Что принесут США и России предстоящие выборы в Сенат и палату представителей США, вернётся ли к власти Дональд Трамп и как после выборов изменится политика Вашингтона в отношении б. УССР и СВО, ИА REGNUM рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

ИА REGNUM: Каковы, на Ваш взгляд, будут результаты выборов в Конгресс? Кто возьмет Сенат и палату представителей?

Малек Дудаков: Электоральные тренды работают на стороне республиканцев. В американском обществе чувствуется усталость от многочисленных провалов президентства Байдена. На выборах 8 ноября республиканцы имеют неплохие шансы получить 20−30 мест дополнительно в палате представителей и сформировать там большинство. Что же касается Сената, то здесь с раскладом посложнее. Но и в Сенате у республиканцев есть шансы взять большинство в 51 или 52 места, если им удастся выиграть в Аризоне, Неваде и Джорджии.

ИА REGNUM: Изменится ли в случае победы республиканцев политика США в отношении б. УССР? Если изменится, то как?

Малек Дудаков: Республиканская партия расколота между изоляционистами в лице сторонников Трампа и ястребами-неоконсерваторами. После выборов, заполучив большинство в Конгрессе, им придется как-то договариваться. Вполне возможно, что республиканцы не откажутся полностью от поддержки Киева, но сократят нынешние финансовые вливания в бюджет б. УССР — обосновав это своей программой общего сокращения госрасходов ради борьбы с инфляцией.

Lawrence Jackson Сенат США

Но как минимум в стане республиканцев будет идти какая-то дискуссия по этому поводу — чего мы не наблюдаем у демократов. Однако Демпартия старается заранее обезопасить для себя вопрос б. УССР и поэтому может протащить в Конгрессе выделение крупных сумм, до $50 млрд, для Киева сразу после выборов. В таком случае мнение республиканцев может уже не играть особой роли.

ИА REGNUM: Удастся ли Демпартии протащить законы и выделение денег в пользу Киева до выборов 8 ноября? И если она успеет это сделать, нам, России, уже не будет ли всё равно, кто выиграет и как сложится конфигурация в Конгрессе?

Малек Дудаков: Решение о выделении такой крупной суммы — $50 млрд — на фоне усугубления экономических проблем в США будет крайне непопулярно. Поэтому демократы и будут это делать после выборов — чтобы лишний раз не раздражать избирателей. Но там у них времени будет впритык, всего полтора месяца.

Я допускаю, что сделать это возможно, — но придётся поторопиться и согласовать планы военной помощи сразу же после выборов. Они рассчитаны на год вперёд — так что в этом случае мнение республиканцев уже не играет роли. Конгресс в новой сессии это решение уже не отменит.

ИА REGNUM: Насколько вероятно возвращение Дональда Трампа в Белый дом? Есть мнение, что России невыгодно его возвращение как президента.

Малек Дудаков: Трамп планирует вернуться в Белый дом. Объявить о своём официальном выдвижении в президенты он может сразу после выборов в Конгресс — в декабре этого года или в январе следующего. По разным опросам, он идёт вровень с Байденом или даже немного его обходит. Однако предсказать сейчас исход президентских выборов 2024 года невозможно.

Пока неясно, будет ли сам Джо Байден переизбираться на второй срок. Трампу при этом будут ставить палки в колёса разными судебными процессами — в контексте протестов шестого января и секретных документов, найденных в его резиденции в Мар-а-Лаго. В случае, если Трампа вынудят не идти в президенты, то наиболее вероятным кандидатом от республиканцев станет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис.

Gage Skidmore Трамп

ИА REGNUM: Действительно ли Байден подталкивает Зеленского к активным боевым действиям, чтобы предъявить успехи к выборам 8 ноября?

Малек Дудаков: Я не верю в то, что Байден или демократы как-то подталкивают Владимира Зеленского к наступлению из-за предстоящих выборов. Нужно понимать, что тема б. УССР совсем не интересует американского избирателя. Она давно не входит даже в топ-10 основных проблем американцев в разных опросах. И какие-либо победы Киева на фронте никак не повлияют на расклад выборов или положение демократов. Однако можно предположить, что Киев сам пытается подстроиться под американскую повестку и хочет выслужиться перед Байденом в преддверии выборов. Но вряд ли от них это требуют в Вашингтоне.

ИА REGNUM: Что входит в топ-повестку основных проблем среднего американца?

Малек Дудаков: Инфляция, рост топливных цен, взлёт преступности (особенно в крупных мегаполисах) и нелегальная миграция. Не так давно в топе актуальных вопросов были ещё аборты, которые там оказались из-за майского решения Верховного суда дать право отдельным штатам их ограничивать. Однако сейчас истерика по абортам в целом улеглась, и этот вопрос выпал с повестки дня. Б. УССР же была актуальной только в первые два месяца конфликта. Сейчас она среднего американца уже не интересует.