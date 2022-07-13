В чем причина волнений в Каракалпакии, кто и как может использовать ситуацию для хаотизации Средней Азии? На эти и другие вопросы в интервью ИА REGNUM отвечает доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

В чём причина беспорядков в Каракалпакии?

Непосредственная причина — поправки к Конституции страны, снижающие статус республики Каракалпакстан до уровня «губернии». Фактически поправки лишали каракалпаков их хоть и псевдо-, но всё же государственности.

В Каракалпакстане проживает около 2 миллионов человек, что составляет примерно 5% населения Узбекистана. Казалось бы, небольшая цифра. Однако это вполне сопоставимо с населением таких стран, как Молдавия, Литва, Армения и уж точно больше, чем в Эстонии и Латвии. При этом прирост населения почти в пять раз выше смертности, и на сегодня его темпы таковы, что при их сохранении через 10−20 лет Каракалпакстан обгонит по численности населения не только ряд вышеназванных стран, но и Грузию, вплотную приблизится по этому показателю к Киргизии.

Bakhadirkaramatdinov Здание парламента Каракалпакии. Нукус

Основное население — примерно в равных пропорциях узбеки, каракалпаки (близки по традициям и языку к казахам) и казахи. Чуть больше половины проживают в сельской местности.

По площади Каракалпакстан превосходит некоторые из вышеуказанных республик и составляет почти половину (около 40%) территории Узбекистана.

С точки зрения экономики (основные отрасли в с/х — хлопководство, выращивание риса, пшеницы, шелководство, животноводство, есть также большой газохимический комплекс) республика на подъеме, хотя регион весьма небогатый и люди живут довольно скромно.

Прибывший в Нукус (столица Каракалпакии) президент Узбекистана предложил отказаться от поправок к Конституции, затрагивающих интересы автономии Каракалпакстана, но это не остановило протесты. Последние уже привели к жертвам и пострадавшим в ходе попыток наведения порядка силовыми структурами, что в свою очередь вызвало разрастание протеста.

Насколько значим внешний фактор? Чей он — британцы, американцы, турки?

Очевидно, что протест был вызван неуклюжими действиями власти в ходе подготовки поправок к Конституции страны.

Сомнительно, чтобы протест готовился заранее, он носил скорее спонтанный, эмоциональный характер, несмотря на то, что ряд источников сообщают об участии в нём иностранцев (пока без указания стран).

Но сегодня, как мы знаем, большое количество интересантов в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, особенно отличается этим англосаксонский мир. Существует большая вероятность того, что впоследствии протестные настроения «оседлают» англосаксы и некоторые проводники их политики, безусловно, главным образом Турция.

То, как быстро собрались люди, косвенно указывает на наличие в обществе объединений, способных вывести своих членов. А любое объединение рано или поздно начинает искать поддержку, в том числе и финансовую.

Фактически неизбежное вмешательство внешних сил, нацеленных на организацию хаоса ещё в одной республике бывшего СССР, может привести к разрастанию протеста не только по экстенсивному пути, но и к его интенсификации, уходу в глубь общества (это наиболее негативный сценарий), а также его криминализации, чему, безусловно, способствует наличие жертв и пострадавших.

Кто бенефициар? Каковы цели беспорядков?

Ещё одна опасность. При поддержке внешних сил беспорядки и протест вполне могут перекинуться на территорию соседнего государства — Казахстана, где внутренняя ситуация, несмотря на заметное улучшение, далека от идеальной. На западе Казахстана (и не только там) работают граждане Узбекистана, выходцы из Каракалпакии, этнически близкие казахам. Запад Казахстана — это основа нефтеносного сектора экономики страны.

Gov.kz Миротворец из Казахстана

В раскачивании ситуации в центральноазиатских республиках и организации в них хаоса слишком сильно заинтересованы давние противники России. Сама же Россия уже пожинает плоды своего недостаточного внимания к этому региону, и если ситуация не будет исправлена, столкнётся здесь с ещё большими проблемами.

Полагаю, что после неизбежного краха западного проекта «Украина» и сокрушительного поражения англосаксов борьба за мировое господство будет перенесена ими в Туркестан. Мои прогнозы для этого региона (ЦА) в данную минуту негативные.