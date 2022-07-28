О возможных ответах России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Возможность вступления стран в НАТО. После объявления президентом России спецоперации на Украине руководства Швеции и Финляндии объявили о намерении войти в состав военно-политического блока НАТО, а также инициировали процесс официального вступления. На данный момент процесс вступления затормозил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но преувеличивать его симпатии к России не стоит: он будет использовать этот случай для того, чтобы своё согласие на вступление этих стран в состав блока сделать предметом торговли между собой и руководством блока. Турцию интересует поддержка ее амбиций и претензий в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, в Африке, в Закавказье и Средней Азии — в Афганистане, Пакистане и других странах (где, кстати, ее интересы пересекаются с интересами Китая), а также в противостоянии с ЕС, Грецией. Руководство Турции также не оставляет надежд на сохранение своего участия в программе по производству истребителя пятого поколения F-35 при сохранении права на закупку и использование российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Из всего этого можно сделать вывод, что вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО состоится, это лишь вопрос времени. Возможно, это даст России возможность завершить спецоперацию на Украине, провести переговоры с НАТО, США, значимыми странами ЕС (Германия, Франция), а также ЕС в целом и прийти к компромиссным решениям. Возможно, что и нет.
Вместе с тем вступление эти североевропейских стран несёт в себе множество рисков для России.
Военный аспект. Вступление Финляндии в НАТО приведет к необходимости усиления армейских групп на Северо-Западе России, в частности, выстраивания новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Угроза и риски для России состоят в том, что, становясь членом НАТО, Финляндия может стать плацдармом для размещения
— обычных вооружений,
— ударных установок МК41,
— свободно падающих атомных авиабомб,
— а также их носителей — многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 в различных вариациях.
Стало известно, что Финляндия сделала заказ на 65 самолётов такого типа. Это во много раз превышает собственно военные и финансовые потребности и возможности Финляндии и говорит о том, что эту страну собираются использовать для давления или для возможного удара по России.
Вопреки кампании в СМИ по дискредитации истребителя-бомбардировщика F-35, российские военные относятся к нему очень серьёзно, и угроза размещения на территории Финляндии и Швеции этих самолётов представляется очень серьёзной угрозой безопасности России. F- 35 — это новейший, обладающий технологиями «Стелс» потенциальный носитель ядерного вооружения, что представляет опасность для России в случае глобального или масштабного конфликта.
Унифицированные американские установки вертикального пуска для управляемых ракет МК41, размещаемые в странах НАТО, например в Румынии, способны запускать не только ракеты-перехватчики, но и крылатые ракеты «Томагавк», в том числе с атомными боеголовками. Размещение этих установок в Финляндии поставит под удар не только всю Россию на 1600 км., и в том числе столицу страны — Москву, но и незамерзающий северный порт Мурманск, базу стратегического флота (Северный флот) город Северодвинск, а также Северный морской путь.
Северный флот России является одной из самых больших угроз для США, так как обладает большим потенциалом, способен скрытно нанести удары по территории США стратегическими ракетами с атомных подводных лодок по самой короткой траектории — через Северный Полюс. В случае удара по базам Северного флота он будет лишён снабжения и ремонтных доков, станет уязвимым.
Протяженность российско-финской границы — 1200 километров, и в совокупности эти риски приводят к необходимости создания и усиления группировки ПВО и ПРО для прикрытия северо-западных областей России и г. Санкт-Петербурга.
Вступление Швеции в НАТО менее болезненно, т. к. эта страна де-факто давно сотрудничает с НАТО и с США вплоть до проведения совместных маневров и учений. Страна несколько сотен лет формально сохраняла нейтральный статус, но де-факто принимала участие на стороне Германии в Первой мировой и в Великой Отечественной войнах. Большое количество шведских добровольцев сражалось вместе с немцами против СССР на территории Финляндии и Северной Норвегии под командованием Эдуарда Дитля и Лотара Рендулича. Швеция — более состоятельная в финансовом отношении страна, чем Финляндия, у неё развит свой военно-промышленный комплекс, она способна производить большую линейку вооружений.
Ответом России на эти вызовы будет усиление, наращивание и усовершенствование подводного и ледокольного флотов, наращивание производства и создания ракет, самолётов пятого поколения и в целом воздушно-космических сил, интенсификация освоения арктических зон на всём протяжении арктического побережья.
