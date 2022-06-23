Зачем Белоруссии ШОС?

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин на саммите ШОС

Белоруссия в настоящее время имеет статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ранее она была Партнёром по диалогу ШОС.

Белоруссия — небольшая страна, лишенная большого количества ресурсов, выхода к морю (морям), с небольшим населением и рынком сбыта. Но у неё есть несколько преимуществ:

1) Запасы ископаемых удобрений («Беларуськалий»);

2) Транзитное положение. Оба пункта привлекательны для партнёров по ШОС — России и Китая.

Для Китая важно обеспечение продовольственной безопасности за счет покупки и использования калийных удобрений, а также (в меньшей степени) транзит товаров через Белоруссию. Сохраняются надежды на выход китайских товаров на европейский рынок через Белоруссию и организацию совместных производств, но сейчас Белоруссия в изоляции по ряду причин, и эти надежды могут быть реализованы только в будущем.

Для России важным является транзит товаров и энергоносителей через Белоруссию в Европу, но значение этого фактора уменьшалось с каждым годом, и сейчас этот фактор остаётся важным только в аспекте транзита нефти. Транзит газа через Белоруссию в Польшу фактически прекращен. Основное значение Белоруссии для России — политическое (союзник, интеграционные союзы ОДКБ и ЕАЭС, косвенное участие в специальной военной операции на Украине и т.д.).

President.gov.by Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел государств — членов ОДКБ

Белоруссия в силу своего очень специфического политического устройства (квазимонархия) не может интегрироваться в Запад и западные структуры — при всём стремлении ранее к этому президента Александра Лукашенко.

Западу нужны полностью управляемые и абсолютно лояльные, идеологически с ним тождественные политические силы и лидеры (персоны). Лукашенко — неуправляемый, а его готовность играть с двумя полюсами (Запад и Россия) западных лидеров не устраивает. Им нужны лидеры по типу президентов прибалтийских государств — воспитанные на Западе, имеющие гражданство западных стран, но не обладающие амбициями (например, как Эгил Левитс, президент Латвии). Такие лидеры, как польские, венгерские и особенно турецкие, доставляют много хлопот и беспокойства стремлением к региональному доминированию, самостоятельной игре и отказом от западных ценностей (ЛГБТ, толерантность, мультикультурализм).

В силу этих причин белорусский режим и его лидер оказались заперты со стороны Запада. Учитывая тот факт, что Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года, в 2020 году, после объявления результатов выборов, в Белоруссии наблюдались масштабные беспорядки, он крайне нуждается в легитимации своей власти и своего положения. Масштабы страны, экономики и вооружённых сил не дают ему оснований надеяться исключительно на своё государство и его структуры.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии

Поэтому Белоруссия вошла в ШОС — организацию, в которую входят такие гиганты, как Китай, Индия, Россия. Участие в программах ШОС легитимизирует власть Лукашенко и даёт ему возможности наращивать сотрудничество в экономической, политической, торговой, военной областях, области безопасности и т.д.

В чем выгоды сотрудничества Белоруссии и ШОС для России?

Для России Белоруссия — это союзник, который полностью от неё зависит в экономическом и военном отношениях. Если бы не Россия — ее кредиты, рынок сбыта, военный «зонтик», — Белоруссию давно бы постигла судьба Югославии. Этот союзник обеспечивает актуальность вопросов интеграции: формально всё ещё существует Союзное государство России и Белоруссии, Белоруссия входит в оборонительный союз ОДКБ, в экономический союз ЕАЭС и в Содружество Независимых Государств. Для России выгодно, чтобы её союзник входил в международные структуры и разделял с ней, с Россией, её позицию по всем вопросам повестки этих организаций. Россия таким образом также усиливает свои региональные интеграционные структуры — ОДКБ, ЕАЭС, Союзное государство.

Белоруссия в любом случае будет критически зависеть именно от России по той простой причине, что она заперта между враждебным Западом (к которому присоединилась теперь и Украина) и Россией. Поэтому усиление и легитимация Александра Лукашенко сейчас выгодны России.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как маломасштабное государство, Белоруссия может навредить России, лишь сделавшись чужим инструментом — что повлечёт за собой гибель этого инструмента (Украина — хороший пример). Поэтому лучше быть партнёром России и оказывать ей содействие в ШОС, чем повторить пример Украины.

Основные направления сотрудничества между Россией и Белоруссией связаны не с ШОС, а с Союзным государством, ОДКБ и ЕАЭС. ШОС — это способ преодолеть изоляцию (для Белоруссии) и отказ в легитимации политического режима и лидера Александра Лукашенко, а также стремление диверсифицировать внешнюю политику и экономические потоки в рамках санкционного давления (для России).

Естественно, что союзники будут сотрудничать в рамках ШОС также и потому, что они стремятся к сотрудничеству с Китаем, который является основным бенефициаром ШОС.

Стремление в ШОС — это глобальный тренд, отражающий рост влияния Китая и все более заметное смещение экономических, политических, финансовых центров в Юго-Восточную Азию, который становится невозможно не учитывать всем. Ранее в рамках этого тренда ШОС интересовались Украина, Израиль, другие страны.

В рамках возрастающего противостояния между Западом и Россией, а также Западом и США и Китаем (Китай был назван «Врагом номер 1 в XXI веке») роль Китая для тех стран, которые находятся под давлением Запада и США или хотят выйти из-под слишком плотной «опеки» США, возрастёт. Соответственно, возрастёт и роль ШОС, а также других организаций, объединяющих не-западные страны (БРИКС).