Согласно действующим правилам Европейского союза, до полуночи 6 марта ни один российский самолет не будет допущен в воздушное пространство Венгрии. Отмена ранее доступных российских направлений из Будапешта затрагивает двадцать рейсов в неделю, а отмена самолетов, вылетающих из украинских аэропортов, затрагивает пятнадцать рейсов в неделю — на количество рейсов в Венгрии, затронутых ограничением, влияет и Венгрия.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Государства-члены Европейского союза заблокировали воздушное пространство для российских самолетов, в том числе частных самолетов в дополнение к регулярным и чартерным рейсам, заявил в воскресенье президент Еврокомиссии. До введения запрета Air Baltic, Finnair, LOT Polish Airlines, Air France-KLM и Austrian Airlines среди прочих прекратили свои рейсы в Россию, сообщает Airportаl.hu. Wizz Air также отменила рейсы в Россию в воскресенье.

European Union 2020 Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Россия также ответила запретом, запретив польским, болгарским и чешским авиакомпаниям транзитное воздушное пространство в субботу. В понедельник 36 странам, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию и Венгрию, запретили летать в воздушное пространство России.

С 28 февраля запрещен вход, выход и проход через воздушное пространство Венгрии воздушных судов, эксплуатируемых Россией, зарегистрированных там или принадлежащих России, за исключением гуманитарных, поисковых и аварийно-спасательных служб или авиационных властей.

На сайте «Аэрофлота» сообщается, что пассажиры, получившие травмы из-за отмененных до конца марта рейсов в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин и Кишинев, теперь имеют право на возмещение или изменение даты рейса на следующий период, а также возможно отвлечение европейских аэропортов от текущего расписания российской авиакомпании на альтернативные аэропорты.

John Taggart Самолет авиакомпании Аэрофлот. Airbus A319

Отмена всех ранее доступных рейсов «России» и «Аэрофлота» в Будапешт коснется 20 рейсов в неделю. Ранее из Будапешта были доступны шесть российских аэропортов: Казань, Санкт-Петербург, Москва (три аэропорта) и Екатеринбург. Если вы хотите прилететь из Будапешта в Москву в нынешних условиях, вы можете сделать это хотя бы с одной пересадкой рейсами Turkish Airlines и «Победы» или «Аэрофлота», а также Pegasus Airlines и RusLine, исходя из предложений Skyscanner на пятничную поездку. Eurowings, Wizz Air и Pegasus также будут летать двумя стыковочными рейсами в пределах Европы с минимальной продолжительностью 15 часов в Кельне, Лондоне и Стамбуле.

Из-за блокирования воздушного пространства на Украине гражданские пассажирские рейсы туда до сих пор не выполняются. Из международного аэропорта Ференца Листа было 5 украинских рейсов Wizz Air и Ryanair: Харьков, Киев, Львов, Одесса и Запорожье — всего 15 рейсов в неделю. Рейсы минуют воздушное пространство Украины и Молдавии и выполняются по маршруту Румыния — Болгария — Турция.