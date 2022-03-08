Россия не приняла то, что страны Европейского союза и США игнорировали её позицию, по нерасширению Североатлантического альянса (НАТО) на восток.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

Блок НАТО уже у её границ, а Украина уже восемь лет играет в кошки-мышки с русским добродушным медведем, поэтому многих удивляет то, что медведь изменил свою позицию, начав полномасштабное наступление на враждебный профашистский режим, который сложился на Украине не за один год. Следует отметить, что он признал, по мнению Западных политиков, две «сепаратистские», а на самом деле народные республики Донбасса.

Украина, которая до сих пор служила плацдармом нарастающего геополитического противостояния Запада и России, теперь стала настоящим полем брани. Эта «война» может стать поворотным моментом в развитии нового мирового порядка.

Украина всегда была в центре противостояния Запада и России. Польско-американский стратег национальной безопасности Збигнев Бжезинский писал: «Россия без Украины не Империя». Не только из-за размера и богатства страны, но и потому, что для россиян это — вопрос жизни и смерти, потому что им нужна буферная зона, как, впрочем, и Польше. Такое положение вещей существовало на протяжении веков — противостояние между Западом и Россией, в котором российская сторона преобладала, затем полюс стал медленно поворачиваться в течение последних полутора десятилетий.

Горловка празднует 300-летие воссоединения Украины с Россией. 1954

С распадом Советского Союза в зонах Евразийского региона, где доминировала Россия, США делали все возможное, чтобы отдалить Украину от России. Результатом «кропотливой работы» США стали майданы — первый в 2004 и второй в 2014 году соответственно. В это время США больше не делали ошибок, и это стоило того, чего стоило.

Цена не имела значения, и здесь не только «заслуга» Виктории Нуланд. Мы должны помнить о пяти миллиардах долларов, которые американцы потратили на «демократизацию» Украины из своего кармана.

Нельзя забывать также и о том, кто выпустил джина из бутылки — национализм, выходящий далеко за рамки патриотизма. Это было осуществить несложно, потому что дикий и агрессивный национализм на Украине был всегда. Ему и подвержены украинцы, которые хотят усложнить задачу российской армии по наведению порядка и мира, и «этот саморазрушительный национализм, возведенный за последние восемь лет на государственный уровень, поставил страну на грань распада и в конечном итоге спровоцировал полномасштабную войну».

Долгое время руководство США не обращало внимания на нарастающую угрозу на Украине. Ему было всё равно, что этот национализм в сочетании с коррупцией и олигархической системой почти до крайности разрушил основы государственности Украины и что течение более 7 лет гибли мирные жители Донецкой и Луганской областей.

Но, как говорится, цель оправдывает средства. И эта цель заключалась в том, чтобы держать Россию под давлением и ослаблять её, а в конечном итоге разрушить государственность и заполучить ее богатые природные ресурсы. Кроме того, по мере эскалации конфликта США добились противопоставления восточного и западного полюсов евразийского геополитического пространства, тем самым ослабив Западную Европу и прежде всего Германию.

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Эти потуги США не остались без внимания России. Владимир Путин в своем выступлении в Мюнхене 15 лет назад, ставшем теперь историческим, говорил об этом. Он сказал: «Россия уже не смотрит на это сквозь пальцы. Она сыта по горло унижением, постоянным ущемлением своих интересов, и отныне эти интересы будут преобладать».

Этот процесс мог бы начаться и раньше, но у России не было сил. Потребовалось пятнадцать лет, чтобы преодолеть шок от распада Советского Союза, собраться, встать и вернуться на мировую арену.

Сказанное в Мюнхене не было пустыми словами. Подтверждением этому была позиция России в ответе Западу, который готовился перейти «красную линию» в грузино-российской войне 2008 года, присоединение Крыма к Российской Федерации, обострение ситуации на Украине — в ДНР и ЛНР.

