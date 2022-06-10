Молдавия старается уничтожить общую историческую память Русского мира
В Молдавии стараются вымарать историческую память о Великой Отечественной войне ради объединения с фашистской в прошлом Румынией и для разрушения общей русской цивилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
«Сегодняшнее молдавское руководство — унионистское. Жаждет объединения с Румынией. А румыны воевали в годы Великой Отечественной войны против СССР. Мой прадед Чеботарев Антон Павлович в боях с ними на территории нынешней Украины получил шесть ранений, от которых впоследствии скончался. Потому для них всё, что связано с Великой Отечественной войной, — табу», — заявил эксперт.
С тем, что память о Великой Отечественной войне вымывается как один из базисов общей русской цивилизации, согласна доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.
«На формирование новой исторической памяти в Молдове трудятся ряд государственных и общественных структур, щедро спонсируемых Западом, уже не одно десятилетие. Там, действительно, нет места Великой Отечественной войне и Дню Победы. Эти события являются узловыми для исторической памяти братских народов и важным кодом самоидентификации, подтверждающей принадлежность к российской/русской цивилизации. Поэтому именно эти ключевые события-символы Запад и его сателлиты стремятся первым делом вымарать из общей истории, создавая новую историю, удобную им для противостояния России и Русскому миру» — заявила политолог.
Напомним, что молдавский телеканал НТВ оштрафовали за использование термина «Великая Отечественная».