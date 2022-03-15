Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в последние четыре дня в Брюсселе ведутся очень серьезные дебаты по поводу принятия очередного пакета санкций против России, который является уже шестым по счету. Он добавил, что самые большие дебаты были о том, в какой степени эти новые санкции повлияют на российский энергетический сектор и поставки энергоресурсов в Европу. «С самого начала Венгрия четко обозначила свою позицию: она не позволяла венгерскому народу расплачиваться за войну. Ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии недопустимо», — заявил министр. Он подчеркнул, что если поставки природного газа из России в Европу будут прекращены, к чему призывали некоторые венгерские левые, то в Венгрии не будет отопления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Если поставки нефти придется остановить, как это произошло в Брюсселе, то проблемы с поставками топлива возникнут. А если придется отказаться от импорта угля, работа металлургических заводов станет практически невозможной», — продолжил он. По оценке министра, они успешно поспорили, поскольку санкции никак не повлияли на поставки энергоресурсов из России в Европу. Таким образом, безопасность энергоснабжения Венгрии не затрагивается, не подвергается риску, не ставится в сложное положение этим новым пакетом санкций.

Parlamentul Republicii Moldova Петер Сийярто

Объясняя элементы шестого санкционного пакета, он сказал, что «под санкции попадет больше руководителей российского бизнеса и бизнесменов. Торговля так называемыми предметами роскоши между странами Евросоюза и Россией запрещена. Ужесточаются правила финансовых операций и экспорта товаров двойного назначения. Импорт некоторых переработанных изделий из железа и стали из России запрещен. Кроме того, будет ограничен экспорт из Европы некоторых технологий, используемых в работе энергетического сектора».

Министр также рассказал о том, что в дискуссиях, состоявшихся в последние четыре дня, союзниками Венгрии были страны ЕС, которые также импортируют большое количество энергии из России. Также достигнуто соглашение, что атомная промышленность, транспортировка природного газа, транспортировка нефти и угля полностью освобождены от новых санкций. «Таким образом, техническое обслуживание АЭС «Пакш», поставка топлива и строительство новой электростанции не встречают никаких препятствий», — сказал Петер Сийярто. Добавление: ограничений на поставку природного газа или нефти нет. Ни в коем случае импорт угля не усложнится. Для Венгрии также было важно, чтобы импорт определенных полезных ископаемых, таких как марганцевая руда и железная руда, не был запрещен этим пакетом санкций.

Крупнейшая венгерская компания «Мол» может продолжать добычу в России на совместном предприятии «БайТекс» с крупной турецкой энергетической компанией. Петер Сийярто подчеркнул:

«Энергообеспечение Венгрии по-прежнему в безопасности, нам приходилось за него бороться, нам приходилось за него спорить, но наша позиция была ясна: нам важно сохранить европейское единство, но у нас есть красная линия, а именно безопасность венгерского энергоснабжения. Мы не можем допустить, чтобы цена войны была заплачена венграми».