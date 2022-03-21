Будапешт, 21 марта, 2022, 19:22 — ИА Регнум. «Мы вышли на новое измерение с точки зрения риска войны», — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто из Брюсселя сегодня после встречи министров иностранных дел ЕС. Он сказал, что «исходя из опыта, сейчас Венгрии нужно действовать еще жестче, чтобы гарантировать национальные интересы, в том числе мир и безопасность».

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

«Я просил своих коллег по министерству не вносить в будущем никаких предложений по ограничению или прекращению поставок энергоносителей из России в Европу для сохранения европейского единства, потому что без такого решения европейское единство точно не сможет сформироваться», — сказал Сийярто. Он уточнил, что есть страны, которые полагаются на российские источники энергии, причем вопрос энергообеспечения для них не философский или идеологический, а физико-математический.

«Для транспортировки природного газа и сырой нефти также требуются две вещи: источник и транспортный маршрут», пояснил Сийярто, подчеркнув, что если отсутствует хотя бы одна из этих двух вещей, говорить о безопасности энергоснабжения практически невозможно.

«Рационально: не только на завтра, не на следующую неделю, а на ближайшие год-два, нереально, чтобы энергия из России могла сильно сократиться. И все просто: потому что инвестиции в инфраструктуру и добыча новых источников газа или нефти потребуют годы. Вот почему я попросил своих коллег не причинять себе больше вреда, чем мы хотим наказать, не говоря уже о том, чтобы ставить под угрозу безопасность энергоснабжения в странах ЕС».

Министр иностранных дел заявил, что пока в этом районе не будут добываться новые источники газа, нельзя говорить о привлечении или импорте из новых источников, и, по его словам, ни американские, ни западноевропейские компании не преуспели в этой области в последнее время. Однако до тех пор, пока это не изменится, эта санкция не будет иметь права на красную черту для Венгрии. В то же время Сийярто предложил включить в исключения не только страны-члены ЕС, но и страну-кандидата Сербию.

По вопросу физической безопасности он сказал, что «кажется, что мы вошли в новое измерение, потому что предложения о создании бесполетной зоны над Украиной становятся все сильнее. И все же другие государства-члены все чаще предлагают иметь наземную миссию, называемую миротворческой миссией, которая также появится в Украине в ближайшее время. Мы должны четко понимать: это новый риск войны. Установление и поддержание бесполетной зоны — это воздушная война. Мы должны говорить ясно и честно, так же как отправка сухопутного подразделения, именуемого миротворцем, несет в себе риск сухопутной войны. Венгрия настаивает на общей позиции НАТО и будет выступать против предложений о бесполетных зонах и миротворческой миссии на суше».

Он также рассказал о предложении Верховного представителя удвоить бюджет Европейского фонда мира. Рамки мира были активированы на несколько недель, что позволяет ЕС поставлять оружие Украине. Венгрия воздерживается от отправки оружия, а также от разрешения поставок оружия через свою территорию, что оправдывается тем, что цель состоит в поддержании мира и что поставки оружия могут считаться «уничтожаемыми целями». Удвоение бюджета мирных рамок блокировать не будут, но просят включить в предложение, «подтверждающее право Венгрии не допускать провоз смертоносного оружия через Украину на свою территорию».

Усилия Польши и Венгрии по управлению беженцами были отмечены в Совете по иностранным делам, что, по словам Сийярто, было «немного странным, учитывая, что Польша и Венгрия были двумя странами, которым ЕС отказал в финансировании».

Отвечая на вопрос журналиста, Сийярто сказал, что введение санкций не только в отношении поставок природного газа, но и нефти станет красной чертой для страны. Он пояснил, что для того, чтобы заменить его другим источником, необходимо указать, где и каким путем его можно получить, а в случае с сырой нефтью переработка зависит от источника. По его словам, трансформация технологии переработки займет 2−4 года.

«Вы можете и должны думать о более диверсифицированной структуре источников энергии, но это не исчезнет завтра», — добавил он.