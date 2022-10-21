Что ждёт Германию в будущем, почему там у власти находится такая элита, может ли прийти к власти национально ориентированный политический класс и существует ли документ под названием «канцлер-пакт», в интервью ИА REGNUM рассказал международный обозреватель Виталий Волков.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

ИА REGNUM: Немецкая элита ведёт себя совершенно нерационально и непрактично. Почему? Действительно ли Германия — оккупированная страна? Откуда она вообще берется, такая немецкая элита? Кто ее воспитывает, создает, приводит к власти?

Виталий Волков: Уточню. Речь, видимо, идёт о немецкой политической элите. С точки зрения тех новых политических деятелей, которые правят бал в Берлине и в ряде земель, они действовали рационально, то есть выбирали те действия, которые вели к выбранной цели.

Цель — осуществить реиндустриализацию и действительно быстро выстроить «зелёную экономику» ценой шоковых рисков.

Многие из этих политиков — чистые идеологи, с очень незначительным умственным потенциалом и узким кругозором, зато они чувствуют за спиной поддержку так называемой «зелёной индустрии», которая испытывает большой аппетит и которой надоели старые магнаты промышленности; их подталкивают в спину американские глобалисты, с которыми они связаны пуповиной через разные фонды; на их стороне, причём полностью, армада немецкой мейнстримной прессы; и их поддерживает немецкая молодежь из метрополий — абсолютно распропагандированная в парадигме либеральных ценностей и наличия устаревшего мира, который стал обузой для них — во главе этого старого мира стоит Россия, но и Германии требуется обновление.

Для Германии есть и особый момент — это европейская идея, которая немцу позволяет отказаться от необходимости быть немцем, поскольку таковым быть плохо «из-за того зла, которое немцы принесли миру». Анналена Бербок, Роберт Хабек, при их высоком уровне личной некомпетентности, не столько формируют, сколько отражают настроения и даже чаяния этой части публики.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анналена Бербок

Думаю, что эта часть элиты была готова идти на риски, связанные с кризисными явлениями в европейской экономике, когда готовила «зелёный переход». Но расчёт был на то, что Россия не решится на СВО, и все же ее ресурсы какое-то время будут у Германии в доступе. Это большой просчёт элиты, но — и это очень важный момент — эти немецкие лидеры не в состоянии менять колею.

Они лишь озлобляются, когда выходит «не по шерсти». Они все ещё убеждены, что, если что, «заграница им поможет». Не хочу повторяться, поскольку о том, как устроены американские «питомники» для немецкой новой элиты, много говорится в России.

Bündnis 90 Роберт Хабек

И один пример, который показывает, как мыслят нынешние элитарии. В 2019–2021 годах в Берлин попали сведения о катастрофическом положении на некоторых АЭС в б. УССР и о растратах тех средств, которые ЕС выделял на их профилактику и т.д. Тревогу били инженеры с самих АЭС, тайно пересылали документы. Эти материалы были доведены до представителей всех партий, чьи фракции заседают в бундестаге. Эффект — нулевой. Вопрос так и не был поднят, хотя он был напрямую связан с безопасностью Европы. При этом источник в Берлине утверждал, что спецслужбы проводили по этому поводу секретное совещание, должны были создать свою докладную, но она где-то легла под сукно. Другой источник прямо сказал: эту тему перед выборами ни одна партия не поднимет.

Те, кто за Киев, они против АЭС, а те, кто готов критиковать Киев, они за атомную энергетику. Это реалии немецкой политической кухни, причём в таком чувствительном вопросе, как атомная безопасность… Вопрос так и не был поднят.

ИА REGNUM: Реален ли «канцлер-пакт»?

Виталий Волков: Что касается канцлер-пакта (документ, существование которого не доказано и в соответствии с которым каждый канцлер Германии должен утверждаться властями США — прим. ИА REGNUM), то вопрос в кулуарах обсуждается, есть книги, в которых обосновывается его наличие, но их тут же относят в разряд конспирологических, маргинализируют и изолируют.

Документов, подтверждающих наличие пакта, я не видел. Думаю, что конкретно в отношении Ангелы Меркель у США имелся компромат, благодаря которому США ее могли держать на привязи, хотя коридор возможностей у неё был.

Sven Mandel Ангела Меркель

Это предположение мне подтвердил однажды в частной беседе ныне покойный бывший высокопоставленный офицер Штази (спецслужба ГДР — прим. ИА REGNUM), хорошо знавший анамнез Меркель и подробности ее деятельности в бытность молодежной активисткой в ГДР. Знаю одно: мой знакомый не любил бросать слов на ветер.

ИА REGNUM: Заявление экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что к словам Путина нужно относиться серьёзно, внушает надежды. Чем оно вызвано, ведь до этого почему-то никто в Германии не обращал внимания на сигналы из России?

Виталий Волков: Сейчас Ангела Меркель, будучи пенсионером, свободна от «любви и от плакатов» и может позволить себе любые высказывания. К ней прислушиваются, но большой роли ее голос не играет.

Она, будучи канцлером, слишком сильно подмяла под себя свою партию ХДС, и нынешние партийцы вздохнули с облегчением, освободившись от ее гнета.

ИА REGNUM: Есть ли надежды на то, что в Германии придут к власти элиты, напоминающие, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана? Какие условия для этого должны сложиться?

Виталий Волков: Что же касается вероятности прихода к власти в Берлине «национально ориентированных» лидеров типа Виктора Орбана, то я считаю этот вариант маловероятным.

Vlada Republike Slovenije Виктор Орбан

По крайней мере опросы общественного мнения говорят об обратном.

При всей катастрофе с немецкой энергетикой, с немецкой индустрией, носители политического проекта, который привёл к этой катастрофе и усугубляет её, остаются лидерами общественного мнения.

Более вероятным мне видится формирование на фоне обострения кризиса более жесткого режима «зелёного фашизма» и, одновременно, некоего теневого мира в Германии по типу российских 1990-х годов. Этот теневой мир будет определять целые сферы жизни людей на местах, и он будет по большей части «иностранным», мигрантским. Немцы, точнее бюргеры, будут там на вторых ролях.