Бела Ковач
Автор
Экс-депутат Европейского парламента от Венгрии (2010-2019), бывший председатель комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), сопредседатель рабочей группы Государственной думы - ЕС по энергетике (2011-2014).
Последние публикации
Венгрия: не в ближайшие год-два, но энергия из России сократится
«Для транспортировки природного газа и сырой нефти также требуются две вещи: источник и транспортный маршрут», пояснил Сийярто, подчеркнув, что если отсутствует хотя бы одна из этих двух вещей, говорить о безопасности энергоснабжения практически невозможно. «Рационально: не только на завтра, не на...
21 марта 2022
Новые санкции ЕС не коснутся энергоснабжения
«Если поставки нефти придется остановить, как это произошло в Брюсселе, то проблемы с поставками топлива возникнут. А если придется отказаться от импорта угля, работа металлургических заводов станет практически невозможной», — продолжил он. По оценке министра, они успешно поспорили, поскольку...
15 марта 2022
В Закарпатье венгры и русины подняли вопрос о присоединении к Венгрии
Венгерское население Украины подняло вопрос о присоединении к Венгрии. В ряде пограничных районов Закарпатья с большими венгерскими диаспорами планируют провести референдум о выходе из состава Украины. В частности, в Береговском районе уже создают оргкомитет по подготовке референдума. Кроме того...
14 марта 2022
Русины попросили Путина преобразовать Закарпатье в Карпатскую Русь
Международный центр «Матица русинов» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь «на правах, мандатах, титулах русинов». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. «Ситуация вокруг Украины близка к развязке. От того...
14 марта 2022
Венгрия Орбана между ЕС и Россией
по демилитаризации и денацификации Украины, разногласия по поводу санкций остались — несмотря на четкий ответ Бориса Джонсона на вопрос hvg.hu. По его словам, «Виктор [Орбан] совершенно ясно сказал, что он поддерживает единую позицию по санкциям и что Путин должен потерпеть неудачу». Вторая...
10 марта 2022
Русский медведь действительно проснулся
Россия не приняла то, что страны Европейского союза и США игнорировали её позицию, по нерасширению Североатлантического альянса (НАТО) на восток. Блок НАТО уже у её границ, а Украина уже восемь лет играет в кошки-мышки с русским добродушным медведем, поэтому многих удивляет то, что медведь изменил...
8 марта 2022
Украина — Венгрии: «Ваш стратегический мир будет только в могиле»
Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп обратилась с резкими словами к венгерскому народу на закрытой конференции в Будапеште. «Запад делает много, но недостаточно. Русских можно было бы остановить, но сейчас люди останавливают танки на Украине без оружия. В оккупированных городах на площадях поют...
5 марта 2022
Половина венгров думает, что Орбан служит интересам России
Репрезентативный опрос по заказу Иштвана Уйхейи, члена Европарламента, был проведен институтом Publicus, который можно связать с левыми. В центре внимания опроса была внешняя политика Венгрии. Всего с 3 по 14 февраля, было опрошено 2006 человек. 67 процентов опрошенных предпочитают согласиться с...
5 марта 2022
Виктор Орбан: Россия будет и после спецоперации, сотрудничество продолжится
«Русские перекраивают карту безопасности континента, и их видение политики безопасности заключается в том, что Россия должна быть окружена нейтральной зоной, чтобы они чувствовали себя в безопасности», — сказал Виктор Орбан. Премьер-министр сказал, что «Орбан пояснил, отметив, что «это касается и...
3 марта 2022
Нe будет поставок газа — не будет отопления и рабочих мест в Европе
«Сейчас по соседству идет война, венгерский народ не хочет этой войны, он хочет мира, и мы сделаем всё возможное, чтобы Венгрия не ввязалась в эту войну», — заявил сегодня министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. После заседания сербско-венгерского совместного экономического...
2 марта 2022
Путешественники из России — в заложниках у санкций против России
Согласно действующим правилам Европейского союза, до полуночи 6 марта ни один российский самолет не будет допущен в воздушное пространство Венгрии. Отмена ранее доступных российских направлений из Будапешта затрагивает двадцать рейсов в неделю, а отмена самолетов, вылетающих из украинских...
1 марта 2022
Венгрия, вероятно, может попрощаться с российской АЭС «Пакш-2»
Трудно представить, что в нынешней ситуации какая-либо страна ЕС попытается наложить вето на предложения. И если они будут приняты, то почти наверняка это будет означать, что вокруг России будет натянут новый железный занавес — Москва будет отрезана от западного финансового мира, а работе...
24 февраля 2022
Пожертвует ли Орбан «Вышеградской четверкой» ради Москвы?
Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана в Москве в начале февраля обычным образом разделила венгерскую общественную жизнь и прессу. От чрезвычайно успешных пропагандистских статей до пространных, опошляющих реальные результаты встречи, был использован весь репертуар. Венгерское правительство...
16 февраля 2022
Хомский: отношение США к Украине и РФ «перешагнуло границу рациональности»
газете Truthout о российско-украинском кризисе, роли США в конфликте и его причинах. Хомский является автором около 150 книг, и его теории оказали глубокое влияние на многие области науки, включая лингвистику, коммуникацию и медиаисследования, философию, математику и политологию. Truthout...
14 февраля 2022
Почему сейчас Москва колеблется? Почему Кремль проявляет терпение?
Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышел на экраны в 1979 году и по какой-то странной причине в следующем году получил «Оскар». Мы прекрасно понимаем, что в случае с «Оскарами» и Нобелевскими премиями решения часто принимаются по политическим причинам, а не из-за качеств того или...
14 февраля 2022
Россия не заинтересована в нападении на Украину
Основные мировые СМИ без паузы в дыхании в панике и панике, что Россия может напасть на Украину в любую минуту. В настоящее время, конечно, русские не заинтересованы в такой атаке, да и особых причин для неё нет. Российское руководство неоднократно указывало, что приступило бы к крупномасштабным...
11 февраля 2022
Россия не виновата в европейском энергетическом кризисе
— сказал Politico Марко Альвера, генеральный директор SNAM, итальянского оператора газовой инфраструктуры. Это помешало бы Европе сейчас конкурировать с Азией за дорогой сжиженный природный газ (СПГ). «Если бы Европа создала стратегический запас в сорок миллиардов кубометров, который могла бы...
11 февраля 2022
Черногория как «бикфордов шнур»
4 февраля 2022 года парламент Черногории отозвал доверие у правительства Здравко Кривокапича. Он был свергнут партией, с которой пришел к власти 4 декабря 2020 года. В краткосрочной перспективе правительство меньшинства кажется наиболее вероятным вариантом выхода из кризиса. «Включение»...
11 февраля 2022
Хватит ли еды в Европе, если Украина и Россия столкнутся?
Украина когда-то была кладовой Советского Союза с его обширными пшеничными полями, а сегодня сельскохозяйственное производство происходит на той же ферме, только гораздо более эффективно. Несоблюдение этого требования вызовет немедленную реакцию в случае конфликта, особенно на рынках зерновых и...
10 февраля 2022
Венгры думают, что Орбан на стороне России против Украины. Австрия же...
Всего в репрезентативном опросе приняли участие 1035 респондентов в возрасте от 16 до 59 лет. По мнению большинства респондентов (57 процентов), обеспечение поставок газа и представление внешней политики ЕС по отношению к России одинаково важны для Венгрии. Самым спорным вопросом был вопрос о том...
8 февраля 2022