ставший недоступным импорт из Финляндии.

(сс) Petritap Сайменский канал

Усиление США и НАТО в Арктике поставит под угрозу активно развивающийся Северный морской путь, который является естественной и выгодной альтернативой торговым путям через Тихий океан и Суэцкий канал. Развитие Северного морского пути — важный для России проект с экономической точки зрения. «В 2021 году объём перевозок составил 34,85 млн тонн, в 2018 году — 20,2 млн тонн, в 2017 году — 10,7 млн тонн, в 2016 году — 7,5 млн тонн» — сообщает издание Protnews.

Но главная угроза в экономическом отношении — это, безусловно, стремление лишить Россию права на Арктику с ее колоссальными запасами полезных ископаемых — 10 миллиардов тонн нефти, 1150 триллионов кубометров газа, — месторождениями золота и т.д. (подробнее в справке).

Итогом противостояния может быть одностороннее объявление Россией зоны (сектора) своего влияния в Арктике, как в своё время это сделал Президиум ЦИК СССР в постановлении от 15 апреля 1926 года, очертив границы советского сектора (полярных владений СССР).

Сектор был очерчен «в пределах между меридианом 320 градусов 4 мин. 35 сек. восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом 168 градусов 58 мин. 49,4 сек. западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе».

На Арктику претендуют с одной стороны Россия, с другой — США и страны, являющиеся их союзниками: Дания, Норвегия, Канада. Финляндии в этом списке нет, так как у нее нет выхода в Арктику, но ее вступление в НАТО в любом случае усилит давление на Россию. Китай также заявлял (осторожно) о своих амбициях, а Северный морской путь может служить альтернативой в случае обострения ситуации вокруг Тайваня и перекрытия Малаккского и иных проливов в Индийский океан.

Дрейф судов в восточном секторе Арктики. 1893 — 1940

Политический и национальный аспект. В настоящее время сотрудничество с Россией в ряде международных организаций прекращено. В числе этих организаций — Арктический совет. Это вызвало резко негативную реакцию со стороны России. Очевидно, что в дальнейшем давление на Россию будет нарастать, Арктический совет будет принимать решения антироссийского характера или просто без участия России, которые руководство России не будет принимать во внимание. Возможно, Россия и ее союзники создадут новую межправительственную организацию, занимающуюся проблемами Арктики. В российской части Арктики проживает более половины коренного населения Арктики, осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт, и сама российская часть занимает порядка 60% от всей территории региона.

Долгое время в северных регионах России, граничащих со странами НАТО (Норвегия), развивались гуманитарные программы, направленные на «сохранение самобытности» местных этносов. Так, Норвегия активно поддерживала программы по развитию так называемого этноса «поморов», активно включалась в деятельность образовательных учреждений, в частности САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет), формировала грантовые программы, поддерживала некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО), деятельность которых должна была быть направлена на формирование идеологии сепарации региона от России (отделения от России). Включение Швеции и Финляндии приведёт к активизации этой работы в сопредельных регионах (Коми, Карелия), так и в других регионах России — Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртия, Мордовия и др. Ответными мерами со стороны России могут быть ужесточение законодательства, правил работы и регистрации НКО и НПО, ликвидация нелояльных организаций, объявление ряда организаций и персон иностранными агентами, выдавливание самых активных из них за рубеж.

Также Запад постоянно пытался использовать представителей коренных и малочисленных народов, не лояльных по отношению к России или финансово заинтересованных в работе на западные структуры, для дискредитации России на международной арене и в международных организациях. Хороший пример — это братья Суляндзига, Павел и Родион. Для дискредитации России они использовали такие структуры, как Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС ООН). Очевидно, что такое давление будет нарастать, будет осуществляться поиск среди представителей коренных и малочисленных народов (или способных имитировать принадлежность к этим народам) других недовольных, не реализовавшихся и готовых работать в интересах Запада персон. Со стороны России ответом будет работа и демонстрация лояльности со стороны российских организаций и персон из числа этих народов, предоставление льгот, преференций (их и так очень много), уголовное преследование людей, подобных братьям Суляндзига. В целом Россия сейчас малоуязвима для критики со стороны международных организаций, тем более имеющих лишь совещательный характер (ЭКОСОС ООН).