У России есть преимущество — она обладает большим ледокольным флотом, базами на побережье, в то время как у США и их союзников ледокольного флота практически нет.
США будут стремиться нарастить присутствие в североевропейских странах и в Финляндии, на Аляске (там создаётся специальное военное подразделение — арктическая бригада) но, самое главное, американцы будут пытаться компенсировать недостаток ледокольного флота за счёт авиации. Через несколько лет в США будет разработано гиперзвуковое оружие, которые предполагается в том числе для воздушного базирования — на упоминавшихся выше самолётах F-35. Авиация — сильная сторона США. Сильной стороной России являются системы противовоздушной обороны (ПВО), соответственно, Россия будет развивать и всячески совершенствовать имеющиеся и новые системы.
Одним из важных ответов военного и политического характера России на расширение НАТО может быть всеобъемлющее возобновление испытаний ядерного, термоядерного оружия, разработка и испытание нейтронных боеприпасов.
Одним из ответов на вступление Швеции и Финляндии, имеющих выход в Балтийское море, также станет милитаризация Калининградской области и Белоруссии, и так провоцируемая агрессивной риторикой Польши.
Экономический аспект. Вступление Швеции и Финляндии вынудит Россию внести коррективы в военный бюджет, запланировать дополнительные расходы на создание ПРО и ПВО на Северо-Западе, а также к усилению имеющегося потенциала на всём протяжении арктического побережья.
Это подстегнёт гонку вооружений как в области обычных, так и стратегических вооружений.
В целом сейчас наблюдается распад экономических отношений между нашими странами, что приведёт к экономическим потерям: снижению товарооборота, падению туризма, расторжению ряда экономически важных договоров — например, об аренде Сайменского канала. России придется открывать ряд производств, чтобы заместить ставший недоступным импорт из Финляндии.
Усиление США и НАТО в Арктике поставит под угрозу активно развивающийся Северный морской путь, который является естественной и выгодной альтернативой торговым путям через Тихий океан и Суэцкий канал. Развитие Северного морского пути — важный для России проект с экономической точки зрения. «В 2021 году объём перевозок составил 34,85 млн тонн, в 2018 году — 20,2 млн тонн, в 2017 году — 10,7 млн тонн, в 2016 году — 7,5 млн тонн» — сообщает издание Protnews.
Но главная угроза в экономическом отношении — это, безусловно, стремление лишить Россию права на Арктику с ее колоссальными запасами полезных ископаемых — 10 миллиардов тонн нефти, 1150 триллионов кубометров газа, — месторождениями золота и т.д. (подробнее в справке).
Итогом противостояния может быть одностороннее объявление Россией зоны (сектора) своего влияния в Арктике, как в своё время это сделал Президиум ЦИК СССР в постановлении от 15 апреля 1926 года, очертив границы советского сектора (полярных владений СССР).
Сектор был очерчен «в пределах между меридианом 320 градусов 4 мин. 35 сек. восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом 168 градусов 58 мин. 49,4 сек. западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе».
На Арктику претендуют с одной стороны Россия, с другой — США и страны, являющиеся их союзниками: Дания, Норвегия, Канада. Финляндии в этом списке нет, так как у нее нет выхода в Арктику, но ее вступление в НАТО в любом случае усилит давление на Россию. Китай также заявлял (осторожно) о своих амбициях, а Северный морской путь может служить альтернативой в случае обострения ситуации вокруг Тайваня и перекрытия Малаккского и иных проливов в Индийский океан.
Политический и национальный аспект. В настоящее время сотрудничество с Россией в ряде международных организаций прекращено. В числе этих организаций — Арктический совет. Это вызвало резко негативную реакцию со стороны России. Очевидно, что в дальнейшем давление на Россию будет нарастать, Арктический совет будет принимать решения антироссийского характера или просто без участия России, которые руководство России не будет принимать во внимание. Возможно, Россия и ее союзники создадут новую межправительственную организацию, занимающуюся проблемами Арктики. В российской части Арктики проживает более половины коренного населения Арктики, осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт, и сама российская часть занимает порядка 60% от всей территории региона.
