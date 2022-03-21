Бела Ковач

Автор

Экс-депутат Европейского парламента от Венгрии (2010-2019), бывший председатель комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), сопредседатель рабочей группы Государственной думы - ЕС по энергетике (2011-2014).