(сс) Администрация президента России Павел Суляндзига

Справка об Арктике:

«В 2009 г. журнал Science опубликовал исследование природных богатств Арктики. По мнению исследовательской группы, подо льдами Арктики залегает около 83 млрд баррелей нефти (примерно 10 млрд т), что составляет 13% от мировых неразведанных запасов.

Природного газа в Арктике, по данным ученых, около 1550 трлн кубометров. При этом большая часть неразведанных запасов нефти залегает вблизи берегов Аляски, а почти все арктические запасы природного газа — у берегов России. Ученые отмечают, что большая часть ресурсов находится на глубине менее 500 м.

В Баренцевом, Печорском и Карском морях не только выявлено более 200 нефтегазоперспективных объектов, но и открыто несколько десятков месторождений, среди них:

— на шельфе Баренцева (включая Печорское) моря — 11 месторождений, в том числе четыре нефтяных (Приразломное, Варандей-море, Медынское-море, Долгинское), одно нефтегазоконденсатное (Северо-Гуляевское), три газоконденсатных (Штокмановское, Поморское, Ледовое), три газовых (Северо-Кильдинское, Мурманское, Лудловское);

— на шельфе Карского моря (в том числе в Тазовской и Обской губах) — 11 месторождений, в том числе два нефтегазоконденсатных (Салекаптское, Юрхаровское), два газоконденсатных (Ленинградское, Русановское), семь газовых (Антипаютинское, Семаковское, Тота-Яхинское, Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Гугорьяхинское, Обское);

— на шельфе Охотского моря — восемь месторождений, в том числе одно нефтяное (Одопту-море, Северный купол), пять нефтегазоконденсатных (Пильтун-Астохское, Одопту-море, Аркутун-Дагинское, Чайво, Лунское), одно газоконденсатное (Киринское), одно газовое (Венинское).

В Арктической зоне сконцентрирована добыча 91% природного газа и 80% (от общероссийских разведанных запасов) газа промышленных категорий.

В пределах материковой части Арктики располагаются уникальные запасы и прогнозные ресурсы медно-никелевых руд, олова, платиноидов, агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, крупные запасы золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья и поделочных камней.

Основные ресурсы минерального сырья Арктики сосредоточены в северной части Кольской провинции. Там — платиновые металлы, медно-никелевые руды, титан, тантал, ниобий, редкоземельные металлы, железо, фосфор, полиметаллы, флюорит, железо, хром, марганец, золото, алмазы.

На севере Таймыро-Норильской провинции — медноникелевые руды, платиновые металлы. В Маймеча-Котуйской и Уджинской провинциях найдены фосфор, железо, ниобий, платиновые металлы, алмазы. В Таймыро-Североземельской провинции обнаружены золото, слюда, молибден, вольфрам, хром, ванадий, полиметаллы.

В Анабарской и Якутской провинциях — алмазы, железо, редкие металлы. В Верхоянской и Яно-Чукотской провинциях — олово, золото, ртуть, вольфрам, медь, молибден, серебро, платиноиды, полиметаллы.

Арктические районы — Кольский полуостров, Таймыр, Чукотка, Якутия, Норильск — содержат запасы апатитового концентрата (более 90%), никеля (85%), меди (около 60%), вольфрама (более 50%), редкоземельных элементов (более 95%), платиноидов (свыше 98% запасов), олова (более 75% разведанных запасов — Северо-Янское месторождение), ртути (основные разведанные запасы — в пределах Яно-Чукотской провинции, крупные месторождения — на полуострове Таймыр), запасы золота, серебра (около 90%), алмазов (более 99% — на территории Якутии, в Архангельской области и Таймырском АО).

