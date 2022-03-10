Будапешт, 10 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Хотя премьер-министры Великобритании Джонсон и Венгрии Орбан вчера осудили специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, разногласия по поводу санкций остались — несмотря на четкий ответ Бориса Джонсона на вопрос hvg.hu. По его словам, «Виктор [Орбан] совершенно ясно сказал, что он поддерживает единую позицию по санкциям и что Путин должен потерпеть неудачу». Вторая половина предложения также была переведена как «способствовавшая падению Путина».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

По словам оппозиционного эксперта по внешней политике, премьер-министр не мог желать падения российского президента. Иштван Сент-Ивани видит: «Виктор Орбан приспосабливается, но по-прежнему двуличен и надеется на укрепление отношений с Россией».

«В основном в их интересах, чтобы эта война не увенчалась успехом в такой форме, потому что, если Путин победит, это, очевидно, полностью заморозит отношения Востока и Запада, и тогда такая дихотомия уже не будет играбельной. Так что это новая, вызовет ситуацию холодной войны», — сказал эксперт.

По словам Тамаша Латтманна, долгосрочные контракты на поставку газа с Россией были проданы премьер-министром общественности как политическое достижение и личный успех. По словам юриста-международника, конкретное голосование определит, оправдает ли он ожидания союзников или будет придерживаться собственной линии внутренней политики.

Латтманн: «Это очень болезненный политический опыт, который Виктор Орбан обещает Борису Джонсону или кому-то еще». По его словам, «это не будет иметь большого значения, пока не будет фактического голосования, скажем, в Совете ЕС, и должно быть проведено настоящее голосование по вопросу о том, поддерживает ли Венгрия санкции, скажем, в отношении импорта энергоресурсов».

«Венгрия не будет голосовать за санкции (против России), затрагивающие энергетический сектор», подтвердил Виктор Орбан после своих нынешних обсуждений. По его словам, «это было бы непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к этим санкциям не может быть и речи».

«Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России», — сказал премьер-министр.