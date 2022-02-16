Пока премьер Венгрии Виктор Орбан находился с «миротворческой миссией» в Москве 1 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий согласился продать Киеву зенитно-ракетные комплексы и беспилотники. Чехи также резко критиковали Москву после прошлогоднего скандала с высылкой. Словакия никогда не относилась к Москве враждебно, но сейчас особенно верна своим атлантическим обязательствам. В нынешней обостряющейся международной ситуации может ли отношение к России стать поворотным пунктом или клином в Вышеградском сотрудничестве — «Вышеградской четверке» Венгрии, Польши, Чехии и Словакии?

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана в Москве в начале февраля обычным образом разделила венгерскую общественную жизнь и прессу. От чрезвычайно успешных пропагандистских статей до пространных, опошляющих реальные результаты встречи, был использован весь репертуар. Венгерское правительство обосновывает укрепление двусторонних отношений с Москвой геополитической необходимостью, но извне — в основном с точки зрения Западной Европы.

«В этих странах, а также в Центральной Европе многие странно наблюдают за демонстративно сердечной встречей премьер-министра Венгрии и президента России и критикуют особый характер венгерской внешней политики в ее оценке конфликта времен холодной войны между Украиной и Россией», — Андраш Биро, касаясь политической ситуации в Чехии и Словакии в целом, подчеркнул, что и в Словакии, и в Чехии преобладала крайне пестрая, многопартийная коалиция, в которой позиции разных партий различались. Как он указал, коалиционное принуждение по своей сути сопровождается нестабильностью, и, таким образом, сохранение единства созвездия является постоянным принуждением к компромиссу. При формулировании своей внешней политики страна должна учитывать волю электората в дополнение к представлению национальных интересов. Два правительства соответственно формируют свою нынешнюю систему отношений с русскими.

Kremlin.ru После совместной пресс-конференции Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 1 февраля 2022

«С одной стороны, мы ощущаем крайне атлантистскую словацкую внешнеполитическую стратегию министра иностранных дел Словакии Ивана Корчка. С другой стороны, по мнению эксперта, существует традиционная чешская ни к чему не обязывающая позиция. В Чехии мы можем говорить о консервативно-суверенном правительстве большинства, которое пытается установить сбалансированные отношения с ЕС и членами V4 одновременно».

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил словацкому информационному агентству TASR, что так называемый треугольник Славкова (чешско-словацко-австрийское сотрудничество, для краткости S3) явно на стороне Украины. Двухдневный визит министров иностранных дел Славковского сотрудничества на Украину в начале февраля стал, по мнению участников, «знаком тройной солидарности». По словам министра иностранных дел Словакии Ивана Корчка, Украина никому не угрожает. Он не понимает и не разделяет мнения о том, что стремление Украины к членству в НАТО представляет угрозу для России. По словам министра иностранных дел, необходимо уважать принципы, на которых строилась Европа после 1989 года.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пжидач в подкасте интервью Gazetta. pl о Венгрии предположил, что русским, похоже, удалось вывести Венгрию из объединенных действий НАТО. Что касается того, что польско-венгерское сотрудничество в остальном очень эффективно на уровне ЕС, Пшидач назвал это только тактическим союзом. В ответ исследователь из Century Institute сказал:

«Настоящая сила сотрудничества V4 заключается в том, что его участники могут свободно осуществлять свой суверенитет и самоопределение, что включает характер их отношений с русскими».

Независимо от политической стороны, польская электронная пресса оценила поездку Виктора Орбана в Москву принципиально объективно, но негативно с польской точки зрения, считает польский эксперт Зеолд Жомбор. Польский портал, упомянутый выше, например, озаглавил встречу «Путин, два хороших друга в Орбане», перефразируя известную поговорку о польско-венгерской дружбе. По заключению эксперта, другие статьи, опубликованные в Сети, также подчеркивают зависимость венгерского премьера от Путина.

P. Tracz Встреча лидеров Вишеградской группы в Праге. 2015

Не скупились на звуковые сигналы и польские внешнеполитические аналитики. Павел Коваль, профессор Института политических наук Польской академии наук, например, объяснил, что «игривый образ Путина — Орбана был похож на пакт Молотова — Риббентропа». Согласно анализу OSW, варшавского Центра восточных исследований, «хотя Орбан называл себя <борцом за мир>, он не критиковал агрессивную политику России в отношении Украины, но явно критиковал санкции ЕС против России».

«Оба опрошенных эксперта сходятся во мнении, что, несмотря на противостояние вышеградцев в оценке российско-украинского конфликта, нынешняя ситуация не нарушит сотрудничество». Андраш Биро напоминает, что «еще во время крымского кризиса 2014 года многие предвидели окончательную изоляцию Венгрии из-за <российской дружбы> венгерского правительства и <необратимого атлантического поворота> других стран Центральной Европы. Затем ответы на миграционный кризис 2015 года и совместные действия в дискуссиях о будущем ЕС привели к очень активному и успешному сотрудничеству».

По словам Зеолда Жомбора, «члены Вышеградской группы оставляют за собой право самостоятельно формулировать свою внешнюю политику. Даже в нынешнем конфликте чехи и поляки, похоже, помогают Украине в отправке материалов для самообороны в дополнение к дипломатическим средствам. С другой стороны, Словакия и Венгрия более против эскалации конфликта».

На вопрос, может ли «Инициатива трех морей» (HTK), фигурирующая в польских геополитических планах в последние годы, получить новый импульс и спровоцировать формирование «четверки», польский эксперт ответил отрицательно:

«С польской точки зрения в Венгрии стоит учитывать, что упомянутые формы сотрудничества являются элементами системы инструментов польской внешней политики и политики безопасности, а не системы целей».

Эксперт напомнил, что недавно был пример того, как Варшава создавала новый формат или поддерживала формат, отличный от V4 или HTK, для достижения конкретной цели. В связи с продолжающимся российско-украинским кризисом также было объявлено о (возникающем) британо-украинском сотрудничестве и усилении польско-украинско-румынского военного сотрудничества. Однако мало что известно о конкретном содержании и будущем этих форматов.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. 2021

По словам Андраша Биро, мы можем наблюдать, что и чехи, и словаки заметно более конфронтационны с Россией, чем раньше. Эксперт подчеркивает, что «Вышеградская четверка» считает, что в случае с Крымом аннексия имела место, и выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины.

По его мнению, в интересах федералистских сил во главе с франко-германской осью усилить возможные разногласия внутри V4. Прекрасным примером этого является буроугольный рудник Туров на чешско-польской границе. Наконец, он упоминает, что Венгрия как член НАТО по-прежнему оказывает медицинскую помощь украинским солдатам, раненным в ходе продолжающихся боев с диссидентами, несмотря на нарушения в отношении венгерского меньшинства.

Сотрудничество в Вышеграде, безусловно, переживет «российский вызов», но останется на уровне общего лоббистского форума с Брюсселем и экономического сотрудничества. Обидно, потому что, если бы существовало сильное, «центральноевропейское ядро», которое могло бы согласовать не только свои текущие, но и свои стратегические интересы, регион мог бы не подвергаться битвам между Западом и Востоком. Ренессанс Орбана в Центральной Европе может наступить.