Недра Арктики содержат и дефицитные в России руды: важнейшие месторождения марганца — на Новой Земле, хрома — в Ямало-Ненецком АО и Мурманской области, титана — на Кольском полуострове. На шельфе и арктических архипелагах установлены запасы и прогнозные ресурсы всех категорий россыпного олова, золота, алмазов, марганца, полиметаллов, серебра, флюорита, поделочных камней, различных самоцветов.

В арктической зоне сосредоточена большая часть российских запасов золота (40%), хрома и марганца (90%), платиновых металлов (47%), коренных алмазов (100%), вермикулита (100%), угля, никеля, сурьмы, кобальта, теллура, олова, вольфрама, ртути, апатита (50%), флогопита (60-90%).

Общие кондиционные прогнозные ресурсы залегающих здесь углей оцениваются как минимум в 780 млрд т, из них 599 млрд т — энергетических и более 81 млрд т — коксующихся. Здесь же добывается 100% алмазов, сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, редких и редкоземельных металлов, 98% платиноидов, 95% газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и нефти.

Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России, по оценкам, превышает 30 трлн долларов, причем две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. А общая стоимость разведанных запасов — 1,5-2 трлн долларов. Это говорит о низкой степени разведанности, а тем более освоения недр и не позволяет в полной мере реализовать потенциал макрорегиона».

Юлия Невская ИА REGNUM «Старый город», с которого и началось строительство Норильска в 30-е годы.

Art Navsegda Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в порту Мурманска

Резюме:

1. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО очень вероятно, скорее всего — неизбежно.

2. Главными угрозами для России являются угрозы военного давления или интервенции, размещения на территории Финляндии ударных вооружений, ядерного оружия и носителей. Наибольшую угрозу представляет размещение самолётов F-35, свободно падающих ядерных бомб, гиперзвуковых ракет (воздушного базирования), ударных установок Mk-41.

3. Вступление Швеции и Финляндии приведёт к еще большему разрыву экономического сотрудничества и стремлению оттеснить Россию из Арктики либо путём политического давления, либо смешанного. Чаще всего поводом для вмешательства служит забота об экологии Арктики.

4. Вступление в НАТО Швеции и Финляндии приведёт к активизации работы иноагентов, НКО и НПО, не лояльных по отношению к России, а также к активизации национальных и этнических движений и организаций, направленных на сепарацию северных (арктических) регионов от России.

Ответы со стороны России:

1. В России осознают неизбежность вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Этот процесс постараются задержать и использовать для завершения спецоперации.

2. Угроза размещения американской боевой авиации и других вооружений в Финляндии будет купироваться созданием новых групп противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), развитием и наращиванием ледокольного и подводного флота, освоением восточной Арктики.

3. Россия может объявить о воссоздании «полярного сектора» как зоны своего исключительного влияния. Освоение Арктики лишь усилит возможности и важность Северного морского пути, особенно при условии круглогодичной навигации. Россия может выйти из ряда договоров со Швецией и Финляндией, в частности из договора о Сайменском канале.

4. В ответ на подрывные действия стран Запада и Швеции и Финляндии, в частности, Россия будет вынуждена скорректировать свою внутреннюю политику в отношении коренных и малочисленных народов, а также отдельных персон в сторону ужесточения законодательства и правоприменительной практики. Членство в международных организациях, их рекомендации и критика будут иметь всё меньшее значение для России.

Одним из главных следствий будет все большая ориентация России на страны Юго-Восточной Азии, дальнейшее сближение России и Китая, который также заявил о своих арктических амбициях. Для Китая является важным наличие Северного морского пути как альтернативного пути для товаров и Арктики в целом как источника ценных ресурсов. Еще одним следствием будет глобальная борьба за ресурсы, и весьма вероятно, что начнётся борьба не только за Арктику, но и за шестой континент — Антарктику, площадь которой более 50 миллионов квадратных километров и на территории которой тоже хранится гигантское количество полезных ископаемых.