Украина — Венгрии: «Ваш стратегический мир будет только в могиле»
Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп обратилась с резкими словами к венгерскому народу на закрытой конференции в Будапеште.
Об этом она сообщила в своем отчете. Она также сослалась на «поразительную пассивность» венгерского правительства. По словам губернатора Закарпатья, как будто серьезная гуманитарная помощь не имеет значения, а Запад оружие по трубе посылает. «Ваш стратегический мир будет только в могиле», — сослалась она на заявление Виктора Орбана о том, что во время войны ему следует действовать осмотрительно и поэтому стратегически отступать.
Плача от волнения, Непоп говорила, что Запад очень запаздывает с санкциями, «хотя перед войной украинское правительство просило наказать Россию, чтобы посмотреть, можно ли предотвратить самые большие неприятности».
Она поблагодарила венгров, которые провели демонстрацию перед посольством России, за их позицию. Она считает, что эти сообщения очень важны. В то же время посол Непоп поблагодарила венгерское правительство и венгерское общество за помощь беженцам. Также поблагодарила правительство Венгрии за поддержку санкций ЕС и других решений в международных организациях, а также за венгерскую государственную помощь, направленную Закарпатью. Она добавила, что «даже если Венгрия не предоставит оружие, для выживания будет очень необходимо другое оборудование: генераторы, спальные мешки, например. Хотя для венгров лучше, если украинцы сейчас воюют этим оружием, но им как бы придется защищать свои границы с его помощью».
Она отчаянно заявила, что «западные державы не вмешивались, чтобы получить израильскую систему противоракетной обороны». Непоп даже напомнила венграм, что венгры Закарпатья тоже воюют с русскими.
Она призвала венгров не покупать российскую продукцию и бойкотировать российский бизнес. «Пока у всех не растает сердце от храброй бедной Украины».