Русские в Казахстане после развала Советского Союза приняли искусственно созданную самоидентификацию — кто из чувства самосохранения, кто из искренней веры в фундаментальный идеологический миф про «130 народов и национальностей в мире и согласии». Об этом 7 июня заявил ИА REGNUM казахстанский политолог на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В итоге для русских обустроилось такое «казахстанское» гетто, куда они покорно забились, думая, что это спасёт от неизбежной ассимиляции. Но казахские идеологи уже переходят к следующей стадии — постепенному внедрению словосочетания «казах русского происхождения». Оно должно прийти на замену малоактуальному и объективно отжившему своё «казахстанцу», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в результате мы «имеем уникальную ситуацию: в стране, где живёт 3,5 миллиона русских, не было, нет и, уверен, не будет ни одного пророссийского митинга. Чтобы кто-то, как в Латвии, вышел с русским триколором — это просто невозможно. В Республике Казахстан нет ни одного пророссийского блогера, активиста или журналиста, который бы публично мог декларировать прорусскую позицию. Вообще ни одного. Ноль».

«Единственным был Ермек Тайчибеков, правда, был и есть. Однако назарбаевский режим упек его на десять лет строгого режима. Именно за декларирование такой позиции. Казахи в этом смысле дальновидные, как говорил в интервью Тайчибеков: русскую лягушку они варили очень медленно. Без переламывания через колено. И практически сварили, до полного её оцепенения. Некоторых особей довели даже до стокгольмского синдрома вида «пусть Россия сюда не лезет, нам только хуже будет» и «двухстульного» подхалимства по типу «не обостряйте, нам тут жить». Таких, сваренных до полного онемения, в Казахстане много. Очень много. Но это тоже русские люди. Скорее, правда, бывшие. Как на Украине. Но не безнадёжные пока ещё», — отметил собеседник агентства.

Фото со страницы vk.com Ермек Тайчибеков

«Прикормленных «декоративных» русских казахская власть ловко использует. Их задача после очередной межэтнической резни и погрома вставать перед камерой (или открывать соцсети) и произносить заранее заготовленный дежурный текст о том, как прекрасно живётся русским людям в Казахстане, и как будет ещё прекраснее, особенно, если Россия перестанет лезть в республику «грязными имперскими лапами», — заключил политолог.

Напомним, что казахстанский блогер и пророссийский симпатизант Ермек Тайчибеков был приговорён в начале декабря 2021 г. судьей Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианой Джузбаевой к 11 годам заключения строгого режима.