Однако для США это не послужило тревожным звоночком, они еще больше ускоряли процесс отдаления Украины от России и параллельно сближения с НАТО, в котором украинская «элита» постоянно «тыкает» в русского медведя: «Что он разорвет Украину на части или «просто» заставит закрыться, а вы, НАТО, теряете свои позиции и влияние».

Украина не только из-за своего местоположения, но и из-за своего геополитического значения становится камнем преткновения в контексте теплых отношений между Западом и Россией. Растущее самосознание и память о былом раздражают Россию. Можно даже сказать, что это задело российское руководство, хотя бы потому, что память о Великой Отечественной войне является священной и она стала краеугольным камнем объединения народов. Не случайно Владимир Путин проводил продолжительное время в архивах, публиковал много исторических статей и все чаще рассуждал об украинском прошлом и людях. По мнению растущего в последние дни числа критиков на родине, президент Российской Федерации стал заложником своей личной кампании за историческую правду.

Жители освобождённого Киева встречают советских солдат. 1943

На самом деле, вместо соображений безопасности границ Владимиром Путиным двигало чувство исторической справедливости, чувство ответственности за русские земли и желание «собрать их» в единое целое. Это также оказало существенное влияние на решение о признании Донбасса, а в итоге и на постановку стратегических целей. Время покажет, ослабил ли этот эмоциональный подход стратегическое ясновидение. Этот вывод мы можем сделать и из его выступления при объявлении о признании двух народных государств — ДНР и ЛНР. Президент России долго рассуждал о прошлом Украины и России, о формировании границ современной Украины. Поднимал тему, которая была инициирована в мюнхенском выступлении 15 лет назад, но на этот раз он еще жестче предупредил Запад об интересах России и серьезных последствиях их игнорирования. Что под этим подразумевается, теперь известно.

Военную операцию на Украине ожидали немногие — прежде всего англосаксонские власти и США. Джо Байден назвал столько дат из календаря о начале российского вторжения, что, когда медведь действительно появился, ему никто не поверил.

Было некоторое удивление и у российской элиты, а также у лиц, вхожих в стены Кремля. Подготовка к военной операции велась строго секретно, судя по событиям в первые дни, решения руководства силовых структур и российской армии были главными.

Понятно, что отчасти из-за эмоционального шока, вызванного специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, многих захлестнула русофобия, западная половина мира, которая много лет не обращала внимания на требования и не хотела вести диалог, учитывая интересы России, включила защитные механизмы. Не был принят во внимание даже тот факт, что Россия модернизировала свою армию, получив многолетнее преимущество в гиперзвуковом оружии.

Слабым звеном остается экономическое сотрудничество, но санкции последних лет научили нас, что и с этим можно жить.

Office of the President of the United States Дональд Трамп подписал указ о санкциях против России

Запад пытается укрепить позиции в новом мировом порядке путем выхода из тупиковой ситуации вокруг Украины, возникшей после прекращения действия Минских соглашений, однако это препятствует процессу развития НАТО у границ России, который нужно завершить как можно быстрее.

В Кремле резонно решили, что времени на это осталось не так много и промедление может окончательно склонить баланс сил в сторону Запада. Это был не единственный сценарий, но переговоры с США и НАТО зашли в тупик, а события в международных отношениях, в частности, получение поддержки Китая, благоприятствовали, казалось бы, авантюрному шагу.

Безопасность России вышла на первый план, так что ради ее обеспечения Россия пожертвовала своим растущим моральным превосходством над Западом, пошла на финансовые потери, которые могут стать существенными при продолжительных военных действиях.

Безопасность страны — вот почему Россия решила «переворачивать стол». Как говорит известный российский эксперт по безопасности Сергей Караганов: «Занять позицию в новом мировом порядке через конструктивное разрушение».

Владимир Путин сильно рисковал, это можно объяснить тем, что существование России было поставлено на карту, пришел предел кипения и время собирать камни.