28−30 июня 2022 года состоялся 36-й саммит НАТО, приуроченный к 40-летию вступления в альянс Испании. Проводился он при активном участии испанской королевской семьи и на территории королевства. В саммите, помимо стран-участниц, принимали участие четыре государства Азиатско-Тихоокеанского региона и две приглашенные страны — Швеция и Финляндия.

Основными итогами саммита стали признание в качестве основных противников двух государств — России и Китая.

Россия обозначена как «самая значительная и прямая угроза безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе». Всего в тексте Декларации Россия упоминается 13 раз. От России ожидаемо потребовали прекратить огонь и «вывести войска» из Украины. Также «тепло приветствовали участие президента Зеленского» и высказали поддержку Украине.

Китай также упоминался в итоговом документе, в частности, например, так: «мы сталкиваемся с системной конкуренцией со стороны тех, кто, включая Китайскую Народную Республику, бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать основанный на правилах международный порядок».

Накануне вступления Джо Байдена в должность президента о Китае высказался на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам Энтони Блинкен: «Если мы посмотрим на Китай, нет сомнений в том, что он является наиболее значительным вызовом из всех государств для США в контексте наших интересов, интересов американского народа». Напомним также, что в ежегодном отчете США об оценке угроз 13 апреля 2021 года Управлением директора национальной разведки США (ODNI) Китай официально назван врагом №1.

Таким образом, основные противники и конкуренты для США, как основного бенефициара НАТО, и для его союзников определены. Понятия «конкурент» и «противник» давно стали равнозначными.

В качестве мер противодействия России на саммите были обозначены следующие военные меры:

1) Увеличение сил быстрого реагирования в Восточной Европе до 300 000 человек (в восемь раз), готовых приступить к боевым действиям в течение 15 дней.

2) Усиление американского военного присутствия в Восточной Европе (Румыния, Польша, страны Прибалтики), размещение на границе с Россией тяжелой техники и вооружений, усиление системы ПРО в Европе и американских сил с ядерным вооружением в Европе.

3) Увеличение финансирования странами НАТО военных бюджетов и программ, создание специальных фондов.

К мерам политического противодействия относятся вступление Швеции и Финляндии в альянс, а также всемерная поддержка Молдавии и Грузии (периметр России) и Боснии и Герцеговины (видимо, намёк на возможного союзника РФ на Балканах — Сербию).

В качестве ответных мер Россия будет вынуждена создавать новые группы ПРО и ПВО на Северо-Западе, осуществлять милитаризацию Калининградской области и Белоруссии, усиливать Балтийский и Северный флоты.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

Подобная политика делает более вероятным конфликт НАТО с Россией. Возможны несколько сценариев:

1. Локальное противостояние. Страны НАТО всё больше вовлекаются в конфликт, поставляя вооружения Киеву. Риск участия военнослужащих стран НАТО в боевых действиях становится все более вероятным по мере поставок все более высокотехнологичной техники, управлению которой обучить украинских военнослужащих в короткие сроки невозможно. Очевидно, что управлять (по сути — воевать) этой техникой будут военнослужащие западных стран. Это может привести к росту напряженности, прямым столкновениям на территории Украины, затягиванию конфликта, но при этом не выйти за рамки Украины. Баланс отношений сохранится.

2. Военный конфликт регионального характера (не ядерный). Становится вполне возможным при усилении активности НАТО на Украине, в странах Прибалтики, в Арктике, особенно после официального вступления альянс Финляндии и Швеции. Очевидно, расчёт в этом случае будет строиться на предположении, что Россия не станет использовать ядерные вооружения, а в конфликте с использованием обычных вооружений проиграет. Возможно использование локального (тактического) ядерного оружия без больших последствий или в качестве демонстрации решимости, но без ущерба для стран НАТО.

3. Военный конфликт континентального характера (ядерный). Конфликт, спровоцированный сильным давлением, может привести к использованию Россией ядерного оружия, под удар которого попадут в первую очередь страны Восточной Европы (Румыния, Польша, страны Прибалтики), возможно — Северной (Финляндия, Швеция) или даже Западной (военные объекты в Германии, Испании, Британии). Удары могут осуществляться по американским военным объектам в Европе, но не по территории США, оставляя возможность для соглашения и прекращения конфликта. Любой масштабный конфликт с Россией более чем вероятен именно как ядерный.

4. Глобальный конфликт. Вовлечение всех геополитических акторов в военные действия или неконтролируемое расширение географии конфликта.

В реальности каждый из вышеперечисленных сценариев может трансформироваться в любой из них, и, конечно же, перетекание конфликта из регионального в континентальный или тем более — в глобальный для руководства стран НАТО является неприемлемым.

В реальности у руководства блока нет чёткого понимания образа будущего. Оставить без внимания вызов России, а тем более пойти ей на уступки и удовлетворить её требования оно не может. Перейти к боевым действиям против ядерной державы — тоже. Поэтому остаётся неясный с точки зрения перспектив путь наращивания сил и подготовки к возможной войне и конфликту с Россией в качестве реакции и меры давления. Неясным этот путь остаётся потому, что на любое превосходство в обычных вооружениях со стороны НАТО, не ограниченного теперь ДОВСЕ, Россия будет отвечать ядерным арсеналом. Европейские лидеры не горят желанием вступать в конфликт с Россией: на саммите «Большой семёрки» (G7) президент Франции Эммануэль Макрон отказался признавать Россию страной, спонсирующей терроризм, а канцлер Германии Олаф Шольц лишь усмехнулся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Осторожность проявляют и военные.

Первый день 48-го саммита G7. (сс) Office of the President of the United States