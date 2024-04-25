Москва, 25 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В майские праздники парковка в Москве будет бесплатной. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также1,9,10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час», — следует из сообщения.

Также он отметил, что парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице начали проводитьподготовку к параду на День Победы. 23 апреля из-за тренировки военной техники была изменена схема движения автомобильного транспорта в Тверском районе.

Министерство обороны России сообщило о начале передислокации в Москву военной техники, которая будет участвовать в параде Победы.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что в параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.