Долгое время в северных регионах России, граничащих со странами НАТО (Норвегия), развивались гуманитарные программы, направленные на «сохранение самобытности» местных этносов. Так, Норвегия активно поддерживала программы по развитию так называемого этноса «поморов», активно включалась в деятельность образовательных учреждений, в частности САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет), формировала грантовые программы, поддерживала некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО), деятельность которых должна была быть направлена на формирование идеологии сепарации региона от России (отделения от России). Включение Швеции и Финляндии приведёт к активизации этой работы в сопредельных регионах (Коми, Карелия), так и в других регионах России — Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртия, Мордовия и др. Ответными мерами со стороны России могут быть ужесточение законодательства, правил работы и регистрации НКО и НПО, ликвидация нелояльных организаций, объявление ряда организаций и персон иностранными агентами, выдавливание самых активных из них за рубеж.
Также Запад постоянно пытался использовать представителей коренных и малочисленных народов, не лояльных по отношению к России или финансово заинтересованных в работе на западные структуры, для дискредитации России на международной арене и в международных организациях. Хороший пример — это братья Суляндзига, Павел и Родион. Для дискредитации России они использовали такие структуры, как Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС ООН). Очевидно, что такое давление будет нарастать, будет осуществляться поиск среди представителей коренных и малочисленных народов (или способных имитировать принадлежность к этим народам) других недовольных, не реализовавшихся и готовых работать в интересах Запада персон. Со стороны России ответом будет работа и демонстрация лояльности со стороны российских организаций и персон из числа этих народов, предоставление льгот, преференций (их и так очень много), уголовное преследование людей, подобных братьям Суляндзига. В целом Россия сейчас малоуязвима для критики со стороны международных организаций, тем более имеющих лишь совещательный характер (ЭКОСОС ООН).
«В 2009 г. журнал Science опубликовал исследование природных богатств Арктики. По мнению исследовательской группы, подо льдами Арктики залегает около 83 млрд баррелей нефти (примерно 10 млрд т), что составляет 13% от мировых неразведанных запасов.
Природного газа в Арктике, по данным ученых, около 1550 трлн кубометров. При этом большая часть неразведанных запасов нефти залегает вблизи берегов Аляски, а почти все арктические запасы природного газа — у берегов России. Ученые отмечают, что большая часть ресурсов находится на глубине менее 500 м.
В Баренцевом, Печорском и Карском морях не только выявлено более 200 нефтегазоперспективных объектов, но и открыто несколько десятков месторождений, среди них:
— на шельфе Баренцева (включая Печорское) моря — 11 месторождений, в том числе четыре нефтяных (Приразломное, Варандей-море, Медынское-море, Долгинское), одно нефтегазоконденсатное (Северо-Гуляевское), три газоконденсатных (Штокмановское, Поморское, Ледовое), три газовых (Северо-Кильдинское, Мурманское, Лудловское);
— на шельфе Карского моря (в том числе в Тазовской и Обской губах) — 11 месторождений, в том числе два нефтегазоконденсатных (Салекаптское, Юрхаровское), два газоконденсатных (Ленинградское, Русановское), семь газовых (Антипаютинское, Семаковское, Тота-Яхинское, Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Гугорьяхинское, Обское);
— на шельфе Охотского моря — восемь месторождений, в том числе одно нефтяное (Одопту-море, Северный купол), пять нефтегазоконденсатных (Пильтун-Астохское, Одопту-море, Аркутун-Дагинское, Чайво, Лунское), одно газоконденсатное (Киринское), одно газовое (Венинское).
В Арктической зоне сконцентрирована добыча 91% природного газа и 80% (от общероссийских разведанных запасов) газа промышленных категорий.
В пределах материковой части Арктики располагаются уникальные запасы и прогнозные ресурсы медно-никелевых руд, олова, платиноидов, агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, крупные запасы золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья и поделочных камней.
Основные ресурсы минерального сырья Арктики сосредоточены в северной части Кольской провинции. Там — платиновые металлы, медно-никелевые руды, титан, тантал, ниобий, редкоземельные металлы, железо, фосфор, полиметаллы, флюорит, железо, хром, марганец, золото, алмазы.
На севере Таймыро-Норильской провинции — медноникелевые руды, платиновые металлы. В Маймеча-Котуйской и Уджинской провинциях найдены фосфор, железо, ниобий, платиновые металлы, алмазы. В Таймыро-Североземельской провинции обнаружены золото, слюда, молибден, вольфрам, хром, ванадий, полиметаллы.
В Анабарской и Якутской провинциях — алмазы, железо, редкие металлы. В Верхоянской и Яно-Чукотской провинциях — олово, золото, ртуть, вольфрам, медь, молибден, серебро, платиноиды, полиметаллы.
Арктические районы — Кольский полуостров, Таймыр, Чукотка, Якутия, Норильск — содержат запасы апатитового концентрата (более 90%), никеля (85%), меди (около 60%), вольфрама (более 50%), редкоземельных элементов (более 95%), платиноидов (свыше 98% запасов), олова (более 75% разведанных запасов — Северо-Янское месторождение), ртути (основные разведанные запасы — в пределах Яно-Чукотской провинции, крупные месторождения — на полуострове Таймыр), запасы золота, серебра (около 90%), алмазов (более 99% — на территории Якутии, в Архангельской области и Таймырском АО).
Недра Арктики содержат и дефицитные в России руды: важнейшие месторождения марганца — на Новой Земле, хрома — в Ямало-Ненецком АО и Мурманской области, титана — на Кольском полуострове. На шельфе и арктических архипелагах установлены запасы и прогнозные ресурсы всех категорий россыпного олова, золота, алмазов, марганца, полиметаллов, серебра, флюорита, поделочных камней, различных самоцветов.
В арктической зоне сосредоточена большая часть российских запасов золота (40%), хрома и марганца (90%), платиновых металлов (47%), коренных алмазов (100%), вермикулита (100%), угля, никеля, сурьмы, кобальта, теллура, олова, вольфрама, ртути, апатита (50%), флогопита (60-90%).
Общие кондиционные прогнозные ресурсы залегающих здесь углей оцениваются как минимум в 780 млрд т, из них 599 млрд т — энергетических и более 81 млрд т — коксующихся. Здесь же добывается 100% алмазов, сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, редких и редкоземельных металлов, 98% платиноидов, 95% газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и нефти.
Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России, по оценкам, превышает 30 трлн долларов, причем две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. А общая стоимость разведанных запасов — 1,5-2 трлн долларов. Это говорит о низкой степени разведанности, а тем более освоения недр и не позволяет в полной мере реализовать потенциал макрорегиона».
Резюме:
1. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО очень вероятно, скорее всего — неизбежно.
2. Главными угрозами для России являются угрозы военного давления или интервенции, размещения на территории Финляндии ударных вооружений, ядерного оружия и носителей. Наибольшую угрозу представляет размещение самолётов F-35, свободно падающих ядерных бомб, гиперзвуковых ракет (воздушного базирования), ударных установок Mk-41.
3. Вступление Швеции и Финляндии приведёт к еще большему разрыву экономического сотрудничества и стремлению оттеснить Россию из Арктики либо путём политического давления, либо смешанного. Чаще всего поводом для вмешательства служит забота об экологии Арктики.
4. Вступление в НАТО Швеции и Финляндии приведёт к активизации работы иноагентов, НКО и НПО, не лояльных по отношению к России, а также к активизации национальных и этнических движений и организаций, направленных на сепарацию северных (арктических) регионов от России.
Ответы со стороны России:
1. В России осознают неизбежность вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Этот процесс постараются задержать и использовать для завершения спецоперации.
2. Угроза размещения американской боевой авиации и других вооружений в Финляндии будет купироваться созданием новых групп противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), развитием и наращиванием ледокольного и подводного флота, освоением восточной Арктики.
3. Россия может объявить о воссоздании «полярного сектора» как зоны своего исключительного влияния. Освоение Арктики лишь усилит возможности и важность Северного морского пути, особенно при условии круглогодичной навигации. Россия может выйти из ряда договоров со Швецией и Финляндией, в частности из договора о Сайменском канале.
4. В ответ на подрывные действия стран Запада и Швеции и Финляндии, в частности, Россия будет вынуждена скорректировать свою внутреннюю политику в отношении коренных и малочисленных народов, а также отдельных персон в сторону ужесточения законодательства и правоприменительной практики. Членство в международных организациях, их рекомендации и критика будут иметь всё меньшее значение для России.
Одним из главных следствий будет все большая ориентация России на страны Юго-Восточной Азии, дальнейшее сближение России и Китая, который также заявил о своих арктических амбициях. Для Китая является важным наличие Северного морского пути как альтернативного пути для товаров и Арктики в целом как источника ценных ресурсов. Еще одним следствием будет глобальная борьба за ресурсы, и весьма вероятно, что начнётся борьба не только за Арктику, но и за шестой континент — Антарктику, площадь которой более 50 миллионов квадратных километров и на территории которой тоже хранится гигантское количество полезных ископаемых.